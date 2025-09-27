Новини
Рамзан Кадиров: Унищожихме украинска диверсионна група край Клещеевка
  Тема: Украйна

Рамзан Кадиров: Унищожихме украинска диверсионна група край Клещеевка

27 Септември, 2025 16:42 1 433 27

  • рамзан кадиров-
  • украйна-
  • русия-
  • донецка област

Кадиров отбелязва съгласуваността и професионализма на руските военнослужещи

Рамзан Кадиров: Унищожихме украинска диверсионна група край Клещеевка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Полкът "Север-Ахмат“ унищожи диверсионна група на ВСУ в района на Клещеевка в т. нар. ДНР (Донецка народна република). За това съобщи главата на Чечня Рамзан Кадиров в канала си в Telegram.

Той посочва, че "операцията е била успешно проведена от бойците на 78-и мотострелкови полк. Кадиров добавя, че групата от шестима диверсионни елементи на ВСУ е била оперативно открита благодарение на бдителната работа на въздушното разузнаване".

"Под точния огън на гаубичния дивизион, а също и в резултат на прецизни удари на ударни безпилотни самолети, задействани от първия и втория мотострелкови батальони, всички цели бяха унищожени“, пише той.

Кадиров отбелязва "съгласуваността и професионализма на руските военнослужещи".

Русия
  • 1 Сила

    19 32 Отговор
    Невидимия тик ток полк Ахмак пак са пушили хашиш ....

    Коментиран от #4, #24

    16:43 27.09.2025

  • 2 ахмаксилла

    25 16 Отговор
    нас недогонят !

    16:45 27.09.2025

  • 3 Лечител

    27 29 Отговор
    Да си гледа болното здраве този козел.

    16:47 27.09.2025

  • 4 Видно е

    27 30 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    В Кремъл всички са бавно ра3 виващи и многоходови.

    16:48 27.09.2025

  • 5 стоян георгиев

    24 21 Отговор
    Тия били във украйна????

    16:49 27.09.2025

  • 6 Няма вменяеми в Бензиностанцията

    12 23 Отговор
    4 г. за нещо за което всички военни специлиасти предвиждаха колапс на Укрйна за най-много 2 седмици.

    Коментиран от #7

    16:49 27.09.2025

  • 7 ВВП

    7 19 Отговор

    До коментар #6 от "Няма вменяеми в Бензиностанцията":

    На запад експертите не знаеха, че съм многоходов.

    16:51 27.09.2025

  • 8 🌈🌈🌈

    7 23 Отговор
    Този имаше за гадже муж 🫢

    Коментиран от #13

    16:53 27.09.2025

  • 9 Въпрос на математика

    10 24 Отговор
    Пуслер няма бърза работа - може да чака с десетилетия да побединв Украйна. 10 милиони вати струват 50 рубли.

    Коментиран от #12

    16:54 27.09.2025

  • 10 На баба ти

    4 18 Отговор
    хемороидите !

    16:54 27.09.2025

  • 11 ха-хаааа

    12 18 Отговор
    Браво на руснаците ! Да продължават все така !

    16:55 27.09.2025

  • 12 Хаха

    7 16 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос на математика":

    Ще чака в камерата на Мавзолея 🏛️

    16:56 27.09.2025

  • 13 Бъзиктар

    8 17 Отговор

    До коментар #8 от "🌈🌈🌈":

    Ами сега като е пленил цяла група украинци,значи гаджета няма да му липсват.

    16:57 27.09.2025

  • 14 Кадир Углу

    9 19 Отговор
    Той и Киев Унищожи още преди 4 години
    Козаря

    16:58 27.09.2025

  • 15 Дистанционно

    7 19 Отговор
    от бункера в Грозни !

    16:58 27.09.2025

  • 16 Кадиров

    7 16 Отговор
    от чеченски-Козарев !

    17:00 27.09.2025

  • 17 Пред

    6 6 Отговор
    ООН ли говори?

    17:02 27.09.2025

  • 18 😂😂😂😂

    3 10 Отговор
    🤫🤫😃😃😃

    17:04 27.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 име

    17 4 Отговор
    Айде, родните евроатлантици да ходят да попълват бройката пушечно месо, няма само по интернет да ги мачкате тея ушанки я!

    17:08 27.09.2025

  • 21 Българин

    8 6 Отговор
    Да се надяваме, че някой не толкова далечен ден, Кадиров ще е министър председател на България!

    Коментиран от #22

    17:09 27.09.2025

  • 22 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Амин братко , ти си истински защитник и радетел на християнството и традиционните християнски ценности ... Сполай ти братко и на добър час !!!

    Коментиран от #27

    17:15 27.09.2025

  • 23 Само едно не е ясно

    6 5 Отговор
    защо факти покриват всяка дума на Кадиров? Доказан тиран, изтезаващ собствения си народ. Вероятно неговите го имат за предател.

    Само за инфо: Чеченците си имат държава от 9ти век и се бият за нея с всички, включително (и доста) с руснаците. Рашките ги завладяват чак 1860г. и изселват 80% от населението. Въпреки това се цепят след руската революция преди да ги смажат няколко години по-късно. Трудно може да се каже, че това е изконна руска земя, сфера и т.н…

    17:16 27.09.2025

  • 24 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Не знам какво са пушили, но от статията разбрах, че няколко укри са изпушили!

    17:44 27.09.2025

  • 25 Курнелий

    1 0 Отговор
    Само т.епане за хохохолите ,колкото повече толкова повече .

    17:47 27.09.2025

  • 26 Мазньо

    0 1 Отговор
    Аре бегай на почивка в Бодрум! Този път може и да успееш да поплуваш по-добре!

    17:48 27.09.2025

  • 27 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Така са и мунягите.не.може да си представиш какви фенове са на християнството и на българския народ.или по скоро можеш да си представиш ако познаваш няколко от тях...хаха

    18:05 27.09.2025

