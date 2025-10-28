Новини
Мнения »
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

28 Октомври, 2025 21:01 1 263 19

  • си дзинпин-
  • хе уейдонг-
  • китай-
  • китайска комунистическа партия

Високопоставени чиновници в Китай изведнъж изчезват, а постовете им тихомълком се заемат от други

Защо в Китай политици и военни просто изчезват? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През април той просто изчезна - от пролетта Хе Уейдонг, вторият най-важен генерал в Китай, отсъства от важните срещи на Политбюро и на другите ръководни органи на Китайската народна република, съобщава АРД.

Контролираните от държавата медии не задават никакви въпроси в такива случаи - властовият апарат продължава да действа, сякаш нищо не се е случило.

Обясненията често идват месеци по-късно - както сега, на четвъртия пленум на Централния комитет на Комунистическата партия. На него трябваше да се обсъждат дългосрочни икономически стратегии, но също и ръководството на партията.

Непосредствено преди форума бе заявено, че Хе е загубил поста си, бил е изключен от Комунистическата партия и е изправен пред военен съд. Същата съдба споделят и осем други командири.

Политици и военни изчезват един след друг

Предоставената информация не включва повече детайли. Обвиненията са, че те са нарушили партийната дисциплина и не изпълнявали съвестно задълженията си, заяви говорител на военните. Подходът към тях показвал, че ръководството на партията ще води борбата срещу корупцията докрай. Наследник на Хе на поста заместник-председател на влиятелната военна комисия ще стане Жан Шенмин.

По сходен начин се действа и на други етажи от държавния апарат, посочва АРД. Министри изчезват и биват сменяни. Последният такъв случай е с един от експертите по външната политика в партията - Лю Цзян Чао, който бе фаворит за нов външен министър и вече бе изпращан на преговори по чуждестранните столици из целия свят. През август той бе арестуван.

Си налага пълен контрол над партийния апарат

Корупцията и съмнителните сделки са смятани за широко разпространени в китайския властови апарат и особено в средите на военните, отбелязва коресподентът на АРД Йорг Ендрис. Няма и институции, които да упражняват независим контрол извън самата комунистическа партия. Затова се разчита на партийни дисциплинарни комисии и вътрешно раздаване на справедливост.

Този, който попадне на мушката на антикорупционните следователи, често вече е изпаднал в немилост и по други причини, отбелязва АРД. След като през 2012 година Си Дзинпин пое всички основни постове в партията и държавата, много високопоставени функционари, служили при неговите предшественици, бяха отстранени.

Знак за силата и влиянието на лидера

"По-рано Си трябваше да се освободи от старата гвардия, за да укрепи властта си. Това бе придружено от големи пропагандни кампании, свързани с борбата срещу корупцията", казва пред АРД политологът Ян Ци, който работи в Технологичния университет в Сингапур.

Чистките на Си се оказаха успешни, посочва експертът. Днес той е смятан за един от най-могъщите държавни и правителствени ръководители на Народната република. Неговата доктрина има конституционен статут, а ограниченията на мандатите бяха премахнати, за да може да продължи да управлява.

Но чистките не приключват и 13 години след встъпването му в длъжност. Сега вече те засягат и функционери, назначени от самия Си. "Дори предположението за нелоялност в такива системи с един-единствен силен властелин може да доведе дотам, че някой да изпадне в немилост", казва Ян Ци.

Подобно на много други анализатори той вижда в последна вълна чистки знак за силата на Си, който явно може с един замах да преразпредели толкова много важни постове.

Някои постове остават незаети - например в ръководството на Централната военна комисия на Комунистическата партия, оглавявана от Си. Така в ръцете му се съсредоточава още повече власт, изтъква АРД. Армията в Китай е под ръководството на Комунистическата партия, не на правителството.

Вижда ли се наследник на Си на хоризонта?

"В еднопартийните системи постоянно се създават нови съюзи", обяснява Ян. Тъй като при изборите не настъпват персонални промени, голяма част от функционерите зависят от благоволението на своя началник, за да се развият. "По този начин постоянно се създават нови групи в надпреварата за благоволението на ръководството. Ако някоя група се стори твърде силна в очите на ръководството, тя бива отстранена."

Според експерти Си държи юздите здраво, макар да се разпространяват слухове и за възможни планове за неговото наследяване. "Ако един ден Си се замисли да отстъпи властта, той ще търси лоялен и неособено силен наследник", казва Ян. Наследник, който да е зависим от Си, да пази политическото му наследство и да не се обръща срещу него и семейството му. "Но аз не мисля, че в близко бъдеще въпросът за наследлник на Си ще играе някаква роля", заключва политологът.

Автор: Йорг Ендрис


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    11 4 Отговор
    Би било добре и в Европа да е така.Който не слуша народа липсва и така е добре.

    Коментиран от #5, #7

    21:04 28.10.2025

  • 2 Изчезват

    8 1 Отговор
    защото се изгубват сред толкова много народ. :)

    21:11 28.10.2025

  • 3 Минувач

    9 1 Отговор
    Те тук не изчезват , само ги острелват показно по улиците !

    21:12 28.10.2025

  • 4 злати

    2 2 Отговор
    трепет ги ,тези които крадат ги разстрелват

    21:15 28.10.2025

  • 5 Ко речи?

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Народа ли? Бащицата!

    21:17 28.10.2025

  • 6 АБВ

    6 6 Отговор
    Защото е същия идиот като Путлер

    21:18 28.10.2025

  • 7 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Изчезват и липсват тия, които са неудобни, бе, Ваньо комундето...

    21:21 28.10.2025

  • 8 В диктаторските

    1 2 Отговор
    държави,така се получава! Няма човек няма проблем!

    Коментиран от #17

    21:30 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдаааа

    0 0 Отговор
    Защото "падането" от балкони не им е присъщо ...

    21:40 28.10.2025

  • 11 В В.П.

    3 0 Отговор
    Каза ДВ ,и подлогите скочиха на амбразурата .

    21:40 28.10.2025

  • 12 В В.П.

    3 0 Отговор
    Га ти напишат нещо във вестник,и ти повярваш значи си смотан материал..

    21:42 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А защо евреите от Дойче зеле се крият под немско име

    21:49 28.10.2025

  • 15 иван костов

    2 0 Отговор
    Незнам за Китай и не вярвам на лъжците от ДВ, но ми е интересно къде изчезнаха служителите на Боинг, които разкриха какви мизерии се вършат със сигурността на самолетите! За другите изчезнали в САЩ , друг път!

    21:57 28.10.2025

  • 16 В В.П.

    0 0 Отговор
    Жълтопаветниците ,никога няма да могат да разберат това .

    21:59 28.10.2025

  • 17 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "В диктаторските":

    Я кажи душко, колко депутати от опозиционната и най-голяма партия в Германия "АзГ" умряха току преди изборите. Хм? Повече от дузина, просто така - взеха и умряха. Я раздуй за словашкия премиер Фицо, който беше прострелян от привърженик на сегашното ръководство на Украйна и ЕС. Хм? Ами я разкажи за светлата "демокрация" САЩ, където пръснаха мозъка със снайпер на идейния, християнски, политически водач на американските младежи, които се гнусят от извращенията и гадостите на демократическата партия. Хм? А я разкажи колко пъти привърженици на войната в Украйна стреляха и се опитваха да застрелят водещия кандидат за президент Тръмп. Хм? Можем до утре да изброяваме. Едното зло не оправдава другото, но запада, който заля света с реки от кръв няма право да морализаторства! А ние преди всичко трябва да си гледаме нашата родина и да не се оставяме да бъдем завлечени в техните гнусни и смъртоносни "игрички".

    22:01 28.10.2025

  • 18 А можеха спокойно

    1 1 Отговор
    да си падат от балконите. Но в Китай имат по-различни разбирания за назидание на масите.

    22:05 28.10.2025

  • 19 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Онзи Мерц не му се получи и сега зелето е вкиснато.

    22:18 28.10.2025