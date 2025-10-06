Ангела Меркел: Полша и балтийските републики носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна

Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските страни носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна. В интервю за унгарското издание Partizan тя заявява, че позицията на тези страни е довела до влошаване на отношенията между ЕС и Русия, което в крайна сметка е провокирало войната в Украйна, пише blick.ch, цитиран от Фокус.



Меркел споделя, че през 2021 г. е опитала да създаде нов формат за преки преговори между ЕС и Владимир Путин, тъй като "Путин вече не приемаше на сериозно“.



При това, според канцлера, именно Полша, Литва, Латвия и Естония са се противопоставили на тази инициатива – "от страх, че няма да имаме единна политика по отношение на Русия".



"Във всеки случай, това не се осъществи. После напуснах поста си и започна агресията на Путин", добавя Меркел.



"Въпреки това Меркел не споменава, че в периода на действие на Минските споразумения от 2015 до 2021 г. Русия продължи войната в Донбас, а подготовката за пълномащабно нахлуване започна още през пролетта на 2021 г. – дълго преди тя да се оттегли от политиката".



Освен това тя подчертава, че началото на войната в Украйна е било подпомогнато и от пандемията от COVID-19.



"Вече не можехме да се срещаме, защото Путин се страхуваше от пандемията от коронавирус. Ако не можете да се срещате, ако не можете да обсъждате различията си лично, тогава не можете да намерите нови компромиси“, отбелязва тя.

