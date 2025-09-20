Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Не искам да печелим от войната в Украйна, но това е факт - НАТО купува оръжието ни и го дава на Киев
  Тема: Украйна

Тръмп: Не искам да печелим от войната в Украйна, но това е факт - НАТО купува оръжието ни и го дава на Киев

20 Септември, 2025 04:22, обновена 20 Септември, 2025 04:30 720 6

  • сащ-
  • тръмп-
  • нато-
  • оръжие-
  • украйна

Ние не харчим пари за всичко това, заяви американският президент

Тръмп: Не искам да печелим от войната в Украйна, но това е факт - НАТО купува оръжието ни и го дава на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му печели от продажбите на оръжие на Украйна, въпреки че лично той не иска това.

„Ние не харчим пари за тази война; НАТО финансира войната. НАТО купува нашите оръжия. Не искам да печеля пари от тази война, но всъщност ние печелим пари от нея, защото нашите оръжия се купуват. Всички държави финансират НАТО, те плащат за ракетите, танковете. Първо всичко отива в НАТО, а след това НАТО прави с него каквото си иска“, каза американският президент, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венко

    5 1 Отговор
    Много намърсува тоя, сега на шут се прави!

    04:58 20.09.2025

  • 2 Уса

    4 3 Отговор
    Няма проблем добре печелим и с Путин се разбрахме да взема каквото иска

    05:02 20.09.2025

  • 3 Zахарова

    3 0 Отговор
    Доволна съм от Дони, добре се изсулва

    05:20 20.09.2025

  • 4 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Американският журналист Пиърсън Шарп сподели в социалните мрежи впечатленията си от пътуването си до Донбас. Телевизионният водещ е бил изумен от историите на местните жители, които „разбиват на парчета“ западната пропаганда за Украйна. Както отбеляза Шарп, хората са благодарни на Путин, че ги е спасил от киевския режим

    Коментиран от #5

    05:25 20.09.2025

  • 5 Русофил

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Опитай с вицовете другадеТъпи са ти. Доста елементарни и инфантилни,подценяваш аудиторията

    05:32 20.09.2025

  • 6 Хмм

    2 0 Отговор
    войната е печеливш бизнес

    05:42 20.09.2025