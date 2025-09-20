Новини
Родион Мирошник: Украйна иска да компенсира слабостта си пред цивилното население с атаките срещу Русия
  Тема: Украйна

Родион Мирошник: Украйна иска да компенсира слабостта си пред цивилното население с атаките срещу Русия

20 Септември, 2025 12:53 1 139 104

  • дронове-
  • ракети-
  • родион мирошник-
  • русия-
  • украйна

Дипломатът отбеляза, че само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област

Родион Мирошник: Украйна иска да компенсира слабостта си пред цивилното население с атаките срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Киевският режим, губейки на бойното поле, се стреми да "компенсира“ слабостта си сред цивилното население. Засилените украински атаки с дронове в Белгородска област и по време на жътварския сезон не са случайни. Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени положения на руското външно министерство по въпросите за Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Дипломатът отбеляза, че "само през последните 24 часа украинските сили са атакували повече от дузина камиони с дронове в Белгородска област“.

"Насочването на атаки срещу камиони не е военна операция; това е опит за парализиране на икономиката чрез усложняване на износа на селскостопански продукти и доставката на стоки, необходими на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Не е случайно, че те са станали толкова активни в района и по време на жътварския сезон и преработката в един от регионите, специализирани в селскостопанско производство“, отбеляза Мирошник.

"Системите за борба с дронове в региона могат да унищожат или отблъснат до 80% от атаките на вражески дронове срещу цивилни, но това не променя присъщата склонност на нацистите, когато губят на бойното поле, да се опитват да компенсират слабостта си, като се насочват към най-уязвимите цивилни“, подчертава дипломатът.

"Ситуацията ще се промени сравнително скоро, но отговорността за извършените престъпления ще остане и ще бъде потърсена, независимо дали чрез военни и антитерористични мерки, или чрез съдебни производства“, предупреди той.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    16 17 Отговор
    Аз съм сърахливеца Пуслер и живеят в бункер.

    Коментиран от #6

    12:54 20.09.2025

  • 2 Джарвис

    11 13 Отговор
    Терористи сър!

    12:54 20.09.2025

  • 3 Путин

    12 12 Отговор
    Страх ме е веееее

    12:55 20.09.2025

  • 4 Варна 3

    17 14 Отговор
    Страхливци като руснаци и русофили ще мрат в Украйна.

    12:55 20.09.2025

  • 5 Путин жената

    8 9 Отговор
    Сорос не дава да ударим Радата. Много ми е висок естрогена купейки

    12:56 20.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хохлорезка

    15 17 Отговор
    Разгрома на укровермахта кара жълтопаветна гряз да квичи нищо не ви остана много !
    Ще има 9 септември и този път ще ползваме чукове....

    Коментиран от #11, #16, #34, #63, #66, #69

    12:57 20.09.2025

  • 8 Зеленодебил Киселозелев

    7 7 Отговор
    Травестити и атлантически фашфуси бързо слагайте токчета и марш на Лъвов мост да оправяте мигри с розови чантета

    Коментиран от #88

    12:58 20.09.2025

  • 9 Таkа.

    12 12 Отговор
    Да изгоним русофилите от България и да не споменаваме Русия в Освобождението на България. Най-добре да споменаваме, че украинците са освободили България. Но народа в България бърка украинците с руснаци. Украинците помагат, а руснаците - ограбват. СССР ограбил България. То и сегашните крадливи политици от партии като ГЕРБ, БСП, Възраждане и други русофилски партии.

    Коментиран от #12, #31, #59

    12:59 20.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    6 5 Отговор
    Цивилното население на Украйна е на Слънчака !!! И на подобни в други държави !!!

    13:02 20.09.2025

  • 15 Мдаа

    9 9 Отговор
    Невероятната наглост на руските фашисти

    Коментиран от #39

    13:03 20.09.2025

  • 16 Саша Грей

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хохлорезка":

    Колко тъжно за вас, че сме повече. И чукове да ползвате, все тая. Ние ще ползваме интелект.

    Коментиран от #22, #64

    13:03 20.09.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор
    България е бедна и чалгарска щото има много сросболни.

    Коментиран от #27

    13:03 20.09.2025

  • 18 Tётя Мyтpaфановна

    5 5 Отговор
    Молодец анатоли, так держать стайков!

    13:03 20.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 аz СВОПобеда80

    4 5 Отговор
    Някой май искаше движуха на руска територия 🤣🤣🤣

    13:05 20.09.2025

  • 21 ДОБРЕ КАЗАНО

    4 5 Отговор
    И българските бандери са така.

    13:05 20.09.2025

  • 22 Евкопит Бармалеев

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Саша Грей":

    Хаха вие сте извадка колко педрази и изкълчени има в България

    13:05 20.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 кавото му името

    4 3 Отговор
    Анатоли, българско име ли е?Каквото му името ,такава му е публикацията.

    13:06 20.09.2025

  • 25 Рублевка

    4 3 Отговор
    Операторите на дронове ще им стопят лагерите в Сибир. Там ще измрат и ще ги погребат в пещите на парното.

    Коментиран от #50

    13:06 20.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #30

    13:07 20.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хдуеие

    2 2 Отговор
    Йдидод

    13:08 20.09.2025

  • 30 Дядо Ламби

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нищо то ще заминеш за бандеровския ад

    13:08 20.09.2025

  • 31 А така

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Таkа.":

    Чакате за големи черни керестета

    13:09 20.09.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    6 4 Отговор
    Оли...а Вашите нападения над енергийните източници в Украйна какво е...да умират от студ през зимата...малко Ви е...по три пъти на ден нападения...да се върнете в обора от който идвате...

    Коментиран от #47

    13:09 20.09.2025

  • 33 Ти да видиш

    5 5 Отговор
    Този руски примат от какво се жалва?

    13:09 20.09.2025

  • 34 Бойко

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хохлорезка":

    Какво е това гряз на български руски приятелю?

    Коментиран от #36

    13:09 20.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Таkа.

    8 2 Отговор
    Загуби на Русия:

    1 100 600 жива сила;

    11 192 танка;

    32 927 артилерийни системи;

    23 280 бойни бронирани машини.

    Русия загубила жива сила с 1070 повече, 365 дрона, 31 артилерийни системи и т.н.

    Руски загуби в Украйна на 20.09.2025

    13:10 20.09.2025

  • 38 ДОЛУ РУZИЯ

    6 2 Отговор
    Колега, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Че на мен вече не ми помага ни водка, ни избелване на ануса. Засега леката синтетика ме държи, ама не знам до кога.

    13:11 20.09.2025

  • 39 Саша Грей

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    Колега, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Че на мен вече не ми помага ни водка, ни избелване на ануса. Засега леката синтетика ме държи, ама не знам до кога.

    Коментиран от #56

    13:13 20.09.2025

  • 40 Артилерист

    3 6 Отговор
    Едно от малкото правдиви мнения тук, за разлика от пороя от укро-евроатлантическа пропаганда. Отдавна е известна терористичната насоченост на укрохунтата по цивилни обекти-да усетели руснаците по-осезателно духа на войната-но по-друго си е така по-събрано да се поднесе истината на читателите. Между другото Зеленски за пореден път е демонстрирал своята неадекватност като е събрал депутатите от партията си "Слуга на народа" (80 души въобще не се явили) и им заявил, че избори няма да има нито за рада, нето за президент, докато не се постигне пълна победа над врага!? Депутатите го гледали изумени и си плюели в пазвите...

    Коментиран от #54, #95

    13:15 20.09.2025

  • 41 Москва гори

    7 2 Отговор
    Взривове в центъра на Москва 20.09.2025г.

    Коментиран от #44, #45

    13:15 20.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 минувач

    3 4 Отговор
    Още много бой ги чака укрите , войната все още не е започнала ....

    Коментиран от #46

    13:17 20.09.2025

  • 44 прошляк ,

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Москва гори":

    Гори ти мозъка , дето го нямаш !

    13:18 20.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Путник

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "минувач":

    Кога ще започне ?

    13:19 20.09.2025

  • 47 Пелтеков

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Наблюдавай внимателно фризера ,Ветеране от Прайда 🌈,че да не умиришешшш маалата ,Котьоо .

    Коментиран от #51, #55

    13:20 20.09.2025

  • 48 Зеленски

    5 3 Отговор
    Дори едно село да остане украинско, това е победа за Украйна

    13:20 20.09.2025

  • 49 Ха ХаХа

    1 4 Отговор
    Свинерайхът гори.
    Зелената гнида се крие в Иваново-Франковск в бункер за 1,5 млн.долара

    Коментиран от #57

    13:22 20.09.2025

  • 50 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Рублевка":

    Мисля,че ще ги пратят в Колима.Половината от конвоя остават по пътя.Сибир е приятно място за курорт в сравнение с Колима.Девет месеца сняг,останалото - зима.

    13:22 20.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 на укросафари

    0 3 Отговор
    Руснаците само трябва да си ги изчакат.

    13:23 20.09.2025

  • 53 Радио Мирошник

    0 0 Отговор
    слушам само !

    13:23 20.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пелтеков":

    Оли...нищо...ама нищо не става от теб...баща ти казвал ли ти го е... или не знаеш кой е.....

    13:24 20.09.2025

  • 56 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Саша Грей":

    Типични мисли на един русофил - само цинизми и простотии.

    Коментиран от #61

    13:25 20.09.2025

  • 57 Йо хо хо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Много евтин ! На Путин е 15 милиарда !

    Коментиран от #67

    13:25 20.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Нацистите дето губели...само като прочетеш това е достатъчно да разбереш що за медия сте.я напишете как русия освобождава поредното украинско село.да цитираш педофили е гнусно почти толкова колкото и да ги оправдаваш.

    Коментиран от #62

    13:25 20.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Келог

    1 2 Отговор
    Срита наркомана да не се запъва за територии, защото Русия ще превземе всичко

    13:26 20.09.2025

  • 61 Два бота

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "По точно":

    и един русофил са тук !

    Коментиран от #65

    13:26 20.09.2025

  • 62 Избери си памперса

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Целият е в кръв

    13:27 20.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Два бота":

    Розовите педигрипали са в амок

    13:28 20.09.2025

  • 66 Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохлорезка":

    Путин те зове: Иди на фронта!

    Коментиран от #71, #78

    13:30 20.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Руски

    2 1 Отговор
    дипломат казал нещо си пред ТАСС. Факти: до кога ще цитирате треторазрядни руски говорилни? Освен да пръскат отрова от яд нищо друго не могат. Защо постоянно ги цитирате все едно мнението им има значение?

    13:30 20.09.2025

  • 69 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохлорезка":

    Е,колега,какви чукове.Сега сме цивилизован,21 век.Вземай пример от братските САЩ.Инжекции,упойки,неутрален газ.!Или куршум.В някои щати осъдения може да избира.Култура,класа!

    13:30 20.09.2025

  • 70 Слуга

    4 1 Отговор
    на мегапрестъпниците от Кремъл да ми говори за измислени украински престъпления! Да не би противодействието от украинска страна срещу вампирясалия руски агресор е нещо престъпно? Шизофрения и наглост па руски.

    Коментиран от #74, #75

    13:31 20.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Путин

    0 0 Отговор
    Те пръсна

    13:32 20.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Слуга":

    Мегапрестъпниците са на запад и в Кийиф

    13:33 20.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хохлосвин

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Руски":

    Путин не зове никой доброволци в Русия колкото щеш ама вашите ги влачат по бусове като моторници хихихиж

    13:37 20.09.2025

  • 79 Казуар

    2 1 Отговор
    А руският режим бомбардира топлофикациите и електро разпределителните предприятия на Украйна през зимата с цел да предизвика брожение сред гражданското население и да бъде свалено правителството и назначено послушно на Русия. Замисълът е варварски.

    13:37 20.09.2025

  • 80 ЧВКшка

    2 1 Отговор
    Адидас щял да става спонсор на укрофекалния вермахт толкова бързо бягали ,че чак Юсейн болт притеснен от тая пасмина наркачи

    13:38 20.09.2025

  • 81 Чичко Пунфи

    1 0 Отговор
    Киевската хунта набира дебелни глуповати троглодити вярващи в Мики маус за служба в Укрорайха заплата две круши и надгробен камък купен от семейството на овните пратили троглодита

    13:40 20.09.2025

  • 82 Червеноармеец Шухов

    2 0 Отговор
    Какви разкошни гейзери защитават зеления и крадливата му клика!.
    Умеров неговия съветник с 4 апартамента у Щатите и вила!
    Тичайте атлантически медузи има място за всички на потъващия кораб хруууууу хвжиииии хвжиииии хвжиииии

    13:42 20.09.2025

  • 83 Зверовиден соросоид

    3 0 Отговор
    Почитателите на рептила Сорос ще бъдат ваксинирани и в течение на няколко години ще умрат в нечувани хвалебствия за поклоника на Лукавия!
    Затова Владимир Владимирович победителя е мразен токова от тази изкълчена клика уроди в човешки образ

    13:44 20.09.2025

  • 84 $мрадион

    0 0 Отговор
    чмошник

    13:44 20.09.2025

  • 85 Артилерист

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "лъже и манипулира":

    Тук не е прието да съобщаваме източниците на информацията, която споделяме, но ти случайно да не си мислиш, че бг телевизора е единствения източник. Впрочем задай въпроса на Гугъл и ще видиш дали лъжа. Междувременно да допълня, че депутатите мълчаливо са приели излиянията на Зеленски, защото им казал, че обмисля да подпише указ и висши държавни служители да отидат на фронта и да дадат своя принос за свободата на родината!?!?

    13:44 20.09.2025

  • 86 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    А бе Стояне,разбрах за перхидрола,ама каква връзка има с украинските дронове в Белгородска област?Ако имаше някой по умен,например адаша ти Стоянчо,щях да го помоля за разяснение,ама той в последно време не се обажда.Може да е заминал доброволец за любимата му Украйна.Сериозна работа,служил е войник.Дано се опази,че там разни Солнепеци,планиращи бомби,руснаци на мотоциклети,нема лабаво.

    Коментиран от #92

    13:45 20.09.2025

  • 87 Могъща копейка

    0 0 Отговор
    Ордите на неолибералните месири бяха разгромени ......техническата мисъл на копейките е невероятна!
    Кеееееееф

    13:45 20.09.2025

  • 88 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленодебил Киселозелев":

    До 8 ком - копанара от Варна партия израждане дето се прави на мъжж ли го казва това

    Коментиран от #90

    13:45 20.09.2025

  • 89 Козинявия

    0 0 Отговор
    Търся женствен евроатлантически кросдресер за тупкане на убиване!
    Ще забравите любимата Украйна щом попаднете в ръцете на Козинявия гарантиран успех!

    13:47 20.09.2025

  • 90 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    Какво искаш ве нищо не разбрах аз съм розова Скалария обожаваща зеления и твърди фалоси

    13:49 20.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Моряка":

    Морски самия факт че приемаш този за мен доказва колко ти е акъла...хах

    13:51 20.09.2025

  • 93 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Отивай като си голям бабайт няма да се криеш под профила на крава болна от Червенка!
    Да живее евроатлантичкия пролетариат

    13:52 20.09.2025

  • 94 Стрелочника Юнгвирт

    2 0 Отговор
    Някой има ли телефона на Келджата циганин от Калитиново имал няколко фекалки и бил събрал доста материал от близките села ?
    Ще ги пратим на украинците да се пръскат и да плашат настъпващата рашистка армия!

    13:54 20.09.2025

  • 95 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Я кажи в какво състояние са рускоезичните градове маринка авдеевка бахмут северодонецк лисичанск соледар часов яр константиновка покровск...? Нали имаш информация ? Защо на горловка донецк мелитопол бедрянск не им се случи същото?и да много правилно е казал зеленски избори няма как да има по време на война.да ми напомниш през втората световна кога избраха сталин ?41,42,43...?нали имаш източници дай да ги видим!

    13:56 20.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Шай зе веле

    0 0 Отговор
    Военно комюнике:
    Настъплението на нашите храбри украйнски войски продължава със пълна сила в посока Киев!
    Армията на окупатора бяга към полската граница гладна и жадна !
    Нашия смел президент с побелял нос марширува в Москва придружен от великия президент на Кравария спящия Джо!
    Победата ни над рашистките голтаци настъпва товарим ги със повече земя за която няма да могат да се грижат!Перемога будет

    Коментиран от #101

    13:58 20.09.2025

  • 98 Шишо

    0 0 Отговор
    Да така правят, ден и нощ основно бомбардират населението. Те освен да тероризират съседите си друго не знаят.

    Коментиран от #99, #100

    13:59 20.09.2025

  • 99 Чичко Пунфи

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Шишо":

    Киевската хунта набира дебелни глуповати троглодити вярващи в Мики маус за служба в Укрорайха заплата две круши и надгробен камък купен от семейството на овните пратили троглодита

    Коментиран от #103

    14:00 20.09.2025

  • 100 Шишата

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Шишо":

    Кое ма шише?

    14:00 20.09.2025

  • 101 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Шай зе веле":

    Хах...до къде си го докарал а? Както ти казах самия факт че си фен на путлер е диагноза!

    14:01 20.09.2025

  • 102 ДЖУРНАЛИСТО СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКА

    1 0 Отговор
    СПОРЕД ЗАГЛАВИЕТО -
    УКРАЙНА ТРЯБВА ДА СИ ДАДЕ ДЪРЖАВАТА НА АГРЕСОРА.

    Копеи, такива ви мътят главите.

    14:06 20.09.2025

  • 103 Аз.....

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Чичко Пунфи":

    БОКЛУК си!!!

    14:07 20.09.2025

  • 104 Пеевски

    0 0 Отговор
    Българи и мизерни чушкафи ще ви изпратя на война с Русия вас и децата ви за да освободите място за мен и моите смели циганевичи!
    Вие българите не сте нужни на тая територия ще докарам араби пакистанци и непалци!

    14:07 20.09.2025

