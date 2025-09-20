Киевският режим, губейки на бойното поле, се стреми да "компенсира“ слабостта си сред цивилното население. Засилените украински атаки с дронове в Белгородска област и по време на жътварския сезон не са случайни. Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени положения на руското външно министерство по въпросите за Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



Дипломатът отбеляза, че "само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област“.



"Насочването на атаки срещу камиони не е военна операция; това е опит за парализиране на икономиката чрез усложняване на износа на селскостопански продукти и доставката на стоки, необходими на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Не е случайно, че те са станали толкова активни в района и по време на жътварския сезон и преработката в един от регионите, специализирани в селскостопанско производство“, отбеляза Мирошник.



"Системите за борба с дронове в региона могат да унищожат или отблъснат до 80% от атаките на вражески дронове срещу цивилни, но това не променя присъщата склонност на нацистите, когато губят на бойното поле, да се опитват да компенсират слабостта си, като се насочват към най-уязвимите цивилни“, подчертава дипломатът.



"Ситуацията ще се промени сравнително скоро, но отговорността за извършените престъпления ще остане и ще бъде потърсена, независимо дали чрез военни и антитерористични мерки, или чрез съдебни производства“, предупреди той.

