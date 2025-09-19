Новини
Посланиците на ЕС провеждат извънредна среща за новите санкции срещу Русия

19 Септември, 2025 07:48, обновена 19 Септември, 2025 06:52 662 18

Срещата е свикана от датското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в рамките на Комитета на постоянните представители

Посланиците на ЕС провеждат извънредна среща за новите санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

В петък, 19 септември, посланиците на страните от Европейския съюз ще се съберат на извънредна среща, за да обсъдят новите санкции срещу Русия. Това съобщава изданието Суспільне, цитирано от ФОКУС, позовавайки се на трима висши дипломати на ЕС.

Според събеседниците на изданието, дневният ред все още не е официално оповестен публично, така че дискусията може да се проведе в устен формат.

Срещата е свикана от датското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в рамките на Комитета на постоянните представители.

По-рано един от водещите дипломати на ЕС заяви, че Европейската комисия може да представи 19-ия пакет от санкции срещу Русия на 19 септември.

По време на брифинг, заместник-главният говорител на Европейската комисия, Олоф Гил, заяви, че пакетът е планиран да бъде представен "скоро“. Той коментира и изявлението на председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, в платформата X за ускоряване на отказа от руски енергийни източници.

"Не можем да надхвърлим казаното от председателя в съобщението ѝ в социалната мрежа. Ще работим за ускоряване на процеса на отделяне на ЕС от руски енергийни източници“, потвърди говорителят.

На 11 септември европейският комисар по енергетиката Дан Йохансен заяви, че представители на САЩ са съгласни с представителите на Европейския съюз относно необходимостта от продължаване на натиска върху Русия за прекратяване на войната, която Русия започна срещу Украйна.


