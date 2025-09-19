Новини
ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия

19 Септември, 2025 20:06 1 091 40

Европейският съюз може да одобри новите санкции само единодушно, но Унгария и Словакия заплашват да блокират тези ограничения

ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия планира да размрази около 550 милиона евро от фондовете на ЕС за Унгария, за да преодолее ветото на Виктор Орбан върху допълнителните санкции срещу Русия, пише Financial Times, цитирана от Фокус.

Европейският съюз може да одобри новите санкции само единодушно, но Унгария и Словакия заплашват да блокират тези ограничения.

Посланиците на ЕС обсъдиха редица ограничителни мерки, представени от комисията в петък.

Тази седмица комисията обяви, че новите санкции ще бъдат насочени към "криптовалутите, банките и енергетиката“ и ще ускорят отказа на ЕС от внос на руски изкопаеми горива, който е планиран за 2027 г.

Виктор Орбан, който трябва да участва в парламентарните избори догодина, многократно е отказвал да намали зависимостта на страната си от евтин внос на енергия от Русия и многократно е отлагал приемането на санкции срещу Москва.

Брюксел замрази около 22 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария през 2022 г., поради опасения относно независимостта на съдебната система, правото на убежище, дискриминацията сред ЛГБТ+ и академичната независимост в страната.

Комисията обаче постепенно размразява тези средства, за да умилостиви Орбан: През 2023 г. беше размразен транш от 10 милиарда евро, за да може Будапеща да се откаже от ветото си върху помощта за Украйна.

По-рано тази година страната получи още 157 млн. евро, използвайки правна вратичка, която позволява на Унгария да прехвърля замразени средства към други програми.

Това е същата вратичка, която Будапеща се опитва да използва отново. През май Унгария поиска 605 млн. евро като част от по-широк "междинен“ преглед на това как държавите изразходват своя дял от общия бюджет на ЕС.

След месеци преговори Брюксел е готов да позволи на Будапеща да получи по-голямата част от поисканите средства, или около 550 милиона евро, според висши служители, запознати с дискусиите.

Припомняме, че в петък Европейската комисия представи предложение за 19-ия пакет от санкции срещу Русия. В рамките на него ЕК предлага да се забрани вносът на руски втечнен природен газ (ВПГ) на нейна територия до 1 януари 2027 г.

Също така, Европейската комисия предлага значително да разшири списъка със санкционирани руски "кораби в сянка“ и да се накажат рафинерии, търговци на петрол и нефтохимически компании в трети страни, по-специално в Китай.

Освен това, Европейската комисия предлага допълнително да засилят гаранциите срещу заобикаляне на санкциите, които първо засегнаха крипто борсите.

Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Временното явление ЕС

    11 2 Отговор
    Урсуланковците с тяхнато ЕС
    уверено водят старата Европа
    към средновековието .

    Коментиран от #10, #14, #19

    20:11 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мдаааа дааа

    8 3 Отговор
    Ави дЪ.пе да ни е яко гольо ще плаща с лихвите.... руснаците винаги се връщат за своето!!!

    Коментиран от #16

    20:11 19.09.2025

  • 6 Бензъл

    13 2 Отговор
    Кой ще чака до 27 година.До пролетта от тоз съюз ще останат само спомени.Фрнация поведе хорото.Британия ги последва.На 3 място очакваме швабите

    Коментиран от #9

    20:12 19.09.2025

  • 7 пиночет

    3 15 Отговор
    Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    20:12 19.09.2025

  • 8 Помак

    9 4 Отговор
    ЕС са сам. увива...в момента този разпадащ се саюз се управлява от ша.н .рка от Естония ,няква м.ъ.ла от Германия - Урсула и група жандари ,шишита , тикви и подобни ..аз не искам да сам част от ЕС !!!

    Коментиран от #11

    20:13 19.09.2025

  • 9 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бензъл":

    ,,ще" е факт, така ли?

    Коментиран от #30

    20:14 19.09.2025

  • 10 Умрелият СССР

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Всякакви средства които позволяват избиването на крепостните са позволени.

    Коментиран от #18

    20:15 19.09.2025

  • 11 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Помак":

    По времето на СССР говориха същото относно САЩ - къде е СССР?

    Коментиран от #17, #37

    20:15 19.09.2025

  • 12 А ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    КРЕДДДИТ 😂 ЩЕ СЕ ЗАМРАЗИМ

    20:15 19.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Как пък един боклуК не замина за руският рай?

    Коментиран от #20

    20:15 19.09.2025

  • 15 Ами така е

    6 2 Отговор
    Вълка козина мени нрава не!!!
    Тия юрогейци цел живот са грабили територии, държави, злато, нефт и главно роби... не забравят занаята!!!

    20:16 19.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Помак

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    Хайде да не ти казвам ,че ще се обидиш. Никога не съм писал нешто позитивно за СССР илиНРБ това беше брутален репресивен строй

    20:17 19.09.2025

  • 18 Е, то е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Умрелият СССР":

    Това е вековната мечта
    на англосЪксонските паразити
    даже Маргарет Тачър го каза
    в прав текст

    20:18 19.09.2025

  • 19 Мигел

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Путин ги изпревари.Направи руснаците крепостни селяни и ги върна назад само 140 години.

    Коментиран от #22, #25

    20:20 19.09.2025

  • 20 Сега сме солидарни с ЕС-то

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И боклуците ги пращат към колонията някъде на балканите да ги омешат с такива, като Τεδ.

    20:20 19.09.2025

  • 21 Спецназ

    3 1 Отговор
    Какво го засяга ЕС да си дава парите на собствените граждани във
    някакъв военен конфликт между 2 Държави извън ЕС??

    Че и вземат страната на победения за капак!

    МУхахахахахахах! :))

    20:20 19.09.2025

  • 22 Значи ние сме по-добре

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мигел":

    ДЕМОНОкрацията ни върна назад
    само две поколения.
    Имаме още три-четири
    докато стигнем 140 годити 😁

    20:23 19.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Програмист

    4 2 Отговор
    ЕС е фашистка организация!

    20:26 19.09.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мигел":

    Пък мерц неговите ги направи безработни😆

    20:27 19.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 демократ

    1 1 Отговор
    Орбан играе двойна игра. Да се радва че е в Унгарската ко чина а не в Сащ щ. Ако беше в Сащ някой младен наперен висок с тъмни цайси и бейзболна шапка стегнат с фланелка с Американският флаг щеше да го опука 20 пъти в гърлото.

    Коментиран от #29, #32, #36

    20:33 19.09.2025

  • 28 Оценка

    6 1 Отговор
    Двама гнycни престъпници и подлеци на снимката .

    Коментиран от #31, #33

    20:34 19.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    - Ти кво работиш ма
    - ами украинка съм

    20:42 19.09.2025

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оценка":

    Кога успя да си нацвъкаш
    6 ➕-счета на гн0сноТ0 коментарче 🤣😁🤣

    20:43 19.09.2025

  • 32 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "демократ":

    В САЩ е нашия Тръмпи, който резна парите на урките, и сега всичко за посpайна му се плаща от гупaвите еврожендъри !!!

    20:43 19.09.2025

  • 33 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оценка":

    Путин като дойде тука, както казаха от нато, ще те хване за ушенцата и ще те издърпа от мишата дупка дето си се скрил !!

    20:45 19.09.2025

  • 34 ЦИРК

    0 0 Отговор
    И ако това не е изнудване здраве му кажи... Значи ако не правиш каквото и кажат от Брюксел си измислят ЛГБТ+ (Лъжливи Големи и Безумни Тъпотии +) за да си нарушат отново собствените бюрократични правила и да ти спрат собствените пари, които ти по договор трябва да им платиш... И на това ако му викаш "Съюз" по Собственна воля на Суверенни Републики, то СССР може да го наречеш демократичен.

    Интересно след 2027 от коя рафинерия ще идват горивата в България и дали ще са по гръцки цени.

    20:47 19.09.2025

  • 35 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    МАРАБА усръински Подлоги
    Сметах Сметах
    Много малко останахте тука
    Ама скоро и без вас
    На usaid им затвориха кепенците

    20:47 19.09.2025

  • 36 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "демократ":

    А тоя младия наперен дето уби Кърк сега го чака електрически стол, и бавно бавно ще му увеличават тока, да не прегори !!!

    Коментиран от #39

    20:48 19.09.2025

  • 37 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    Хи хи хи
    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    20:49 19.09.2025

  • 38 Ами

    0 0 Отговор
    Брюксел с замразил около 22 млрд. евро, предназначени за Унгария през 2022 г.
    Само че, през 2023 г. са им дали 10 млрд. евро.
    Нашите управляващи за има-няма 2 млрд. евро на година, джавкат като кученца и въртят упашки.
    Може и да сме в европейското семейството ... ама ни броят към прислугата :)

    20:51 19.09.2025

  • 39 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Тоя млад и наперен знайш ли как ще се изпъне кат му пуснат тока !!! Кат струна ще стане !!

    20:56 19.09.2025

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В Дружба вече спряха парното,с което България обявява война на руските доставки на газ за ТЕЦ София.

    21:10 19.09.2025

