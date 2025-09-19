Путин: Приносът на Сталин за победата във Втората световна война не бива да се забравя

Руският президент Владимир Путин заяви, че ролята на бившия съветски президент Йосиф Сталин за победата във Втората световна война "не трябва да се забравя“. Това заяви руският глава на срещата с лидерите на парламентарните фракции на Държавната дума в четвъртък, предава Газета. ru, цитирана от ФОКУС.
"Като цяло всичко, свързано с Великата отечествена война и ролята на Сталин за Победата, трябва да се има предвид и да се деполитизира. Имаше много проблеми, свързани с репресиите; всичко това е ясно. Това не трябва да се омаловажава и страната не трябва да го забравя. Но е несправедливо и да се забравя ролята, която този конкретен човек изигра за победата на съветския народ във Великата отечествена война“, подчерта държавният глава.
През юли председателят на Държавната дума Вячеслав Володин подкрепи решението за преразглеждане на резултатите от 20-ия конгрес на КПСС, на който Никита Хрушчов осъди култа към личността на Сталин.
Според него решението е породило негативно отношение към съветския лидер, който "е направил всичко, за да спечели Великата отечествена война и да създаде държавата“. Володин отбеляза, че след разпадането на СССР започват да се разпространяват обвинения, които напомнят за реториката на този конгрес.
Председателят на Държавната дума призова за "защита на руската история“ и увековечаване на имената на лидерите и командирите, осигурили победата на страната.
По-рано Путин посочи липсата на истина за Великата отечествена война в старите учебници по история.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Психолог
07:00 19.09.2025
5 Отегчен
07:02 19.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
07:03 19.09.2025
8 Демократ
Коментиран от #12
07:04 19.09.2025
9 Саша Грей
07:05 19.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добро утро!
07:07 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Курбашвили
Коментиран от #25
07:08 19.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПРИПОМНЯНЕ
07:12 19.09.2025
17 Според мен
07:12 19.09.2025
18 Без Сталин
Коментиран от #20, #23
07:14 19.09.2025
19 Газета ру
07:15 19.09.2025
20 Информиран
До коментар #18 от "Без Сталин":Без Сталин руснаците щяха да са богати колкото немците.
Коментиран от #26
07:16 19.09.2025
21 Осман Бей
07:17 19.09.2025
22 Също като
07:17 19.09.2025
23 Без Великобритания и САЩ
До коментар #18 от "Без Сталин":днес Германия щеше да има граница с Китай.
Коментиран от #35
07:17 19.09.2025
24 Даа
07:17 19.09.2025
25 копи пейст
До коментар #13 от "Курбашвили":Медицинската история и резултатите от аутопсията показват, че Сталин е имал няколко исхемични инсулти, които според президента на Световната федерация по неврология, довели не само до съдови когнитивни нарушения, но също и до прогресивно психическо заболяване.
07:20 19.09.2025
26 Немците
До коментар #20 от "Информиран":днес говорят румънски!
07:21 19.09.2025
27 Тити
07:26 19.09.2025
28 Психиатър
07:29 19.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Диагностик
07:32 19.09.2025
31 Бочко
07:43 19.09.2025
32 Нефелни
07:43 19.09.2025
33 Механик
Е, сега като дойде Сталин, той бързичко ще ви оправи, розови понита такива.
07:46 19.09.2025
34 Нали
07:46 19.09.2025
35 358
До коментар #23 от "Без Великобритания и САЩ":Япония е владеела Китай през ВСВ, и е била съюзник на Германия, границата нямаше да е с Китай, и днес нямаше пак да сме пред война
07:49 19.09.2025
36 И на Путин ролята влезе в историята,
07:50 19.09.2025
37 Сериозен ей
07:50 19.09.2025
38 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
07:54 19.09.2025