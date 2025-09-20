Новини
Трагедия край Либия! Потъна лодка с мигранти, 19 загинаха, 42-ма са в неизвестност

Трагедия край Либия! Потъна лодка с мигранти, 19 загинаха, 42-ма са в неизвестност

20 Септември, 2025 08:35, обновена 20 Септември, 2025 07:40

Плаватлният съд е превозвал над 70 граждани на Судан и Южен Судан

Трагедия край Либия! Потъна лодка с мигранти, 19 загинаха, 42-ма са в неизвестност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Телата на 19 души бяха извадени, след като гумена лодка с мигранти потъна край източното либийско крайбрежие, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Лодката, която превозвала над 70 граждани на Судан и Южен Судан, е отплавала на 9 септември от плаж близо до град Камбоут и е потънала още същия ден, каза говорител на МОМ пред АП.

Четиринадесет души са били спасени пет дни по-късно, а 42 други все още са в неизвестност. Не е ясно как спасените са успели да оцелеят в морето толкова дълго време.

Либия е основен транзитен пункт за мигранти, които се опитват да стигнат до Европа, бягайки от войни и бедността в Африка и Близкия изток, отбелязва АП.

Либийският Червен полумесец съобщи в понеделник на страницата си във "Фейсбук", че е получил спешно обаждане от властите в Тобрук, на около 60 километра западно от Камбоут, за изваждане на трупове. Властите и Червеният полумесец често си сътрудничат при спасителни и възстановителни операции.


Либия
  • 1 Европеец

    17 1 Отговор
    Франсетата ,разбирай Саркози батисаха Кадафи и сега няма кой да спира емигрантите от Африка.... А Кадафи и беше предупредил и пред рекъл, че така ще стане....

    07:45 20.09.2025

  • 2 1488

    12 0 Отговор
    единствената трагедия е заглавието с удивителния накрая да ни накара да го прочетем !

    07:46 20.09.2025

  • 3 Хинин

    14 0 Отговор
    Къде е трагедията????

    07:47 20.09.2025

  • 4 Тези

    6 3 Отговор
    Защо бягат нали изгониха Руснаците които ги избиваха
    Да си стоят там и да градят наново заграбената и разрушена държава от Вова

    07:48 20.09.2025

  • 5 Гост

    6 0 Отговор
    Не ми дреме!

    07:48 20.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мьрсульь

    9 1 Отговор
    19 цигумигу по малко !!!!!!
    трагедия !!!!!!!

    07:49 20.09.2025

  • 9 Акула

    2 0 Отговор
    Не са в неизвестност,в стомаха ми са.

    08:05 20.09.2025

  • 10 куна

    1 0 Отговор
    Една добра новина за земята

    08:13 20.09.2025