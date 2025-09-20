Група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект, който ще изисква от Вашингтон редовно да прехвърля замразени руски активи в САЩ към Киев.
Според документа, публикуван в петък от Комисията по външни отношения на Сената, трябва да бъдат направени определени изменения в законите, подписани от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън през 2024 г., които предвиждат правителството на САЩ да конфискува замразени руски активи и да предоставя военна помощ на Украйна.
Според законодатели от двете партии, администрацията на Вашингтон трябва да започне да прехвърля тези средства към Киев „на всеки 90 дни“. Предвижда се държавният секретар на САЩ да отпусне не по-малко от 250 милиона долара на Украйна през този период.
Според законопроекта, администрацията на Вашингтон трябва „активно и последователно да продължава дипломатически усилия, за да убеди“ други страни също да започнат да използват поне 5% от замразените руски активи в интерес на Украйна. Според оценките на американските законодатели това първоначално би трябвало да засегне приблизително 15 милиарда долара. Сенаторите смятат, че други държави също трябва да превеждат средства в Киев поне веднъж на всеки 90 дни.
Освен това, сенаторите искат да изискват от администрацията на Вашингтон да представи доклад за обема на руските активи, включително замразените, държани извън Съединените щати.
Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония замразиха приблизително 300 милиарда долара руски активи след началото на специална военна операция. От тях приблизително 5-6 милиарда долара се намират в Съединените щати, а по-голямата част е в Европа, включително международната платформа Euroclear в Белгия, където се съхраняват 210 милиарда долара. Както предупредиха представители на руското външно министерство, Москва незабавно ще предприеме стъпки в отговор на евентуална конфискация на активите си на Запад.
05:07 20.09.2025
До коментар #1 от "Западните кървави режими:":Още по време на комунистическото робство в България ни учеха, че Запада е много лош........а в същото време комунистите семейно ходеха там, жените им пазаруваха там, децата им учеха там,имоти си купуваха там....,а ние затворници в собствената ни страна. Защо парите на руснаците са в лошия Запад?
05:16 20.09.2025
До коментар #2 от "така е":От глад. Богат човек не се е преместил на запад. Само сиромаси и роби
05:19 20.09.2025
До коментар #3 от "Бедност":Народа е гладен иначе ако са в Русия парите на върхушката може и да им открадне. Скоро може и да видим как бягат към имотите си на Запад
05:24 20.09.2025
05:35 20.09.2025
И така, най-накрая мога да споделя, че прекарах миналата седмица, пътувайки из руския Донбас, виждайки хора и посещавайки градове, опустошени от конфликта
Хората тук се борят за собствената си независимост и техните истории разбиват западния наратив за събитията в Украйна. Разговарях с мъже и жени, които живеят и се бият тук, и те ми казаха, че Русия НЕ е техен враг, а Украйна е. Казаха, че са благодарни на президента Путин за това, което е направил, за да ги защити от режима на Зеленски. Това са техни думи, не мои.
Дойдох да ти кажа какво открих.
05:37 20.09.2025
До коментар #1 от "Западните кървави режими:":ДостаТъпашко изказванеМалоумнико ощавен. Какво нещо е да сиМизерник и лъжец. Тежка обременена неграмотност братче
05:39 20.09.2025
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Браво лъжец!
05:40 20.09.2025
05:43 20.09.2025