Москва след ветото на САЩ за Газа: ООН остава свидетел на катастрофа, парализиран от съюзника на Израел

19 Септември, 2025 04:41, обновена 19 Септември, 2025 04:51 654 4

Пробив в мирния процес в Близкия изток няма да има, ако САЩ не промени възприятието си за ситуацията, заяви руският дипломат Василий Небензя

Москва след ветото на САЩ за Газа: ООН остава свидетел на катастрофа, парализиран от съюзника на Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пробив в мирния процес в Близкия изток няма да се случи без промяна в американското отношение към кризата в Газа, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя след гласуването на проекторезолюцията, изискваща незабавно прекратяване на огъня в Газа, върху която Вашингтон отново наложи вето.

„Докато Вашингтон не промени възприятието си за кризата в Газа и докато многостранната дипломация в ООН не се разглежда като пречка, а не като критичен инструмент, няма да се случи пробив в мирния процес в Близкия изток“, подчерта дипломатът.

Ударът на Израел срещу Доха обезцени твърденията за готовността на еврейската държава за дипломация и сделки, продължи руският дипломат.

„Съветът за сигурност на ООН ще продължи да бъде свидетел на катастрофа, парализиран не от собствените си структурни проблеми, а от волята, или по-скоро липсата на такава, на една-единствена делегация. Призоваваме американските си колеги да признаят, че декларираната от тях „тиха дипломация на място“, както казват, се подкопава не от здравите гласове на международната общност, включително и в рамките на тези стени, а от конкретните действия на съюзника на Израел, както ясно демонстрира агресивната атака на Западен Йерусалим срещу суверенния Катар, един от основните посредници в преговорния процес. Това по същество беше удар по самата идея за постигане на споразумения - обезцени всякакви твърдения, че Израел е готов за дипломация и сделки“, подчерта той.

„САЩ възмутително се опитват да използват визовия въпрос, за да прокарат собствените си политически интереси. Призоваваме Вашингтон да преразгледа решението си да откаже визи на членовете на палестинската делегация, участващи в седмицата на високо ниво на Общото събрание“, допълни Небензя.


  • 1 Критик

    4 8 Отговор
    Пази боже сляпо да прогледне! Мазния, руски толуп и подлец има наглостта да се обажда все едно Русия не е същия агресор като Израел и САЩ...

    Коментиран от #2, #3, #4

    05:01 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Симпатизант

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Нещо визията ти е замъглена. Е,прав си в едно, че сляпата Русия на Горбачов и Елцин, прогледна при Путин за западното лицемерие и коварство, както и за атлантическаята хегемония на Новия Световен Ред и Нео-Колониален Либерален Глобализъм

    05:55 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.