Посланиците на ЕС провеждат извънредна среща за новите санкции срещу Русия

В петък, 19 септември, посланиците на страните от Европейския съюз ще се съберат на извънредна среща, за да обсъдят новите санкции срещу Русия. Това съобщава изданието Суспільне, цитирано от ФОКУС, позовавайки се на трима висши дипломати на ЕС.
Според събеседниците на изданието, дневният ред все още не е официално оповестен публично, така че дискусията може да се проведе в устен формат.
Срещата е свикана от датското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в рамките на Комитета на постоянните представители.
По-рано един от водещите дипломати на ЕС заяви, че Европейската комисия може да представи 19-ия пакет от санкции срещу Русия на 19 септември.
По време на брифинг, заместник-главният говорител на Европейската комисия, Олоф Гил, заяви, че пакетът е планиран да бъде представен "скоро“. Той коментира и изявлението на председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, в платформата X за ускоряване на отказа от руски енергийни източници.
"Не можем да надхвърлим казаното от председателя в съобщението ѝ в социалната мрежа. Ще работим за ускоряване на процеса на отделяне на ЕС от руски енергийни източници“, потвърди говорителят.
На 11 септември европейският комисар по енергетиката Дан Йохансен заяви, че представители на САЩ са съгласни с представителите на Европейския съюз относно необходимостта от продължаване на натиска върху Русия за прекратяване на войната, която Русия започна срещу Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много еврейско
06:55 19.09.2025
2 Демократ с пола
06:56 19.09.2025
3 Мнението ми.
Коментиран от #5
06:57 19.09.2025
4 Лост
06:57 19.09.2025
5 име
До коментар #3 от "Мнението ми.":По-скоро налаган преки санкции по Полша и непреки по ЕССР.
07:03 19.09.2025
6 Ускоряване на процеса на отделяне
07:04 19.09.2025
7 Хвала
07:09 19.09.2025
8 Мефистофел
Та и със санкциите тъй.
07:10 19.09.2025
9 Умнокрасив
07:18 19.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Среща на фашистите
07:20 19.09.2025
12 Луд Скайуокър
Айнщайн е дал правилният отговор.
Коментиран от #16
07:22 19.09.2025
13 Сталин
07:34 19.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин е п р о з
Младежите се разбягаха, дъртаците на по 40 и повече години ги ловят по автобусните спирки и ги пращат на СВО уж като доброволци.
07:39 19.09.2025
16 Сталин
До коментар #12 от "Луд Скайуокър":ЕС варят жаба. Руска жаба. А как се вари жаба? Слагаш я в студена вода на бавен огън.
07:40 19.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 М Ганев?? Каквиса тея Посланици на ЕС???
07:46 19.09.2025