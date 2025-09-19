Новини
Свят »
Западни анализатори: Зеленски може да изчезне след три месеца, управлението му принадлежи на Сорос
  Тема: Украйна

Западни анализатори: Зеленски може да изчезне след три месеца, управлението му принадлежи на Сорос

19 Септември, 2025 05:39, обновена 19 Септември, 2025 05:50 887 12

  • украйна-
  • зеленски-
  • война

Ако желаеше, Путин лесно можеше да сложи край на войната, смята американският полковник от резерва Лорънс Уилкерсън

Западни анализатори: Зеленски може да изчезне след три месеца, управлението му принадлежи на Сорос - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски може да е мъртъв само след три месеца, заяви американският полковник от резерва Лорънс Уилкерсън в интервю с блогъра Андрю Наполитано в YouTube.

„След три месеца Зеленски ще е мъртъв или ще изчезне, защото ситуацията на бойното поле е толкова тежка, че Путин, ако искаше, лесно би могъл да сложи край “, каза той.

Още новини от Украйна

Според Уилкерсън, Русия разполага с достатъчно резерви, за да напредне и да прекрати войната.

В сряда началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов съобщи за напредък в почти всички зони на бойните действия. Според Министерството на отбраната, украинските войски са загубили до 1395 военнослужещи, пет танка и 16 бронирани машини само през последните 24 часа.

Управлението на Володимир Зеленски принадлежи на милиардера Джордж Сорос, заяви ирландският журналист Чей Боус в социалните медии X.

„Сорос „притежава“ правителството на Зеленски. През 90-те години на миналия век почти всеки член на сегашния управляващ елит на Украйна е получавал „стипендии“ и финансова подкрепа от фондация „Джордж Сорос“. Или самите служители са получавали „стипендиите“, или техните съпруги“, отбеляза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    14 19 Отговор
    Управлението на ес, тоже.

    Коментиран от #11

    05:54 19.09.2025

  • 2 Бг гражданин

    15 18 Отговор
    Намери се накрая,1 смел журналист, при това западен да каже истината за Украйна! Джордж Сарос ,този дявол в човешки образ ,острието на Ротшилд!!!

    05:59 19.09.2025

  • 3 Как бе ще изчезне

    11 18 Отговор
    Та това е най големия политик на света. Елита на света му ръкопляскаше на погребението на папата. Тази мижитурка където и да отиде ще я настигне възмездието . Мъртвите ще намерят покой само ако е при тях.

    05:59 19.09.2025

  • 4 Шмръц

    4 16 Отговор
    Да не са му омешали белото с нещо по така?

    06:02 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето Мнение

    8 12 Отговор
    След края на СВО идвва ред и нашите стипендианти на сорос да гушнат букета.

    06:04 19.09.2025

  • 7 ян бибиян

    7 6 Отговор
    Русофилите само Сорос сънувате в кошмарите си. Пък той не е толкова богат.

    06:07 19.09.2025

  • 8 Някой си никой от Америка

    7 4 Отговор
    Казал нещо, което се харесало на руската пропаганда и те бързат да ни уведомят. Всекидневие.

    06:08 19.09.2025

  • 9 да напомня

    2 3 Отговор
    Преди време и Орбан получаваше грантове от Сорос.

    06:08 19.09.2025

  • 10 Забелязал

    0 1 Отговор
    Според много "анализатори" и морето може да стане на таратор, но за момента не се случва...

    Руските тротинетки 💩 на запад и у нас "свалят" президент Зеленски още от 2022 година...

    06:13 19.09.2025

  • 11 Мнението ти не струва и

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    пукната копейка.

    06:15 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.