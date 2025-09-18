Зеленски благодари на Катар за помощта при връщането на отвлечени украински деца

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани за помощта, оказана от Катар за връщането на украински деца, отвлечени от Русия, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Ние ценим тази солидарност и истинска загриженост за нашите деца“, подчерта Зеленски в публикация в „Телеграм“ след телефонен разговор с Ал Тани.

Украинският президент покани Катар да участва в среща на високо равнище, организирана съвместно с Канада в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН този месец.

„Срещата ще бъде фокусирана върху тази важна тема - нашите деца и усилията ни да ги върнем обратно. За нас е важно Катар да бъде представен“, заяви Зеленски.

Той благодари също на Доха за подкрепата ѝ за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като увери емира в реципрочната подкрепа на Киев за Катар.

Зеленски и Ал Тани обсъдиха още програмата на годишната сесия на Общото събрание на ООН и се договориха да поддържат контакт.

По данни от 23 август, общо 83 украински деца са били върнати на Украйна със съдействието на Катар, отбелязва Укринформ.