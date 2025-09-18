Новини
Свят »
Великобритания »
Цената, която Великобритания плаща за Брекзит

Цената, която Великобритания плаща за Брекзит

18 Септември, 2025 15:08 1 269 19

  • брекзит-
  • великобритания-
  • инфлация-
  • данъци-
  • ес

Британската икономика е в затруднение: инфлацията е висока, износът намалява, а редица стоки не са по джоба на гражданите

Цената, която Великобритания плаща за Брекзит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Тръмп не идва с празни ръце за визитата си във Великобритания – американски компании ще инвестират милиарди на Острова. А британската икономика има спешна нужда от тях, пише АРД.

Впечатляващото посрещане на американския президент Доналд Тръмп в замъка Уиндзор очевидно има и икономически измерения - с голям размах на гостоприемство Великобритания иска да поласкае най-важния си търговски партньор, пише германската обществена медия АРД.

Британската икономика изглежда зависи от това, защото от известно време се намира в затруднено положение. Какво е състоянието ѝ в момента? Официалните данни от миналата седмица рисуват мрачна картина: през юли брутният вътрешен продукт (БВП) е спрял да расте, докато през юни все още е имало ръст от 0,4%. При това лейбъристите на британския премиер Киър Стармър обещаваха в предизборната си кампания годишен растеж от 2,5%. Проблеми има и на пазара на труда: безработицата е от 4,7%, а това е най-високото ниво от четири години насам.

Увеличение на данъци като изход от кризата?

Обсъжда се увеличение на данъците, за да бъде запълнена бюджетната дупка. Според Националния институт за икономически и социални изследвания (NIESR) през август дефицитът е бил за близо 50 милиарда лири. Финансовата министърка Рейчъл Рийвс обаче отхвърли тази оценка.

Растежът във Великобритания е слаб още от финансовата криза насам. Според статистическата служба ONS средният икономически ръст е спаднал от около 3% в периода 1993–2007 г. до едва 1,5% между 2009 и 2023 г. Много икономисти обясняват тази тенденция с ниската производителност на труда, която във Великобритания е спаднала повече, отколкото в САЩ, Германия или Франция.

Предполага се, че това се дължи на ниските инвестиции в нови съоръжения, както и в научноизследователска и развойна дейност. Към това се прибавят и големи регионални различия: още през 2019 г. производителността в Лондон беше с около 50 процента над средната за страната. Ако столицата бъде изключена от изчисленията, стандартът на живот би спаднал с 14 процента. Това би поставило Обединеното кралство зад Мисисипи, а това е най-слабият в икономическо отношение щат в САЩ, посочва АРД.

Митнически преговори и инвестиции

В тази връзка много британци вероятно ще оценят като успех посещението на американския президент, по време на което няколко американски технологични гиганта обявиха инвестиции в размер на милиарди. През следващите години компании като „Майкрософт“ и „Гугъл“ планират да инвестират общо около 42 милиарда долара в британската инфраструктура за изкуствен интелект.

САЩ са най-важният търговски партньор на Обединеното кралство – 22,5% от износа отива именно в САЩ. Търговският обем между двете страни през миналата година възлезе на около 370 милиарда евро.

Още по-значими са текущите преговори за вносните мита, които Тръмп обяви през април за много страни. В момента за британските стоки се прилага основно мито от 10%, а износът на стомана се облага с 25%. Надеждите за намаляване на тези такси обаче намаляват.

Инфлацията остава тревожен фактор

Притеснения буди и продължаващото високо равнище на инфлацията, обяснява АРД: Великобритания отбелязва най-високата инфлация сред индустриалните страни. Потребителските цени са се повишили през август със средно 3,8 процента в сравнение със същия месец на миналата година, по данни на статистическата служба в Лондон. За сравнение: в САЩ инфлацията е 2,9%, а в еврозоната – 2,0%.

Новите данни засилват очакванията, че британската централна банка засега няма да понижи основния лихвен процент. Банката на Англия, която утре (петък, 19 септември) трябва да обяви решението си за основния лихвен процент, очаква инфлацията да достигне най-високото си ниво през септември – 4%, което е два пъти над поставената цел от 2%. Централните банкери са изправени пред дилема: въпреки че британският пазар на труда отслабна, той продължава да оказва натиск за повишаване на цените. Ръстът на заплатите се забави, но с 4,8% при основните заплати остава твърде висок от гледна точка на Централната банка.

Последици от Брекзит

Много наблюдатели приписват слабия растеж през последните години на Брекзит. От излизането на Великобритания от ЕС в края на януари 2020 г. и окончателното напускане на митническия съюз и вътрешния пазар през 2021 г. новата бюрокрация и търговските бариери тежат на икономиката – въпреки по-късно сключеното споразумение за свободна търговия.

Негативните ефекти от търговското споразумение се засилиха с течение на времето, като през 2023 г. бе отбелязан по-силен спад в търговията в сравнение с предходните години“, се посочва в доклад на Астънския университет в Бирмингам от 2024 година. Особено по-малките британски износители са се отказали от търговията с ЕС. Това се отрази и на износа: между 2021 и 2023 г. – годините непосредствено след излизането на Великобритания от митническия съюз и вътрешния пазар на ЕС –британският износ на стоки за ЕС е спаднала с 27%, а вносът – с 32%.

Спадналата търговия се отразява на британците и в ежедневието – много от стоките са вече по-скъпи. Един нидерландски търговец дори говори за „цената на Брекзита“, която британците плащат, и която много от потребителите в Обединеното кралство усещат, се казва още в публикацията на АРД.

