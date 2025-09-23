Новини
Киев отново удари по слабото място на врага! Русия вече изпитва недостиг на горива заради украинските атаки по рафинерии
  Тема: Украйна

Киев отново удари по слабото място на врага! Русия вече изпитва недостиг на горива заради украинските атаки по рафинерии

23 Септември, 2025 19:27

Популярните марки бензин А-92 и А-95 вече липсват на места, като първи проблеми възникнаха още през август в руския Далечен изток и Крим

Киев отново удари по слабото място на врага! Русия вече изпитва недостиг на горива заради украинските атаки по рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В много региони на Русия се появява локален недостиг на определени видове горива, след като украинските дронови атаки намалиха производството в рафинериите, а високите лихви затрудняват независимите бензиностанции да поддържат запаси. Това съобщават търговци и оператори на горива, цитирани от "Ройтерс".

Киев засили ударите срещу рафинерии и износни терминали, целейки да ограничи приходите на Москва от петрол, да предизвика недоволство сред населението и да окаже натиск върху Кремъл за мирни преговори.

По данни на източници, производството на горива е спаднало с близо една пета в отделни дни, а износът през ключови пристанища е намален, което поставя Русия на ръба на съкращаване на нефтодобива. Макар страната да разполага със значителен излишък от дизел, производството на бензин обикновено едва покрива вътрешните нужди, което прави системата уязвима при спад в рафинирането.

Популярните марки бензин А-92 и А-95 вече липсват на места, като първи проблеми възникнаха още през август в руския Далечен изток и Крим. Сега недостигът засяга и региона на Волга, както и Южна и Централна Русия.

Независимите бензиностанции, които осигуряват около 40% от пазара, са особено уязвими - не получават достатъчно гориво и не могат да поддържат складови наличности при сегашните лихви от 17%. Обектите на големите нефтени компании продължават да работят почти нормално.

"Мениджърът реши временно да затвори бензиностанцията, защото нямаше бензин", разказва служителка в обект в Белгородска област. "Станцията в съседното село също затвори, а други просто изчерпаха горивото."

Властите уверяват, че става дума за временни затруднения. Губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин заяви в Telegram, че причината е в логистични проблеми, а снабдяването ще бъде възстановено "в следващите дни".

Кризата идва на фона на забавяне на руската икономика, нарастващи фалити и спад в износа, след като страната вече години наред издържа на западни санкции.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айде бе

    7 1 Отговор
    Ударила.смъртника

    19:29 23.09.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    8 7 Отговор
    Браво.Лошото е че няма да има гориво за частният самолет на Медведев.Чакайте ядрени заплахи.

    19:29 23.09.2025

  • 3 хихи

    12 3 Отговор
    Страшен недостиг! На руската армия не й достигат ГСМ да достигне настъпващите към Киев ВСУ..

    19:30 23.09.2025

  • 4 Факти

    9 14 Отговор
    Путин научи един житейски урок - никога не се закачай с комик, защото ще те направи за смях.

    Коментиран от #13

    19:31 23.09.2025

  • 5 До мишока Медведеф

    2 6 Отговор
    Продавам бензин 95 на цена 2.30 за литър. Айде зимай докато има и една бибитка ш напрайш

    19:31 23.09.2025

  • 6 Кремълски ,бункерен плъх

    7 4 Отговор
    Всьо по плану...🤔

    19:31 23.09.2025

  • 7 Буха ха

    21 2 Отговор
    В Русия няма бензин, в Африка няма банани, в САЩ няма крави, у нас няма корупция, накъде върви света?

    Коментиран от #18

    19:31 23.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дедовия

    9 0 Отговор
    няма страшно русия ще купува безин отИНДИЯ

    19:33 23.09.2025

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    На войската само мотопедите са с бензин!

    19:34 23.09.2025

  • 11 ЩЕ ВИ НАПРАВИМ ПУСТИНЯ

    9 4 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА МОСКВА СЕ ИЗЧЕРПВА

    19:34 23.09.2025

  • 12 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    11 1 Отговор
    Русия останала без гориво?? Верно ли бе тъпаци?

    19:34 23.09.2025

  • 13 Аз.....

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    😂😂😂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🇺🇦

    19:35 23.09.2025

  • 14 Ей ......унищожихте я тази

    3 1 Отговор
    Русия. И Путин си отиде . То голям мисирски страх настана . Пия си ракията и се кефя от густо как тези страхливци се гърчат както съм легнал на дивана

    Коментиран от #21

    19:36 23.09.2025

  • 15 Това не е точно така

    4 1 Отговор
    Ударите по рафинерии са далеч да затруднят Русия. При удар на рафинерия, се получава временно регионален недостиг, който в последствие се изчиства, дали с връщане на производството или с промяна на логистиката, ако има по сериозни щети.

    19:37 23.09.2025

  • 16 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор
    паднаха теориите на дрътите комундери дет ме учеха навремето че Сибир бил беобятен и какви ресурси имали.
    Оказа се че руснаците нямат достъп до сибир и смучат в европейската част и кавказ щото укряинцитв до Сибир не стигат.

    19:38 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БРАВО

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Буха ха":

    Един от най-добрите коментари, които съм чел напоследък.

    19:41 23.09.2025

  • 19 Спецназ

    3 1 Отговор
    Украинците накрая ще доведат руснаците да ходят пеша от Москва до Владивосток,

    защото им спряха нефта газа, нафтата и бензина и НЕМА ОТКЪДЕ, Баце!!

    Очаква се вместо с БТР- и руснаците да правят атаки с ТАЧАНКИ- това
    е кон с каруца бега бръже а отзад картечница Максим- ка и СТРЕЯ на салма!

    19:42 23.09.2025

  • 20 Факти

    1 1 Отговор
    Няма проблем. Китайците ще им го рафинират и продадат скъпо. Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия.

    19:42 23.09.2025

  • 21 Некъф сарказъм

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ей ......унищожихте я тази":

    Ли е това.Ако ама ти руски знаеш ли гледай мнението на крепосните.

    19:43 23.09.2025

  • 22 никой

    1 1 Отговор
    тази статийка ме расмя ...Русия има достатъчно горива да удави цяла украйна заедно с News bg че пунликуват платена дезинформация...лапайте сега евро че после ще лапате дедовия

    19:43 23.09.2025

  • 23 1111

    1 0 Отговор
    Аве, не знам по кви слаби места удря КийiFФ, ама щом стигнаха дотам да ловят сакати българи с украинско гражданство за пушечно месо, които са отишли да гледат баба си в Одеса, работата за управляващата върхушка не е добре. А нашите политически плазмодии нищо не могат да направят, щото според украинското законодателство, щом има украинско гражданство, значи подлежи на мобилизация.

    19:44 23.09.2025

  • 24 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 0 Отговор
    Да ама калния блатист тасс сказа,че напук на НАТА цената на магаретата е спаднала и блатарите масово купуват дългоухите айванчета,така било по екологично и не разваляли калната инфраструктура,даже и пиянката Машустин сказал че просията внасяла вече магарета и катъри от Узбекистан!

    19:44 23.09.2025

  • 25 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    пак ли почнахте с вицовете

    19:44 23.09.2025

  • 26 Има

    1 0 Отговор
    По малко лъжете защото ще ви пораснат носовете

    19:44 23.09.2025

  • 27 ТЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

    1 0 Отговор
    ММММДААААА, ПОРАДИ НЕДОСТИГ , РУСИЯ ВЕЧЕ ВНАСЯ ПЕТРОЛ ОТ ЕВРОСЪЮЗА БЕЕЕЕ , НЕ ВЕРВАТ ЛИ????

    19:45 23.09.2025

