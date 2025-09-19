Представители на киевския режим „продадоха много“ под лозунга за „защита на Европа“ от въображаем агресор. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки разследването на активите на семейството на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.
Дипломатът обърна внимание на данни от Украинския център за борба с корупцията, който откри осем имота, собственост на семейство Умерови в Съединените щати: три апартамента във Флорида, един в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Някои от имотите са отдадени под наем, докато други са пряка собственост на съпругата, бащата, брата и децата на Умеров.
„Продадоха много“, за да „защитават Европа от агресор“, коментира иронично Захарова.
Вчера Умеров се срещна с вицепремиера и министър на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш, за да обсъдят практически мерки за защита от атаки с руски дронове, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.
Сред повдигнатите въпроси по време на срещата бе обменът на данни между системите за наблюдение на двете страни.
Фокусът на вниманието бе и върху разширяването на военно-техническото сътрудничество - от производството на безпилотни системи и средства за електронна война до обмена на опит между подразделенията за противовъздушна отбрана.
Умеров благодари на вицепремиера на Полша за конструктивния разговор и подкрепата за Украйна.
"Сигурността на украинските и полските граници е защита и щит за цяла Европа“, подчерта той.
По-рано украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви споразумение с Полша за създаване на съвместна оперативна група по безпилотни летателни системи.
