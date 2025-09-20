Киевският режим, губейки на бойното поле, се стреми да "компенсира“ слабостта си сред цивилното население. Засилените украински атаки с дронове в Белгородска област и по време на жътварския сезон не са случайни. Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени положения на руското външно министерство по въпросите за Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Дипломатът отбеляза, че "само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област“.
"Насочването на атаки срещу камиони не е военна операция; това е опит за парализиране на икономиката чрез усложняване на износа на селскостопански продукти и доставката на стоки, необходими на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Не е случайно, че те са станали толкова активни в района и по време на жътварския сезон и преработката в един от регионите, специализирани в селскостопанско производство“, отбеляза Мирошник.
"Системите за борба с дронове в региона могат да унищожат или отблъснат до 80% от атаките на вражески дронове срещу цивилни, но това не променя присъщата склонност на нацистите, когато губят на бойното поле, да се опитват да компенсират слабостта си, като се насочват към най-уязвимите цивилни“, подчертава дипломатът.
"Ситуацията ще се промени сравнително скоро, но отговорността за извършените престъпления ще остане и ще бъде потърсена, независимо дали чрез военни и антитерористични мерки, или чрез съдебни производства“, предупреди той.
Родион Мирошник: Украйна иска да компенсира слабостта си пред цивилното население с атаките срещу Русия
20 Септември, 2025 12:53 1 139 104
Дипломатът отбеляза, че само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област
Киевският режим, губейки на бойното поле, се стреми да "компенсира“ слабостта си сред цивилното население. Засилените украински атаки с дронове в Белгородска област и по време на жътварския сезон не са случайни. Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени положения на руското външно министерство по въпросите за Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #6
12:54 20.09.2025
2 Джарвис
12:54 20.09.2025
3 Путин
12:55 20.09.2025
4 Варна 3
12:55 20.09.2025
5 Путин жената
12:56 20.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хохлорезка
Ще има 9 септември и този път ще ползваме чукове....
Коментиран от #11, #16, #34, #63, #66, #69
12:57 20.09.2025
8 Зеленодебил Киселозелев
Коментиран от #88
12:58 20.09.2025
9 Таkа.
Коментиран от #12, #31, #59
12:59 20.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
13:02 20.09.2025
15 Мдаа
Коментиран от #39
13:03 20.09.2025
16 Саша Грей
До коментар #7 от "Хохлорезка":Колко тъжно за вас, че сме повече. И чукове да ползвате, все тая. Ние ще ползваме интелект.
Коментиран от #22, #64
13:03 20.09.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #27
13:03 20.09.2025
18 Tётя Мyтpaфановна
13:03 20.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 аz СВОПобеда80
13:05 20.09.2025
21 ДОБРЕ КАЗАНО
13:05 20.09.2025
22 Евкопит Бармалеев
До коментар #16 от "Саша Грей":Хаха вие сте извадка колко педрази и изкълчени има в България
13:05 20.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 кавото му името
13:06 20.09.2025
25 Рублевка
Коментиран от #50
13:06 20.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #30
13:07 20.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хдуеие
13:08 20.09.2025
30 Дядо Ламби
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нищо то ще заминеш за бандеровския ад
13:08 20.09.2025
31 А така
До коментар #9 от "Таkа.":Чакате за големи черни керестета
13:09 20.09.2025
32 Кривоверен алкаш
Коментиран от #47
13:09 20.09.2025
33 Ти да видиш
13:09 20.09.2025
34 Бойко
До коментар #7 от "Хохлорезка":Какво е това гряз на български руски приятелю?
Коментиран от #36
13:09 20.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Таkа.
1 100 600 жива сила;
11 192 танка;
32 927 артилерийни системи;
23 280 бойни бронирани машини.
Русия загубила жива сила с 1070 повече, 365 дрона, 31 артилерийни системи и т.н.
Руски загуби в Украйна на 20.09.2025
13:10 20.09.2025
38 ДОЛУ РУZИЯ
13:11 20.09.2025
39 Саша Грей
До коментар #15 от "Мдаа":Колега, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Че на мен вече не ми помага ни водка, ни избелване на ануса. Засега леката синтетика ме държи, ама не знам до кога.
