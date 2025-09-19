Володимир Зеленски може да е мъртъв само след три месеца, заяви американският полковник от резерва Лорънс Уилкерсън в интервю с блогъра Андрю Наполитано в YouTube.
„След три месеца Зеленски ще е мъртъв или ще изчезне, защото ситуацията на бойното поле е толкова тежка, че Путин, ако искаше, лесно би могъл да сложи край “, каза той.
Според Уилкерсън, Русия разполага с достатъчно резерви, за да напредне и да прекрати войната.
В сряда началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов съобщи за напредък в почти всички зони на бойните действия. Според Министерството на отбраната, украинските войски са загубили до 1395 военнослужещи, пет танка и 16 бронирани машини само през последните 24 часа.
Управлението на Володимир Зеленски принадлежи на милиардера Джордж Сорос, заяви ирландският журналист Чей Боус в социалните медии X.
„Сорос „притежава“ правителството на Зеленски. През 90-те години на миналия век почти всеки член на сегашния управляващ елит на Украйна е получавал „стипендии“ и финансова подкрепа от фондация „Джордж Сорос“. Или самите служители са получавали „стипендиите“, или техните съпруги“, отбеляза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
Коментиран от #11
05:54 19.09.2025
2 Бг гражданин
05:59 19.09.2025
3 Как бе ще изчезне
05:59 19.09.2025
4 Шмръц
06:02 19.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето Мнение
06:04 19.09.2025
7 ян бибиян
06:07 19.09.2025
8 Някой си никой от Америка
06:08 19.09.2025
9 да напомня
06:08 19.09.2025
10 Забелязал
Руските тротинетки 💩 на запад и у нас "свалят" президент Зеленски още от 2022 година...
06:13 19.09.2025
11 Мнението ти не струва и
До коментар #1 от "Вашето Мнение":пукната копейка.
06:15 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.