Руски изтребители над Естония! И МВнР скастри провокацията срещу НАТО

20 Септември, 2025 08:45

В същото време рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на небето си заради руски удари в Западна Украйна

Руски изтребители над Естония! И МВнР скастри провокацията срещу НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското министерство на външните работи в социалната мрежа Х.

Позицията на ведомството идва, след като вчера три руски изтребителя навлязоха и останаха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

От МВнР подчертават, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

В същото време, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на небето си заради руски удари в Западна Украйна.

Руското министерство на отбраната отрече негови самолети да са нарушавали въздушното пространство на Естония. Ведомството уточни, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от Северозападна Русия към Калининград, и не са нарушили границите на други държави.

Американският президент Доналд Тръмп пък предупреди, че "може да стане голям проблем" заради ситуацията.


  • 4 Чичак

    23 53 Отговор
    Когато руски самолет влезе във въздушното пространство на Турция за 4 минути беше свален и пилотите убити.
    Тия нещастници от НАТО декларации ще пишат и протести ще изпращат.Русия плюе на тях.
    Колкото си по страхлив, толкова повече ще те презират

    Коментиран от #12, #26, #36, #46, #58, #60

    08:49 20.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    65 8 Отговор
    Хехехехехе и какво ще направи мнвр със два счупени Ф-16, които не летят!? 🤭

    08:51 20.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    73 9 Отговор
    МНВР и нещастния министър, най-много да докарат руските ракети и дронове в София.
    Заради такъв идиотизъм София вече е бомбардирана от американци и англичани.

    08:51 20.09.2025

    50 10 Отговор
    НАТЮвчетата само надават вой да небесата !

    08:52 20.09.2025

  • 8 Ясно е

    61 10 Отговор
    Че за 12 минути тези изтребители ще са над България.
    12 минути да се задържат над Естония,която е юсливенски окръг е смешно.
    Лъже Балтийското джудже като Фон Лайян

    08:52 20.09.2025

    53 7 Отговор
    Когато атовете се ритат магарето не трябва да се пъха между тях.

    08:53 20.09.2025

  • 10 Дедо ви...

    43 7 Отговор
    А бе какви изтребители, започнахте да ги сънувате......
    Мощен комбиниран удар удари Украйна през нощта.
    В нощта на 20 септември 2025 г. срещу украинска територия е нанесен комбиниран удар с използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) и крилати ракети. Според предварителни данни, в атаката са участвали най-малко 50 дрона „Геран-2“ и няколко десетки ракети Х-101, според Telegram каналите, които следят военната обстановка.
    Най-тежките щети са регистрирани в Днепър, където ударите са причинили масивни пожари в промишлени и военни обекти. Според онлайн картите на пожарите на НАСА, Южният машиностроителен завод и заводът „Полимермаш“ са били засегнати. Местните жители съобщават за ярко сияние в зоните на ударите и прекъсвания на електрозахранването.
    Няколко десетки експлозии са разтърсили Николаев, вероятно насочени към промишлен обект. Експлозии са регистрирани и в Киев, Бориспол и Павлоград, където, според предварителни данни, са повредени военни и критични инфраструктурни обекти.
    Освен това, атаки с дронове засегнаха Одеска, Черкаска, Полтавска, Сумска, Харковска и Черниговска области. Информацията за жертвите и точния мащаб на разрушенията все още се изяснява.

    08:54 20.09.2025

  • 11 Перо

    57 7 Отговор
    Ако МИГ-31 лети 12 мин. над Естония той ще я прелети цялата и НАТО не може да не употреби средства за ПВО! Това е поредната тъпня, когато казаха, че “руските” дронове над Полша имали допълнителни резервоари да прелетят цяла Украйна и да паднат в дълбочина на Полша! Най интересното е, че квиченето идва най-много от бившия соц. лагер и съветските републики, /по-малки от РСМ/, подобно на червената буржоазия от БГ, които станаха отявлени “демократи” от ПП/ДБ!

