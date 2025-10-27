Новини
Китайски бомбардировачи, които могат да пренасят ядрени оръжия, прелетяха близо до Тайван

27 Октомври, 2025 08:08 840 6

  • тайван-
  • бомбардировачи-
  • китай-
  • h-6k

Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Китай в Южна Корея

Китайски бомбардировачи, които могат да пренасят ядрени оръжия, прелетяха близо до Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Китай в Южна Корея, предаде БТА.

Тайван, който Китай счита за своя територия, изпраща бойни самолети и военни кораби в района на острова ежедневно, въпреки че министерството на отбраната в Тайпе не е съобщило за никакви необичайни дейности напоследък.

Акаунтът на военния канал на китайската държавна телевизия в „Уейбо“ съобщи, че наскоро – без да посочва дата – части от Източното командване са провели бойни учения, за да тестват способностите си в области като въздушни блокади и прецизни удари.

„Няколко изтребителя J-10 летяха в бойна формация към определено въздушно пространство, а няколко бомбардировача H-6K се отправиха към водите и въздушното пространство около остров Тайван, за да проведат симулирани учения за конфронтация“, добавиха от канала, без да посочат местоположението.

H-6K е стратегически бомбардировач, който може да пренася ядрени оръжия, припомня Ройтерс.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я пък тоя

    0 3 Отговор
    Страхотна новина. Китайски самолети летяели.
    Днес ще ми е щастлив ден.🍾

    08:16 27.10.2025

  • 2 бай Бай

    5 1 Отговор
    Тайуан непрекъснато се въоръжава, купува и трупа оръжия. Не се виждат що за плюнка са.... Чужди васали, като нашите.

    08:23 27.10.2025

  • 3 Един

    0 0 Отговор
    От левчето ли са?

    08:36 27.10.2025

  • 4 456

    2 0 Отговор
    Има ли нещо общо с подналите американски хиликоптер и изтребител пак там?😀

    08:48 27.10.2025

  • 5 Сандо

    2 0 Отговор
    А защо България купи изтребители,които могат да изстрелват ракети с ядрени бойни глави?И кой наистина ще ги командва?Да не би заради тях нашите прокълнати законотворци да предават командването на армията ни на натото?

    08:50 27.10.2025

  • 6 Дедо

    2 0 Отговор
    Думам ти дъще, сещай се снахо!

    08:56 27.10.2025

