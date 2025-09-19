Русия обвинява Дания в създаване на заплахи за Калининград от остров Борнхолм

Владимир Барбин, руският посланик в Дания, заяви пред вестник Известия, че остров Борнхолм се използва от Копенхаген за създаване на заплахи срещу сигурността на Русия, по-специално на Калининградска област, предава Фокус.
Барбин отбелязва, че Дания е разположила на острова датски военни на постоянна основа и мобилен противокорабен комплекс.
„Борнхолм в продължение на много години оставаше остров на мира и дори по време на Студената война не бе място за военни подготовки, допринасяйки за стабилността в района на Балтийско море. Днес обаче островът се използва от Дания за създаване на заплахи за сигурността на Русия, включително Калининградска област“, заявява дипломатът.
Той подчертава, че в Русия активността на Дания не остава незабелязана и се следи внимателно от руските власти.
