Сирия подписва споразумение за сигурност с Израел "до няколко дни"

Сирия може да подпише споразумение за сигурност с Израел през следващите дни, смята временният президент на страната Ахмед ал-Шараа, който подчерта, че подобен ход не означава нормализиране на отношенията с еврейската държава.

„Споразумение с Израел може да бъде подписано през следващите дни; то ще бъде подобно на споразумението от 1974 г.“, цитира ливанският телевизионен канал Al Mayadeen думите на ал-Шараа. Той добави, че „споразумението с Израел по никакъв начин не означава нормализиране на отношенията или присъединяване на Сирия към Авраамовите споразумения“.

На 17 септември сирийският външен министър Асаад ал-Шейбани и израелският министър на стратегическото планиране Рон Дермър проведоха разговори в Лондон под егидата на САЩ. Според Syria TV страните са обсъдили нов проект на споразумение за сигурност, което да замени споразумението за разединяване от 1974 г. между израелските и сирийските сили от Голанските възвишения. Срещата продължи пет часа и на нея присъства специалният представител на САЩ Том Барак, който посредничи в преговорите.

Според ливанския вестник „Ал Нахар“, израелската страна е подготвила проектодокумента въз основа на египетско-израелския мирен договор, подписан през 1979 г. Израел настоява за създаването на три демилитаризирани зони югозападно от Дамаск, с различни режими на сигурност в зависимост от разстоянието им от израелската граница. На Сирия ще бъде разрешено да разположи полицейски сили там, но въздушните полети над тези зони ще бъдат забранени. Израел от своя страна ще запази контрола си над планината Хермон (Джабал ел-Шейх), която силите му окупираха през декември 2024 г. след смяната на властта в Дамаск.