Коментиран от #56
13:13 20.09.2025
40 Артилерист
Коментиран от #54, #95
13:15 20.09.2025
41 Москва гори
Коментиран от #44, #45
13:15 20.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 минувач
Коментиран от #46
13:17 20.09.2025
44 прошляк ,
До коментар #41 от "Москва гори":Гори ти мозъка , дето го нямаш !
13:18 20.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Путник
До коментар #43 от "минувач":Кога ще започне ?
13:19 20.09.2025
47 Пелтеков
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Наблюдавай внимателно фризера ,Ветеране от Прайда 🌈,че да не умиришешшш маалата ,Котьоо .
Коментиран от #51, #55
13:20 20.09.2025
48 Зеленски
13:20 20.09.2025
49 Ха ХаХа
Зелената гнида се крие в Иваново-Франковск в бункер за 1,5 млн.долара
Коментиран от #57
13:22 20.09.2025
50 Моряка
До коментар #25 от "Рублевка":Мисля,че ще ги пратят в Колима.Половината от конвоя остават по пътя.Сибир е приятно място за курорт в сравнение с Колима.Девет месеца сняг,останалото - зима.
13:22 20.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 на укросафари
13:23 20.09.2025
53 Радио Мирошник
13:23 20.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кривоверен алкаш
До коментар #47 от "Пелтеков":Оли...нищо...ама нищо не става от теб...баща ти казвал ли ти го е... или не знаеш кой е.....
13:24 20.09.2025
56 По точно
До коментар #39 от "Саша Грей":Типични мисли на един русофил - само цинизми и простотии.
Коментиран от #61
13:25 20.09.2025
57 Йо хо хо
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Много евтин ! На Путин е 15 милиарда !
Коментиран от #67
13:25 20.09.2025
58 стоян георгиев
Коментиран от #62
13:25 20.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Келог
13:26 20.09.2025
61 Два бота
До коментар #56 от "По точно":и един русофил са тук !
Коментиран от #65
13:26 20.09.2025
62 Избери си памперса
До коментар #58 от "стоян георгиев":Целият е в кръв
13:27 20.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Два бота":Розовите педигрипали са в амок
13:28 20.09.2025
66 Руски
До коментар #7 от "Хохлорезка":Путин те зове: Иди на фронта!
Коментиран от #71, #78
13:30 20.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Руски
13:30 20.09.2025
69 Моряка
До коментар #7 от "Хохлорезка":Е,колега,какви чукове.Сега сме цивилизован,21 век.Вземай пример от братските САЩ.Инжекции,упойки,неутрален газ.!Или куршум.В някои щати осъдения може да избира.Култура,класа!
13:30 20.09.2025
70 Слуга
Коментиран от #74, #75
13:31 20.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Путин
13:32 20.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Слуга":Мегапрестъпниците са на запад и в Кийиф
13:33 20.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хохлосвин
До коментар #66 от "Руски":Путин не зове никой доброволци в Русия колкото щеш ама вашите ги влачат по бусове като моторници хихихиж
13:37 20.09.2025
79 Казуар
13:37 20.09.2025
80 ЧВКшка
13:38 20.09.2025
81 Чичко Пунфи
13:40 20.09.2025
82 Червеноармеец Шухов
Умеров неговия съветник с 4 апартамента у Щатите и вила!
Тичайте атлантически медузи има място за всички на потъващия кораб хруууууу хвжиииии хвжиииии хвжиииии
13:42 20.09.2025
83 Зверовиден соросоид
Затова Владимир Владимирович победителя е мразен токова от тази изкълчена клика уроди в човешки образ
13:44 20.09.2025
84 $мрадион
13:44 20.09.2025
85 Артилерист
До коментар #54 от "лъже и манипулира":Тук не е прието да съобщаваме източниците на информацията, която споделяме, но ти случайно да не си мислиш, че бг телевизора е единствения източник. Впрочем задай въпроса на Гугъл и ще видиш дали лъжа. Междувременно да допълня, че депутатите мълчаливо са приели излиянията на Зеленски, защото им казал, че обмисля да подпише указ и висши държавни служители да отидат на фронта и да дадат своя принос за свободата на родината!?!?
13:44 20.09.2025
86 Моряка
До коментар #42 от "стоян георгиев":А бе Стояне,разбрах за перхидрола,ама каква връзка има с украинските дронове в Белгородска област?Ако имаше някой по умен,например адаша ти Стоянчо,щях да го помоля за разяснение,ама той в последно време не се обажда.Може да е заминал доброволец за любимата му Украйна.Сериозна работа,служил е войник.Дано се опази,че там разни Солнепеци,планиращи бомби,руснаци на мотоциклети,нема лабаво.
Коментиран от #92
13:45 20.09.2025
87 Могъща копейка
Кеееееееф
13:45 20.09.2025
88 стоян
До коментар #8 от "Зеленодебил Киселозелев":До 8 ком - копанара от Варна партия израждане дето се прави на мъжж ли го казва това
Коментиран от #90
13:45 20.09.2025
89 Козинявия
Ще забравите любимата Украйна щом попаднете в ръцете на Козинявия гарантиран успех!
13:47 20.09.2025
90 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян":Какво искаш ве нищо не разбрах аз съм розова Скалария обожаваща зеления и твърди фалоси
13:49 20.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 стоян георгиев
До коментар #86 от "Моряка":Морски самия факт че приемаш този за мен доказва колко ти е акъла...хах
13:51 20.09.2025
93 стоян георгиев
Да живее евроатлантичкия пролетариат
13:52 20.09.2025
94 Стрелочника Юнгвирт
Ще ги пратим на украинците да се пръскат и да плашат настъпващата рашистка армия!
13:54 20.09.2025
95 стоян георгиев
До коментар #40 от "Артилерист":Я кажи в какво състояние са рускоезичните градове маринка авдеевка бахмут северодонецк лисичанск соледар часов яр константиновка покровск...? Нали имаш информация ? Защо на горловка донецк мелитопол бедрянск не им се случи същото?и да много правилно е казал зеленски избори няма как да има по време на война.да ми напомниш през втората световна кога избраха сталин ?41,42,43...?нали имаш източници дай да ги видим!
13:56 20.09.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Шай зе веле
Настъплението на нашите храбри украйнски войски продължава със пълна сила в посока Киев!
Армията на окупатора бяга към полската граница гладна и жадна !
Нашия смел президент с побелял нос марширува в Москва придружен от великия президент на Кравария спящия Джо!
Победата ни над рашистките голтаци настъпва товарим ги със повече земя за която няма да могат да се грижат!Перемога будет
Коментиран от #101
13:58 20.09.2025
98 Шишо
Коментиран от #99, #100
13:59 20.09.2025
99 Чичко Пунфи
До коментар #98 от "Шишо":Киевската хунта набира дебелни глуповати троглодити вярващи в Мики маус за служба в Укрорайха заплата две круши и надгробен камък купен от семейството на овните пратили троглодита
Коментиран от #103
14:00 20.09.2025
100 Шишата
До коментар #98 от "Шишо":Кое ма шише?
14:00 20.09.2025
101 стоян георгиев
До коментар #97 от "Шай зе веле":Хах...до къде си го докарал а? Както ти казах самия факт че си фен на путлер е диагноза!
14:01 20.09.2025
102 ДЖУРНАЛИСТО СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКА
УКРАЙНА ТРЯБВА ДА СИ ДАДЕ ДЪРЖАВАТА НА АГРЕСОРА.
Копеи, такива ви мътят главите.
14:06 20.09.2025
103 Аз.....
До коментар #99 от "Чичко Пунфи":БОКЛУК си!!!
14:07 20.09.2025
104 Пеевски
Вие българите не сте нужни на тая територия ще докарам араби пакистанци и непалци!
14:07 20.09.2025