ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия

Европейската комисия планира да размрази около 550 милиона евро от фондовете на ЕС за Унгария, за да преодолее ветото на Виктор Орбан върху допълнителните санкции срещу Русия, пише Financial Times, цитирана от Фокус.
Европейският съюз може да одобри новите санкции само единодушно, но Унгария и Словакия заплашват да блокират тези ограничения.
Посланиците на ЕС обсъдиха редица ограничителни мерки, представени от комисията в петък.
Тази седмица комисията обяви, че новите санкции ще бъдат насочени към "криптовалутите, банките и енергетиката“ и ще ускорят отказа на ЕС от внос на руски изкопаеми горива, който е планиран за 2027 г.
Виктор Орбан, който трябва да участва в парламентарните избори догодина, многократно е отказвал да намали зависимостта на страната си от евтин внос на енергия от Русия и многократно е отлагал приемането на санкции срещу Москва.
Брюксел замрази около 22 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария през 2022 г., поради опасения относно независимостта на съдебната система, правото на убежище, дискриминацията сред ЛГБТ+ и академичната независимост в страната.
Комисията обаче постепенно размразява тези средства, за да умилостиви Орбан: През 2023 г. беше размразен транш от 10 милиарда евро, за да може Будапеща да се откаже от ветото си върху помощта за Украйна.
По-рано тази година страната получи още 157 млн. евро, използвайки правна вратичка, която позволява на Унгария да прехвърля замразени средства към други програми.
Това е същата вратичка, която Будапеща се опитва да използва отново. През май Унгария поиска 605 млн. евро като част от по-широк "междинен“ преглед на това как държавите изразходват своя дял от общия бюджет на ЕС.
След месеци преговори Брюксел е готов да позволи на Будапеща да получи по-голямата част от поисканите средства, или около 550 милиона евро, според висши служители, запознати с дискусиите.
Припомняме, че в петък Европейската комисия представи предложение за 19-ия пакет от санкции срещу Русия. В рамките на него ЕК предлага да се забрани вносът на руски втечнен природен газ (ВПГ) на нейна територия до 1 януари 2027 г.
Също така, Европейската комисия предлага значително да разшири списъка със санкционирани руски "кораби в сянка“ и да се накажат рафинерии, търговци на петрол и нефтохимически компании в трети страни, по-специално в Китай.
Освен това, Европейската комисия предлага допълнително да засилят гаранциите срещу заобикаляне на санкциите, които първо засегнаха крипто борсите.
ЕС ще размрази 550 млн. евро за Унгария заради санкциите срещу Русия
19 Септември, 2025 20:06 1 091 40
3 Временното явление ЕС
уверено водят старата Европа
към средновековието .
Коментиран от #10, #14, #19
20:11 19.09.2025
5 мдаааа дааа
Коментиран от #16
20:11 19.09.2025
6 Бензъл
Коментиран от #9
20:12 19.09.2025
7 пиночет
20:12 19.09.2025
8 Помак
Коментиран от #11
20:13 19.09.2025
9 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "Бензъл":,,ще" е факт, така ли?
Коментиран от #30
20:14 19.09.2025
10 Умрелият СССР
До коментар #3 от "Временното явление ЕС":Всякакви средства които позволяват избиването на крепостните са позволени.
Коментиран от #18
20:15 19.09.2025
11 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Помак":По времето на СССР говориха същото относно САЩ - къде е СССР?
Коментиран от #17, #37
20:15 19.09.2025
12 А ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ
20:15 19.09.2025
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Временното явление ЕС":Как пък един боклуК не замина за руският рай?
Коментиран от #20
20:15 19.09.2025
15 Ами така е
Тия юрогейци цел живот са грабили територии, държави, злато, нефт и главно роби... не забравят занаята!!!
20:16 19.09.2025
17 Помак
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":Хайде да не ти казвам ,че ще се обидиш. Никога не съм писал нешто позитивно за СССР илиНРБ това беше брутален репресивен строй
20:17 19.09.2025
18 Е, то е ясно
До коментар #10 от "Умрелият СССР":Това е вековната мечта
на англосЪксонските паразити
даже Маргарет Тачър го каза
в прав текст
20:18 19.09.2025
19 Мигел
До коментар #3 от "Временното явление ЕС":Путин ги изпревари.Направи руснаците крепостни селяни и ги върна назад само 140 години.
Коментиран от #22, #25
20:20 19.09.2025
20 Сега сме солидарни с ЕС-то
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":И боклуците ги пращат към колонията някъде на балканите да ги омешат с такива, като Τεδ.
20:20 19.09.2025
21 Спецназ
някакъв военен конфликт между 2 Държави извън ЕС??
Че и вземат страната на победения за капак!
МУхахахахахахах! :))
20:20 19.09.2025
22 Значи ние сме по-добре
До коментар #19 от "Мигел":ДЕМОНОкрацията ни върна назад
само две поколения.
Имаме още три-четири
докато стигнем 140 годити 😁
20:23 19.09.2025
24 Програмист
20:26 19.09.2025
25 Ивелин Михайлов
До коментар #19 от "Мигел":Пък мерц неговите ги направи безработни😆
20:27 19.09.2025
27 демократ
Коментиран от #29, #32, #36
20:33 19.09.2025
28 Оценка
Коментиран от #31, #33
20:34 19.09.2025
30 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Питали оная с ника Костадин Костадинов
- Ти кво работиш ма
- ами украинка съм
20:42 19.09.2025
31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ
До коментар #28 от "Оценка":Кога успя да си нацвъкаш
6 ➕-счета на гн0сноТ0 коментарче 🤣😁🤣
20:43 19.09.2025
32 Хи хи
До коментар #27 от "демократ":В САЩ е нашия Тръмпи, който резна парите на урките, и сега всичко за посpайна му се плаща от гупaвите еврожендъри !!!
20:43 19.09.2025
33 Хи хи
До коментар #28 от "Оценка":Путин като дойде тука, както казаха от нато, ще те хване за ушенцата и ще те издърпа от мишата дупка дето си се скрил !!
20:45 19.09.2025
34 ЦИРК
Интересно след 2027 от коя рафинерия ще идват горивата в България и дали ще са по гръцки цени.
20:47 19.09.2025
35 Хи хи хи
Сметах Сметах
Много малко останахте тука
Ама скоро и без вас
На usaid им затвориха кепенците
20:47 19.09.2025
36 Хи хи
До коментар #27 от "демократ":А тоя младия наперен дето уби Кърк сега го чака електрически стол, и бавно бавно ще му увеличават тока, да не прегори !!!
Коментиран от #39
20:48 19.09.2025
37 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":Хи хи хи
Питали оная с ника Костадин Костадинов
-Ти кво работиш ма
-ами украинка съм
20:49 19.09.2025
38 Ами
Само че, през 2023 г. са им дали 10 млрд. евро.
Нашите управляващи за има-няма 2 млрд. евро на година, джавкат като кученца и въртят упашки.
Може и да сме в европейското семейството ... ама ни броят към прислугата :)
20:51 19.09.2025
39 Ха ха
До коментар #36 от "Хи хи":Тоя млад и наперен знайш ли как ще се изпъне кат му пуснат тока !!! Кат струна ще стане !!
20:56 19.09.2025
40 Сатана Z
21:10 19.09.2025