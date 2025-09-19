Новини
Свят »
Украйна »
Тежки загуби за руската армия! Украинците започнаха мощна контраофанзива край Покровск и Добропиля
  Тема: Украйна

Тежки загуби за руската армия! Украинците започнаха мощна контраофанзива край Покровск и Добропиля

19 Септември, 2025 20:36 2 921 115

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област

В този район украинските войски са освободили седем населени места, а още девет са "очистени" от руските бойци

Тежки загуби за руската армия! Украинците започнаха мощна контраофанзива край Покровск и Добропиля - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха контраофанзива в района на Донецк, по-специално в района на Покровск и Добропиля. В този район украинските войски са освободили седем населени места, а още девет са "очистени" от руските войски, пише Канал 24.

Освен това силите за отбрана на Украйна нанасят значителни загуби на личния състав на руската армия.

"От началото на контраофанзивните действия в района на Покровск загубите на руските войски достигнаха над 2500 души, от които над 1300 са безвъзвратно загубени", се посочва в публикацията.

Защо Доброполският район се превърна в капан за руснаците?

Говорителят на ОСУВ "Днипро" Алексей Белски подчертава, че не отделя района от цялата отбрана на Покровско-Мариноградската агломерация. Те са разделени условно, защото Покровск и Мирноград се защитават от 7-ми корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски, а на Добропилския работи "Азов". Всъщност, като цяло това е отбраната на Покровско-Мирноградската агломерация.

"Доброполският район, който руснаците пробиха нагоре от юг, наистина се превърна в капан за тях. Вече многократно съм заявявал, че нашите сили се опитват да разкъсат този издатък на части. Като цяло това се получава", отбелязва Белски.

"В горната част на този издатък – Кучаров Яр – се водят ожесточени сражения. Руснаците можеха да се оттеглят оттам, но не искаха. По-точно, им беше заповядано да останат до смърт. В района на Кучеров Яр врагът е в най-лоша позиция. Там им прехвърлят подкрепления, попълват боеприпасите и храната с помощта на дронове. Пристигат дронове, например "Молния", които хвърлят черни пакети".

"Също така в района на Никоноровка и Маяк наскоро 225-ти отделен щурмов полк освободи Панкивка и сега се опитва да прекъсне логистиката. Тоест, възможен е втори "котел“ – там е най-трудно".

Но да не избързваме и да не правим планове. Нашите там са в много трудна ситуация, добавя говорителят на ОСУВ "Днипро“.

По неговите думи, отбранителните сили са тормозени от руски безпилотни летателни апарати. В района на Добропиля и Покровска работят водещи руски подразделения, например "Рубикон" – център за перспективни безпилотни технологии, създаден през 2024 г.

Какви проблеми имат руснаците край Покровск и Добропиля?

Председателят на Украинския център за сигурност и сътрудничество Сергей Кузан отбеляза, че "в момента в района на Добропиля се провежда една от най-мащабните контраатакуващи операции за последната година".

"Плановата операция, която вече продължава втори месец, не позволява на подразделенията на руските войски да деблокират своите "колеги“, които са под заплаха от обкръжение".

"Разбира се, няма да видим резултати в най-близките дни, но все пак през следващите седмици или може би дори месеци ще възникнат сериозни проблеми за руските войски. Врагът е принуден да прехвърли в тази посока най-добрите си щурмови подразделения от Сумска област, за да коригира критичната ситуация, в която се е озовал".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 72 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    92 21 Отговор
    Виждам през бинокъла кулите на Кремъл!Слава Украине!

    Коментиран от #68

    20:37 19.09.2025

  • 2 Линда

    29 103 Отговор
    Браво Слава на Украина

    Коментиран от #22, #83

    20:37 19.09.2025

  • 3 Ахах

    83 11 Отговор
    Е нали нищо не губят, каква контраофанзива?

    20:37 19.09.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    117 20 Отговор
    Пропаганда, лъжи и измами от укро пуделите!

    Коментиран от #9, #24

    20:38 19.09.2025

  • 5 Пич

    100 14 Отговор
    Тези малоумници колко контранаступа направиха , всичките пъти измряха !!! Но истинският въпрос е - кой и защо ги праща на сигурна смърт ???!!!

    Коментиран от #17

    20:38 19.09.2025

  • 6 Гост

    101 11 Отговор
    Украйна печели войната за не знам кой път .... Кога най-накрая ще капитулират руснаците според журналята?

    20:38 19.09.2025

  • 7 Абе

    78 8 Отговор
    Само да не стане като предната контраофанзива.. Че още се изтеглят до по изгодни позиции

    20:38 19.09.2025

  • 8 Сълзи и с0п0 ли

    81 11 Отговор
    Поредните лъжи
    и утре пак ще ревете...

    Коментиран от #21

    20:39 19.09.2025

  • 9 стоян георгиев

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Аз къв пудел съм, ако знаеше

    20:40 19.09.2025

  • 10 Мечо ПУХ

    14 58 Отговор
    Който вярва да натисне плюс

    20:40 19.09.2025

  • 11 ТИГО

    13 5 Отговор
    Пой ластачка пой ,милая пой !ФЪРРРРРРР - ПА–ПА–ПА ТУП ! Кой не е слушал Контрол нищо не знае

    20:40 19.09.2025

  • 12 дръпнал ли е вече бяла линийка зеления

    41 9 Отговор
    очакваме тия дни зеленски във москва

    20:40 19.09.2025

  • 13 Само питам

    55 12 Отговор
    Някой вярва ли на тия врели некипели ?

    Коментиран от #29

    20:41 19.09.2025

  • 14 получил пенсия

    39 8 Отговор
    моля спешно ми кажете колко пари да преведа на зеленски или окраайна?

    20:41 19.09.2025

  • 15 ТИГО

    10 32 Отговор
    "Валят Звезди, Фърчат Ушанки" Като от рекламата !

    20:42 19.09.2025

  • 16 така, така

    50 7 Отговор
    смешници! Цялата енергия им е в свирката!
    Гледам реването по разните канали на украинците за ужасната ситуация на ВСУ край Покровск. В засада били попаднали! Били излъгани и тям подобни. Ама уначе перемога!
    За кой ли път ни предлагат един и същи филм!

    Коментиран от #19

    20:44 19.09.2025

  • 17 Йосиф Кобзон

    9 21 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Кой ги праща не знам.Ама са много.Днес около 2000.

    20:44 19.09.2025

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ

    36 10 Отговор
    Поредните лъжи и пропаганди,
    вече не им вярвам на укροΠи....те.

    20:45 19.09.2025

  • 19 Българин

    12 40 Отговор

    До коментар #16 от "така, така":

    Азов режат руски тикви в Покровско.

    Коментиран от #74

    20:45 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Димяща ушанка

    11 15 Отговор

    До коментар #8 от "Сълзи и с0п0 ли":

    Утре влизам в Киев.С ГРУЗ 200.

    Коментиран от #40

    20:47 19.09.2025

  • 22 ТИГО

    11 27 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    СЛАВА на Героите .Единствено те застанаха пред Болшевизма на Путин ! Путин не е вече но Украйна е !

    20:48 19.09.2025

  • 23 Тра-ла-ла

    12 5 Отговор
    Пак ли? Май за осми път ликвидират последиците от пробива на руската армия в този район а като погледнеш дори украинските карти май всичко си е както беше. Това сякаш е като 100-те населени места в Курска област които един път си направих труда да преброя на картата и пряко сили (сигурно с вилните зони) ги докарах до 28.

    20:48 19.09.2025

  • 24 Дик диверсанта

    6 25 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Всеки който разпространява руска пропаганда, което е рашизъм, форма на фашизъм ще последва съдбата на симонян и мъжа и.

    Коментиран от #75

    20:48 19.09.2025

  • 25 Гост

    25 3 Отговор
    Тия укрите пак ще се хванат на старата въдица, ще ги пуснат навътре все едно не могат да ги удържат и после ще ги изколят като в Курск. Тва е капан.

    20:48 19.09.2025

  • 26 тежки загуби от украинска страна

    21 3 Отговор
    Русия съобщи за превземането на два района в Луганска и Донецка области.
    До последния украинец остана не много: В Украйна отбелязаха катастрофално намаляване на населението.

    20:48 19.09.2025

  • 27 Мда

    17 4 Отговор
    Хихихи сънищата на един наркоман

    20:49 19.09.2025

  • 28 АБВ

    27 3 Отговор
    Защо преди да се публикува някаква новина, не се извършва проверка от няколко източника ? Не е ли това задължителна журналистическа практика ? Източник "Фокус" ? Все едно "Дневник", ДВ или друг грантаджия. Наистина от две седмици украинците се мъчат да прережат онзи израстък над Покровск, но засега това не им се отдава. Дори по украински източници.
    А руснаците са вече в Покровск /западната част/ както и в Купянск.

    Коментиран от #38

    20:49 19.09.2025

  • 29 Дик диверсанта

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Отговарям - 43 месеца.

    20:49 19.09.2025

  • 30 Тиква

    18 4 Отговор
    Бой и бой по гнидоподобни бандероФашаги,руска територия ще бъде изчистена от нацюгите.

    20:50 19.09.2025

  • 31 Жеко

    15 3 Отговор
    Нито една от двете страни не е обявила Война ! Това е специална военна операция -денацификация и демилитаризация ! Проскубани платени пропагандни м....,,,,рчици !

    20:50 19.09.2025

  • 32 Русофил

    9 24 Отговор
    И всекиИдиот знае,че Путин е обречен,защото злодейството има своето заплащане. Краят на Путин ще бъде жесток,белким ушанките го пометат барабар с феодалите-олигарси

    Коментиран от #80

    20:51 19.09.2025

  • 33 просяка наркоман симулира дейност

    17 4 Отговор
    Щото пак му се налага да проси .

    20:51 19.09.2025

  • 34 Гост

    13 8 Отговор
    Украйна ВСУ е велика, само дето крие няколко стотин хиляди излъгани и убити на фронта украинци, един ден справедливостта ще възтържествува и управата на ВСУ ще трябва да бъде обесена от народа на Украйна!

    Коментиран от #43, #100

    20:51 19.09.2025

  • 35 Гавраил

    18 4 Отговор
    Руснаците знаят ли за тази новина?Ако не бъдат информирани от обективните западни медии ще продължат да настъпват на запад.

    20:52 19.09.2025

  • 36 До последния украинец

    19 7 Отговор
    Украинската армия единствено освобождава тези села от своето присъствие. Територията от успехите на ВСУ странно намаля.

    Коментиран от #47

    20:52 19.09.2025

  • 37 Хе хе...

    17 2 Отговор
    Знаем, знаем. И един мармот завива шоколади в станиол...
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Абе, какво се случи с по миналогодишната контраофанзива? Още ли се спъва в храстите и гъстата тревна растителност? Ей тъй, за един приятел питам.
    Ха ха ха ха!

    20:52 19.09.2025

  • 38 ТИГО

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    А руснаците са вече в Покровск /западната част/ както и в Купянск. МА ТЕ СА ТАМ ДВЕ ГОДИНИ или са ТРИ

    20:52 19.09.2025

  • 39 Дик олиго френа

    10 3 Отговор
    Очаква се десетки хиляди Герании и други ударни дронове да се стоварят върху военните обекти на противника, неговите железопътни линии и енергийна система. Като се има предвид, че през ноември вече ще е студено, ударите по тези цели ще се превърнат в смъртоносно предизвикателство.

    20:53 19.09.2025

  • 40 Εβροмин ΔиΛ

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Димяща ушанка":

    Ти си стой по–добре скрит зад дивана
    и си драскай кэментарчета да си заработваш
    дневната Δαжδα.

    20:53 19.09.2025

  • 41 Дудов

    8 0 Отговор
    Утре сигурно ще развеят байрака на победата в Москва.Майап бе, Уили , само дано руснаците да не се окажат в тил и пак да ги изненадат както стана в Киев

    20:53 19.09.2025

  • 42 Дудов

    5 0 Отговор
    Утре сигурно ще развеят байрака на победата в Москва.Майап бе, Уили , само дано руснаците да не се окажат в тил и пак да ги изненадат както стана в Киев

    20:54 19.09.2025

  • 43 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    МалоумникОпитай поне веднъж да прочетеш с мозъка си събитията

    20:54 19.09.2025

  • 44 статистиката

    17 5 Отговор
    Над 2 милиона войници на режима в Киев вече загинаха. Киевското джудже наркоман още 2 милиона ли ще прати в гpoбищата?

    Коментиран от #52

    20:55 19.09.2025

  • 45 Механик

    3 14 Отговор
    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    20:55 19.09.2025

  • 46 Поредни урко фашистки смешки

    14 4 Отговор
    Вие сте тук да ни веселите

    Коментиран от #63

    20:55 19.09.2025

  • 47 Укрофоб

    11 7 Отговор

    До коментар #36 от "До последния украинец":

    Че те какви победи са имали реално? Като изключим измислените подвизи измислени от УкроФорм и западната преса

    Коментиран от #51

    20:56 19.09.2025

  • 48 Добър вечер !

    11 9 Отговор
    Няма да коментирам . Видеото казва почти всичко .

    Коментиран от #64, #76

    20:56 19.09.2025

  • 49 жик так

    9 4 Отговор
    Украйна е ФАЛИРАЛА за пореден път обяви ДЕФЛОТ(трети или четвърти) от 2022 година 2. Логистичен АД в ВСУ - само калашниците са стндартизирани всичко останало е СБИРЩАЙН от цял свят Без логистика не можеш ни да победиш ни да се защитаваш ефективно. 3. С изключение на сглобяването на някакви оръжия тук-там в пунктове които РФ още не е унищожила Стана 404 реално няма ВОЕННО ПРОИЗВОДСТВО!!! Дори патрони за Калашников не произвеждат... Какво им остава освен Капитулация?

    Коментиран от #93

    20:57 19.09.2025

  • 50 Ами

    7 0 Отговор
    Фокус-мокус :)
    Сега гоемият въпрос е кое ще свърши първо, парите на мераклиите или окраинците :)

    20:57 19.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 иzпражнението гайтанджиева

    12 7 Отговор

    До коментар #44 от "статистиката":

    Това са руски фейкове.

    20:58 19.09.2025

  • 53 Рашистофоб

    17 12 Отговор
    Копейките се възпалиха брутално 🤣 . От фактите и истината боли.

    20:58 19.09.2025

  • 54 Фитипалди

    10 12 Отговор
    Е то не останаха украинци на фронта. Сирски съставя пожарна команда и я разкарва по целия фронт. Вчера руснаците откриха нов фронт и пожарната команда се разчекна.

    Коментиран от #86

    20:58 19.09.2025

  • 55 Истината

    8 10 Отговор
    Тази година Русия не можа да превземе 5% от украинската територия.

    21:00 19.09.2025

  • 56 гайтанвеждю

    8 6 Отговор
    Тва са украински фейкове...

    21:01 19.09.2025

  • 57 Ъхъ, да, разбира се

    7 6 Отговор
    И Русия фалира, Путин умира от рак и свършиха ракетите.... наУи????

    21:01 19.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Етооо, в 48 пост се появи

    14 4 Отговор
    видео с разгрома на фашистите край Покровск

    Коментиран от #67

    21:02 19.09.2025

  • 60 Хе хе...

    7 5 Отговор
    Между другото, тия дни укринформ ще съобщи, че 4о4 ще получи 33000 мега хипер яки дрона с ии които летят сами и убиват по 200 руснаци и 100 севернокорейци наведнъж. Това ще оправи настроението на евроатлантическите розАви понита за почти седмица, също като избелване на ануса.

    21:03 19.09.2025

  • 61 Хахаах

    8 1 Отговор
    Лечко! Покрайна умря.

    21:07 19.09.2025

  • 62 Военен

    7 2 Отговор
    Хахахах ало факти това беше преди месец бе спите😆😆 от тогава руснаците превзеха 12 нови села в днепропетровск

    21:07 19.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ???????

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Добър вечер !":

    Сам си сложи ++++++++++ Таймера го показа.

    21:08 19.09.2025

  • 65 Глупости

    6 0 Отговор
    Утре ще ревете на умрело.

    21:08 19.09.2025

  • 66 тнннвн

    5 0 Отговор
    Пропаганда Брюкселска

    21:08 19.09.2025

  • 67 ??????

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Етооо, в 48 пост се появи":

    Сам си сложи ++++++++. Както и горе. Техн си негр.тен.

    21:09 19.09.2025

  • 68 Kaлпазанин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Грешка ,веч е са зад Владивосток ,Дано са се запазили с чували .някой да ги спре да не влязат по инерция в Северна Корея

    21:10 19.09.2025

  • 69 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Утре нашмърканото природно недоразумение пак ще 😭 и ще крещи дай дай дай и изсъналата гинеколожка ще го интубира за сметка на скопените еврогейци

    21:10 19.09.2025

  • 70 Мнение

    9 1 Отговор
    Хубава новина, ама само отчаяните ще и се зарадват.
    Ако след тази новина отново нищо не се промени, значи е била поредната от стотиците фейк новини през целия период на войната.
    Айде успех на всички.

    21:10 19.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Сатана Z

    2 2 Отговор
    А. Хаааааа хахахаха .

    21:11 19.09.2025

  • 73 Инфаркти закривайте бардака

    5 0 Отговор
    На вашите новини и си намерете нова работа !

    21:13 19.09.2025

  • 74 ганев

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    АА..ЧЕ ТВОЙТА....КОГА ..СЕ ТЪРКУЛНА

    21:14 19.09.2025

  • 75 00014

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дик диверсанта":

    Моля те, само сотхапан не искам да умра.

    21:15 19.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хора бдете!

    2 7 Отговор
    Настъпва масов русофилски мор!

    21:17 19.09.2025

  • 79 мдаааа

    9 1 Отговор
    „Генералният щаб главнокомандващият Александър Сирски не е взел решение да изостави града, но командирите на бригадите и щабът в Краматорск имат съвсем различна визия. Пътищата са прекъснати, а доставките на боеприпаси и логистика са силно ограничени. Засега градът се покрива от дронове на Маджар, но това е само за ограничено време. Призракът на Бахмут вече виси над Покровск“, казват авторите.

    Телеграм каналът „Изнанка“ също изясни ситуацията. В него се съобщава, че цялата логистика в Покровск е поставена под огневия контрол на руската армия. „Разпадането на групировката на украинските въоръжени сили започна. Вече са получени заявки за евакуация“, се отбелязва в публикацията.

    21:18 19.09.2025

  • 80 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Русофил":

    Абе хад, пак ли изплува

    21:20 19.09.2025

  • 81 минувач

    7 0 Отговор
    Ха-ха ! Ако това е вярно , то тогава аз съм Вселенския патриарх ! Укрите - победители е като вицът - арменец - миньор ...А утре от ранна утрин - пак укрински сълзи и со...ли ...

    21:21 19.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 няма понеделник

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    вторник -събота неделя един и същи трол 24/7 на линия подложке не си блъскай главата джендър

    21:24 19.09.2025

  • 84 мдаааа дааа

    7 0 Отговор
    Бахмут 2.0: Битката за Покровск все повече наподобява агонията на украинските въоръжени сили в Артемовск.

    21:26 19.09.2025

  • 85 Вечна слава

    3 8 Отговор
    Слава на украинската армия!
    Там, където други виждат страх, украинските войници виждат дълг. Те не просто държат фронта – те защитават бъдещето на Европа. Всеки техен контраудар е доказателство, че свободата не може да бъде смачкана от танкове.

    Слава на президента Зеленски!
    Той се превърна в символ на непоколебимост. От комедиен актьор до държавник, който вдъхновява света. Зеленски показа, че истинската сила е в истината и в народа зад теб. Направи путин смешен и жалък, накара го да изглежда като треторазряден комедиант, разболя го от паркинсон, натика император Плъх в бункера.

    Слава на генерал Сирски!
    Мозъкът на отбраната и настъплението, стратегът, който знае как да превърне слабостта в сила. За украинския войник той е гаранция, че всяка капка пролята кръв няма да е напразна.

    21:27 19.09.2025

  • 86 Коюандира

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Фитипалди":

    А пък командира им бил отишъл в Одеса в отпуска вчера по новините казвааха

    21:29 19.09.2025

  • 87 Смешник

    6 0 Отговор
    Тия укропи изглежда пак са на тежки наркотици Привиждат им се перемоги Лошото е че нашите медии им се вързват

    21:30 19.09.2025

  • 88 Фейк на часа

    5 1 Отговор
    Готов съм да заложа много пари, че изложеното в статията е пълен фейк. Нега да се изразя по-меко за да не ми изтрият коментара - ако има някой на противоположното мнение с русофобна насоченост, адекватен IQ, а също минимални знания по военна наука, аз съм готов за публичен дебат с всички данни (руски и украински) от зоната на бойни действия. Ще докажа, че данните са напълно противоположни, а горното е пълен фейк. Нека някой, който се интересува да си даде координатите и да изкара лесни пари. Искам да ви кажа, че вие живеете в някакъв измислен свят и колкото по-скоро осъзнаете истина по-добре за вас. Честно казано, през оная работа ми е какво мислите и нямам намерение да ограмотявам дърти алкохолици, но да се оставяш да те лъжат е признак за нисък интелект.

    Коментиран от #90, #92

    21:30 19.09.2025

  • 89 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Разкрита е истинската причина за подготовката на Украйна за предаване на Покровск.
    Матвийчук заяви, че Украйна се готви да предаде Покровск, за да избегне бунт.

    21:31 19.09.2025

  • 90 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Фейк на часа":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #99

    21:32 19.09.2025

  • 91 Хи хи

    3 1 Отговор
    Да, да, да, и Курск е украински, и Крим върнаха, и контранаступа върви, ХА ХА ХА

    21:32 19.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "жик так":

    Дори не знаеш терминът фалит на английски а се опитваш да коментираш срещу заплащане би следвало да ти спрат жалките копейки поради некадърност.

    21:33 19.09.2025

  • 94 Някой

    2 2 Отговор
    Ала-бала. Знаем ги тези контраатаки - все на запад вървят!

    21:34 19.09.2025

  • 95 Малиййй

    2 2 Отговор
    Полски военни анализатори вече предават Купянск, Покровск и Северск на Русия.
    Руските въоръжени сили провеждат мощна офанзива в пет ключови направления.

    21:34 19.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 2 Отговор
    Точка.

    21:35 19.09.2025

  • 98 Ройтерс не може потвърди

    1 0 Отговор
    от независи източник доклада на 24та Канализация!
    Но хареса стаията и заглавието на Focusниците! А това е най-важното!

    21:35 19.09.2025

  • 99 Фейк на часа

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Тихо пръдльо!":

    Не играй тото защото освен ниския ти интелелт не познаваш нищо. Отивай да се нашвакаш в селската кръчма и не ми досаждай под коментарите.

    21:35 19.09.2025

  • 100 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Трудно е от руски да пишеш на правилен български. Помисли къде на две места си сложил думи които никой един българин няма да използва. Та не се прави на българин поне пиши директно на руски.

    21:36 19.09.2025

  • 101 Абеее

    1 1 Отговор
    Ама ко тана с контранаступа... стигнаа ли Лвов...

    21:36 19.09.2025

  • 102 Всичката информация е от Украйна??

    2 1 Отговор
    Няма Информация от Независими источници!??

    21:36 19.09.2025

  • 103 Независим

    3 0 Отговор
    И така украинското знаме на Кремъл.

    21:37 19.09.2025

  • 104 Фейк на часа

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ае копейките":

    Много съм добре, даже. Прочети ми коментара сто пъти за да го разбереш. Имаш ограничен интелект и не ставаш за равностоен противник.

    Коментиран от #114

    21:37 19.09.2025

  • 105 Пръчат

    2 1 Отговор
    Ты вярно! Зачистка на мръсни псeта!

    21:38 19.09.2025

  • 106 Хихи

    3 0 Отговор
    Фокус, УНИАН и дойчезеле...

    21:38 19.09.2025

  • 107 родени с революцията

    1 1 Отговор
    Да се трепят още толкова години. И двете държави са окупирали чужди територии и сега си ги разпределят. Само далеко от нас.

    21:39 19.09.2025

  • 108 хихи

    1 1 Отговор
    Хайрлия даЕ! Днес контраофанзива
    Утре реконтраофанзива в посока Киев......

    21:39 19.09.2025

  • 109 70 000 трупа от ВСУ са непрогребани

    3 1 Отговор
    В Курска Област от тогаващния Контранаступ!!! Фейкове от Украйна!?

    Коментиран от #110

    21:39 19.09.2025

  • 110 иzпражнението гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "70 000 трупа от ВСУ са непрогребани":

    Това са руски фейкове.

    21:41 19.09.2025

  • 111 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 0 Отговор
    При Покровск.....гледай в ю тюб.

    21:41 19.09.2025

  • 112 Само питам

    0 0 Отговор
    Защо руснаците бомбардират курска област?МММ?

    21:41 19.09.2025

  • 113 Истинско чудовище

    0 0 Отговор
    В Лвов показаха 12-метровия украински подводен дрон TOLOKA

    Платформата обещава далечина до 2 000 км и товароподемност до 5 тона

    В Лвов беше представен 12-метровият подводен дрон TOLOKA. Според производителите и демонстраторите, дронът ще може да извършва мисии на дистанция до 2 000 километра и да носи полезно натоварване до 5 тона — параметри, които биха разширили възможностите за морска отбрана и удари по стратегически обекти.

    TOLOKA се позиционира като тежка автономна подводна платформа, подходяща за транспорт на товари, разполагане на оборудване или оръжейни системи при необходимост.

    21:42 19.09.2025

  • 114 Абе ти

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Фейк на часа":

    Руски знаеш ли.Кога гледа сводка от фринта бе,семката ти проzта .Бас държа,абе не гра мот.информирай се първо преди да сложиш русофилския си г.з на масата.Д,е,б,а, и чи ки джи и те т,ъ,п,и,.

    21:42 19.09.2025

  • 115 Механик

    0 0 Отговор
    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    21:42 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания