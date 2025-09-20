Новини
Свят »
Германия »
Увеличава се интересът към военната служба в Германия

Увеличава се интересът към военната служба в Германия

20 Септември, 2025 16:35 693 26

  • германия-
  • бундесвер-
  • борис писториус-
  • армия-
  • фридрих мерц-
  • нато

Германският кабинет одобри законопроект за връщане на наборната военна служба, но засега само на доброволни начала

Увеличава се интересът към военната служба в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили отчитат повишаване на интереса към военната служба, заяви главният инспектор на Бундесвера ген. Карстен Бройер, цитиран от ДПА, пише БТА.

"В сравнение с миналата година имаме с 15% повече млади хора, които са избрали доброволната военна служба", каза Бройер в интервю за ДПА, публикувано днес.

Германският кабинет одобри законопроект за връщане на наборната военна служба, но засега само на доброволни начала. Ако Бундестагът, долната камара на парламента, приеме предложения закон, той ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Засега остава въпросът дали съчетанието от задължителното завеждане под отчет на гражданите, подлежащи на мобилизация във военно време, проверките на годността на гражданите за военна служба и доброволната казарма ще стигнат за набирането на достатъчно военнослужещи за в бъдеще, отбелязва ДПА.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че правителството си поставя за задача тази година да осигури 15 000 нови попълнения във въоръжените сили, от които само до август вече са намерени близо 13 000. Целта е до 2029 г. този темп да нарасне до 30 000 на година и да бъдат обучени общо 110 000 души.

"Впрегнали сме целия наличен капацитет, с който разполагаме. Очевидно е, че имаме спешна нужда от младите мъже и жени, които идват при нас по линия на новата доброволна служба", заяви Бройер. "Изправени сме пред заплаха, на която трябва да противодействаме", допълни той.

Бундесверът, или германските въоръжени сили, в момента предлага 20 000 места за доброволна военна служба и очаква догодина да подготви новобранците в рамките на съществуващите структури. Бройер добави, че в бъдеще войската може да извика и резервисти, които да поемат ролята на военни инструктори.

Поддържането на оперативната готовност е първостепенен приоритет, посочи Бройер. "Командирът на танк или се подготвя за бойни действия по източния фланг на НАТО, или обучава наборници – няма как да съвместява и двете задачи", добави той. "Най-важното сега е да намерим точния баланс."

Според него новата служба може да насърчи още хора да изберат срочна или кадрова военна служба.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 1 Отговор
    Глупости !!! Германците ще трябва да бъдат ловени като украинците !!! Никой не иска !!!

    Коментиран от #10

    16:38 20.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    11 0 Отговор
    Ми нормално.. като съкратиха половин милион души от автозаводите😂😆

    16:40 20.09.2025

  • 3 Читател

    12 1 Отговор
    Проклети сатанисти подготвят войни.Проклето навеки и Дани Господ е с нас.

    16:40 20.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Само 20% от германците искат да се бият за Урсулата и нашата свабада!🦃🥳🤣👍

    Коментиран от #7

    16:41 20.09.2025

  • 5 Ало, русофобия

    16 1 Отговор
    Хаха! Новите фашисти Пак ще си счупят зъбите срещу Великата мечка, както през 1945-та!

    16:41 20.09.2025

  • 6 000

    9 1 Отговор
    Айде към Русия, но връщането при мама и тати е в чували.

    16:46 20.09.2025

  • 7 Кажи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Германските за какво искат?

    16:48 20.09.2025

  • 8 Илиев

    8 1 Отговор
    също се увеличава и интересът към нацистката идеология, СС, Гестапо, Аненербе,

    16:48 20.09.2025

  • 9 Пацифист

    7 0 Отговор
    Не знам какъв идиot трябва да си , за да желаеш и бъдеш военен и войник. А това с наборната служба е пълна маЛоумщinА, това че съм се родил от даден пол не ме прави защитник още повече задължително на някак си територия. Все едно да умра за България, НИКОГА.

    16:48 20.09.2025

  • 10 Обективни истини

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #14

    16:50 20.09.2025

  • 11 Лост

    2 0 Отговор
    На Анатоли мушенгиите.

    16:51 20.09.2025

  • 12 Ъхъъъъъ...

    4 0 Отговор
    Впрегнали сме целия наличен капацитет, с който разполагаме....

    16:52 20.09.2025

  • 13 Ние вика само си проверяваме бе

    3 0 Отговор
    проверките на годността на гражданите за военна служба

    16:54 20.09.2025

  • 14 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Обективни истини":

    Ами да ! Тези са полезните , защото са умните !

    16:57 20.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    „Всеки пети украинец.“ Европа откри мащаба на гробищата на бойците от украинските въоръжени сили.Това ще се случи и германския халифат

    16:57 20.09.2025

  • 16 Вярвайте вие младите

    3 0 Отговор
    Че "засега" само на доброволни начала ще е. А когато няма достатъчно олигофрени какво мислите че ще се случи а ?

    16:58 20.09.2025

  • 17 "Злобното Джуджи"

    4 0 Отговор
    Хи хи хи

    Добрата реклама за нововъзраждащия се вермахт няма нужда от стока

    Коментиран от #22

    16:58 20.09.2025

  • 18 Грую

    1 0 Отговор
    все повече ми се увеличава сабята

    16:59 20.09.2025

  • 19 минувач

    4 0 Отговор
    На немецът трябва често да му се напомнят събитията отпреди 80 години , явно са ги позабравили ....

    17:00 20.09.2025

  • 20 Тома

    2 0 Отговор
    А стига с тези лъжи бе не се ли уморихте

    17:01 20.09.2025

  • 21 Швабите не ни интересуват

    4 0 Отговор
    Да правят каквото си решат. Важното е заводи за барути в България да няма

    17:01 20.09.2025

  • 22 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от ""Злобното Джуджи"":

    А аз се бях притеснил , че се беше изгубил от полезрението ни днес ...

    17:01 20.09.2025

  • 23 Няма такова нещо

    0 0 Отговор
    граждани, подлежащи на мобилизация във военно време !

    17:04 20.09.2025

  • 24 А представяте ли си

    0 0 Отговор
    Ако подобно нещо в САЩ се случи ?

    17:05 20.09.2025

  • 25 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Десетки инциденти с насилие в Киев. Център на чуждестранни влиятелни фигури е сринат до основи. Днепропетровска област е спешно евакуирана

    17:07 20.09.2025

  • 26 А някой вярва ли че

    1 0 Отговор
    "само до август вече са намерени близо 13 000" ?

    17:08 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания