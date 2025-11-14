Новини
Свят »
Китай »
Китай привика японския посланик заради „скандални забележки“
  Тема: Тайван

Китай привика японския посланик заради „скандални забележки“

14 Ноември, 2025 11:41 481 6

  • тайван-
  • санае такаичи-
  • китай-
  • япония

Пекин обяви, че Тайван е "червена линия, която не подлежи на преговори"

Китай привика японския посланик заради „скандални забележки“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Китай Сун Вейдун извика японския посланик в Пекин Кенджи Канасуги, за да отправи сериозен протест срещу „скандалните забележки“ на японската министър-председателка Санае Такаичи относно Китай, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Миналата седмица Такаичи направи изявления, с които намекна, че е възможна въоръжена интервенция в Тайванския проток, отбелязва Синхуа.

Въпреки сериозните протести от страна на Пекин, тя продължава да отказва да промени курса и да се откаже от думите си, заяви Сун, като отбеляза, че Китай е силно неудовлетворен и е направил сериозни демарши пред японската страна.

Сун посочи, че забележките на Такаичи за Тайван са изключително скандални и опасни, грубо нарушават международното право и основните стандарти за международни отношения, сериозно подкопават следвоенния международен ред, силно противоречат на принципите за един Китай, както и на водещите принципи, установени в четири китайско-японски политически документи, силно подкопават основите на китайско-японските взаимоотношения и силно нараняват чувствата на китайския народ.

Китайският заместник външен министър подчерта също, че въпросът за Тайван е в центъра на китайските интереси и е червена линия, която не подлежи на преговори.

„Тайван е свещена китайска територия. Делата в Тайван са чисто китайски вътрешен въпрос. Как ще решим въпроса за Тайван е проблем, който китайският народ ще реши и не търпи никаква намеса от външни сили“, изтъкна той.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    0 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:41 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, ама

    0 0 Отговор
    тайванците не щат китайски комунизъм и са готови да се защитават!

    11:49 14.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания