Китай се готви за инвазия в Тайван. Каква е стратегията?

Официална цел на Китай, още от основаването на Народната република, е да установи контрол над остров Тайван. Усиленото въоръжаване на Китай от няколко години насам подхранва загрижеността, че може да предстои военна инвазия, пише ZDF.

Междувременно австралийското радио ABC разпространи сведения от тайно досие на американските тайни служби, според които Китай изгражда граждански морски флот, способен да помогне за военното овладяване на Тайван.

Какви са разкритията на американските тайни служби?

Австралийското радио информира, че сведенията са събрани от американското разузнаване и са предназначени за Пентагона. В тях се казва, че до края на 2026 година Китай иска да построи над 70 големи ферибота, които ще бъдат оборудвани така, че да се използват и за военни цели. Всеки от тях би могъл вместо автомобили и камиони да превозва танкове и стотици войници.

За подобни проекти на Китай вече е съобщавал и британският „Гардиън“ - за нов вид десантни кораби с дължина над 100 метра, които са в състояние да изграждат дълги понтонни мостове, по които превозваните военни машини ще могат да бъдат доставяни до практически всеки участък от крайбрежната ивица. С такива платформи за разтоварване при морска инвазия може да се създаде и импровизиран пристанищен терминал за снабдяване.

Военните учения потвърждават плановете

Военният анализатор Клаус Сунг заявява пред ZDF, че предупрежденията от САЩ заслужават сериозно внимание. „Докладите на тайните служби звучат убедително. Използването на такива фериботи за военни цели е реалистично. Засега обаче не можем да кажем в какви мащаби Китай действително ще реши да използва цивилни кораби за военни цели.“

Фериботи с цивилно предназначение вече са били използвани в редица военни учения в Китай, обяснява германската медия. През 2019 година китайските държавни медии показаха как от борда на един ферибот войници пристигат във военно-морска база в Хонконг. От учения през 2020 и 2023 година се вижда как по фериботни рампи се разтоварват различни бронирани превозни средства. Показването на подобни кадри от китайските медии явно би трябвало да сигнализира и на съюзниците на Тайван, че военната им съпротива би била безсмислена.

„Военните учения на Китай и кадрите с фериботи в китайските медии изпращат ясно послание: подготвяме се за инвазия. Но това не означава, че със сигурност ще се стигне дотам“, казва Сунг. „В един сценарий, в който Китай се изправя срещу Тайван, Пекин навярно лесно би спечелил военна победа. Интервенцията на САЩ обаче би довела до големи загуби и драстични икономически последствия. Целта на всички тези пропагандни послания е да предотвратят това.“

Използването на граждански кораби е част от официалната стратегия

„Използването на цивилни средства от армията не е нещо ново – това се е случвало в големи мащаби и по време на Гражданската война, и по време на Корейската война“, посочва пред германската обществена медия експертът Сунг. „И сега в Южнокитайско море се използват рибарски кораби като паравоенен флот.“

Наред с по-ниските разходи за строителството на граждански кораби има и още причини да се залага на цивилни плавателни съдове: при евентуална конфронтация западните военни части може да се поколебаят да ги потопят, макар че във военната им функция те биха били легитимни цели. В този контекст използването на цивилни фериботи за прехвърлянето на военни части и материали принципно не е нищо необичайно. НАТО също използва фериботи за поддържането на сигурността в Прибалтика, посочва ZDF.

Разкрива ли подготовката на Китай кога се готви да нападне?

Дали в следващите години може да се очаква нападение на Китай срещу Тайван? Китайската икономика в последното време разкрива слабости, затова налагането на икономически санкции в случай на китайска военна акция срещу Тайван няма да може да се преодолее лесно от Пекин. Също така не е ясно какво отражение ще даде концентрацията на Европа над руската заплаха и как ще се държат САЩ под ръководството на Тръмп, отбелязва германската обществена медия.

Както изтъква Сунг, преди да започне война, Китай би искал да има стопроцентова сигурност, че ще я спечели. Поради това във всеки случай въоръжаването ще е продължително. „Целта на китайското държавно ръководство е да модернизира армията до 2035 година, за да може тя да осъществи успешна инвазия. Не може да се очаква, че много по-рано от този срок те ще са в състояние ефективно да сплашат Америка“, отбелязва военният анализатор.

Той дава като пример самолетоносачите – сфера, в която Китай сериозно изостава от САЩ. Слабости се откриват и по отношение на персонала и командването. „Това се дължи на обстоятелството, че китайските военни от десетилетия насам нямат никакъв истински боен опит.“

Автор: Нилс Мецгер ZDF