Вносът на газ в ЕС спада, а зависимостта от LNG нараства

Вносът на природен газ в Европейския съюз е намалял с 9% на годишна база през първата половина на 2025 г., сочи анализ на IEEFA, цитиран от Euro News. Спадът се дължи основно на прекратения транзит на руски газ през Украйна. В същото време ЕС увеличава зависимостта си от втечнен природен газ (LNG).

Намаляването на потреблението на газ в блока се обяснява с по-енергийно ефективни технологии и разширяване на възобновяемите енергийни източници. Трите най-големи доставчици през първата половина на годината са били Норвегия (55%), Алжир (19%) и Русия чрез Турция (10%).

Макар ЕС да обмисля пълно прекратяване на руския газ до 2027 г., Турция осигурява на Москва „задна врата“ към европейския пазар. Общият внос на руски газ е спаднал от над 150 милиарда кубически метра през 2021 г. на под 52 милиарда през 2024 г.

Очаква се вносът на американски LNG да нарасне допълнително след новото търговско споразумение със САЩ, което предвижда доставка на енергия за 250 милиарда долара годишно. Президентът на Американската енергийна асоциация, Марк Менезес, нарече отказа на ЕС от руския газ „огромна възможност“ за САЩ.

Експертите предупреждават, че масовото увеличаване на LNG трудно ще се реализира заради намаляващото търсене, а Европейската сметна палата изразява загриженост относно нарастващата зависимост от внос, необходимостта от декарбонизация и спазването на европейските екостандарти, включително контрол на емисиите на метан.

„Блокът не може да си позволи самодоволство по отношение на сигурността на доставките, а потребителите нямат гаранции за достъпност при сериозен недостиг“, коментира Жоао Леао от Сметната палата.