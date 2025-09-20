Тръмп: Не искам да печелим от войната в Украйна, но това е факт - НАТО купува оръжието ни и го дава на Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му печели от продажбите на оръжие на Украйна, въпреки че лично той не иска това.

„Ние не харчим пари за тази война; НАТО финансира войната. НАТО купува нашите оръжия. Не искам да печеля пари от тази война, но всъщност ние печелим пари от нея, защото нашите оръжия се купуват. Всички държави финансират НАТО, те плащат за ракетите, танковете. Първо всичко отива в НАТО, а след това НАТО прави с него каквото си иска“, каза американският президент, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

