Новини
Свят »
Германия »
Ангела Меркел: Полша и балтийските републики носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна
  Тема: Украйна

Ангела Меркел: Полша и балтийските републики носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна

6 Октомври, 2025 17:36 2 573 108

  • русия-
  • украйна-
  • мински споразумения-
  • ангела меркел-
  • владимир путин-
  • нато

Меркел споделя, че през 2021 г. е опитала да създаде нов формат за преки преговори между ЕС и Владимир Путин

Ангела Меркел: Полша и балтийските републики носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските страни носят съвместна отговорност за нахлуването на Путин в Украйна. В интервю за унгарското издание Partizan тя заявява, че позицията на тези страни е довела до влошаване на отношенията между ЕС и Русия, което в крайна сметка е провокирало войната в Украйна, пише blick.ch, цитиран от Фокус.

Меркел споделя, че през 2021 г. е опитала да създаде нов формат за преки преговори между ЕС и Владимир Путин, тъй като "Путин вече не приемаше на сериозно“.

При това, според канцлера, именно Полша, Литва, Латвия и Естония са се противопоставили на тази инициатива – "от страх, че няма да имаме единна политика по отношение на Русия".

"Във всеки случай, това не се осъществи. После напуснах поста си и започна агресията на Путин", добавя Меркел.

"Въпреки това Меркел не споменава, че в периода на действие на Минските споразумения от 2015 до 2021 г. Русия продължи войната в Донбас, а подготовката за пълномащабно нахлуване започна още през пролетта на 2021 г. – дълго преди тя да се оттегли от политиката".

Освен това тя подчертава, че началото на войната в Украйна е било подпомогнато и от пандемията от COVID-19.

"Вече не можехме да се срещаме, защото Путин се страхуваше от пандемията от коронавирус. Ако не можете да се срещате, ако не можете да обсъждате различията си лично, тогава не можете да намерите нови компромиси“, отбелязва тя.

Още новини от Украйна


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гочо папеонката

    44 24 Отговор
    Украйна умре!

    Коментиран от #16

    17:38 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    72 24 Отговор
    8 години Бандеровците убиваха руснаци.Много ги търпя Путин.

    Коментиран от #7, #18, #60

    17:38 06.10.2025

  • 3 факт

    70 13 Отговор
    Не Русия се разшири към границите на НАТО, а НАТО отиде до границите на Русия.

    Коментиран от #59

    17:38 06.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 38 Отговор
    Важното е, че в блатата нема ток и бензин, а нека Полща да е виновна!

    Коментиран от #51

    17:39 06.10.2025

  • 5 Меркел, комсомолката от ГДР

    31 27 Отговор
    хариза на путин 7 трилиона евро за газ! Той с тези пари правеше ракети!
    Сега пак проявява комсомолски ентусиазъм!
    Какво стана с арабите?

    17:39 06.10.2025

  • 6 честен ционист

    6 7 Отговор
    Гачно тоже виноват.

    17:40 06.10.2025

  • 7 Гочо папеонката

    13 28 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така е, но сего за няма и 4 тодини Зеленски прати над милион вата при кабзон!

    Коментиран от #17, #66

    17:40 06.10.2025

  • 8 Европа умре,

    21 3 Отговор
    щом тая не е в затвора!

    17:41 06.10.2025

  • 9 Ангела

    23 7 Отговор
    като руски агент знае най-добре!

    17:41 06.10.2025

  • 10 Хипотетично

    16 5 Отговор
    Наивна теза на физичката по подобие на наивитета със срещата и аплодисментите в Аляска.

    17:41 06.10.2025

  • 11 Студопор

    47 1 Отговор
    ... Каза жената, която носи отговорност за заливането на цяла Европа с терористи.

    17:41 06.10.2025

  • 12 БОЗА

    25 2 Отговор
    "Меркел споделя, че през 2021 г. е опитала да създаде нов формат за преки преговори между ЕС и Владимир Путин, тъй като "Путин вече не приемаше на сериозно“."

