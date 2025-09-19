Руският президент Владимир Путин заяви, че ролята на бившия съветски президент Йосиф Сталин за победата във Втората световна война "не трябва да се забравя“. Това заяви руският глава на срещата с лидерите на парламентарните фракции на Държавната дума в четвъртък, предава Газета. ru, цитирана от ФОКУС.

"Като цяло всичко, свързано с Великата отечествена война и ролята на Сталин за Победата, трябва да се има предвид и да се деполитизира. Имаше много проблеми, свързани с репресиите; всичко това е ясно. Това не трябва да се омаловажава и страната не трябва да го забравя. Но е несправедливо и да се забравя ролята, която този конкретен човек изигра за победата на съветския народ във Великата отечествена война“, подчерта държавният глава.

През юли председателят на Държавната дума Вячеслав Володин подкрепи решението за преразглеждане на резултатите от 20-ия конгрес на КПСС, на който Никита Хрушчов осъди култа към личността на Сталин.

Според него решението е породило негативно отношение към съветския лидер, който "е направил всичко, за да спечели Великата отечествена война и да създаде държавата“. Володин отбеляза, че след разпадането на СССР започват да се разпространяват обвинения, които напомнят за реториката на този конгрес.

Председателят на Държавната дума призова за "защита на руската история“ и увековечаване на имената на лидерите и командирите, осигурили победата на страната.

По-рано Путин посочи липсата на истина за Великата отечествена война в старите учебници по история.