ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия

Европейската комисия планира да размрази около 550 милиона евро от фондовете на ЕС за Унгария, за да преодолее ветото на Виктор Орбан върху допълнителните санкции срещу Русия, пише Financial Times, цитирана от Фокус.



Европейският съюз може да одобри новите санкции само единодушно, но Унгария и Словакия заплашват да блокират тези ограничения.



Посланиците на ЕС обсъдиха редица ограничителни мерки, представени от комисията в петък.



Тази седмица комисията обяви, че новите санкции ще бъдат насочени към "криптовалутите, банките и енергетиката“ и ще ускорят отказа на ЕС от внос на руски изкопаеми горива, който е планиран за 2027 г.



Виктор Орбан, който трябва да участва в парламентарните избори догодина, многократно е отказвал да намали зависимостта на страната си от евтин внос на енергия от Русия и многократно е отлагал приемането на санкции срещу Москва.



Брюксел замрази около 22 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария през 2022 г., поради опасения относно независимостта на съдебната система, правото на убежище, дискриминацията сред ЛГБТ+ и академичната независимост в страната.



Комисията обаче постепенно размразява тези средства, за да умилостиви Орбан: През 2023 г. беше размразен транш от 10 милиарда евро, за да може Будапеща да се откаже от ветото си върху помощта за Украйна.



По-рано тази година страната получи още 157 млн. евро, използвайки правна вратичка, която позволява на Унгария да прехвърля замразени средства към други програми.



Това е същата вратичка, която Будапеща се опитва да използва отново. През май Унгария поиска 605 млн. евро като част от по-широк "междинен“ преглед на това как държавите изразходват своя дял от общия бюджет на ЕС.



След месеци преговори Брюксел е готов да позволи на Будапеща да получи по-голямата част от поисканите средства, или около 550 милиона евро, според висши служители, запознати с дискусиите.



Припомняме, че в петък Европейската комисия представи предложение за 19-ия пакет от санкции срещу Русия. В рамките на него ЕК предлага да се забрани вносът на руски втечнен природен газ (ВПГ) на нейна територия до 1 януари 2027 г.



Също така, Европейската комисия предлага значително да разшири списъка със санкционирани руски "кораби в сянка“ и да се накажат рафинерии, търговци на петрол и нефтохимически компании в трети страни, по-специално в Китай.



Освен това, Европейската комисия предлага допълнително да засилят гаранциите срещу заобикаляне на санкциите, които първо засегнаха крипто борсите.

