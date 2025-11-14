Китай привика японския посланик заради „скандални забележки“

Заместник-министърът на външните работи на Китай Сун Вейдун извика японския посланик в Пекин Кенджи Канасуги, за да отправи сериозен протест срещу „скандалните забележки“ на японската министър-председателка Санае Такаичи относно Китай, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Миналата седмица Такаичи направи изявления, с които намекна, че е възможна въоръжена интервенция в Тайванския проток, отбелязва Синхуа.

Въпреки сериозните протести от страна на Пекин, тя продължава да отказва да промени курса и да се откаже от думите си, заяви Сун, като отбеляза, че Китай е силно неудовлетворен и е направил сериозни демарши пред японската страна.

Сун посочи, че забележките на Такаичи за Тайван са изключително скандални и опасни, грубо нарушават международното право и основните стандарти за международни отношения, сериозно подкопават следвоенния международен ред, силно противоречат на принципите за един Китай, както и на водещите принципи, установени в четири китайско-японски политически документи, силно подкопават основите на китайско-японските взаимоотношения и силно нараняват чувствата на китайския народ.

Китайският заместник външен министър подчерта също, че въпросът за Тайван е в центъра на китайските интереси и е червена линия, която не подлежи на преговори.

„Тайван е свещена китайска територия. Делата в Тайван са чисто китайски вътрешен въпрос. Как ще решим въпроса за Тайван е проблем, който китайският народ ще реши и не търпи никаква намеса от външни сили“, изтъкна той.