Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха контраофанзива в района на Донецк, по-специално в района на Покровск и Добропиля. В този район украинските войски са освободили седем населени места, а още девет са "очистени" от руските войски, пише Канал 24.
Освен това силите за отбрана на Украйна нанасят значителни загуби на личния състав на руската армия.
"От началото на контраофанзивните действия в района на Покровск загубите на руските войски достигнаха над 2500 души, от които над 1300 са безвъзвратно загубени", се посочва в публикацията.
Защо Доброполският район се превърна в капан за руснаците?
Говорителят на ОСУВ "Днипро" Алексей Белски подчертава, че не отделя района от цялата отбрана на Покровско-Мариноградската агломерация. Те са разделени условно, защото Покровск и Мирноград се защитават от 7-ми корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски, а на Добропилския работи "Азов". Всъщност, като цяло това е отбраната на Покровско-Мирноградската агломерация.
"Доброполският район, който руснаците пробиха нагоре от юг, наистина се превърна в капан за тях. Вече многократно съм заявявал, че нашите сили се опитват да разкъсат този издатък на части. Като цяло това се получава", отбелязва Белски.
"В горната част на този издатък – Кучаров Яр – се водят ожесточени сражения. Руснаците можеха да се оттеглят оттам, но не искаха. По-точно, им беше заповядано да останат до смърт. В района на Кучеров Яр врагът е в най-лоша позиция. Там им прехвърлят подкрепления, попълват боеприпасите и храната с помощта на дронове. Пристигат дронове, например "Молния", които хвърлят черни пакети".
"Също така в района на Никоноровка и Маяк наскоро 225-ти отделен щурмов полк освободи Панкивка и сега се опитва да прекъсне логистиката. Тоест, възможен е втори "котел“ – там е най-трудно".
Но да не избързваме и да не правим планове. Нашите там са в много трудна ситуация, добавя говорителят на ОСУВ "Днипро“.
По неговите думи, отбранителните сили са тормозени от руски безпилотни летателни апарати. В района на Добропиля и Покровска работят водещи руски подразделения, например "Рубикон" – център за перспективни безпилотни технологии, създаден през 2024 г.
Какви проблеми имат руснаците край Покровск и Добропиля?
Председателят на Украинския център за сигурност и сътрудничество Сергей Кузан отбеляза, че "в момента в района на Добропиля се провежда една от най-мащабните контраатакуващи операции за последната година".
"Плановата операция, която вече продължава втори месец, не позволява на подразделенията на руските войски да деблокират своите "колеги“, които са под заплаха от обкръжение".
"Разбира се, няма да видим резултати в най-близките дни, но все пак през следващите седмици или може би дори месеци ще възникнат сериозни проблеми за руските войски. Врагът е принуден да прехвърли в тази посока най-добрите си щурмови подразделения от Сумска област, за да коригира критичната ситуация, в която се е озовал".
