Киев отново удари по слабото място на врага! Русия вече изпитва недостиг на горива заради украинските атаки по рафинерии

В много региони на Русия се появява локален недостиг на определени видове горива, след като украинските дронови атаки намалиха производството в рафинериите, а високите лихви затрудняват независимите бензиностанции да поддържат запаси. Това съобщават търговци и оператори на горива, цитирани от "Ройтерс".
Киев засили ударите срещу рафинерии и износни терминали, целейки да ограничи приходите на Москва от петрол, да предизвика недоволство сред населението и да окаже натиск върху Кремъл за мирни преговори.
По данни на източници, производството на горива е спаднало с близо една пета в отделни дни, а износът през ключови пристанища е намален, което поставя Русия на ръба на съкращаване на нефтодобива. Макар страната да разполага със значителен излишък от дизел, производството на бензин обикновено едва покрива вътрешните нужди, което прави системата уязвима при спад в рафинирането.
Популярните марки бензин А-92 и А-95 вече липсват на места, като първи проблеми възникнаха още през август в руския Далечен изток и Крим. Сега недостигът засяга и региона на Волга, както и Южна и Централна Русия.
Независимите бензиностанции, които осигуряват около 40% от пазара, са особено уязвими - не получават достатъчно гориво и не могат да поддържат складови наличности при сегашните лихви от 17%. Обектите на големите нефтени компании продължават да работят почти нормално.
"Мениджърът реши временно да затвори бензиностанцията, защото нямаше бензин", разказва служителка в обект в Белгородска област. "Станцията в съседното село също затвори, а други просто изчерпаха горивото."
Властите уверяват, че става дума за временни затруднения. Губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин заяви в Telegram, че причината е в логистични проблеми, а снабдяването ще бъде възстановено "в следващите дни".
Кризата идва на фона на забавяне на руската икономика, нарастващи фалити и спад в износа, след като страната вече години наред издържа на западни санкции.
