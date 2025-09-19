Неочаквана зима в Турция: сняг покри окръг Ризе

Високопланинските райони на турския окръг Ризе, разположен на Черноморското крайбрежие в североизточната част на страната, се събудиха под снежна пелена - необичайна гледка за края на септември. Според TRT Haber и регионални медии, дъждът, валял през деня, е преминал в сняг през нощта, като на места снежната покривка достигна до 10 сантиметра, предава БТА.

Най-силно засегнати са платата Авусор и Каврон в община Чамлъхемшин, където все още пребивават пастири. Жителите споделят, че макар подобни явления да не са непознати за региона, толкова ранен снеговалеж винаги предизвиква изненада.

Сайтът TurkishTourismNews публикува кадри на заснежените склонове, описвайки ги като „зимни пейзажи посред есен“. Местните хора обясняват, че макар снегът да не е довел до сериозни затруднения, той влияе върху пашата на животните и ускорява подготовката за връщането им към по-ниски пасища.

Контрастът в страната е осезаем, докато южна Турция се бори с горещини и горски пожари, североизточният Ризе демонстрира колко разнообразен и непредсказуем е турският климат.

Метеоролозите отбелязват, че високият релеф и близостта до Черно море предразполагат към резки промени във времето. Те предупреждават, че подобни екстремни явления може да зачестят заради глобалните климатични промени.

Исторически ранни снеговалежи са регистрирани и преди - през 2015 г. в началото на октомври и през 2020 г. още в края на септември. Местните жители казват, че такива „ранни зими“ се случват веднъж на десетина години и са ясен знак, че сезонът за прибиране на стадата настъпва по-рано от очакваното.