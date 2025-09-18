Новини
Ердоган посрещна палестинския президент Абас в Анкара

18 Септември, 2025 21:28 670 11

  • ердоган-
  • махмуд абас-
  • анкара

Двамата лидери проведоха закрита среща с участието на външния министър Хакан Фидан

Ердоган посрещна палестинския президент Абас в Анкара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна в четвъртък палестинския си колега Махмуд Абас в президентския комплекс в столицата Анкара, съобщава агенция Anadolu, предава Фокус.

След официалното посрещане двамата лидери започнаха частна среща, на която присъстваше и външният министър Хакан Фидан. Засега официални лица не са предоставили допълнителна информация.

По-късно от президентския офис съобщиха пред РИА Новости, че Ердоган е организирал вечеря в чест на Абас.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор
    Слава на Турция и Ердо!

    21:30 18.09.2025

  • 2 си дзън

    2 9 Отговор
    Сетил се Абас кога да проси. Ердо ще дръпне една реч и чао.

    21:30 18.09.2025

  • 3 Мони

    1 8 Отговор
    Палестинският президент...на какво е президент?

    Коментиран от #4

    21:32 18.09.2025

  • 4 404

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мони":

    На каквото е президент и наркоса.

    21:35 18.09.2025

  • 5 Спецназ

    2 4 Отговор
    Палестинеца си губи времето да си вири дупето на килимчето на султана.

    Ердо по сериозно с израелците няма да се заеме.

    Прави си политика дъртия прилеп и те така.

    Коментиран от #10

    21:35 18.09.2025

  • 6 666

    1 3 Отговор
    Зафадъчните Ердооган и Пуслер са едни от тях. И двамата подкрепят ревностно Израел.

    21:52 18.09.2025

  • 7 Перестройка 2.0

    2 1 Отговор
    Че Бг геополитически глобално е нещо подобно на третия свят е жалко. Бих казал Бг трябва да вземе пример от Турция, поне на регионално ниво да сме сила, има малко надежда.

    21:57 18.09.2025

  • 8 докторът

    1 4 Отговор
    И двамата са неадекватни

    Коментиран от #9, #11

    22:03 18.09.2025

  • 9 А не, да си кажатт и майчиното мляко.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "докторът":

    Разговор на 6 очи при закрити врати. Кое им е неадекватното?

    22:35 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пациентът

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "докторът":

    Трудно ми е да ви сложа диагноза, вероятно причината е в алкохола!
    - Еми, тогава да дойда когато си трезвен бе докторе!

    22:41 18.09.2025

