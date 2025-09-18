Ердоган посрещна палестинския президент Абас в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна в четвъртък палестинския си колега Махмуд Абас в президентския комплекс в столицата Анкара, съобщава агенция Anadolu, предава Фокус.

След официалното посрещане двамата лидери започнаха частна среща, на която присъстваше и външният министър Хакан Фидан. Засега официални лица не са предоставили допълнителна информация.

По-късно от президентския офис съобщиха пред РИА Новости, че Ердоган е организирал вечеря в чест на Абас.