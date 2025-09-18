Новини
Зеленски благодари на Катар за помощта при връщането на отвлечени украински деца
Зеленски благодари на Катар за помощта при връщането на отвлечени украински деца

18 Септември, 2025 22:43 795 16

18 Септември, 2025 22:43 795 16

Украйна кани Доха да участва във форум на ООН, посветен на съдбата на децата

Зеленски благодари на Катар за помощта при връщането на отвлечени украински деца - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани за помощта, оказана от Катар за връщането на украински деца, отвлечени от Русия, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Ние ценим тази солидарност и истинска загриженост за нашите деца“, подчерта Зеленски в публикация в „Телеграм“ след телефонен разговор с Ал Тани.

Украинският президент покани Катар да участва в среща на високо равнище, организирана съвместно с Канада в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН този месец.

„Срещата ще бъде фокусирана върху тази важна тема - нашите деца и усилията ни да ги върнем обратно. За нас е важно Катар да бъде представен“, заяви Зеленски.

Той благодари също на Доха за подкрепата ѝ за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като увери емира в реципрочната подкрепа на Киев за Катар.

Зеленски и Ал Тани обсъдиха още програмата на годишната сесия на Общото събрание на ООН и се договориха да поддържат контакт.

По данни от 23 август, общо 83 украински деца са били върнати на Украйна със съдействието на Катар, отбелязва Укринформ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново дъжд запръска

    3 1 Отговор
    никМеханик дедовият ми ще изтръска.

    22:44 18.09.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    2 2 Отговор
    Дубре, Володя😍

    22:45 18.09.2025

  • 3 Няма остарял Хитлер

    7 3 Отговор
    Броени са му дните

    22:45 18.09.2025

  • 4 Пич

    6 3 Отговор
    Зелю за Катар трябва да благодари на Зельонска!!!

    22:45 18.09.2025

  • 5 Шарли Ебдо

    5 1 Отговор
    Хвора на Катар!

    22:46 18.09.2025

  • 6 Луми

    4 14 Отговор
    Путин скача от хеликоптера направо при войниците — облечен като водолаз, с ластици, шнорхел и голям индустриален вентилатор, прикрепен на гърба му. Сериозен и с абсолютно убеждение, той декларира:
    „Това е нашето свръхсекретно оръжие — въздушният квантов промивател! С него ще превземем целия Донбас!“
    Войниците се споглеждат и започват да се кикотят. Един от тях кихва и казва:
    „Шефе, защо не идете първо в България — с този мощен вентилатор направо ще издухате мозъците на нашите копейки за нула време!“
    Путин се накланя, ботоксовите му скули пламват от възмущение:
    „Вие шегувате ли се? Копейките нямат мозъци!“
    „И вие сте прав…“ — тихо прошепва войникът. — „Ако имаха, щяха ли да ви харесват?“
    Редиците избухват в бурен смях. 😂😂
    Путин застива, очите му святкат. После притиска устни и казва ледено:
    „Ха-ха… много смешно. Но помнете — аз решавам кога да се смеете. И кога да мълчите.“
    Смехът секва. Тежка тишина пада над редиците.
    Тогава Путин посочва огромния вентилатор и изрича зловещо:
    „Ако пак чуя смях… това ще издуха последната ви усмивка!“
    За миг всички онемяват.
    После отзад се чува потиснато хихикане.
    В следващата секунда цялата рота избухва в неудържим кикот. 🤣
    Путин изтръпва, хваща се за челото и прошепва:
    „Имам армия от идиоти… Добре че съм аз, да се грижа за гениалните решения.“ 😄🤡

    22:48 18.09.2025

  • 7 Цецо

    7 3 Отговор
    В.В. спасява децата от главорезите на зеленото

    Коментиран от #10

    23:04 18.09.2025

  • 8 Браво, г-н президент!

    1 9 Отговор
    Велик Зеленски! Прави всичко, за да спаси живота на хората си и не само да запази държавата си, а да я направи силна и международен фактор. Копейките могат само да му гризат цървулите както се казва.

    23:14 18.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ян бибиян

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Цецо":

    Как точно? Като целува момченцата по коремчетата? Още Литвиненко ви каза, че не е хетеро, ама слушате ли? За това го отровиха.

    23:14 18.09.2025

  • 11 Какви са тия "отвлечени деца"

    7 0 Отговор
    от районите на военните дейстеия, бе Ели.
    Не е ли Спасени, точната дума?
    И на кого са върнати ако не са сирачета? На родителите им от руските области.

    23:15 18.09.2025

  • 12 МАРШ НАФРОНТА ДА СПАСЯВАШ ДЕЦА, УУБИЕЦО!

    8 2 Отговор
    НА ТОЗИ ПРОДУХАН ТИП НЯКОЙ ДА МУ ПРЕМА КЛОУНСКИТЕ ТЪПИ НОМЕРА ,ДА СЕ ПРАВИ НА ЗАГРЖЕН ???
    МНОГО СЕ Е ЗАГРИЖИЛ ЗА "ОТВЛЕЧЕНИТЕ ДЕЦА ", ВИДИТЕ ЛИ ????МАРШ НА ФРОНТА ММЪРШО!!!
    А УБИЕЦА С ПОМОЩА НА ФФФАШИСТИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ УУБИ И УУБИВА МИЛОНИ, ЗА ДА УГОДИ НА ФФАШИСТКАТА ИСТЕРЯ, ЗА ЧУЖДИТЕ ФФАШИСТКИТЕ ИНТЕРЕСИ !!
    ЗА СВЕДЕНИЯ , РУСИЯ ГИ ВРЪЩА С/У ДОКУМЕНТ, ЧЕ ИМАТ РОДНИНИ,БЛИЗКИ ДА ГИ ПРИЕАТ.
    ТОЯ СММРЪДЛЮ СЕ ОПИТВА ДА НИ ЗАБЛУЖДАВА , ПО-СКОРО УКРАИНСКА ТТЪПА МАСА ,КОЯТО ЯКО Е ПРИСПАНА С ЯКОТО ПЛАЩАНЕ ОТ ФФАШИЗОИДИТЕ ,ЗА ДА НЕ НАДИГАТ ГЛАС, ДА СИ ТРАЯТ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ.

    23:17 18.09.2025

  • 13 ми поръчай

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Блудницата УкраИна":

    Си поне малко мозък от пенсията. Или я хвърли през терасата на оня черничкия полицай.

    Коментиран от #15

    23:17 18.09.2025

  • 14 Фашиста пак с лъжи

    9 2 Отговор
    Отвлечени деца има само във фашистката пропаганда срещу Русия! В реалността има спасени и евакуирани деца от бойните действия.

    23:19 18.09.2025

  • 15 Пенсия не получавам все още

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ми поръчай":

    Но пък ти плащам социалните осигуровки
    и деЦките на чаветата ти 😉

    23:28 18.09.2025

  • 16 Българин

    1 1 Отговор
    Рсуия прави огромна грешка, като връща децата в Украйан. Ние отлично знаем, че от еничарите стават най-добри войници!

    23:45 18.09.2025

Новини по държави:
