Над 20 хиляди души бяха евакуирани в Берлин

19 Септември, 2025 09:42 1 430 6

  • евакуация-
  • берлин-
  • бомба-
  • германия-
  • втора световна война

Силите на реда заявиха, че евакуациите не са засегнали медицински заведения

Над 20 хиляди души бяха евакуирани в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Властите на Берлин планират да обезвредят днес две бомби от Втората световна война, което наложи евакуирането на хиляди хора в германската столица, предаде ДПА, съобщи БТА.

Едната бомба е близо до популярен туристически район в центъра на града, където полицията нареди евакуацията на около 10 хиляди души. Другата бомба е в западната част на столицата, като заради нея бе наредено на около 12 400 души да се евакуират.

Силите на реда заявиха, че евакуациите не са засегнали медицински заведения. Отцепените райони обаче включват посолства и административни сгради.

Затворени са пътища и временно е спряно движението на една от линиите на метрото. Осигурени са временни подслони на хората, които нямат възможност да отседнат при приятели или роднини.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    3 2 Отговор
    Отделно и центъра е затворен заради маратона утре и е една лудница.

    09:44 19.09.2025

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    в заглавието "бяха"
    в сьдьржанието "планират"
    🦃🐦🐤

    09:50 19.09.2025

  • 3 Аман от нескопосана пропаганда

    16 3 Отговор
    Дайте протестите във Франция. Народът се вдигна срещу управляващите а вие мълчите.

    09:51 19.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Това са демократични боНби

    10:00 19.09.2025

  • 5 хихи

    1 1 Отговор
    Бомбите са диктаторски предполагам. Хвърлени от дядото на Путин...

    10:07 19.09.2025

  • 6 Ан цуг берлинер

    0 0 Отговор
    Американски или съветски бомби? Току що гръмна една водна бомба в София

    10:39 19.09.2025

