Китайският военен министър заплаши Тайван с инвазия

18 Септември, 2025 15:38 849 12

Китай оказва военен натиск върху Тайван, като почти ежедневно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова

Китайският военен министър заплаши Тайван с инвазия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн поднови заплахите, че страната му ще завземе самоуправляващия се Тайван, откривайки днес форум за сигурност в Пекин, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

"Връщането" на Тайван в лоното на Китай "е неразделна част от следвоенния международен ред", заяви Дун Цзюн пред аудитория от чуждестранни военни представители, присъстващи на форума "Сяншан" в Пекин, ежегодно събитие, на което Китай се стреми да прояви регионално лидерство и да засили военното сътрудничество.

Пекин смята Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото за използване на сила, за да го постави под свой контрол. Китай оказва военен натиск върху Тайван, като почти ежедневно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова.

Президентът на Тайван Уилям Лай и неговата управляваща Демократическа прогресивна партия отхвърлят тезите на Пекин и поддържат позицията, че Тайван е суверенна държава, чието бъдеще трябва да се решава от нейния народ.

Дун посочи, че Китай "никога няма да допусне успеха на каквито и да било сепаратистки опити за независимост на Тайван" и че е готов да осуети "всякаква външна военна намеса".

"Китайската армия е готова да работи с всички страни, за да служи като сила за глобален мир, стабилност и напредък", каза той.

Без да споменава изрично САЩ, Дун разкритикува "такова поведение като външна военна намеса, стремеж към сфери на влияние и принуждаване на други държави да вземат страна". Той нарече подобни действия средство "за потапяне на международната общност в хаос и конфликти".


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    7 6 Отговор
    Крайно време беше! Време е, Китай да си върне Тайван.

    Коментиран от #7, #9

    15:40 18.09.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 8 Отговор
    Пак са обменили тела
    1000 укри- 24 руски

    Коментиран от #11

    15:43 18.09.2025

  • 3 минувач

    6 5 Отговор
    С други думи казано - китайците ще ги отнесат като куцо пиле домат ...

    Коментиран от #6

    15:45 18.09.2025

  • 4 Гал

    5 4 Отговор
    След година две ще се съберат. Оня ден четох какви пари се въртят между тях. Огромни. Е, Република Китай(Тайван) и Китайска народна република, и какво прави САЩ там?

    15:47 18.09.2025

  • 5 Много

    6 1 Отговор
    Ви моля спрете с лъжите и клюките! Фактите би трябвало да означава голата истина а тук всичко е "една жена каза..."

    15:48 18.09.2025

  • 6 онзи

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "минувач":

    И тайванците ще ядат пердаха . Натам отиват нещата .

    15:48 18.09.2025

  • 7 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    айде да почват, какво още чакат? Само празни приказки и перчене. Айде да се пробват със сила като са толкова смели. Хванаха ми ушите мазоли от приказките им, толкова години вече :)

    Коментиран от #10

    15:51 18.09.2025

  • 8 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Наяла се въшката и излезнала начело...До преди 30...40...год.изобщо ги нямаше на икономическата и военната карта,,,помогна им изгнилият Запад и САЩ,,,сами си вкараха вълка в кошарата с тази евтина китайска работна ръка и сега искат да командват...70 год.Тайван е самостоятелен,къде бяха до сега,,, да го присъединят...бяха в киреча...конструираха петилетките.

    16:00 18.09.2025

  • 9 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    дай нормални аргументи,след като вече 70 год.са самостоятелна държава...

    16:02 18.09.2025

  • 10 Работата

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    е сериозна ! От началото на годината за тези 9 месеца , Китай е най - големият купувач на злато и петрол в световен мащаб . Има слухове ,че с това се подсигурява при евентуално наложени санкции или ембарго след инвазията в Тайван .

    16:07 18.09.2025

  • 11 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    976 руски в азотноторовият.

    16:09 18.09.2025

  • 12 Фхклкн

    0 0 Отговор
    Потяпянето на половината рашки флот в Черно море бе не толкова украинска ,колкото американска работа.
    Това бе предупреждение към КНР за това какво ще се случи, ако тръгне към Тайван.

    16:11 18.09.2025