    И очевидно е бил прав...който ви е взел несериозно е видно докъде я докарва-или фалит...или,като украинците...таа забърка всичко преди години...попарата и ще се сърба десетилетия...комсомолка хахава... ;-Х

    17:42 06.10.2025

  • 13 Коста

    27 5 Отговор
    2015-2021 Русия каква война е продължила в Донбас? Тази баба да се мята с дядо Дончо

    17:42 06.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 23 Отговор
    Полша виновата, че Зеленски унищожи блатния клозет, това е вица на годината, мухахаа‼️

    17:43 06.10.2025

  • 15 Шрьодер

    9 3 Отговор
    Права е колежката!

    17:43 06.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Многоходови сме веее

    17:44 06.10.2025

  • 19 пенсионер

    22 5 Отговор
    Тази е най-слабия канцлер на Германия и изобщо не е в час, явно страда от деменция.

    17:44 06.10.2025

  • 20 Коста

    11 9 Отговор
    За тия тодини втарая замина при крайцера у тинята, а копейките твърдяха , че е сила!

    17:46 06.10.2025

  • 21 пешо

    8 1 Отговор
    ти имаш най голямата вина

    17:46 06.10.2025

  • 22 Ударна бормашина

    5 0 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото

    17:46 06.10.2025

  • 23 Ник Щайн

    13 2 Отговор
    Без Меркел, Германия щеше да е пред Китай по БВП!

    17:46 06.10.2025

  • 24 Хипотетично

    10 7 Отговор
    Крим не беше ли достатъчна награда за умилостивяването на Путин?
    Полша е по-надеждна от меркеловата немция.

    17:46 06.10.2025

  • 25 Гочо папеонката

    7 7 Отговор

    До коментар #16 от "Просто няма":

    Толкова си може бункерния милиционер!

    17:46 06.10.2025

  • 26 И гедерейската пачав....

    12 6 Отговор
    .... ра стана адвокат на кремълският убиец, тази същата напълни Германия с всякаква емигрантска измет която мързелува, краде, изнасилва и иска да бъде хранена без да работи, и тази същата има очи да се появява и да обвинява.

    17:46 06.10.2025

  • 27 Наблюдател

    18 2 Отговор
    Меркел върна Германия 100 години назад!

    17:48 06.10.2025

  • 28 пешо

    5 7 Отговор
    Но поне се разбра колко са бездарни неможачи ватите, целия свят им се смее!

    17:48 06.10.2025

  • 29 Колю мишеморката

    7 4 Отговор
    Искахте хабибита, на ви хабибита, искахте война, на ви война, сега ще си сърбате попарата

    17:49 06.10.2025

  • 30 Наблюдател

    9 6 Отговор
    А бункернота върна блатото в 18 век, а тъкмо бяха в 19ти, но за кратко!

    17:49 06.10.2025

  • 31 Бабо Меркел

    10 0 Отговор
    А кой е отговорен за кризата с трафика на хора с индустриални размери по външните граници? Пак ли не си ти?

    17:50 06.10.2025

  • 32 Украйна

    7 9 Отговор
    воюва с БРИКС и третия свят! Сама!

    Коментиран от #36

    17:51 06.10.2025

  • 33 Колю мишеморката

    6 8 Отговор
    Хубавото в случая е, че ватата ще яде кюмюр поне 100г до като плаща репарации на Украина, а за сопейките гладни пак средния!

    Коментиран от #95

    17:51 06.10.2025

  • 34 Иван

    3 1 Отговор
    Анатоли Стайков овца ли е, или аз нещо се бъркам?

    17:52 06.10.2025

  • 35 осраински

    8 4 Отговор
    Хм, бълхите обикновено се крият в козината на стопанина си, така че защо баба изведнъж реши да прояви креативност? Русия няма да е зле да създаде няколко трибунала – един срещу русофобията и един международен за престъпления срещу мира и човечеството.

    Коментиран от #43

    17:54 06.10.2025

  • 36 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Украйна":

    Значи няма да има връщане на един трилион долара?

    17:54 06.10.2025

  • 37 Факти

    9 9 Отговор
    Меркел трябва да се скрие в някоя дупка и повече да не се показва. Путин планува тази война от 20 години и северен поток беше началото. Тя му целуваше зад.... и му помагаше да затегне примката на руската енергийна зависимост на Германия. Тя така и не разбра как подлият агент на КГБ й крои шапката докато й се усмихва. Сега нагло се опитва да прехвърли отговорността на друг. Да не говорим, че политиката й за мигрантите отрови Германия и сега вече не ги знам как ще се изчистят от тях. Тази жена дори не беше корумпирана, защото не съм видял доказателства за това. Тя просто беше адски глупава и наивна. Какво е очаквала като прави бизнес с доказан лъжец, крадец и убиец?

    Коментиран от #58

    17:54 06.10.2025

  • 38 Иван

    2 3 Отговор
    Анатоли да каже къде е бензина и тока в блатата!

    17:54 06.10.2025

  • 39 Дрън дрън та пляс

    9 2 Отговор
    Опитаха се да го излъжат но Путин не е за подценяване. Всички тези републики от Европейския съюз си въобразяваха че някой ще застане зад тях точно както излъгаха Украйна и сега събират горчивите плодове на своята външнополитическа глупост и илюзия.
    Не съм путинист но не може да си въобразявате че когато застанете срещу силен боец вие по някакъв начин разединени и всеки дърпащ политиката в полза на собствената си нация да спечелите.
    Просто европейският съюз не е единен и европейските граждани разбират че тази война по никакъв начин не може да бъде спечелена.
    Като визия изявленията на господин Тръмп и позицията на съединените щати да се оправяте както намерите за добре.

    Коментиран от #44, #48

    17:54 06.10.2025

  • 40 Накрая от страх

    10 2 Отговор
    Всичко ще си кажете за това кой е виновен за тази война. Но най ясно е четова не е Путин и промихте мозъците ва младите пора с тази тъпа мантра Путин е виновен, но виновните сте вие гадни европейски фашаги.

    Коментиран от #49

    17:54 06.10.2025

  • 41 Анонимен

    5 1 Отговор
    Ковид сертификатите те ги измислиха!

    17:55 06.10.2025

  • 42 хаха

    11 2 Отговор
    Статията казва нещо, че Путин продължавал война в Донбас през 2021. Кога точно руски войски са воювали в Украйна през 2021г? Защо е тази лъжа?
    Иначе тук Меркел е права- ако нямаше опъване откъм НАТО на всяка цена Украйна да влезе в НАТО и се бяха вслушали в протестите на Русия в продължение на 8 месеца по въпроса, че се нарушават договореностите от 1990те и се застрашава руската сигурност(поне според идеята на руснаците как я приемат), то нямаше и да има навлизане през 2022г и война.
    Поне полека почват признанията, че НАТО и ЕС са провокирали руското нашествие и войната, а не е някакво нахлуване с цел завладяване на територии.

    Коментиран от #53

    17:56 06.10.2025

  • 43 Иван

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "осраински":

    Има си трибунал в Хага, само чакат ватите да изтрезнеят и да извлекат ботокса от мазето и да го предадат на съдията!

    Коментиран от #46

    17:57 06.10.2025

  • 44 Иван

    12 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дрън дрън та пляс":

    Чудя се защо тези балтийски същества все още съществуват, след като Русия е купила тези земи от Швеция, както САЩ са купили Аляска от Русия.

    17:57 06.10.2025

  • 45 Анонимен

    7 1 Отговор
    Обикаля списания и вестници, без да изпитва угризение за стореното.Напълни страната си с човечета от цял свят дошли заради призива и.Мама Меркел доведе държавата до това състояние.Вместо да е икономически локомотив на Европа тя се превръща,благодарение на нея,в това което е сега.

    Коментиран от #50

    17:58 06.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    5 3 Отговор
    Меркел дискретно намеква кои ще са следващите.
    Кой каквото си е надробил, това ще сърба.

    17:59 06.10.2025

  • 48 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дрън дрън та пляс":

    Така е, най велия е трупин, само той успя да остави магучая без ток и бензин@

    17:59 06.10.2025

  • 49 Путин гол до кръста на пони

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Накрая от страх":

    Разбира се, че не съм виновен аз! Да не би в Украйна да има руzzки войници? Их там нету!

    Коментиран от #73

    17:59 06.10.2025

  • 50 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Сатанинската коварна синагога е по-силна от нея.

    18:00 06.10.2025

  • 51 хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Абе, важно уж, ама блатата имат собствени находища на петрол. Все ще имат рафинерии останали при нужда да зареждат военната техника. Ти си мисли как точно България би воювала с 2-3 неработещи изстребителя и има-няма 20-30000 войника и без собствен добив на петрол, уран за АЕЦ и т.н. Или мислиш, че немците ще пратят армия тук да умира? До последния българин ще сме сами, както са украинците сега. След това чак вече с отслабен противник ще воюват директно и господарите.
    Какво те грее дали Брюксел ще надделее над Москва(ако при ядрена война има победа), ако ти, аз, децата ни ще сме кости на бойното поле отдавна?

    Коментиран от #57

    18:00 06.10.2025

  • 52 Виктория Нюланд

    4 1 Отговор
    Браво така се очаква от пуделите ни!!!! Добре е да обяснят, че не САЩ и аз, сме виновниците за тая война!
    И, че некви рапанаджии са се спънали в тръбите с газ!

    С други думи, както кезах: - "Ф Европа!"

    18:01 06.10.2025

  • 53 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    Ами още от 2014г другарю пропадлък, Гирикин и Пригожин го казаха още преди години!

    Коментиран от #64

    18:01 06.10.2025

  • 54 .......

    4 1 Отговор
    И тя е с акъла си като баа мика зайкова!😁

    18:01 06.10.2025

  • 55 66655

    3 3 Отговор
    Да, да, както Путлер каза че поляците предизвикали Хитлер и затова ги нападнал 🤣

    18:02 06.10.2025

  • 56 име

    2 0 Отговор
    Бабишкерата се опитва да хвърли вината за тупането на топката и подкокросването на украинските неонацисти на някой друг.

    18:02 06.10.2025

  • 57 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Щом Зеленски чувализира ватата с милиони, а крематорките в блатата пушат 24/7 на България не й трябват нито самолети нито армия, а ти заминавай на кофите за храна, че се мръкна!

    18:04 06.10.2025

  • 58 Ангела Меркел

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Съжалявам! Бойко Борисов го каза най-точно: Оставете я! Тя е една Пр0зда Берлинзка П0дка!

    18:04 06.10.2025

  • 59 Румен Решетников

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    И за това Рассия иска да стигне до полската граница, за да увеличи границата си с натовски държави, нали? 😀

    Коментиран от #77

    18:08 06.10.2025

  • 60 Сталин

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Руснакът трябва да се трепе! Сталин е утрепал не по-малко от 40 милиона от тях! Дори в Сибир има един път, който е направен от Сталин върху костите на умрели руснаци.

    Коментиран от #67, #69

    18:08 06.10.2025

  • 61 Путин гол до кръста на пони

    2 4 Отговор
    За всичко е виновен Шойго! Каза ми: Три дни! Знаеш ли питам го аз, кога минаха три дни?!!! Три години минаха! Четвъртата наближава! Еееее..г@ си ... тя Втората световна свърши по-бързо! Доведете ми Шойго!

    18:10 06.10.2025

  • 62 Сталин

    5 2 Отговор
    Зеленски каза ли кога ще пуска тока в свърхдържавата с менделеевата таблица, поне утре за рождения ден да бункерния халиф за има!

    Коментиран от #76

    18:10 06.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Русия не е пращала армия. През 2014 САЩ организираха Майдан и платиха за това по техни си думи към 5 милиарда, а Нюланд раздаваше и курабийки на площада. Да, тогава Крим се отдели и стана руски, но не е воювал с Украйна. Донбас беше постоянно атакуван от Украйна, но там се биеха местни сепаратисти, които са етнически руснаци. Путин руска армия не е пращал, не е имало новини да е давал оръжия на сепаратистите. А тези области са с МНОЗИНСТВО етнически руснаци- нещо като у нас турците в Кърджали. Ако нашите се вдигнат, но Турция стои настрана, то може ли да кажем, че Турция воюва с нас? Ако ги стреляме с артилерия и избиваме, може ли да кажем, че не ги нахъсваме самите ние повече да се бият с българската армия и да искат независимост, та да се отърват от терора?

    18:11 06.10.2025

  • 65 Накрая от страх

    7 1 Отговор
    Всичко ще си кажете за това кой е виновен за тази война. Но най ясно е че това не е Путин и промихте мозъците ва младите хора с тази тъпа мантра Путин е виновен, но виновните сте вие гадни европейски фашаги.

    Коментиран от #70

    18:12 06.10.2025

  • 66 тоз пък

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гочо папеонката":

    Смени плочата, Вече няма уважаващ се военен експерт, който да ръси тая глупост.
    Пропагандистите са друго, но тяхната работе е да ръсят лъжи.

    Всички споменават огромните загуби на украинците и лимитираните такива на руснаците. Считаше се, че съотношението е някъде 5:1, ама сега го коригираха - при почти два милиона загуби за украинците, руснаците са индексирали някъде около 160-190 хиляди, абе почри 10:1.

    Коментиран от #74, #80

    18:12 06.10.2025

  • 67 Ленин

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Сталин":

    За руснаците съм съгласен. За рускините, не! Те са просто наивни!

    18:12 06.10.2025

  • 68 незнайко

    3 1 Отговор
    Колко пошло оправдание ! Путин ли направи великото преселение в Германия, или Меркел ги покани ? ДЕМОКРАТИТЕ не се спират пред нищо щом е за ПАРИ !

    18:12 06.10.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Сталин":

    Зеленски може и да го догони, над милион вече закабзони, а повече от 3 милиона са в колички и носилки насипно‼️

    18:13 06.10.2025

  • 70 Путин гол до кръста на пони

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Накрая от страх":

    Не съм виновен , не се повтаряй! Шойго е виновен! Той започна войната!

    Коментиран от #79

    18:14 06.10.2025

  • 71 Василеску

    4 3 Отговор
    Да не се извърта. Меркел знаеше как да говори с Путин и дълго го възпираше от намеренията му. Абсолютно е права за глупавите изцепки на прибалтийските държави и Полша, включително и към изключително лошото отношение към собствените си немалки руски малцинства.

    18:15 06.10.2025

  • 72 Путин

    1 2 Отговор
    е, като яре от Меркел!

    18:15 06.10.2025

  • 73 А ти какво очакваш

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Путин гол до кръста на пони":

    Американски ли или наемници от цял свят. Разбира се че ще са руски та това е тяхната земя. Украйнзите имат само Лвов и Галиция. И скоро ке си отидат там.

    Коментиран от #78, #81

    18:15 06.10.2025

  • 74 Путин гол до кръста на пони

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "тоз пък":

    РуzzНАЦИ жертви няма! Всичките са от републиките!

    Коментиран от #85, #90

    18:16 06.10.2025

  • 75 Някой

    4 2 Отговор
    Ако бе друг руски президент, нямаше да чака до 2022г. Като нищо и са му натяквали на Путин да влиза. Друг президент щеше да влезе още 2014г. Трети още 2010г когато издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. А можеше още по-рано. Все пак Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г.

    Коментиран от #83

    18:16 06.10.2025

  • 76 Ч. Р. Д.

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Сталин":

    на свещи....

    18:17 06.10.2025

  • 77 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Румен Решетников":

    Ами, всъщност ДА. След като НАТО я обгражда и иска да прави бази на 300-400км от Москва, просто Русия си изгражда буферна зона до полската граница натовските ракети да си стоят на над 1000км. В случая Украйна е със същата съдба, която би имало Мексико, ако реши да влиза в съюз с Русия и да строи руски бази на границата си със САЩ или примерно Сингапур, ако обяви строеж на бази с далекобойни ракети на САЩ(Китай просто ще го превземе, за да няма повече такива идеи.).

    18:17 06.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ти си последния дето

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Путин гол до кръста на пони":

    Вярва в тази лъжа. Не остана никой вече който чете да е убеден в тази опорка. Сигурно и урсула вече не си вярва в лъжите.

    Коментиран от #89

    18:19 06.10.2025

  • 80 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "тоз пък":

    Хахаа, в коя война ватите са дали по малко жертви от тези които са нападнали, те самите се хвалят и гордеят с това, че засипват полетата и окопите с пияна леш, винаги дават 10/20 пъти повече жертви, живота на блатния алкохалик струва колкота кибрит, само вие сопейсите им завиждате на клошарията и мизерията още!

    Коментиран от #106

    18:20 06.10.2025

  • 81 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "А ти какво очакваш":

    блатарите нали бяха пред Кииф, Харков и Херсон, что случилас, копейка изпаднала и глуповата‼️

    18:22 06.10.2025

  • 82 Това не е тон

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Путин гол до кръста на пони":

    Просто те съжалявам.

    Коментиран от #84

    18:23 06.10.2025

  • 83 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Някой":

    А бе ти задунайски пундел, в прав текст казваш, че аз не ставам ли бе? Доведете ми го този на секудата! Друг Президент щял още... Чувате ли го, бе! Друг Президент му се ще! А бе вие още малко ще ме бутнете от прозореца бе!!!! Аййййй....да ...е задунайците му!

    18:24 06.10.2025

  • 84 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Това не е тон":

    Задунайците по нагли от украинците бе! Този ме съжалявал! Шойго, къде си бе! Колко дни ти трябват до София?

    Коментиран от #87

    18:25 06.10.2025

  • 85 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Путин гол до кръста на пони":

    Не си разбрал. Човекът дава данни за загубите на руската армия. Русия е ФЕДЕРАЦИЯ и армията й има хора от републиките, както в САЩ в армията има хора от различните щати.
    И, да, загубите на руската армия са докъм 1:10 спрямо украинската. Просто е да се разбере и защо става. Руснаците имат тотално превъзходство на артилерия и авиация от самото начало и не вкарват мобилизирани цивилни. От там сравни примерно взвод 100 украинеца с 0 артилерия и 2 седмици максимум обучение как да се държи оръжие(при това изловени негодни за служба по улиците повечето) колко може да издържи срещу 10 руснака, които ще стоят надалеч 2-3 дни, докато артилерията обстрелва яко, и после ще минат да събират трупове, ранени и веещи бели знамена. Или си мислиш, че на фронта всеки убива наред врагове с пушка? Всъщност статистиката при бойни действия заради стрес и т.н. и при обучена армия е 90% да не са улучвали враг никога. Тренировките правят 10% да издържат на стреса, да се прицелват под обстрел и да убиват. Ама това иска години обучение. Ти можеш ли да улучваш с автомат винаги? А при куршуми да ти летят покрай ушите? До теб да реват ранени? Аз признавам, че едва ли ще мога да стоя кротко и да се целя в това цялото. Войната на живо не е Каунтър страйк.

    Коментиран от #91, #92

    18:26 06.10.2025

  • 86 Ицо

    4 2 Отговор
    РЪЪГАМ КОПЕЙКИ

    18:27 06.10.2025

  • 87 Пригожин

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Путин гол до кръста на пони":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #94

    18:28 06.10.2025

  • 88 Моча в калта

    3 1 Отговор
    Лъже.

    18:29 06.10.2025

  • 89 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ти си последния дето":

    Номер 79! Ето го още един нагъл задунаец! Той знаел за Шойго и за войната повече от мен! Ти от София ли си или от Перник? Щото за Перник ми трябват пет дни , ама в София ще дойда за два!

    18:29 06.10.2025

  • 90 доктор

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Путин гол до кръста на пони":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #93

    18:31 06.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "хаха":

    Ето го още един! Бе тия нагли задунайци се множат като мухи на месечина! Номер 85!!! Ти ли ще ми казваш на мен от къде да си събирам ватенки за фронта или в кой крачол да снеса като грмне бомба?!!! Малииии...как ще паркирам падводницата у Варна!!!

    18:39 06.10.2025

  • 93 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "доктор":

    Да ама има руzzка нация!

    18:40 06.10.2025

  • 94 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Пригожин":

    Шойгу открадна парите ама ги раздели с мен! 😆😆😆😆
    Заъова сега си почива на яхта!

    18:41 06.10.2025

  • 95 Колю мишеморката

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Колю мишеморката":

    Ш,брачед, не ми кради името

    18:50 06.10.2025

  • 96 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Лъжа!

    Накратко:

    1. Персонална вина за това, коего се случва има самата Меркел! Кой лъга Русия с "Минските споразумения", а в същото време въоръжава и готви Киев за войната, а???
    При това Меркел сама си го призна, без бой!
    Нека не се прави на светица, защото не е!

    2. Полша и още по-малко прибалтийските "тигри" не са самосгоятелни играчи. Те правят каквото им наредят, а сега онези които им нареждха си избърсват краката с тях....
    Както се казва, с такива "съюзници" не ти трябват врагове! 🤣

    Коментиран от #101, #104

    18:56 06.10.2025

  • 97 фригидна

    1 1 Отговор
    бабка, изчезни, грозна си, гнусна си, глупава си, фригидна си, съсипа европа и назначи всички урсулинки да ти довършат работата, феминистка-lizbiika

    18:58 06.10.2025

  • 98 ежко

    0 0 Отговор
    Т.е. Меркелица не е можела да каже "не" на Полша и онези пилета-ястреби ли?Хайде де!Германия-мотора на европа не може да си наложи исканията?Хубав сапун си измисли!

    18:59 06.10.2025

  • 99 Краснов

    2 0 Отговор
    И тази Меркел може спокойно да се нареди до
    сънародника си Шрьодер.Явно,че Щази и ГДР не е съвсем изчезнало.

    19:04 06.10.2025

  • 100 Не обичам смърта

    0 0 Отговор
    Тя е абсолютно права. Русия и Путин не са за подценяване. В света има хора ,които печелят пари ,ама много пари от войната , от кръвта на загиналите в нея руснаци и украинци. Бог ще накаже жестоко тези хора.

    19:04 06.10.2025

  • 101 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!!!

    Коментиран от #105

    19:06 06.10.2025

  • 102 Георгиев

    0 1 Отговор
    Много смешна и елементарна. Ако се спазваха минските споразумения, нямаше да има за какво да разговарят. Между впрочем тя самата призна, че всичко е било за заблуда на Москва. А среща може и чрез телеканал, другото звучене е за заблуда.
    Между другото: затова, че покани мигрантите в Европа и създаде хаос, тя трябва да отговаря пред МНС в Хага.

    19:06 06.10.2025

  • 103 Разбирач

    2 0 Отговор
    Лъже другарката.Бункерният наруши Минските споразуменя.Сега половин русия е на купони за бензин.Колелото се завъртя.

    19:08 06.10.2025

  • 104 Киев за два дня.

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "az СВО Победа80":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #108

    19:09 06.10.2025

  • 105 Копеи

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Копеи не философствай!":

    Изчакай друг да ми цъкне минус.

    19:10 06.10.2025

  • 106 Нападащ дава повече жертви от нападнат

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Последния Софиянец":

    това е истина!
    Но не следиш фактите по фронта.

    На всяко завземане парче земя от руснаците, украинците отговарят с 4-5 отчаяни контра атаки! Ха сега си направи аритметиката според горния военен закон.
    Освен това преди атаката си руснаците подготвят добре нещата с артилерия, солнцепек и ФАБ бомби, защото имат надмощие с 10 към 1 в тези неща.

    19:10 06.10.2025

  • 107 Горянин

    0 0 Отговор
    Това комунистическо(щази-кгб-дс) чудовище е отговорно за мутринската диктатура в
    родината ни. Тя и нейната извратена партия
    назначиха тиква за мин-председател на
    Отечеството ни и..
    отечеството ни

    19:13 06.10.2025

  • 108 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Киев за два дня.":

    Още първия ден руснацоте бяха в Киев! 🤣

    19:16 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания