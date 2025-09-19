Новини
Захарова коментира откритите осем имота в САЩ на семейството на Рустем Умеров
Захарова коментира откритите осем имота в САЩ на семейството на Рустем Умеров

19 Септември, 2025 04:52, обновена 19 Септември, 2025 06:46 3 318 30

Украинския център за борба с корупцията публикува данни за секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна

Захарова коментира откритите осем имота в САЩ на семейството на Рустем Умеров - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на киевския режим „продадоха много“ под лозунга за „защита на Европа“ от въображаем агресор. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки разследването на активите на семейството на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

Дипломатът обърна внимание на данни от Украинския център за борба с корупцията, който откри осем имота, собственост на семейство Умерови в Съединените щати: три апартамента във Флорида, един в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Някои от имотите са отдадени под наем, докато други са пряка собственост на съпругата, бащата, брата и децата на Умеров.

„Продадоха много“, за да „защитават Европа от агресор“, коментира иронично Захарова.

Вчера Умеров се срещна с вицепремиера и министър на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш, за да обсъдят практически мерки за защита от атаки с руски дронове, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.

Сред повдигнатите въпроси по време на срещата бе обменът на данни между системите за наблюдение на двете страни.

Фокусът на вниманието бе и върху разширяването на военно-техническото сътрудничество - от производството на безпилотни системи и средства за електронна война до обмена на опит между подразделенията за противовъздушна отбрана.

Умеров благодари на вицепремиера на Полша за конструктивния разговор и подкрепата за Украйна.

"Сигурността на украинските и полските граници е защита и щит за цяла Европа“, подчерта той.

По-рано украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви споразумение с Полша за създаване на съвместна оперативна група по безпилотни летателни системи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защото знаят

    61 6 Отговор
    Че не защитават Европа, а я съсипват. Затова бягат в Америка. Но и там ще ги настигне възмездието.

    05:16 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баламата

    65 4 Отговор
    Даа,то да е само това семейство с вили в Маями и яхти...Някои хора много забогатяха от войната А на баламите - моите съболезнования

    Коментиран от #24

    05:30 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ве тоя-закръгленият...!

    47 2 Отговор
    Нали беше бивш Военен Министър...?!
    Браво ве,момчетата му гинат на фронта,а той през това време гушкал от безкрайните пари на ЕС,Запада и САЩ,отпускани на Украйна ,като военна помощ...!
    Всъщност и от нашите пари е гушкал...!

    Коментиран от #17

    06:07 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗАЩО ЛИ...?!

    41 4 Отговор
    Тия много ми напомня на наш Бойко...?!
    И кат външност...и като...,,чекмеджанофил"...?!

    06:16 19.09.2025

  • 12 име

    31 4 Отговор
    Copoснята нещо няма ли да коментира честните полити и военни от бандеристан? Или те са свикнали тулупи и простокирчовци да ги крадат и са ок с това?

    Коментиран от #14

    06:43 19.09.2025

  • 13 Цървул

    24 1 Отговор
    Нашите имат по 80 имота най-малко .

    06:57 19.09.2025

  • 14 Демократ

    28 2 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Телевизора каза, че тези в Украйна са демократи. Аз вярвам на телевизора.

    Коментиран от #27

    06:57 19.09.2025

  • 15 Спорт

    24 1 Отговор
    Поне единия апартамент е купен от българския данъкоплатец.

    06:58 19.09.2025

  • 16 Лудгидия

    19 2 Отговор
    Дарявам си заплатата за Украйна 🤣🤣🤣🤣

    06:59 19.09.2025

  • 17 Боруна Лом

    21 1 Отговор

    До коментар #9 от "А ве тоя-закръгленият...!":

    ТО И НАШИТЕ БИВШИ И НАСТОЯЩИ МИНИСТРИ И ДЕПУТАТИ СА ТАКА!ДА ИМ ПРЕСЕДНЕ!

    07:00 19.09.2025

  • 18 123

    27 2 Отговор
    Фашистите в Киев си купуват имоти върху костите на хилядите загинали във войната украинци, разбитите семейства и сринатата до земята Украйна.Явно обикновените хора в Украйна са много търпеливи като нас българите за да търпят крадците и мошениците които ги управляват.

    07:00 19.09.2025

  • 19 Ццц

    21 1 Отговор
    С тяло на бизон и ум на кокошка този виден представител на киевската комуна си е изпял песничката за сигурността на Европа, веднага след като Захарова го е изгаврила. 🤣🤣🤣. Украинците ще намразят цирка за винаги, след като разбраха какво може да им донесе един клоун. За 5 години мандат и една на сила, тези наркомани почти изравниха населението на Украйна с българското. А главния паляк от вчера пак беше взел да твори планове за победа, та тежко и горко на руснаците от покрайнините...

    07:05 19.09.2025

  • 20 ООрана държава

    21 1 Отговор
    Желенски кво рече че 120 милярда ще му трябват за догодина

    07:12 19.09.2025

  • 21 Българин

    2 19 Отговор
    Българите не се интересуваме от мнението на тази пръдла.

    Коментиран от #22

    07:13 19.09.2025

  • 22 Ццц

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Да се пишеш българин по форумите и преброяването не те прави такъв. Стъпи в тоалетната и пусни водата, ако обичаш!

    07:21 19.09.2025

  • 23 Потърпевш корупционер

    3 6 Отговор
    Брадчет ми имал 10 имота в САЩ. Наскоро го научих. Не съм чувал и виждал братчет ми от 20 години. И аз ли съм получавал корупция от Киевския режим, Ганев, голем си измамник!

    07:23 19.09.2025

  • 24 Руснак без глава и два крака

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Баламата":

    Жената на един руснак се жалва, че не й изплащали парите на мъжа й. Убит на СВО, а тя с ДЕСЕТ деца.
    До едни познати руснаци си купили къща - много богато семейство, баща им бил генерал в руската армия.

    Коментиран от #29

    07:25 19.09.2025

  • 25 Украинците да обяснят на поляците

    11 1 Отговор
    че предизвикат ли Русия, никакви ПВО, средства за електронна война или дрон-прихващачи, няма да ги спасят! Което е очевидната реалност. И да ги научат как да лъжат, че свалят 95% ....от картонените дронове примамка.

    А това пред медиите е разтягане на локуми и за искане на пари.

    07:26 19.09.2025

  • 26 Анонимен

    3 1 Отговор
    Дал Бог!

    07:29 19.09.2025

  • 27 Хе,хе...!

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    Че то има ли по-големи крадци от ,,Демократите",ве...?!

    07:33 19.09.2025

  • 28 Лицемер!

    6 2 Отговор
    ,,Умеров БЛАГОДАРИ на вицепремиера на Полша за конструктивния разговор и ПОДКРЕПАТА ЗА УКРАЙНА."
    Да,ама гушкаш от...
    ,,ПОДКРЕПАТА ЗА УКРАЙНА."...?!?!

    07:38 19.09.2025

  • 29 Каза -

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак без глава и два крака":

    Коваленко от ,,БесАрабски фронт"...!
    Е как да не вЕрваме...😝?!?!

    07:40 19.09.2025

  • 30 ОК!

    3 1 Отговор
    ,,Украинския център за борба с корупцията публикува данни за..."
    А кога за Зеленски и Оленка...?!?!

    07:44 19.09.2025

