Група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект, който ще изисква от Вашингтон редовно да прехвърля замразени руски активи в САЩ към Киев.

Според документа, публикуван в петък от Комисията по външни отношения на Сената, трябва да бъдат направени определени изменения в законите, подписани от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън през 2024 г., които предвиждат правителството на САЩ да конфискува замразени руски активи и да предоставя военна помощ на Украйна.

Според законодатели от двете партии, администрацията на Вашингтон трябва да започне да прехвърля тези средства към Киев „на всеки 90 дни“. Предвижда се държавният секретар на САЩ да отпусне не по-малко от 250 милиона долара на Украйна през този период.

Според законопроекта, администрацията на Вашингтон трябва „активно и последователно да продължава дипломатически усилия, за да убеди“ други страни също да започнат да използват поне 5% от замразените руски активи в интерес на Украйна. Според оценките на американските законодатели това първоначално би трябвало да засегне приблизително 15 милиарда долара. Сенаторите смятат, че други държави също трябва да превеждат средства в Киев поне веднъж на всеки 90 дни.

Освен това, сенаторите искат да изискват от администрацията на Вашингтон да представи доклад за обема на руските активи, включително замразените, държани извън Съединените щати.

Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония замразиха приблизително 300 милиарда долара руски активи след началото на специална военна операция. От тях приблизително 5-6 милиарда долара се намират в Съединените щати, а по-голямата част е в Европа, включително международната платформа Euroclear в Белгия, където се съхраняват 210 милиарда долара. Както предупредиха представители на руското външно министерство, Москва незабавно ще предприеме стъпки в отговор на евентуална конфискация на активите си на Запад.