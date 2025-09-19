Новини
Володимир Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство с износ на оръжейните системи, от които има излишък
Володимир Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство с износ на оръжейните системи, от които има излишък

Същевременно президентът подчерта, че Киев няма да се занимава с „оръжейна благотворителност“ и няма да помага на онези, които са безразлични към нея

Украйна планира да покрие недостига на финансиране за производството на въоръжение чрез контролиран износ на украинска оръжейна продукция, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

По време на тазвечерното си телевизионно обръщение към нацията той заяви, че през следващите две седмици ще бъдат представени три нови платформи за износ на украинско въоръжение, насочени към САЩ, Европейския съюз и други държави.

„Днес проведох среща, като основната тема беше производството на въоръжение. Ясни са обемите от които се нуждаят въоръжените ни сили до края на годината, както и през следващата, а също от какво се нуждаем в складовете, за да поддържаме достатъчни сили“, заяви той.

Зеленски отбеляза, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в Украйна, включително с международните партньори, както и доставките в страната на това, което въпросните партньори произвеждат.

„Ще покрием дефицита във финансирането на производството на оръжия тази година, включително чрез контролиран износ на определени видове наше въоръжение. Благодарение на такъв контролиран износ ще увеличим производството на дронове за фронта. Можем да произвеждаме определени видове съвременни оръжия в много по-големи количества […] и вече имаме определени видове въоръжение в много по-големи количества, отколкото Украйна всъщност се нуждае. Примери за това са военноморските дронове, на които светът разчита и които имаме в излишък, както и противотанковите оръжия и други“, каза той.

Президентът подчерта, че първият приоритет е фронтовата линия, а вторият са украинските арсенали. Третият приоритет е контролираният износ.

„До две седмици ще бъде представена концепция за три нови експортни платформи. Първата платформа е за износ и сътрудничество със САЩ. Втората платформа са нашите европейски партньори, а третата - другите партньори по света, които също се интересуват от украинско въоръжение и от които Украйна е получила някаква форма на подкрепа“, допълни държавният глава.

Същевременно той подчерта, че Украйна няма да се занимава с „оръжейна благотворителност“ и няма да помага на онези, които са безразлични към нея.

„Разбира се, трябва да има и надежден контрол върху износа – за да не се доберат руснаците и техните съучастници до украинските технологии и наше оръжие“, добави Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    16 7 Отговор
    Тоя верно е приключил играта

    Коментиран от #25

    22:38 19.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор
    Зеленски и електроенергия щеше да изнася. И на нас да ни дава ток. Но не му се получи.

    22:40 19.09.2025

  • 3 Липсваш ми зеленото блато

    11 3 Отговор
    и сега мога спокойно да заспя .
    След тези високопарни изявления ... ред сълзи и сополи разбирам че той както винаги ,, печели,,.

    22:41 19.09.2025

  • 4 Кравария убер алесссс

    13 5 Отговор
    Какви излишъци бре..... Защо постоянно проси за щяло и нещяло. Защото е украинец, пропаднала нация благодарение на корупцията въведена от Мистър Хънтър Байдън и демократите.

    Коментиран от #8

    22:42 19.09.2025

  • 5 ти да видиш

    7 4 Отговор
    зеленияпор търговец на смърт номер 1!

    22:42 19.09.2025

  • 6 Хи хи хи

    5 2 Отговор
    Ура,Ура Ура.

    22:42 19.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    13 5 Отговор
    Този 4 години проси, и целия свят продаде или подари старото си оръжие на Украйна, сега щял да изнася оръжие. Наркотиците не прощават.

    Коментиран от #33

    22:43 19.09.2025

  • 8 Костадин Костадинов

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Кравария убер алесссс":

    Ф Русия корупцията е на нивото на Мексико.

    Коментиран от #21, #30

    22:43 19.09.2025

  • 9 Европа и Украйна

    4 10 Отговор
    ще спират азиатската орда и ще защитават Цивилизацията.

    Коментиран от #31

    22:44 19.09.2025

  • 10 така, така

    10 4 Отговор
    Съветвам клоуна да разказва вицове, че неговите не са сполучливи.
    Няма как да произвежда в разрушен завод, еле пък излишъци да има.

    Украинците добре се справят с предоставяне на информация към руснаците (при все, че руснака си има и сателитно наблюдение). Руснаците знаят много добре, къде какво се изгражда, произвежда или складира. Затова, като падне ракета или дрон, после се чуват не един или два вторични взривове.
    Иначе наркомана може да си мечтае, те мечтите са безплатни. Ама неговите излизат доста скъпо на украинците.

    Коментиран от #15

    22:44 19.09.2025

  • 11 Пич

    7 3 Отговор
    Аха......за сметка на вноса на ковчези !!! Но Зелю не знае едно - скоро него ще го засилят !!!

    Коментиран от #14

    22:44 19.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    Воюваща страна да изнася оръжие... Все едно през ВСВ Сталин да продава танкове Т 34 на САЩ. Този съвсем е откачил. Наркотиците го съсипаха.

    22:48 19.09.2025

  • 13 Братска помощ!

    7 3 Отговор
    Китай изпрати на путин 5 тира с черни найлонови чували.

    Коментиран от #29

    22:48 19.09.2025

  • 14 Пич

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Хайде да ви кажа , че паветниците нямат интелект да се сетят какво казвам !!! Зелю ще го засилят неговите съюзници , защото им пречи на тях да спрат войната до момента в който би им останала някаква далавера ! Зелю няма да го убият руснаците , защото той в малоумието си пречи на неговите от Енгланд и САЩ да сложат ръка на нещо което си струва !!! Само тъпите Урсулианци нищо не разбират !!!

    Коментиран от #16, #17

    22:49 19.09.2025

  • 15 Костадин Костадинов

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "така, така":

    4ри гудини срещу малка Украйна - сигурен ли си в достоверността нъ писанията си

    22:50 19.09.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    А умните руснаци 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    22:51 19.09.2025

  • 17 Легай бе смотльо

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Утре улиците трябва да метеш
    😂

    Коментиран от #23

    22:51 19.09.2025

  • 18 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Сега пък Украйна ще въоръжава НатЮ:)))

    22:51 19.09.2025

  • 19 Баш Балък

    3 2 Отговор
    Тоа ша ма умори от смях, досега Рива за внос, сега ша им ги връща. Няма такава комедия.

    22:51 19.09.2025

  • 20 Объркано Атлантиче

    5 1 Отговор
    какво не ви казват: Бившият министър на отбраната на Украйна рязко е забогатял!

    Центърът за борба с корупцията (ACAC) е открил 8 луксозни имота в САЩ, принадлежащи на семейство Умерови: 3 апартамента във Флорида, 1 в Ню Йорк и 4 вили близо до Маями.
    Според декларацията за имущество от 2024 г. на бившия министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (NSDC), Рустем Умеров, съпругата му Лейла Умерова и трите им деца живеят в САЩ. Центърът за борба с корупцията (ACAC) е открил осем имота в САЩ, свързани със семейство Умерови.

    Тези имоти са идентифицирани с помощта на платени бази данни, които показват собствениците на имоти в САЩ. ACAC е използвал и отворени бази данни, като например директории, които показват информация за регистрация в САЩ: не само адреси, но и дати, на които човек се е нанесъл и изнесъл от къща или апартамент.

    Щом Умеров, който беше министър 2 години, така е забогатял, представете си какво е състоянието на Зеленски. А украинците да продължават да измират на бойното поле...

    Коментиран от #22, #27

    22:52 19.09.2025

  • 21 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Там и банички да продаваш си плащаш на ченгетата

    22:53 19.09.2025

  • 22 Шиши

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":

    Зеленски е бедняк

    22:55 19.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АБВ

    6 1 Отговор
    На този вече му се разпадна връзката между мозъка и устата. Непрекъснато проси пари и оръжие, а сега щял да изнася оръжие.... Всъщност, може би изнася, вместо изпросеното оръжие да го праща на войниците си на фронта.

    22:56 19.09.2025

  • 25 И ти си цървул

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Играта приключи!

    22:56 19.09.2025

  • 26 Просячето 🤡

    3 1 Отговор
    Яко е напудрило нослето !

    22:57 19.09.2025

  • 27 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":

    Ти ко очакваш? Все пак с разпад на СССР съдбата на сички е една - олигарсите са навсякъде. Нали знайш за Путин кви работи излязаха тоа дет го посочваш си е нпрао просяк в сравнение с него

    22:57 19.09.2025

  • 28 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Като имат излишно оръжие защо Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за оръжие за Украйна?

    Коментиран от #41

    22:58 19.09.2025

  • 29 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Братска помощ!":

    Еми да събира бандерите .Вчера пак Русия предаде на Украйна сто убити бандери..

    22:58 19.09.2025

  • 30 Εβροмин ΔиΛи

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    А в Мексико е на нивото на България...

    Коментиран от #44

    22:58 19.09.2025

  • 31 Неориентиран

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европа и Украйна":

    А уКраИна в Занзибар ли е ?

    Коментиран от #34

    22:59 19.09.2025

  • 32 Ами

    2 0 Отговор
    Няма да ме учиди ако утре Зеленски каже, че е готов да отпуска и заеми на закъсали държави :)

    23:01 19.09.2025

  • 33 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Ще препродава Това има предвид Зеленски

    23:03 19.09.2025

  • 34 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Неориентиран":

    Убедена съм,че той не знае и ,че Русия е в Европа и заема по голяма територия в Европа от всички останали държави в Европа взети заедно :)

    Коментиран от #35, #36, #39

    23:04 19.09.2025

  • 35 Ганчев

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Само,че Русия не е цивилизация.

    Коментиран от #42, #45, #46

    23:06 19.09.2025

  • 36 иzпражнението гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Руска пропаганда.

    23:07 19.09.2025

  • 37 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Зеленски качи целия ЕС барабар с англетата горе на черешата:))))

    Коментиран от #40

    23:07 19.09.2025

  • 38 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Тоа да не си е сменил дилъра, пробутал му е лоша стока. Не че досега беше много добра.

    23:08 19.09.2025

  • 39 Ъ, те болшинството фенки

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Викащи за δΛγΔницата
    Кака СлавКа УкраИновна
    не знаят къде е уКраИна на картата !

    23:08 19.09.2025

  • 40 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Што тъй ко стана чи най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    23:09 19.09.2025

  • 41 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Хах..хаха това бе вица на деня...хаха

    23:10 19.09.2025

  • 42 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганчев":

    Русия наистина не е цивилизация. Тя е култура.
    Някой ден може и да разбереш каква е разликата между култура и цивилизация.
    Но може и да не разбереш :)

    23:10 19.09.2025

  • 43 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    И каква стана тя!
    Дайте ми оръжие, аз ще го продам, за да си купя оръжие.

    23:10 19.09.2025

  • 44 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Εβροмин ΔиΛи":

    Естествено, все пак сми били ф лагера4ма СССР

    23:10 19.09.2025

  • 45 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганчев":

    Ха,че ако Русия не е цивилизация то кой е тогава? Инженерите на Меркел ли?Или националният отбор по футбол на Франция?:)))) Защото в Европа само руснаците останаха от бялата цивилизация ..Всичко останало е лилаво...

    23:11 19.09.2025

  • 46 Кака Ганка

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганчев":

    Я ми формулирай, що е то цилиВилизация
    и ми дай пример с някоя цивилизована държава
    В МОМЕНТА в ЕС-то .

    23:12 19.09.2025