    Коментиран от #68

    08:56 20.09.2025

  • 12 голям смях

    53 10 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    убит е само единия ! нека сме точни а?

    а свалянето му излезе презГЪЗА на ердоган , втори самолет не посмя да свали защо ли?

    Коментиран от #80

    08:56 20.09.2025

  • 13 смях

    41 4 Отговор
    МВнР осъдило ти да видиш. Този с късите крачоли изобщо не знае защо е там. Послушко на каишка!

    08:57 20.09.2025

  • 14 Перо

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Джендо, не ползвай моя ник!

    Коментиран от #30

    08:57 20.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    43 7 Отговор
    Ние имаме два самолета нов внос, ама не палят, пък и ракети нямаме за тях. Сега ги китосват за пребоядисване и чакат резервни части. А глуповатото министърче се зъби на мечката, демек вика ела мецо, изяж ме. Тоз михлюзин заслужава бой с тояга.

    08:57 20.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    40 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ясно е":

    Естония е широка 100 км а руските самолети се движат с 30 км в минута.За три минути я пресичат.

    Коментиран от #72

    08:59 20.09.2025

  • 17 Перо

    45 6 Отговор
    МИГ-31 не може и завой да направи над мижавото въздушно пространство над Естония!

    Коментиран от #27

    09:00 20.09.2025

  • 18 Сандо

    44 6 Отговор
    Толкова са елементарни тия провокации и реакциите след тях,че чак вони на простащина и кретенизъм.Най-лошото за мен е,че с реакциите на българското правителство за пореден път се убеждаваме че ни управляват не само слуги на Господаря,но и тотални дегенерати.

    09:01 20.09.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    26 8 Отговор
    Кая трябва да знае и разбира че родната и деревня всеки момент може да бъде поразена от отклонила се НАТО ракета !!!

    09:04 20.09.2025

  • 20 Хи хи

    33 6 Отговор
    На тия естонци навсякъде им се привиждат руснаци ! Да проверяват вечер под леглата си да не би Путин да е там !

    Коментиран от #23

    09:05 20.09.2025

  • 22 Смех...

    26 3 Отговор
    Наютю му треперят мартенките...
    Страха е голямо шубе...

    09:09 20.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    26 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    В Рига 65% са етнически руснаци с руски паспорти. А шефа на щаба на армията на Естония е руснак. Кмета на Рига до скоро беше руснак.

    Коментиран от #33

    09:09 20.09.2025

  • 24 си дзън

    23 3 Отговор
    Имало е четвърти изтребител - новият Су-61ГЗ, но не е бил засечен от НАТО.
    Това е била основната задача на полета.

    09:09 20.09.2025

  • 25 АМАH OT ИДИOTИ

    26 4 Отговор
    НАШ"ТО ЛИ ВЪНШНО М-ВО Е РЕАГИРАЛО ???
    Т.Е. ГЕОРГ ?
    СТИГА БЕ 🤣
    ИНАЧЕ, РУСНАЦИТЕ СА ПРАВИ
    ЩОМ НЯКОЙ СЕ МЕСИ В ТВОИТЕ РАБОТИ И ТИ МОЖЕШ ДА СЕ МЕСИШ. ДЛЪЖЕН СИ ДА ГО НАПРАВИШ.
    ИЛИ НЕ ???
    ПО ДОБРЕ ДА СИ МИШКУBAШ. 😝

    09:11 20.09.2025

  • 26 Радио свобода

    27 6 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    Да ти обадя една работа, че в турско беше свален СУ-24 , който е бомбадировач и лети с по малка скорост и е с малка маневреност от изтребител. Тук в случая е МиГ-31 изтребител-прехващач , който е с невероятна скорост и маневреност и с рекорд по височина на полета.Група от три такива самолета може да контролира на 100% територия от 1100км..
    Сега руснаците са ги адаптирали тези самолети да изстрелват хиперзвукови ракети Кинжал.
    Ако тези ракети са с ядрен заряд, то три самолета унищожават трите прибалтийски държави напълно в рамките на 5 минути.

    Коментиран от #37

    09:12 20.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    27 8 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    По времето на Живков купувахме два МИГ 31 и после си ги върнахме на руснаците. Оказа се, че са толкова бързи, че не могат да завият без да нарушат чуждо въздушно пространство. България се оказа малка за тях.

    Коментиран от #39, #90

    09:13 20.09.2025

  • 28 гост

    22 3 Отговор
    Естония е малка страна - 40 000 кв/км, тоест 200 на 200 километра! МИГ 31 има крайсерска скорост 2 500 км/ч и се твърди, че 12 минути са били над територията на Естония. При тази скорост за 1 минута се изминават около 45 км. Значи изтребителите са направили няколко тигела над Естония, защото не могат да кръжат. Радиуса на завой е над 300 км. На времето когато ставаше въпрос България какви самолети да купува Миг 29 или МИГ 25, предшественика на МИГ 31 бай Добри каза,че МИГ 25 не може да завие над България!

    Коментиран от #38, #83

    09:14 20.09.2025

  • 29 Факт

    7 14 Отговор
    Руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство, приближавайки се до столицата Талин, преди италиански изтребители да бъдат изпратени да ги пресекат.

    Накратко: вражески бойни самолети нарушават въздушното пространство на държава от НАТО, отправяйки се към столицата й.

    Грешка е да бъдат пресичани – единственият начин да се спрат провокациите, е да се направи онова, което Анкара направи преди няколко години близо до сирийската граница: самолетите трябва да бъдат сваляни.

    09:16 20.09.2025

  • 30 Перо

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Руски, ти ползваш моя !

    09:17 20.09.2025

  • 31 Пpъч

    11 17 Отговор
    Руска група преди време дошла в България да види как живеят хората в Европа седнали да пият чай на пакетчета в заведение. Руснаците невиждали такова чудо поради изоставането си с век от света попитали екскурзовода как се пие това нещо. Той им обяснил да лапнaт пакетчето, и да пият от горещата вода. Всички руснаци лапнaли пакетчетата, а етикетчетата им висяли от устите и започнали да пият от водата, а горкият човечец екскурзовода скоропостижно бил уволнен заради неграмотността на руснаците.

    Коментиран от #71, #92

    09:20 20.09.2025

  • 32 Айдеее

    8 12 Отговор
    НАТО заяви, че при следващата подобна провокация, ще реагира както си знае.
    Освен това въздушното пространство на Украйна до Москва ще бъде обявено за зона без полети и всичко което дръзне да лети там ще бъде сваляно.

    09:20 20.09.2025

  • 33 Българин

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Сирски е руснак Сирски избива руснаци.Нищо ново под слънцето.
    Аре пътувай за Мухонасрснск.

    09:21 20.09.2025

  • 34 Факт

    5 14 Отговор
    Генерал Кит Келлог, дългогодишен военен съветник и приближен до Доналд Тръмп, заяви, че американският президент е бил „бесен“ от поведението на Владимир путин, когото е смятал за партньор.
    „Тръмп мислеше, че личните му отношения с путин ще доведат до резултати. Вместо това путин го водеше за носа. Зад закрити врати Тръмп е много по-гневен, отколкото публично“, сподели Келлог.
    Сред основните му тези:
    „Путин е агент на КГБ, манипулатор, който никога не е преставал да бъде такъв. Разбира само езика на силата“.
    „Той иска да възстанови Руската империя. Дай му малко – ще поиска повече“.
    „Историята не се повтаря, но римува. Както Хитлер започна с Судетите през 1938 г., така и путин граби нови територии. Това е екзистенциална заплаха за Европа“.
    „Наказанието за путин трябва да бъде определено в Хага, но за съжаление много държави му прощават“.
    Келлог подчерта, че Украйна е в центъра на битката между доброто и злото: „Ако Украйна бъде силна, ще знам, че съм се борил за правдата“.
    Освен това генералът отбеляза, че Европа вече е практически самодостатъчна в подкрепата си за Украйна и НАТО харчи повече за отбрана, отколкото преди.
    : The Telegraph

    09:21 20.09.2025

  • 35 За най-сигурно

    13 4 Отговор
    Братя Българи станала е грешка
    объркали сме Военния министър
    време е да се коригира грешката
    Митов готов ли си

    09:22 20.09.2025

  • 36 Да бе , да ! 🤔

    12 9 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    Спомняме си случая - руски самолет лети към Сирия , за да се бие срещу Ал Кайда и ИДИЛ (които с американска и турска помощ по-късно направиха преврат и сега управляват Сирия ) Руския самолет пресича за по-направо турската граница и е свален . В резултат - няколко дни по-късно Ердоган облизва килимчето пред Путин , а автобус с турски пилоти е взривен , без атентатора да е открит .

    Коментиран от #40

    09:23 20.09.2025

  • 37 АМАН ОТ ИДИОТИ

    7 24 Отговор

    До коментар #26 от "Радио свобода":

    ПОСЕГНАТ ЛИ НА НАТО ОТ РФ НЯМА ДА ОСТАНЕ НИЩО.

    Коментиран от #57, #59

    09:23 20.09.2025

  • 38 Какви

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Глупости си написал даже и децата от детската градина няма да ти повярват.🤷🥺

    09:23 20.09.2025

  • 39 В Москва съм. В Москва съм.

    8 10 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Те всичките МиГове имат за газ само копче он и офф. Не могат да летят по-бавно, че ще паднат! Ама и ти си жертва пропагандата при соца.
    А вица са супер оръжието на Масква при което спира буталата в моторите на противника чувал ли си?

    09:24 20.09.2025

  • 40 иzпражнението гайтанджиева

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "Да бе , да ! 🤔":

    Руски фейкове.

    09:24 20.09.2025

  • 41 1234567

    17 5 Отговор
    Вместо да "кастри" т.нар. ни външно министерство да се наляга парцалките, че ще ни лъснат голите задн.ци.

    09:25 20.09.2025

  • 42 всичко това е отвличане на вниманието

    8 15 Отговор
    от безаналоговия бой който яде русийката на фронта в Украйна.

    Коментиран от #45

    09:25 20.09.2025

  • 43 Спорт

    4 10 Отговор
    Целуващия ръце става много страшен като се ядоса.
    Путин трепери, само като си помисли за него.

    09:25 20.09.2025

  • 44 А ГДЕ

    6 8 Отговор
    Шойгу?

    Коментиран от #93

    09:25 20.09.2025

  • 45 Това са безспорни

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "всичко това е отвличане на вниманието":

    Факти.

    09:26 20.09.2025

  • 46 Мишел

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    Турция не само плати всичко, което Русия поиска за пилота и самолета, но и от тогава не смее да помисли за повторен такъв удар.

    Коментиран от #47, #74

    09:27 20.09.2025

  • 47 мхм

    9 12 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Колко руски талиги дръзнаха отново да навлезнат в Турция?

    Коментиран от #51, #52

    09:28 20.09.2025

  • 48 фактчекър

    4 7 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    Коментиран от #55

    09:31 20.09.2025

  • 49 Анджо

    7 11 Отговор
    Проклетият русофил как се кефи. Какво да очакваш от безмозъчни същества.🫥

    09:31 20.09.2025

  • 50 хахаха

    13 0 Отговор
    И нашето МВнР скастрило провокацията. И сега какво стана? Руснаците имат скастрена провокация. Значи ще трябва да правят нова :))

    09:32 20.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българин

    5 9 Отговор

    До коментар #47 от "мхм":

    Нито една!Но!!По 20 000 рускини всяка година стават ханъми.

    09:33 20.09.2025

  • 53 факуса

    11 4 Отговор
    вече и международни води са натовско пространство,а нашите вдиотени продажници вият без да са ги докоснали

    09:34 20.09.2025

  • 54 Балтийските крастави

    13 2 Отговор
    котараци се опитват да вкарат напрежение около Калининград но ще отнесат шамарите ако не внимават. Има си международен въздушен коридор и естонските которници нямат права над него.

    09:36 20.09.2025

  • 55 Значи според

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "фактчекър":

    Еми то като се порахождаш по жълтите пъвета
    или се разшетваш из цялата ни администрация
    директно товари с фадромата

    Коментиран от #56

    09:37 20.09.2025

  • 56 утре в 4

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Значи според":

    фадромата ще тръгне от Максуда

    09:38 20.09.2025

  • 57 ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "АМАН ОТ ИДИОТИ":

    И от НАТО - ТОЖЕ, ПРЕДИ ДА УСПЕЯТ ДА ,,ПОСЕГНАТ ,, ! ! !

    09:38 20.09.2025

  • 58 Пилотите бяха убити

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    на земята, като единия с ръчна граната взриви себе си и още 10 от ислямските терористи на ИД.

    Коментиран от #63

    09:38 20.09.2025

  • 59 Радио свобода

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "АМАН ОТ ИДИОТИ":

    Да ти обадя умнико нещо, което за никого не е тайна, че то и от натото едва ли ще остане нещо читаво.
    Аман от таквиз разбирачи , като теб.
    Гледай си нещата в Д държавата, че там нещата са бая зле.

    Коментиран от #61

    09:39 20.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ааа едва ли

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Радио свобода":

    Едва ли ще и трябват на магучая повече от три дня за Киев. Едва ли.

    09:40 20.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Игорь

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пилотите бяха убити":

    Дано се оправят хората.

    09:41 20.09.2025

  • 64 Миг37

    0 1 Отговор
    Лъжите продължават. Непрекъснато. Кой ще си цапа ръцете с кокоши корешки?

    09:41 20.09.2025

  • 65 голям смях

    4 4 Отговор
    Руските социални мрежи са пълни със съвети за рускините как най-бързо да си хванат арабин за жених.

    09:42 20.09.2025

  • 66 Георгиев

    6 0 Отговор
    Ако казаното от Москва е вярно, заглавието и половината статия става фалш. Както и коментарии и действия на нашето МВнР. Върви се към ескалация, за съжаление.

    Коментиран от #67

    09:43 20.09.2025

  • 67 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Георгиев":

    Никой не е казал, че русийката ще се спомине тихо и кротко. То и СССР не се спомина кротко.

    09:46 20.09.2025

  • 68 Скоростта на МиГ 31

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    е такава, че Естония ще я винен за 1-1,30 минутки и няма и да го засекат. С неговата скорост за 12 минути ще е минал по територия цяла Полша. Крейсерската скорост на този самолет е над 2600 км/ч.

    Коментиран от #75

    09:47 20.09.2025

  • 69 Пантеракючек

    4 2 Отговор
    Русофобията е краен етап на русофилията! Русофилите да се настроят за корекцията!

    09:48 20.09.2025

  • 70 Да де така ще да е

    2 0 Отговор
    Те били надуваеми миг 31 затова 12 Мин вятъра кадет ги отвее,не мога да разбера там всички които се изказаха едно елементарно да погледнат карта и скорост на тоз миг и ти е ясно че няма как да стане,пък нали там безполетна зона нещо си що не са ги прихванали даже ,те русия даже и не разбраха кал така букви нищо просто някой си бил казал

    09:49 20.09.2025

  • 71 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пpъч":

    Отдавна не съм се смял толкова .Нищо чудно и да е вярно само че нашите русофили не познават руснаците нито знаят руски език.

    Коментиран от #73

    09:49 20.09.2025

  • 72 Лека поправка на МиГ 31

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Крейсерската ме скорост е над 2500км/ч,винават Естония за 1-1,30 минутки.

    09:50 20.09.2025

  • 73 виц от соца е

    0 5 Отговор

    До коментар #71 от "Иван":

    Виц е като този за руския разузнавач който като пиел чай в САЩ по навик мижал с едното око, за да не си извади окото с лъжичката, която я няма.

    Коментиран от #76

    09:51 20.09.2025

  • 74 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Нищо не е платила Турция дори не се извини.

    09:53 20.09.2025

  • 75 фактчекър

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "Скоростта на МиГ 31":

    Следователно, МиГ-31 може да прелети цялата територия на Естония приблизително за около 10 до 11 минути при оптимални условия и висока скорост.

    Коментиран от #86

    09:53 20.09.2025

  • 76 Пръч

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "виц от соца е":

    Не е виц! Аз бях екскурзовода! Сега съм само пpъч!

    Коментиран от #77

    09:55 20.09.2025

  • 77 да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пръч":

    И аз бях разузнавача.

    09:56 20.09.2025

  • 78 Отново вой

    3 1 Отговор
    Зеле пак ще вие довечера ,снощи няколко исканера десетина х101 петдесетина герана ,горят още там квото са ударили

    10:00 20.09.2025

  • 79 Психо

    2 0 Отговор
    И георг се навлажни пълен смях

    10:05 20.09.2025

  • 80 Помни

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "голям смях":

    Лъжеха , че кадъна уж е свалила руският Су 24. Практически руснакът и турчина са летели в предварително догорорени за патрулиране райони . Руснакът не е очаквал подла атака в гръб , защото всеки е патрулирал в района си. За това и Су 24 след свалянето му пада в Сирия , а турски паравоенни бандити намиращи се над сирийска територия разстреляха спускащият се с парашут руснак , и отмъкнаха тялото му на турска територия . След това Ердоган върна тялото на руснака с военни почести и почетен караул , за да се извини на Путин . И най случайно седмици след това бяха взривени 2 автобуса превозващи След съвещание десетки турски пилоти от съвещание обратно базите им . Ердоган , не гъкна .

    10:06 20.09.2025

  • 81 Косьо

    2 0 Отговор
    Пълни глупости, а нашите мижитурки побързаха да се изхвърлят като ч... на пясък!

    10:08 20.09.2025

  • 82 Ненормалници

    2 1 Отговор
    Краварски слуги

    10:10 20.09.2025

  • 83 Имахме мисля 2 бр. МиГ 25

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    разузнавачи и с възможност да носят и ядрени бомби в случай на нужда. Бяха базирани в Толбухин и изритаха в посока София, северно от Червен бряг започваха завой на ляво, който подминава ше София, като "облизваше" сръбската и гръцка граници по думите на един от пилотите на този самолет, като всичко това е на височина над 20 000м. и скорост 2500км/ч и кацаше на летището след като правеше завой над Черно море навлизайки в руската черноморска зона, което ни бе разрешено. При МиГ 31 завоя е малко по-малък но не толкова съществено.

    10:10 20.09.2025

  • 84 Вижте заглавието

    0 2 Отговор
    Вижте част от съдържанието


    Руското министерство на отбраната отрече негови самолети да са нарушавали въздушното пространство на Естония. Ведомството уточни, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от Северозападна Русия към Калининград, и не са нарушили границите на други държави.

    10:12 20.09.2025

  • 85 Поговорка

    3 1 Отговор
    Видяла жабата,че подковават коня и тя вдигнала краката. Че и нашата работа е такава.

    10:16 20.09.2025

  • 86 Сметките ти

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "фактчекър":

    са грешни тотално. За 1ч изминава 2600 км, за 30мин.1300 за 15 мин 650 км, за 7мин и 30 сек. минава 325 км, за 3 мин ще измине 162 км, колкото е горе долу ширината на Естония, за това време няма да успеят и гащите да си вдигнат.

    Коментиран от #91

    10:16 20.09.2025

  • 87 Местенце

    1 3 Отговор
    Време е рашките да бъдат натикани там където им е мясгото. В блатото . Скоро.

    10:17 20.09.2025

  • 88 Пантеракючек

    3 3 Отговор
    Украинците атакуват рафинерии, а руснаците, жилищни сгради! Искат да сломят несломимия украински дух! Не им се получава!

    10:17 20.09.2025

  • 89 Местенце

    2 3 Отговор
    Време е рашките да бъдат натикани там където им е мясгото. В блатото . Скоро.

    10:17 20.09.2025

  • 90 Чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    1)Никога не сме "купували", а ни подариха два МИГ25! За да страхуваме Турция. Тогава това беше най-бързият самолет в света и с най-голям таван на полета!
    2)Никога не сме ги връщали, макар че не сме имали нужда от тях.
    До 1989г си бяха на летището в Добрич и съм ги виждал лично да излитат и кацат! По шумно нещо през живота си не съм срещал, а съм вече почти на 60г.
    Според мен са ни ги дали за да плашим турците и наистина тогава ни имаха страха.
    Какво е станало с тези два мига след 1990г. незнам. Ако някой знае, нека сподели, че ми е интересно.

    Коментиран от #94

    10:18 20.09.2025

  • 91 фактчекър

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Сметките ти":

    Миг-31 (познат и като Foxhound) е най-бързият сериен изтребител в света с максимална скорост около 3,000 км/ч (приблизително 2,8 маха).

    За да изчислим времето, за което МиГ-31 може да прелети над територията на Естония, трябва да знаем разстоянието да се премине.

    Дължината на територията на Естония от запад на изток е около 350 км.

    Максималната скорост на МиГ-31 е около 3000 км/ч, но за оперативни скорости и маневри, приемаме средна скорост около 2000 км/ч.

    Изчисление:
    t=350 км2000 км/ч=0.175 часа=10.5 минути
    t=2000 км/ч350 км=0.175 часа=10.5 минути

    Следователно, МиГ-31 може да прелети цялата територия на Естония приблизително за около 10 до 11 минути при оптимални условия и висока скорост.

    10:23 20.09.2025

  • 92 Помни

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пpъч":

    Че пишеш простотии ми е ясно . Сега аз ще ти разкажа истинска . Разказваше ни я познато момиче ескурзоводка. Водим две гурпи дойчовци и ги водим на обяд . Първото меню било боб яхния . Седят швабите и се чудят , как да го ядат това чудо . Чекатни да седнем с колежката за да видят какви прибори ще ползваме . Накрая един прегладнял взима нож и вилица . Реже от филийката парченце хляб , поставя върху нея бобено зърно , и ги поставя внимателно в устата си . Сядаме ние с колежката, грабваме лъжиците и започваме да сърбаме. Германците грабнаха лъжиците и последваха примера ни казва тя. Така , че всяка култура си има традициите . И ти едва ли би изпаднал в екстаз, ако отидеш в британски ресторант и ти сервират сочна пържола обилно полята с пчелен мед.

    Коментиран от #97

    10:23 20.09.2025

  • 93 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "А ГДЕ":

    А где Залужний?

    10:28 20.09.2025

  • 94 С едно влитане

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чебурашка":

    Не бяха 2 а 4 от които един учебно-боен.Бяха носители на ЯО ида разузнаване. С едно спиране и връщане заснемаше цялата европейска част на Турция. Разменихме ги за други руски самолети защото не можехме да ги поддържаме.

    Коментиран от #95

    10:28 20.09.2025

  • 95 Що за... Им ни

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "С едно влитане":

    Що за тъп текст редактор???

    10:30 20.09.2025

  • 96 Леле, колко

    0 0 Отговор
    Сме строги! Леле, колко сме страшни - вече направо Русия кастрим! Направо тръпки ме побиват!

    10:30 20.09.2025

  • 97 Пръч

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Помни":

    По какво разбра, че моята история не е истинска? Русофилът и да го хванат със свалени биkини, пак ще отрича, независимо дали има доказателства! От теб научавам че германците имат традиция да слагат бобено зърно на парченце хляб! Да го сложа на екскурзоводката ти русофилка!

    10:32 20.09.2025