Автор: Антония Манвайлер ARD


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    11 3 Отговор
    Тръмп се мъчи да прибира американските компании в САЩ ,щял да праща такива да инвестират там...:) айде моля ти се!
    САЩ с всички сили се мъчат да оцелеят и изобщо не им пука за братовчедите си англета и европейците Даже напротив- изцеждат европейците .

    15:13 18.09.2025

  • 2 Българин

    6 7 Отговор
    Ако не беше се освободила от есеското робство, досега Великобритания да се беше разпаднала!

    15:13 18.09.2025

  • 3 Психо

    3 0 Отговор
    Ама за 100 паунда тоя старец вее байрака

    15:14 18.09.2025

  • 4 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Пълни глупости.По цял ден гледам как германски туристи в Лондон зяпат луксозните витрини на Оксфорд стрийт и лъскавите ресторанти Сохо ,но ядат мазни бургери щото са тарикати и ги е страх да си бръкнат в джобовете за да не ги ухапе някоя змия.

    Коментиран от #9, #17

    15:14 18.09.2025

  • 5 604

    3 3 Отговор
    БОЛИ МЪ ФАРЪ ЗА ТИЯ РЕПТИЛИ!

    15:17 18.09.2025

  • 6 Ислямска Англия!

    2 5 Отговор
    Да се молят на кралчето и кралицата, те здравата ги крадат!

    15:19 18.09.2025

  • 7 Калоян

    7 4 Отговор
    Колко му е да изтеглим един заем и да помогнем на Англия,както правим за Укрия.Ние разбираме от тия работи,а англетата са дружеска страна.Що да не им помогнем?

    15:21 18.09.2025

  • 8 Атина Палада

    5 4 Отговор
    Англетата излязоха от ЕС ( не си мислете,че изборите ,които проведоха са решили излизането им от ЕС) заради проекта " Украйна"! Замисъла беше ,че англосаксите чрез проекта Украйна да завладеят света а нещастната Европа да си остане васал!
    Да,ама не! Не се получиха нещата им така . САЩ драпат да се спасят ,англетата и европейците останаха сами с колосални дългове и разбити икономики..В допълнение към това ,САЩ в момента започна да къса връзките с Великобритания ...

    Коментиран от #12, #13

    15:24 18.09.2025

  • 9 Румен Решетников

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Чудесно описваш ежедневието на крепостните в Рассия, браво!!!

    15:25 18.09.2025

  • 10 ехааа

    6 3 Отговор
    Защо трябва да знам каква цена плаща Великобритания? Аз знам каква цена плаща българина като е в ЕС- като Украйна сме ,но там те го направиха за 3 години ,а ние за 35 години.Най- бедни ,най-неграмотни, най-високи цени на стоките. Няма смисъл от повече най.

    15:26 18.09.2025

  • 11 Мюнхен

    0 1 Отговор
    Да искат пари от германците, те винаги имат и на кого ли не са давали

    15:32 18.09.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Как пък един пумияр не замина да живее в руската икономика?

    15:35 18.09.2025

  • 13 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    15:36 18.09.2025

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аз за тях не се притесняваме защото не ме интересуват ,по ми е интересно защо еврейското зеле все цитира ард и здф ,и не е ли обратното ,апропо неслучайно ковчежник и печатат на англосаксонските пари и движещи им финансите са ги поверили на евреи ,и затова не се учудвам защо си избиват на воля из близкия близък изток когато и както си искат

    15:37 18.09.2025

  • 15 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Като българин,никога не съм изпитвал към тази нация ,положителни чувства! Но за БРЕКЗИТ им свалям шапка.Елегантно се измъкнаха от капана,наречен ЕС.Тези ,съчинени приказки " под шипковия храст" са плод на безсилие,че Урсулка изпусна най- големият си нетен донор в целия ЕС Точно англето,внасяше всяка година милиарди паунд,като вноска.Много ни заблуждават,че народа не е искал, БРЕКЗИТ да се случи.Референдума беше подкрепян не само от Даунинг стрийт,но от самия Бъкингам.Излязоха,за да не им налагат разни зелени дивотии, квоти за износ и внос, с кого и как да търгуват.И най- същественото: Да запазят независимата си ,национална валута.Те предвиждаха,че рано или късно,ще бъдат притиснати,да сменят британската лира,с еврото.Валута- символ на монархията от векове.Другият мотив беше,че точно докато бяха в ЕС, нахлуха хиляди мигранти през Ламанша..В Ес ,гилдията на акушерката, се тресе от страх,някоя от страните- членки ,да не ги последва.Затова, целенасочено ни успиват,колко зле е тяхната икономика,след БРЕКЗИТ.

    Коментиран от #18

    15:45 18.09.2025

  • 16 От трън, та на глог

    0 0 Отговор
    От ежедневно заливане с Бесарабски фронт, та на DW????

    A проблема на Брексит е, че просто не се осъществи. И го опорочиха. Преметнаха пак британския народ с подставени актьори.

    Коментиран от #19

    15:54 18.09.2025

  • 17 зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    твойта Оксфорд стрийт е западнала мен, половината магазини са празни или в ремонт, ако не е флагшип стора на Найк, нищо няма да има там, недей така заблуждава хората, и ние ходим в Лондон

    15:56 18.09.2025

  • 18 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мухаа ха!":

    Според мен ти грешиш .ЕС се управлява от Лондонсити..Смяташ,че акушерката е управлявала Великобритания ли? Не!Обратно е! От там управляват акушерката ...Мисля,че причината за излизането е друга...Наистина англетата са в колапс ,но той не се дължи на това,защото не са в ЕС! В колапс са и държавите от ЕС.

    15:58 18.09.2025

  • 19 Важното е, че сега

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "От трън, та на глог":

    имат с какво да се оправдаят безумията си съсипали Британия.

    Впрегнали са всичките си медии за това.

    15:59 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания