Ердоган посрещна палестинския президент Абас в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна в четвъртък палестинския си колега Махмуд Абас в президентския комплекс в столицата Анкара, съобщава агенция Anadolu, предава Фокус.
След официалното посрещане двамата лидери започнаха частна среща, на която присъстваше и външният министър Хакан Фидан. Засега официални лица не са предоставили допълнителна информация.
По-късно от президентския офис съобщиха пред РИА Новости, че Ердоган е организирал вечеря в чест на Абас.
1 Костадин Костадинов
21:30 18.09.2025
2 си дзън
21:30 18.09.2025
3 Мони
Коментиран от #4
21:32 18.09.2025
4 404
До коментар #3 от "Мони":На каквото е президент и наркоса.
21:35 18.09.2025
5 Спецназ
Ердо по сериозно с израелците няма да се заеме.
Прави си политика дъртия прилеп и те така.
Коментиран от #10
21:35 18.09.2025
6 666
21:52 18.09.2025
7 Перестройка 2.0
21:57 18.09.2025
8 докторът
Коментиран от #9, #11
22:03 18.09.2025
9 А не, да си кажатт и майчиното мляко.
До коментар #8 от "докторът":Разговор на 6 очи при закрити врати. Кое им е неадекватното?
22:35 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пациентът
До коментар #8 от "докторът":Трудно ми е да ви сложа диагноза, вероятно причината е в алкохола!
- Еми, тогава да дойда когато си трезвен бе докторе!
22:41 18.09.2025