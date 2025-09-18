Зеленски благодари на Катар за помощта при връщането на отвлечени украински деца

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани за помощта, оказана от Катар за връщането на украински деца, отвлечени от Русия, съобщи Укринформ, предава БТА.
„Ние ценим тази солидарност и истинска загриженост за нашите деца“, подчерта Зеленски в публикация в „Телеграм“ след телефонен разговор с Ал Тани.
Украинският президент покани Катар да участва в среща на високо равнище, организирана съвместно с Канада в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН този месец.
„Срещата ще бъде фокусирана върху тази важна тема - нашите деца и усилията ни да ги върнем обратно. За нас е важно Катар да бъде представен“, заяви Зеленски.
Той благодари също на Доха за подкрепата ѝ за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като увери емира в реципрочната подкрепа на Киев за Катар.
Зеленски и Ал Тани обсъдиха още програмата на годишната сесия на Общото събрание на ООН и се договориха да поддържат контакт.
По данни от 23 август, общо 83 украински деца са били върнати на Украйна със съдействието на Катар, отбелязва Укринформ.
1 Отново дъжд запръска
22:44 18.09.2025
2 Ивка Бейбе
22:45 18.09.2025
3 Няма остарял Хитлер
22:45 18.09.2025
4 Пич
22:45 18.09.2025
5 Шарли Ебдо
22:46 18.09.2025
6 Луми
„Това е нашето свръхсекретно оръжие — въздушният квантов промивател! С него ще превземем целия Донбас!“
Войниците се споглеждат и започват да се кикотят. Един от тях кихва и казва:
„Шефе, защо не идете първо в България — с този мощен вентилатор направо ще издухате мозъците на нашите копейки за нула време!“
Путин се накланя, ботоксовите му скули пламват от възмущение:
„Вие шегувате ли се? Копейките нямат мозъци!“
„И вие сте прав…“ — тихо прошепва войникът. — „Ако имаха, щяха ли да ви харесват?“
Редиците избухват в бурен смях. 😂😂
Путин застива, очите му святкат. После притиска устни и казва ледено:
„Ха-ха… много смешно. Но помнете — аз решавам кога да се смеете. И кога да мълчите.“
Смехът секва. Тежка тишина пада над редиците.
Тогава Путин посочва огромния вентилатор и изрича зловещо:
„Ако пак чуя смях… това ще издуха последната ви усмивка!“
За миг всички онемяват.
После отзад се чува потиснато хихикане.
В следващата секунда цялата рота избухва в неудържим кикот. 🤣
Путин изтръпва, хваща се за челото и прошепва:
„Имам армия от идиоти… Добре че съм аз, да се грижа за гениалните решения.“ 😄🤡
22:48 18.09.2025
7 Цецо
Коментиран от #10
23:04 18.09.2025
8 Браво, г-н президент!
23:14 18.09.2025
10 ян бибиян
До коментар #7 от "Цецо":Как точно? Като целува момченцата по коремчетата? Още Литвиненко ви каза, че не е хетеро, ама слушате ли? За това го отровиха.
23:14 18.09.2025
11 Какви са тия "отвлечени деца"
Не е ли Спасени, точната дума?
И на кого са върнати ако не са сирачета? На родителите им от руските области.
23:15 18.09.2025
12 МАРШ НАФРОНТА ДА СПАСЯВАШ ДЕЦА, УУБИЕЦО!
МНОГО СЕ Е ЗАГРИЖИЛ ЗА "ОТВЛЕЧЕНИТЕ ДЕЦА ", ВИДИТЕ ЛИ ????МАРШ НА ФРОНТА ММЪРШО!!!
А УБИЕЦА С ПОМОЩА НА ФФФАШИСТИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ УУБИ И УУБИВА МИЛОНИ, ЗА ДА УГОДИ НА ФФАШИСТКАТА ИСТЕРЯ, ЗА ЧУЖДИТЕ ФФАШИСТКИТЕ ИНТЕРЕСИ !!
ЗА СВЕДЕНИЯ , РУСИЯ ГИ ВРЪЩА С/У ДОКУМЕНТ, ЧЕ ИМАТ РОДНИНИ,БЛИЗКИ ДА ГИ ПРИЕАТ.
ТОЯ СММРЪДЛЮ СЕ ОПИТВА ДА НИ ЗАБЛУЖДАВА , ПО-СКОРО УКРАИНСКА ТТЪПА МАСА ,КОЯТО ЯКО Е ПРИСПАНА С ЯКОТО ПЛАЩАНЕ ОТ ФФАШИЗОИДИТЕ ,ЗА ДА НЕ НАДИГАТ ГЛАС, ДА СИ ТРАЯТ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ.
23:17 18.09.2025
13 ми поръчай
До коментар #9 от "Блудницата УкраИна":Си поне малко мозък от пенсията. Или я хвърли през терасата на оня черничкия полицай.
Коментиран от #15
23:17 18.09.2025
14 Фашиста пак с лъжи
23:19 18.09.2025
15 Пенсия не получавам все още
До коментар #13 от "ми поръчай":Но пък ти плащам социалните осигуровки
и деЦките на чаветата ти 😉
23:28 18.09.2025
16 Българин
23:45 18.09.2025