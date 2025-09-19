Новини
Свят »
Русия »
Путин: Приносът на Сталин за победата във Втората световна война не бива да се забравя

Путин: Приносът на Сталин за победата във Втората световна война не бива да се забравя

19 Септември, 2025 07:54, обновена 19 Септември, 2025 06:57 943 38

  • путин-
  • сталин-
  • русия-
  • ссср-
  • втора световна война

Ролята на бившия лидер на СССР трябва да се деполитизира, смята руският президент

Путин: Приносът на Сталин за победата във Втората световна война не бива да се забравя - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че ролята на бившия съветски президент Йосиф Сталин за победата във Втората световна война "не трябва да се забравя“. Това заяви руският глава на срещата с лидерите на парламентарните фракции на Държавната дума в четвъртък, предава Газета. ru, цитирана от ФОКУС.

"Като цяло всичко, свързано с Великата отечествена война и ролята на Сталин за Победата, трябва да се има предвид и да се деполитизира. Имаше много проблеми, свързани с репресиите; всичко това е ясно. Това не трябва да се омаловажава и страната не трябва да го забравя. Но е несправедливо и да се забравя ролята, която този конкретен човек изигра за победата на съветския народ във Великата отечествена война“, подчерта държавният глава.

През юли председателят на Държавната дума Вячеслав Володин подкрепи решението за преразглеждане на резултатите от 20-ия конгрес на КПСС, на който Никита Хрушчов осъди култа към личността на Сталин.

Според него решението е породило негативно отношение към съветския лидер, който "е направил всичко, за да спечели Великата отечествена война и да създаде държавата“. Володин отбеляза, че след разпадането на СССР започват да се разпространяват обвинения, които напомнят за реториката на този конгрес.

Председателят на Държавната дума призова за "защита на руската история“ и увековечаване на имената на лидерите и командирите, осигурили победата на страната.

По-рано Путин посочи липсата на истина за Великата отечествена война в старите учебници по история.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Психолог

    10 14 Отговор
    Ако западът спре да му звъни и заплашва, Путин щеше да е по-адвкватен. Сега не може да спи от страх.

    07:00 19.09.2025

  • 5 Отегчен

    18 12 Отговор
    Ха-ха-ха, бункерния страхливец се сравнява със Сталин. 😂😂😂

    07:02 19.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    16 15 Отговор
    Много искам да ме запомнят като Сталин, но ме е страх, че ще ме запомнят като страхлив плъх

    07:03 19.09.2025

  • 8 Демократ

    9 11 Отговор
    Телевизора каза, че тези в Украйна са демократи. Аз вярвам на телевизора.

    Коментиран от #12

    07:04 19.09.2025

  • 9 Саша Грей

    18 12 Отговор
    Ако руснаците реабилитират Сталин, това означава, че одобряват убийствата, чистките, зверствата на комунистическия режим. Такива хора заслужават съдбата си.

    07:05 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добро утро!

    11 7 Отговор
    Няма смисъл да се коментира. 🤔

    07:07 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Курбашвили

    9 5 Отговор
    Сталин беше корав грузинец, макар и недъгъв. Първо издокара Хитлер, после Рузвелт и Чърчил.

    Коментиран от #25

    07:08 19.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    14 6 Отговор
    Патологичния убиец сталин никога не е бил ПРЕЗИДЕНТ!

    07:12 19.09.2025

  • 17 Според мен

    12 8 Отговор
    Путлер подобно на Сталин прецака брутално руснаците, но го направи сравнително "интелигентно" 😁...

    07:12 19.09.2025

  • 18 Без Сталин

    7 7 Отговор
    Стармър щеше да говори хохдойч!

    Коментиран от #20, #23

    07:14 19.09.2025

  • 19 Газета ру

    5 4 Отговор
    С.Корея 2

    07:15 19.09.2025

  • 20 Информиран

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "Без Сталин":

    Без Сталин руснаците щяха да са богати колкото немците.

    Коментиран от #26

    07:16 19.09.2025

  • 21 Осман Бей

    0 7 Отговор
    Запада и Изтока са взели за пример Османската империя в политиката си,много народи под шапката на един владетел.

    07:17 19.09.2025

  • 22 Също като

    0 6 Отговор
    зеленчука.

    07:17 19.09.2025

  • 23 Без Великобритания и САЩ

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "Без Сталин":

    днес Германия щеше да има граница с Китай.

    Коментиран от #35

    07:17 19.09.2025

  • 24 Даа

    9 6 Отговор
    Сега остава и да върнем и култа към Сталин...Все едно Мерц да каже да не забравим приноса на Хитлер за достигането на Германия до първа сила в света във всяка област.

    07:17 19.09.2025

  • 25 копи пейст

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Курбашвили":

    Медицинската история и резултатите от аутопсията показват, че Сталин е имал няколко исхемични инсулти, които според президента на Световната федерация по неврология, довели не само до съдови когнитивни нарушения, но също и до прогресивно психическо заболяване.

    07:20 19.09.2025

  • 26 Немците

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Информиран":

    днес говорят румънски!

    07:21 19.09.2025

  • 27 Тити

    5 6 Отговор
    Путлер е диктатор повече мяза на Хитлер.

    07:26 19.09.2025

  • 28 Психиатър

    3 5 Отговор
    Историята показва, че само когато чужденци управляват Росия, Росия расте. Путин е роснак, затова Росия се провали. Роснаците като искат да са велики да си бяха сложили някой турчин, евреин и монголец за президент, а не тоя дърт алкаш.

    07:29 19.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Диагностик

    4 4 Отговор
    И после някои човечета ще пишат, че Путлер е наред с кратуната...

    07:32 19.09.2025

  • 31 Бочко

    2 1 Отговор
    Сталин е виновен за ВСВ, с амбицията си да завладее Европа. Евреите са били инструмента, Хитлер го изпреварва, и обърква плановете му. Тоя се прави на Сталин

    07:43 19.09.2025

  • 32 Нефелни

    1 0 Отговор
    крепостници! 🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣😂🤣

    07:43 19.09.2025

  • 33 Механик

    1 0 Отговор
    Едно време ви казах, че ако не искате Путин ще дойде Сталин, а вие не ми вярвахте.
    Е, сега като дойде Сталин, той бързичко ще ви оправи, розови понита такива.

    07:46 19.09.2025

  • 34 Нали

    1 0 Отговор
    ….. особено приносът му за започването й ….

    07:46 19.09.2025

  • 35 358

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без Великобритания и САЩ":

    Япония е владеела Китай през ВСВ, и е била съюзник на Германия, границата нямаше да е с Китай, и днес нямаше пак да сме пред война

    07:49 19.09.2025

  • 36 И на Путин ролята влезе в историята,

    0 0 Отговор
    той спасява Русия, както Сталин спаси СССР, а спаси и България!? Ако не е бил Сталин България нямаше да я има!? Чърчил е настоявал да бъде надробена и раздадена на съседните ни държави, защото сме били с Германия във войната, но Сталин се застъпва и прави аналог с Италия, която също е била с Германия, само това спасило ликвидирането ни. Сега днешните краварски подлоги, пак искат да ни наврат в кучи г.., но жестоко се лъжат, народа ще ги смачка!

    07:50 19.09.2025

  • 37 Сериозен ей

    0 0 Отговор
    Циркаджия

    07:50 19.09.2025

  • 38 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 0 Отговор
    Путя се готви да трепе руснаците на конвейер без съд и присъда. Точно така както е правил Сталин. Това се разбира от тези негови думи.

    07:54 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания