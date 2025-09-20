Руски изтребители над Естония! И МВнР скастри провокацията срещу НАТО

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското министерство на външните работи в социалната мрежа Х.

Позицията на ведомството идва, след като вчера три руски изтребителя навлязоха и останаха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

От МВнР подчертават, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

В същото време, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на небето си заради руски удари в Западна Украйна.

Руското министерство на отбраната отрече негови самолети да са нарушавали въздушното пространство на Естония. Ведомството уточни, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от Северозападна Русия към Калининград, и не са нарушили границите на други държави.

Американският президент Доналд Тръмп пък предупреди, че "може да стане голям проблем" заради ситуацията.