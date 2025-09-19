Новини
Русия обвинява Дания в създаване на заплахи за Калининград от остров Борнхолм

Русия обвинява Дания в създаване на заплахи за Калининград от остров Борнхолм

19 Септември, 2025 10:50

Руският посланик предупреждава, че активността на Дания не остава незабелязана

Русия обвинява Дания в създаване на заплахи за Калининград от остров Борнхолм - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Владимир Барбин, руският посланик в Дания, заяви пред вестник Известия, че остров Борнхолм се използва от Копенхаген за създаване на заплахи срещу сигурността на Русия, по-специално на Калининградска област, предава Фокус.

Барбин отбелязва, че Дания е разположила на острова датски военни на постоянна основа и мобилен противокорабен комплекс.

„Борнхолм в продължение на много години оставаше остров на мира и дори по време на Студената война не бе място за военни подготовки, допринасяйки за стабилността в района на Балтийско море. Днес обаче островът се използва от Дания за създаване на заплахи за сигурността на Русия, включително Калининградска област“, заявява дипломатът.

Той подчертава, че в Русия активността на Дания не остава незабелязана и се следи внимателно от руските власти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 13 Отговор
    Този остров даже през Студената война беше неутрален.

    Коментиран от #4, #5, #29

    10:53 19.09.2025

  • 2 Гадно

    13 10 Отговор
    Елитните чсти не могат ли да освободят и Дания2!

    Ъ?!?!

    Коментиран от #8, #10, #13

    10:54 19.09.2025

  • 3 Кьонисберг или калининград?

    17 16 Отговор
    чий е Кьонисберг според руската история?!?!?!?

    Коментиран от #7, #26

    10:56 19.09.2025

  • 4 Предпоследния Селянин

    29 27 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що така едно време и Финландия беше неутрална?!

    Що така имаме такава фобия към рашистите и тяхната миролюбива политика?!?!?!

    Аман от русофили!

    Коментиран от #27

    10:56 19.09.2025

  • 5 е сега русия е Агресор!

    20 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е сега русия е Агресор!

    10:57 19.09.2025

  • 6 си дзън

    12 22 Отговор
    Островът държи на мушка цялото крайбрежие на Калининград. Десанти, снабдяване, подводници
    по време на криза отиват на кино

    10:57 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Споко !

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гадно":

    Ако Дания откаже да продаде Гренландия на Сащ , Тръмп ще ги вкара .

    11:00 19.09.2025

  • 9 Трол

    3 2 Отговор
    Борнхолмска област.

    11:03 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 нагли руски агресори

    18 21 Отговор
    нагли руски агресори нагли руски агресори нагли руски агресори нагли руски агресори нагли руски агресори

    11:07 19.09.2025

  • 12 аz СВОПобеда80

    14 25 Отговор
    Един щрих!Няма такъв град като Калининград!Има Кьонингсберг.

    11:07 19.09.2025

  • 13 Град Козлодуй

    14 22 Отговор

    До коментар #2 от "Гадно":

    Господине от руснак войник не става.

    11:08 19.09.2025

  • 14 Българин

    18 19 Отговор
    Датчаните трябва ясно да се разберат, че след укрите и при балтойските фашисчета, ще дойде и тяхния ред. И тоя път няма да има никаква пощада! Игричките на либерастия приключиха!

    11:11 19.09.2025

  • 15 лугано

    14 16 Отговор
    Роснака иска до натъпкания с ядрени бомби Калининград да има беззъб "остров на мира". Умници на н-та степен!.

    11:12 19.09.2025

  • 16 Расия

    11 13 Отговор
    Е ч.у.м.а, факт.

    11:13 19.09.2025

  • 17 Ти да видиш

    9 5 Отговор
    Пуделчета взеха да надигат глава последно време

    Коментиран от #19

    11:14 19.09.2025

  • 18 зле

    12 10 Отговор
    датчаните пък виждат Калининград като заплаха за брьонхолм!

    11:14 19.09.2025

  • 19 зле

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Ти да видиш":

    армията на дания ще заличи българската за 15 минути за кви пуделчета говориш?

