Новини
Свят »
Сирия »
Сирия подписва споразумение за сигурност с Израел "до няколко дни"

Сирия подписва споразумение за сигурност с Израел "до няколко дни"

20 Септември, 2025 04:15, обновена 20 Септември, 2025 04:20 314 0

  • сирия-
  • споразумение-
  • президент-
  • израел

Подобен ход не означава нормализиране на отношенията с еврейската държава, заяви временният президент на страната Ахмед ал-Шараа

Сирия подписва споразумение за сигурност с Израел "до няколко дни" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирия може да подпише споразумение за сигурност с Израел през следващите дни, смята временният президент на страната Ахмед ал-Шараа, който подчерта, че подобен ход не означава нормализиране на отношенията с еврейската държава.

„Споразумение с Израел може да бъде подписано през следващите дни; то ще бъде подобно на споразумението от 1974 г.“, цитира ливанският телевизионен канал Al Mayadeen думите на ал-Шараа. Той добави, че „споразумението с Израел по никакъв начин не означава нормализиране на отношенията или присъединяване на Сирия към Авраамовите споразумения“.

На 17 септември сирийският външен министър Асаад ал-Шейбани и израелският министър на стратегическото планиране Рон Дермър проведоха разговори в Лондон под егидата на САЩ. Според Syria TV страните са обсъдили нов проект на споразумение за сигурност, което да замени споразумението за разединяване от 1974 г. между израелските и сирийските сили от Голанските възвишения. Срещата продължи пет часа и на нея присъства специалният представител на САЩ Том Барак, който посредничи в преговорите.

Според ливанския вестник „Ал Нахар“, израелската страна е подготвила проектодокумента въз основа на египетско-израелския мирен договор, подписан през 1979 г. Израел настоява за създаването на три демилитаризирани зони югозападно от Дамаск, с различни режими на сигурност в зависимост от разстоянието им от израелската граница. На Сирия ще бъде разрешено да разположи полицейски сили там, но въздушните полети над тези зони ще бъдат забранени. Израел от своя страна ще запази контрола си над планината Хермон (Джабал ел-Шейх), която силите му окупираха през декември 2024 г. след смяната на властта в Дамаск.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания