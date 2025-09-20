Руски изтребители над Естония! И МВнР скастри провокацията срещу НАТО

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското министерство на външните работи в социалната мрежа Х.
Позицията на ведомството идва, след като вчера три руски изтребителя навлязоха и останаха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.
От МВнР подчертават, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.
В същото време, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на небето си заради руски удари в Западна Украйна.
Руското министерство на отбраната отрече негови самолети да са нарушавали въздушното пространство на Естония. Ведомството уточни, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от Северозападна Русия към Калининград, и не са нарушили границите на други държави.
Американският президент Доналд Тръмп пък предупреди, че "може да стане голям проблем" заради ситуацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чичак
Тия нещастници от НАТО декларации ще пишат и протести ще изпращат.Русия плюе на тях.
Колкото си по страхлив, толкова повече ще те презират
Коментиран от #12, #26, #36, #46, #58, #60
08:49 20.09.2025
5 таксиджия 🚖
08:51 20.09.2025
6 Данко Харсъзина
Заради такъв идиотизъм София вече е бомбардирана от американци и англичани.
08:51 20.09.2025
7 ЧленЪт 5-ти
08:52 20.09.2025
8 Ясно е
12 минути да се задържат над Естония,която е юсливенски окръг е смешно.
Лъже Балтийското джудже като Фон Лайян
Коментиран от #16
08:52 20.09.2025
9 Делю Хайдутин
08:53 20.09.2025
10 Дедо ви...
Мощен комбиниран удар удари Украйна през нощта.
В нощта на 20 септември 2025 г. срещу украинска територия е нанесен комбиниран удар с използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) и крилати ракети. Според предварителни данни, в атаката са участвали най-малко 50 дрона „Геран-2“ и няколко десетки ракети Х-101, според Telegram каналите, които следят военната обстановка.
Най-тежките щети са регистрирани в Днепър, където ударите са причинили масивни пожари в промишлени и военни обекти. Според онлайн картите на пожарите на НАСА, Южният машиностроителен завод и заводът „Полимермаш“ са били засегнати. Местните жители съобщават за ярко сияние в зоните на ударите и прекъсвания на електрозахранването.
Няколко десетки експлозии са разтърсили Николаев, вероятно насочени към промишлен обект. Експлозии са регистрирани и в Киев, Бориспол и Павлоград, където, според предварителни данни, са повредени военни и критични инфраструктурни обекти.
Освен това, атаки с дронове засегнаха Одеска, Черкаска, Полтавска, Сумска, Харковска и Черниговска области. Информацията за жертвите и точния мащаб на разрушенията все още се изяснява.
08:54 20.09.2025
11 Перо
Коментиран от #68
08:56 20.09.2025
12 голям смях
До коментар #4 от "Чичак":убит е само единия ! нека сме точни а?
а свалянето му излезе презГЪЗА на ердоган , втори самолет не посмя да свали защо ли?
Коментиран от #80
08:56 20.09.2025
13 смях
08:57 20.09.2025
14 Перо
До коментар #1 от "Перо":Джендо, не ползвай моя ник!
Коментиран от #30
08:57 20.09.2025
15 Данко Харсъзина
08:57 20.09.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Ясно е":Естония е широка 100 км а руските самолети се движат с 30 км в минута.За три минути я пресичат.
Коментиран от #72
08:59 20.09.2025
17 Перо
Коментиран от #27
09:00 20.09.2025
18 Сандо
09:01 20.09.2025
19 Злобното Джуджи
09:04 20.09.2025
20 Хи хи
Коментиран от #23
09:05 20.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смех...
Страха е голямо шубе...
09:09 20.09.2025
23 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Хи хи":В Рига 65% са етнически руснаци с руски паспорти. А шефа на щаба на армията на Естония е руснак. Кмета на Рига до скоро беше руснак.
Коментиран от #33
09:09 20.09.2025
24 си дзън
Това е била основната задача на полета.
09:09 20.09.2025
25 АМАH OT ИДИOTИ
Т.Е. ГЕОРГ ?
СТИГА БЕ 🤣
ИНАЧЕ, РУСНАЦИТЕ СА ПРАВИ
ЩОМ НЯКОЙ СЕ МЕСИ В ТВОИТЕ РАБОТИ И ТИ МОЖЕШ ДА СЕ МЕСИШ. ДЛЪЖЕН СИ ДА ГО НАПРАВИШ.
ИЛИ НЕ ???
ПО ДОБРЕ ДА СИ МИШКУBAШ. 😝
09:11 20.09.2025
26 Радио свобода
До коментар #4 от "Чичак":Да ти обадя една работа, че в турско беше свален СУ-24 , който е бомбадировач и лети с по малка скорост и е с малка маневреност от изтребител. Тук в случая е МиГ-31 изтребител-прехващач , който е с невероятна скорост и маневреност и с рекорд по височина на полета.Група от три такива самолета може да контролира на 100% територия от 1100км..
Сега руснаците са ги адаптирали тези самолети да изстрелват хиперзвукови ракети Кинжал.
Ако тези ракети са с ядрен заряд, то три самолета унищожават трите прибалтийски държави напълно в рамките на 5 минути.
Коментиран от #37
09:12 20.09.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Перо":По времето на Живков купувахме два МИГ 31 и после си ги върнахме на руснаците. Оказа се, че са толкова бързи, че не могат да завият без да нарушат чуждо въздушно пространство. България се оказа малка за тях.
Коментиран от #39, #90
09:13 20.09.2025
28 гост
Коментиран от #38, #83
09:14 20.09.2025
29 Факт
Накратко: вражески бойни самолети нарушават въздушното пространство на държава от НАТО, отправяйки се към столицата й.
Грешка е да бъдат пресичани – единственият начин да се спрат провокациите, е да се направи онова, което Анкара направи преди няколко години близо до сирийската граница: самолетите трябва да бъдат сваляни.
09:16 20.09.2025
30 Перо
До коментар #14 от "Перо":Руски, ти ползваш моя !
09:17 20.09.2025
31 Пpъч
Коментиран от #71, #92
09:20 20.09.2025
32 Айдеее
Освен това въздушното пространство на Украйна до Москва ще бъде обявено за зона без полети и всичко което дръзне да лети там ще бъде сваляно.
09:20 20.09.2025
33 Българин
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Сирски е руснак Сирски избива руснаци.Нищо ново под слънцето.
Аре пътувай за Мухонасрснск.
09:21 20.09.2025
34 Факт
„Тръмп мислеше, че личните му отношения с путин ще доведат до резултати. Вместо това путин го водеше за носа. Зад закрити врати Тръмп е много по-гневен, отколкото публично“, сподели Келлог.
Сред основните му тези:
„Путин е агент на КГБ, манипулатор, който никога не е преставал да бъде такъв. Разбира само езика на силата“.
„Той иска да възстанови Руската империя. Дай му малко – ще поиска повече“.
„Историята не се повтаря, но римува. Както Хитлер започна с Судетите през 1938 г., така и путин граби нови територии. Това е екзистенциална заплаха за Европа“.
„Наказанието за путин трябва да бъде определено в Хага, но за съжаление много държави му прощават“.
Келлог подчерта, че Украйна е в центъра на битката между доброто и злото: „Ако Украйна бъде силна, ще знам, че съм се борил за правдата“.
Освен това генералът отбеляза, че Европа вече е практически самодостатъчна в подкрепата си за Украйна и НАТО харчи повече за отбрана, отколкото преди.
: The Telegraph
09:21 20.09.2025
35 За най-сигурно
объркали сме Военния министър
време е да се коригира грешката
Митов готов ли си
09:22 20.09.2025
36 Да бе , да ! 🤔
До коментар #4 от "Чичак":Спомняме си случая - руски самолет лети към Сирия , за да се бие срещу Ал Кайда и ИДИЛ (които с американска и турска помощ по-късно направиха преврат и сега управляват Сирия ) Руския самолет пресича за по-направо турската граница и е свален . В резултат - няколко дни по-късно Ердоган облизва килимчето пред Путин , а автобус с турски пилоти е взривен , без атентатора да е открит .
Коментиран от #40
09:23 20.09.2025
37 АМАН ОТ ИДИОТИ
До коментар #26 от "Радио свобода":ПОСЕГНАТ ЛИ НА НАТО ОТ РФ НЯМА ДА ОСТАНЕ НИЩО.
Коментиран от #57, #59
09:23 20.09.2025
38 Какви
До коментар #28 от "гост":Глупости си написал даже и децата от детската градина няма да ти повярват.🤷🥺
09:23 20.09.2025
39 В Москва съм. В Москва съм.
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Те всичките МиГове имат за газ само копче он и офф. Не могат да летят по-бавно, че ще паднат! Ама и ти си жертва пропагандата при соца.
А вица са супер оръжието на Масква при което спира буталата в моторите на противника чувал ли си?
09:24 20.09.2025
40 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #36 от "Да бе , да ! 🤔":Руски фейкове.
09:24 20.09.2025
41 1234567
09:25 20.09.2025
42 всичко това е отвличане на вниманието
Коментиран от #45
09:25 20.09.2025
43 Спорт
Путин трепери, само като си помисли за него.
09:25 20.09.2025
44 А ГДЕ
Коментиран от #93
09:25 20.09.2025
45 Това са безспорни
До коментар #42 от "всичко това е отвличане на вниманието":Факти.
09:26 20.09.2025
46 Мишел
До коментар #4 от "Чичак":Турция не само плати всичко, което Русия поиска за пилота и самолета, но и от тогава не смее да помисли за повторен такъв удар.
Коментиран от #47, #74
09:27 20.09.2025
47 мхм
До коментар #46 от "Мишел":Колко руски талиги дръзнаха отново да навлезнат в Турция?
Коментиран от #51, #52
09:28 20.09.2025
48 фактчекър
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
Коментиран от #55
09:31 20.09.2025
49 Анджо
09:31 20.09.2025
50 хахаха
09:32 20.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Българин
До коментар #47 от "мхм":Нито една!Но!!По 20 000 рускини всяка година стават ханъми.
09:33 20.09.2025
53 факуса
09:34 20.09.2025
54 Балтийските крастави
09:36 20.09.2025
55 Значи според
До коментар #48 от "фактчекър":Еми то като се порахождаш по жълтите пъвета
или се разшетваш из цялата ни администрация
директно товари с фадромата
Коментиран от #56
09:37 20.09.2025
56 утре в 4
До коментар #55 от "Значи според":фадромата ще тръгне от Максуда
09:38 20.09.2025
57 ха-ха
До коментар #37 от "АМАН ОТ ИДИОТИ":И от НАТО - ТОЖЕ, ПРЕДИ ДА УСПЕЯТ ДА ,,ПОСЕГНАТ ,, ! ! !
09:38 20.09.2025
58 Пилотите бяха убити
До коментар #4 от "Чичак":на земята, като единия с ръчна граната взриви себе си и още 10 от ислямските терористи на ИД.
Коментиран от #63
09:38 20.09.2025
59 Радио свобода
До коментар #37 от "АМАН ОТ ИДИОТИ":Да ти обадя умнико нещо, което за никого не е тайна, че то и от натото едва ли ще остане нещо читаво.
Аман от таквиз разбирачи , като теб.
Гледай си нещата в Д държавата, че там нещата са бая зле.
Коментиран от #61
09:39 20.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ааа едва ли
До коментар #59 от "Радио свобода":Едва ли ще и трябват на магучая повече от три дня за Киев. Едва ли.
09:40 20.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Игорь
До коментар #58 от "Пилотите бяха убити":Дано се оправят хората.
09:41 20.09.2025
64 Миг37
09:41 20.09.2025
65 голям смях
09:42 20.09.2025
66 Георгиев
Коментиран от #67
09:43 20.09.2025
67 така е
До коментар #66 от "Георгиев":Никой не е казал, че русийката ще се спомине тихо и кротко. То и СССР не се спомина кротко.
09:46 20.09.2025
68 Скоростта на МиГ 31
До коментар #11 от "Перо":е такава, че Естония ще я винен за 1-1,30 минутки и няма и да го засекат. С неговата скорост за 12 минути ще е минал по територия цяла Полша. Крейсерската скорост на този самолет е над 2600 км/ч.
Коментиран от #75
09:47 20.09.2025
69 Пантеракючек
09:48 20.09.2025
70 Да де така ще да е
09:49 20.09.2025
71 Иван
До коментар #31 от "Пpъч":Отдавна не съм се смял толкова .Нищо чудно и да е вярно само че нашите русофили не познават руснаците нито знаят руски език.
Коментиран от #73
09:49 20.09.2025
72 Лека поправка на МиГ 31
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Крейсерската ме скорост е над 2500км/ч,винават Естония за 1-1,30 минутки.
09:50 20.09.2025
73 виц от соца е
До коментар #71 от "Иван":Виц е като този за руския разузнавач който като пиел чай в САЩ по навик мижал с едното око, за да не си извади окото с лъжичката, която я няма.
Коментиран от #76
09:51 20.09.2025
74 Иван
До коментар #46 от "Мишел":Нищо не е платила Турция дори не се извини.
09:53 20.09.2025
75 фактчекър
До коментар #68 от "Скоростта на МиГ 31":Следователно, МиГ-31 може да прелети цялата територия на Естония приблизително за около 10 до 11 минути при оптимални условия и висока скорост.
Коментиран от #86
09:53 20.09.2025
76 Пръч
До коментар #73 от "виц от соца е":Не е виц! Аз бях екскурзовода! Сега съм само пpъч!
Коментиран от #77
09:55 20.09.2025
77 да бе
До коментар #76 от "Пръч":И аз бях разузнавача.
09:56 20.09.2025
78 Отново вой
10:00 20.09.2025
79 Психо
10:05 20.09.2025
80 Помни
До коментар #12 от "голям смях":Лъжеха , че кадъна уж е свалила руският Су 24. Практически руснакът и турчина са летели в предварително догорорени за патрулиране райони . Руснакът не е очаквал подла атака в гръб , защото всеки е патрулирал в района си. За това и Су 24 след свалянето му пада в Сирия , а турски паравоенни бандити намиращи се над сирийска територия разстреляха спускащият се с парашут руснак , и отмъкнаха тялото му на турска територия . След това Ердоган върна тялото на руснака с военни почести и почетен караул , за да се извини на Путин . И най случайно седмици след това бяха взривени 2 автобуса превозващи След съвещание десетки турски пилоти от съвещание обратно базите им . Ердоган , не гъкна .
10:06 20.09.2025
81 Косьо
10:08 20.09.2025
82 Ненормалници
10:10 20.09.2025
83 Имахме мисля 2 бр. МиГ 25
До коментар #28 от "гост":разузнавачи и с възможност да носят и ядрени бомби в случай на нужда. Бяха базирани в Толбухин и изритаха в посока София, северно от Червен бряг започваха завой на ляво, който подминава ше София, като "облизваше" сръбската и гръцка граници по думите на един от пилотите на този самолет, като всичко това е на височина над 20 000м. и скорост 2500км/ч и кацаше на летището след като правеше завой над Черно море навлизайки в руската черноморска зона, което ни бе разрешено. При МиГ 31 завоя е малко по-малък но не толкова съществено.
10:10 20.09.2025
84 Вижте заглавието
Руското министерство на отбраната отрече негови самолети да са нарушавали въздушното пространство на Естония. Ведомството уточни, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от Северозападна Русия към Калининград, и не са нарушили границите на други държави.
10:12 20.09.2025
85 Поговорка
10:16 20.09.2025
86 Сметките ти
До коментар #75 от "фактчекър":са грешни тотално. За 1ч изминава 2600 км, за 30мин.1300 за 15 мин 650 км, за 7мин и 30 сек. минава 325 км, за 3 мин ще измине 162 км, колкото е горе долу ширината на Естония, за това време няма да успеят и гащите да си вдигнат.
Коментиран от #91
10:16 20.09.2025
87 Местенце
10:17 20.09.2025
88 Пантеракючек
10:17 20.09.2025
89 Местенце
10:17 20.09.2025
90 Чебурашка
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":1)Никога не сме "купували", а ни подариха два МИГ25! За да страхуваме Турция. Тогава това беше най-бързият самолет в света и с най-голям таван на полета!
2)Никога не сме ги връщали, макар че не сме имали нужда от тях.
До 1989г си бяха на летището в Добрич и съм ги виждал лично да излитат и кацат! По шумно нещо през живота си не съм срещал, а съм вече почти на 60г.
Според мен са ни ги дали за да плашим турците и наистина тогава ни имаха страха.
Какво е станало с тези два мига след 1990г. незнам. Ако някой знае, нека сподели, че ми е интересно.
Коментиран от #94
10:18 20.09.2025
91 фактчекър
До коментар #86 от "Сметките ти":Миг-31 (познат и като Foxhound) е най-бързият сериен изтребител в света с максимална скорост около 3,000 км/ч (приблизително 2,8 маха).
За да изчислим времето, за което МиГ-31 може да прелети над територията на Естония, трябва да знаем разстоянието да се премине.
Дължината на територията на Естония от запад на изток е около 350 км.
Максималната скорост на МиГ-31 е около 3000 км/ч, но за оперативни скорости и маневри, приемаме средна скорост около 2000 км/ч.
Изчисление:
t=350 км2000 км/ч=0.175 часа=10.5 минути
t=2000 км/ч350 км=0.175 часа=10.5 минути
Следователно, МиГ-31 може да прелети цялата територия на Естония приблизително за около 10 до 11 минути при оптимални условия и висока скорост.
10:23 20.09.2025
92 Помни
До коментар #31 от "Пpъч":Че пишеш простотии ми е ясно . Сега аз ще ти разкажа истинска . Разказваше ни я познато момиче ескурзоводка. Водим две гурпи дойчовци и ги водим на обяд . Първото меню било боб яхния . Седят швабите и се чудят , как да го ядат това чудо . Чекатни да седнем с колежката за да видят какви прибори ще ползваме . Накрая един прегладнял взима нож и вилица . Реже от филийката парченце хляб , поставя върху нея бобено зърно , и ги поставя внимателно в устата си . Сядаме ние с колежката, грабваме лъжиците и започваме да сърбаме. Германците грабнаха лъжиците и последваха примера ни казва тя. Така , че всяка култура си има традициите . И ти едва ли би изпаднал в екстаз, ако отидеш в британски ресторант и ти сервират сочна пържола обилно полята с пчелен мед.
Коментиран от #97
10:23 20.09.2025
93 Питам
До коментар #44 от "А ГДЕ":А где Залужний?
10:28 20.09.2025
94 С едно влитане
До коментар #90 от "Чебурашка":Не бяха 2 а 4 от които един учебно-боен.Бяха носители на ЯО ида разузнаване. С едно спиране и връщане заснемаше цялата европейска част на Турция. Разменихме ги за други руски самолети защото не можехме да ги поддържаме.
Коментиран от #95
10:28 20.09.2025
95 Що за... Им ни
До коментар #94 от "С едно влитане":Що за тъп текст редактор???
10:30 20.09.2025
96 Леле, колко
10:30 20.09.2025
97 Пръч
До коментар #92 от "Помни":По какво разбра, че моята история не е истинска? Русофилът и да го хванат със свалени биkини, пак ще отрича, независимо дали има доказателства! От теб научавам че германците имат традиция да слагат бобено зърно на парченце хляб! Да го сложа на екскурзоводката ти русофилка!
10:32 20.09.2025