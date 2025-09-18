Китайският военен министър заплаши Тайван с инвазия

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн поднови заплахите, че страната му ще завземе самоуправляващия се Тайван, откривайки днес форум за сигурност в Пекин, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
"Връщането" на Тайван в лоното на Китай "е неразделна част от следвоенния международен ред", заяви Дун Цзюн пред аудитория от чуждестранни военни представители, присъстващи на форума "Сяншан" в Пекин, ежегодно събитие, на което Китай се стреми да прояви регионално лидерство и да засили военното сътрудничество.
Пекин смята Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото за използване на сила, за да го постави под свой контрол. Китай оказва военен натиск върху Тайван, като почти ежедневно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова.
Президентът на Тайван Уилям Лай и неговата управляваща Демократическа прогресивна партия отхвърлят тезите на Пекин и поддържат позицията, че Тайван е суверенна държава, чието бъдеще трябва да се решава от нейния народ.
Дун посочи, че Китай "никога няма да допусне успеха на каквито и да било сепаратистки опити за независимост на Тайван" и че е готов да осуети "всякаква външна военна намеса".
"Китайската армия е готова да работи с всички страни, за да служи като сила за глобален мир, стабилност и напредък", каза той.
Без да споменава изрично САЩ, Дун разкритикува "такова поведение като външна военна намеса, стремеж към сфери на влияние и принуждаване на други държави да вземат страна". Той нарече подобни действия средство "за потапяне на международната общност в хаос и конфликти".
1 Тео
Коментиран от #7, #9
15:40 18.09.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1000 укри- 24 руски
Коментиран от #11
15:43 18.09.2025
3 минувач
Коментиран от #6
15:45 18.09.2025
4 Гал
15:47 18.09.2025
5 Много
15:48 18.09.2025
6 онзи
До коментар #3 от "минувач":И тайванците ще ядат пердаха . Натам отиват нещата .
15:48 18.09.2025
7 Ами
До коментар #1 от "Тео":айде да почват, какво още чакат? Само празни приказки и перчене. Айде да се пробват със сила като са толкова смели. Хванаха ми ушите мазоли от приказките им, толкова години вече :)
Коментиран от #10
15:51 18.09.2025
8 Кривоверен алкаш
16:00 18.09.2025
9 Руснаков
До коментар #1 от "Тео":дай нормални аргументи,след като вече 70 год.са самостоятелна държава...
16:02 18.09.2025
10 Работата
До коментар #7 от "Ами":е сериозна ! От началото на годината за тези 9 месеца , Китай е най - големият купувач на злато и петрол в световен мащаб . Има слухове ,че с това се подсигурява при евентуално наложени санкции или ембарго след инвазията в Тайван .
16:07 18.09.2025
11 Гост
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":976 руски в азотноторовият.
16:09 18.09.2025
12 Фхклкн
Това бе предупреждение към КНР за това какво ще се случи, ако тръгне към Тайван.
16:11 18.09.2025