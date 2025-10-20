„Вече сме го уговорили“: Тръмп обяви, че отива в Китай

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер.
Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Цзинпин честно търговско споразумение. Тръмп също така посочи, че планира ускоряване на предвидените за Австралия доставки на подводници с ядрено задвижване. С това американският президент сигнализира за своята готовност да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, но същевременно и да засили връзките в областта на отбраната с ключов партньор в Индо-тихоокеанския регион, отбелязва Ройтерс.
Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.
"Китай не иска да правим това", каза Тръмп във връзка с доставката на подводниците, но изрази увереност, че отношенията между Вашингтон и Пекин ще се подобрят.
След като Тръмп похвали размера и силата на американската армия, той заяви: "Имаме най-доброто от всичко и никой няма да се меси в това… Мисля, че ще постигнем много добра търговска сделка. И двете страни ще са доволни".
Американският президент отказа да коментира появили се напоследък твърдения, че Пекин оказва натиск над Вашингтон да оттегли подкрепата си за независимостта на Тайван.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бокича, кога ще Го
22:54 20.10.2025
2 така, така
Нищо не е случайно. Дори ми е интересно какво ще сложи на масата Тръмп, та да спечели някаква подръжка от Путин, когато дойде момента за надцакване със Си.
Срещата в Будапеща започва да става по-интересна, отколкото си мислех, че ще бъде. Но със станалите традиция промени в нагласите на Тръмп, нищо не може да е сигурно.
Обаче едо е сигурно, сделката, каквато и да е тя, няма да бъде договорена на принципа дойдох, видях, победих. Тръмп ще трябва да приеме, че на върха не е само САЩ.
23:02 20.10.2025
3 Гошо
23:08 20.10.2025
4 Мунчо
23:13 20.10.2025
5 Според мен
00:05 21.10.2025