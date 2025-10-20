Новини
Свят »
САЩ »
„Вече сме го уговорили“: Тръмп обяви, че отива в Китай

„Вече сме го уговорили“: Тръмп обяви, че отива в Китай

20 Октомври, 2025 22:49 1 040 5

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • китай

Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер в Белия дом

„Вече сме го уговорили“: Тръмп обяви, че отива в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер.

Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Цзинпин честно търговско споразумение. Тръмп също така посочи, че планира ускоряване на предвидените за Австралия доставки на подводници с ядрено задвижване. С това американският президент сигнализира за своята готовност да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, но същевременно и да засили връзките в областта на отбраната с ключов партньор в Индо-тихоокеанския регион, отбелязва Ройтерс.

Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

"Китай не иска да правим това", каза Тръмп във връзка с доставката на подводниците, но изрази увереност, че отношенията между Вашингтон и Пекин ще се подобрят.

След като Тръмп похвали размера и силата на американската армия, той заяви: "Имаме най-доброто от всичко и никой няма да се меси в това… Мисля, че ще постигнем много добра търговска сделка. И двете страни ще са доволни".

Американският президент отказа да коментира появили се напоследък твърдения, че Пекин оказва натиск над Вашингтон да оттегли подкрепата си за независимостта на Тайван.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бокича, кога ще Го

    5 0 Отговор
    Привика у зайчарника, нали са дружки

    22:54 20.10.2025

  • 2 така, така

    5 0 Отговор
    Очевидно скоро ще разберем имат ли сделка по формирането на многополярния свят.
    Нищо не е случайно. Дори ми е интересно какво ще сложи на масата Тръмп, та да спечели някаква подръжка от Путин, когато дойде момента за надцакване със Си.
    Срещата в Будапеща започва да става по-интересна, отколкото си мислех, че ще бъде. Но със станалите традиция промени в нагласите на Тръмп, нищо не може да е сигурно.
    Обаче едо е сигурно, сделката, каквато и да е тя, няма да бъде договорена на принципа дойдох, видях, победих. Тръмп ще трябва да приеме, че на върха не е само САЩ.

    23:02 20.10.2025

  • 3 Гошо

    1 2 Отговор
    Едва ли ще постигнат нещо съществено

    23:08 20.10.2025

  • 4 Мунчо

    2 2 Отговор
    Рижия цървул отива да докладва на Императора.

    23:13 20.10.2025

  • 5 Според мен

    1 0 Отговор
    🐖то Путлер ще умре от завист. 😂😂

    00:05 21.10.2025