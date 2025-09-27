Полкът "Север-Ахмат“ унищожи диверсионна група на ВСУ в района на Клещеевка в т. нар. ДНР (Донецка народна република). За това съобщи главата на Чечня Рамзан Кадиров в канала си в Telegram.
Той посочва, че "операцията е била успешно проведена от бойците на 78-и мотострелкови полк. Кадиров добавя, че групата от шестима диверсионни елементи на ВСУ е била оперативно открита благодарение на бдителната работа на въздушното разузнаване".
"Под точния огън на гаубичния дивизион, а също и в резултат на прецизни удари на ударни безпилотни самолети, задействани от първия и втория мотострелкови батальони, всички цели бяха унищожени“, пише той.
Кадиров отбелязва "съгласуваността и професионализма на руските военнослужещи".
Рамзан Кадиров: Унищожихме украинска диверсионна група край Клещеевка
27 Септември, 2025 16:42 1 433 27
Кадиров отбелязва съгласуваността и професионализма на руските военнослужещи
1 Сила
Коментиран от #4, #24
16:43 27.09.2025
2 ахмаксилла
16:45 27.09.2025
3 Лечител
16:47 27.09.2025
4 Видно е
До коментар #1 от "Сила":В Кремъл всички са бавно ра3 виващи и многоходови.
16:48 27.09.2025
5 стоян георгиев
16:49 27.09.2025
6 Няма вменяеми в Бензиностанцията
Коментиран от #7
16:49 27.09.2025
7 ВВП
До коментар #6 от "Няма вменяеми в Бензиностанцията":На запад експертите не знаеха, че съм многоходов.
16:51 27.09.2025
8 🌈🌈🌈
Коментиран от #13
16:53 27.09.2025
9 Въпрос на математика
Коментиран от #12
16:54 27.09.2025
10 На баба ти
16:54 27.09.2025
11 ха-хаааа
16:55 27.09.2025
12 Хаха
До коментар #9 от "Въпрос на математика":Ще чака в камерата на Мавзолея 🏛️
16:56 27.09.2025
13 Бъзиктар
До коментар #8 от "🌈🌈🌈":Ами сега като е пленил цяла група украинци,значи гаджета няма да му липсват.
16:57 27.09.2025
14 Кадир Углу
Козаря
16:58 27.09.2025
15 Дистанционно
16:58 27.09.2025
16 Кадиров
17:00 27.09.2025
17 Пред
17:02 27.09.2025
18 😂😂😂😂
17:04 27.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 име
17:08 27.09.2025
21 Българин
Коментиран от #22
17:09 27.09.2025
22 Сила
До коментар #21 от "Българин":Амин братко , ти си истински защитник и радетел на християнството и традиционните християнски ценности ... Сполай ти братко и на добър час !!!
Коментиран от #27
17:15 27.09.2025
23 Само едно не е ясно
Само за инфо: Чеченците си имат държава от 9ти век и се бият за нея с всички, включително (и доста) с руснаците. Рашките ги завладяват чак 1860г. и изселват 80% от населението. Въпреки това се цепят след руската революция преди да ги смажат няколко години по-късно. Трудно може да се каже, че това е изконна руска земя, сфера и т.н…
17:16 27.09.2025
24 Ами
До коментар #1 от "Сила":Не знам какво са пушили, но от статията разбрах, че няколко укри са изпушили!
17:44 27.09.2025
25 Курнелий
17:47 27.09.2025
26 Мазньо
17:48 27.09.2025
27 стоян георгиев
До коментар #22 от "Сила":Така са и мунягите.не.може да си представиш какви фенове са на християнството и на българския народ.или по скоро можеш да си представиш ако познаваш няколко от тях...хаха
18:05 27.09.2025