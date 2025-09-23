Новини
Защо Русия провокира НАТО? Военен експерт обяснява:
  Тема: Украйна

Защо Русия провокира НАТО? Военен експерт обяснява:

23 Септември, 2025 09:06 793 19

Според Мазала НАТО трябва най-напред да се замисли за укрепване на своите механизми на възпиране, за да може да попречи на такива инциденти

Защо Русия провокира НАТО? Военен експерт обяснява: - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

"Русия иска да провокира. Русия иска да покаже, че няма да се остави да ѝ повлияят решенията на НАТО - като например намерението за укрепване на противовъздушната отбрана по източния фланг", коментира в интервю за АРД военният експерт Карло Мазала. Според него с провокации като навлизането във въздушното пространство на Естония "Русия тества способностите за реакция на НАТО като цяло, както и на отделните страни от Алианса. При това Русия показва все повече смелост в начина, по който провокира, допълва той.

Според Мазала НАТО трябва най-напред да се замисли за укрепване на своите механизми на възпиране, за да може да попречи на такива инциденти в бъдеще.

Още новини от Украйна

Освен това ЕС трябва да отправи ясни послания - че ако нещо подобно се случи още веднъж, незабавно ще последват санкции. Това се нарича "хоризонтална ескалация", обяснява експертът.

"Русия показва, че не се бои от НАТО"

Мазала, който е преподавател в Университета на Бундесвера в Мюнхен, допълва, че макар и със закъснение санкциите на ЕС срещу Русия дават резултат. Проблемът е, че не се санкционират държавите, които помагат за заобикалянето на рестрикциите, като пренасочват стоки към Русия. Липсва и решителност относно замразените руски авоари и предоставянето им на Украйна.

Много е важно подкрепата за Украйна да не спира, изтъква експертът, това продължава да е централната тема. "Ако се отстъпи за Украйна, това само ще окуражи Русия да продължи с провокациите - тъй като тогава Западът ще се прояви като слаб и неспособен да защитава решително интересите си в Украйна. Затова въпросът за подкрепата на Украйна е централен във възпирането на Русия", подчертава експертът.

"Не е ясно дали Тръмп още подкрепя Украйна"

При тази последна ескалация ролята и реакцията на Вашингтон са пренебрежителни. "Те естествено са свързани с НАТО, но същевременно виждаме, че Тръмп не осъжда достатъчно остро нарушенията на въздушното пространство", казва Мазала. "За дроновете, които нахлуха в Полша, той каза, че може да са били грешка. А така той естествено - като лидер на най-силната държава от Алианса - минира възпиращите способности на НАТО."

Доколко Тръмп и САЩ все още подкрепят Украйна не е много ясно, смята Карло Мазала. "Имайки предвид изискването на Тръмп към европейските натовски държави да санкционират Китай заради покупките на нефт от Русия виждаме, че това са мерки, чрез които Тръмп един вид прехвърля отговорността за следващата подкрепа на Украйна на европейците." Въпросът е дали Европа ще отговори на тези изисквания. "Ако те не могат да ги изпълнят - както изглежда в момента, той винаги би могъл да каже: Бях готов за това, но европейците не поеха своя дял."

Военният експерт и преподавател е убеден, че в момента само обединена Европа може да отговори решително на руските провокации. Начело с Великобритания, Франция, Италия и Германия. "Това са централните държави в Европа с големи армии и с големи ресурси, които трябва да изпратят ясен сигнал към Москва", категоричен е той.

Автор: Андре Шюнке ARD


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАПРОТИВ

    17 4 Отговор
    НАТО ПРОВОКИРА РУСИЯ И ЩЕ СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО.

    09:07 23.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Слабата Русия ще се прави на интересен с окупации? ДРУГ ПЪТ.

    09:07 23.09.2025

  • 3 Варна 3

    4 14 Отговор
    Украйна да отвоюва територии и инфлацията вън. Русия сътвори този хаос. Еврото спасява България с надслова: Боже пази България.

    09:09 23.09.2025

  • 4 да направи , като Турчина

    2 12 Отговор
    да свалят две -три консерви , ще мирясат

    09:09 23.09.2025

  • 5 Гориил

    8 3 Отговор
    Европейците дори не забелязаха как войната премина границите на Европейския съюз и няма да има връщане към мира.

    09:09 23.09.2025

  • 6 провинциалист

    4 3 Отговор
    Зелето се опитва да ме убеди, че провеждащите тридневната за три години с чиповете от пералня: 1. са знаели къде се намират, когато са нарушавали границата и 2. представляват реална опасност за когото и да било? Хайде, моля ви се!

    09:11 23.09.2025

  • 7 Механик

    3 11 Отговор
    Ако изтребителите на Русия обиколят и България, България ще отговори. Страната ни е нащрек срещу руските провокации. Както сътвориха хаос за нас още от тоталитаризма.

    За съжаление си имаме и русофили.

    Трябва ни истинска борба. Чехия няма нито много русофили и проруски политици.

    Коментиран от #10, #11

    09:11 23.09.2025

  • 8 Мракобеста русия

    3 6 Отговор
    русия Агресор Терорист!

    09:13 23.09.2025

  • 9 az СВО Победа80

    1 2 Отговор
    Накратко:

    Ехххх, мечти.....

    🤣🤣🤣🤣🤣

    09:13 23.09.2025

  • 10 604

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    По телевизията ли ще отговори или в нета? Пхахахахахя

    09:13 23.09.2025

  • 11 Сталин

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Да България ще отговори като българите посрещнат братушките на Дунав да ни освободят от западните окупанти

    09:14 23.09.2025

  • 12 Русия...

    4 0 Отговор
    най-вече провокира ОТАН, защото знае, че всички на отсрещния бряг са диви джендъри от междузвездни войни поредицата.

    09:16 23.09.2025

  • 13 Факти

    2 3 Отговор
    Защото Путин и Тръмп са партия. Путин провокира Европа за да купува тя надценени американски железа. Тръмп пък помага на Путин да оцелее защото при реална американска помощ за Украйна с Русия е свършено.

    09:16 23.09.2025

  • 14 Таkа.

    2 6 Отговор
    Отпразнувахме Деня на Независимостта на България. Но истинската независимост щеше, ако няма проруски политици у нас. Нито и русофили. Защото е унижение за страната ни. През 1940 година СССР бомбардира България заради това, че си върнахме Южна Добруджа. Всички да припомнят историята какво са направили руснаците преди и сега.


    Русофилия се лекува с история, за да се припомни какво е направила Руската империя и СССР, което има негативно положение у тях. Руската империя е докарала хаос.

    Коментиран от #18

    09:16 23.09.2025

  • 15 Мазало

    3 1 Отговор
    Ако Русия реши да се разправи със западналите третополови, няма да си играе на провокации. Пуска няколко Орешника и после тишина

    09:17 23.09.2025

  • 16 А дали е така...

    3 0 Отговор
    Кой, кой ще ни каже....
    А дали ръчкането не е от обратната страна...

    09:17 23.09.2025

  • 17 Българин

    1 2 Отговор
    Да живее България!

    Долу Русия!

    България отмъщава срещу Русия!

    09:19 23.09.2025

  • 18 Я пак

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Таkа.":

    Май много съжаляваш че руснака е свалил чалмата от главата ти...?

    09:20 23.09.2025

  • 19 Варна 3

    1 0 Отговор
    Удрии Украйна, ликвидирай руснаци, разруши всичко свързано с Путин. Вече има още един руснак, който ще се сражава на мястото на Украйна. А вие русофилите вън от България и лек път за Русия!

    09:22 23.09.2025

