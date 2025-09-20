Трагедия край Либия! Потъна лодка с мигранти, 19 загинаха, 42-ма са в неизвестност

Телата на 19 души бяха извадени, след като гумена лодка с мигранти потъна край източното либийско крайбрежие, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Лодката, която превозвала над 70 граждани на Судан и Южен Судан, е отплавала на 9 септември от плаж близо до град Камбоут и е потънала още същия ден, каза говорител на МОМ пред АП.
Четиринадесет души са били спасени пет дни по-късно, а 42 други все още са в неизвестност. Не е ясно как спасените са успели да оцелеят в морето толкова дълго време.
Либия е основен транзитен пункт за мигранти, които се опитват да стигнат до Европа, бягайки от войни и бедността в Африка и Близкия изток, отбелязва АП.
Либийският Червен полумесец съобщи в понеделник на страницата си във "Фейсбук", че е получил спешно обаждане от властите в Тобрук, на около 60 километра западно от Камбоут, за изваждане на трупове. Властите и Червеният полумесец често си сътрудничат при спасителни и възстановителни операции.
Да си стоят там и да градят наново заграбената и разрушена държава от Вова
трагедия !!!!!!!
