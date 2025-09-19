Американски сенатори внасят резолюция за признаване на Палестина

Група американски сенатори представиха първата резолюция в Сената, призоваваща за официално признаване на палестинска държава, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Инициативата, внесена от демократите, има малки шансове да бъде приета, тъй като Републиканската партия на президента Доналд Тръмп контролира мнозинство от 53 на 47 места в горната камара. Самият Тръмп заяви, че не подкрепя предложението и отбеляза, че нито един републиканец не е гласувал за него.

Основни фигури и аргументи

Вносител на резолюцията е сенаторът от Орегон Джеф Мъркли, който подчерта:

„Америка има отговорност да води и времето за действие е сега. Признаването на демилитаризирана палестинска държава редом до сигурен Израел ще даде надежда и на двете страни и ще увеличи перспективите за мир.“

Сред съвносителите са демократите Крис Ван Холън, Тим Кейн, Питър Уелч, Тина Смит, Тами Болдуин, Мази Хироно и независимият Бърни Сандърс, който гласува заедно с демократите. Сандърс стана първият сенатор, описал събитията в Газа като геноцид, термин, съвпадащ с заключенията на специална комисия на ООН. Израел отхвърли доклада като пристрастен и базиран на непотвърдени данни.

Контекст и хуманитарна ситуация

В Камарата на представителите конгресменът Ро Кана от Калифорния също събира подписи за подкрепа на палестинската държавност. Инициативата идва на фона на засилващ се международен натиск върху Израел за прекратяване на войната и облекчаване на хуманитарната криза в Газа, където загиналите палестинци надхвърлят 65 000 души. Израел отчита, че в атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. са убити около 1 200 души, а 251 са били взети за заложници.

Резолюцията съвпада с подготовката на редица американски съюзници да признаят Палестина по време на Общото събрание на ООН следващата седмица. Според проучване на Reuters/Ipsos от август, 58% от американците смятат, че всички държави в ООН трябва да признаят Палестина за независима държава.