    Коментиран от #20, #28

    11:17 19.09.2025

  • 20 Аман от

    10 11 Отговор

    До коментар #19 от "зле":

    ... зомбирани тролове ....
    Някъде България да се вижда в статията !?
    А Дания е злобно, мъъъъъъничко джудже във военната област спрямо Русия ...
    А некой тук говори за ядрения арсенал .... я се поинтересувайте малко от силата на такова оръжие - даже островче като Великобритания е пътник с такова ....

    Коментиран от #21, #22, #23, #24

    11:28 19.09.2025

  • 21 От страни

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Аман от":

    Кремъла висок един метър как го виждаш от страни?И едно петно от ботокс под него.Мммм?

    11:33 19.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 зле

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аман от":

    аман от популисти що не се спрете да лъжете поне за 1 ден ве

    11:35 19.09.2025

  • 24 Баце ЕООД

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Аман от":

    Дания са рядко третополови.. Само Русия би ги изпънала в правия път.

    11:39 19.09.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    5 5 Отговор
    ...Борнхолм в продължение на много години оставаше остров на мира и.......и Украйна беше повече от 100 год,заедно с Русия и какво стана накрая...опасен и непредвидим съсед...това са рашките..

    11:43 19.09.2025

  • 26 ССС

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кьонисберг или калининград?":

    "..чий е Кьонисберг според руската история?!?!?!?..."
    Причините не са исторически, юридически.
    "...През април 1945 г. градът, превърнат в бастион, е щурмуван и превзет от Червената армия...
    На Потсдамската конференция е решено северната част на германската провинция Източна Прусия с Кьонигсберг да стане част от Съветския съюз."
    "Потсдамската конференция се провежда в Потсдам, в двореца Цецилиенхоф от 17 юли до 2 август 1945 г. с участието на ръководителите на трите най-големи държави от антихитлеристката коалиция във Втората световна война, с цел да се определят следващите стъпки по следвоенното устройство на Европа." А до нея се стига заради същите простотии, които се правят и сега. Та, след време да не питаш чий е остров Борнхолм?

    11:53 19.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ти да видиш

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "зле":

    Ха,че какво имаме ние,че да се дървим?...имах предвид не срещу България а срещу Русия.

    12:05 19.09.2025

  • 29 НКВД-ИНО

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Червената армия беше отрязана за настъпление към Дания от един английски полк,пратен от Монгтомери.И острова Бьорнхолм им се искаше на руснаците да вземат,но....к сажжалленнию неть случилась,Там,на острова беше построена 70 метрова кула за следене да движението на Варшавския договор.Резултатите беха,че Варшавския договор се страхува от НАТО.Друго?По-рано преди 20-25 години от тогава страните наи-уязвими за революциа в дейността на НКВД беха Финландия,Даниа и България.Най-слабо се представяха датските комунисти,но финландские и балгарские рабочие се постараваха доста.Историята има много интересни случки.

    12:09 19.09.2025

  • 30 Ехаааа

    4 3 Отговор
    Дания не е нападнала Русия. Но Русия нападна Украйна. Държи войски в Молдова. Влезе в Грузия и какво ли още не. А Калининград си е в окупация от втората световна. Да не си затваряме очите пред очевидното. Днес в Европа агресора е Русия. Не говоря за Палестина Израел и САЩ. Там агресорите също са ясни. Влезеш ли в друга страна си агресор. Другото е лай лай

    Коментиран от #33

    12:13 19.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Егати нaглярите руски.......тоя остров е почти на 300 километра ли т Калининград...... и никога не е имал нищо общо с руската кoчинa. Ще им казва някакъв пиян вaтниk, какво ще правят с земята си.......

    12:28 19.09.2025

  • 33 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ехаааа":

    Ми да си се върнем в състава на Турция тогава бе, мой. Щото 1878 руснаците влизат в друга страна и насила превземат чужда територия, днешна моя родина.
    (Аман от малоумни илитерати, ей!)

    12:30 19.09.2025

