Новини
Свят »
Украйна »
Москва: Най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Москва: Най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ

20 Септември, 2025 09:53 748 25

  • русия-
  • украйна-
  • запорожка аец-
  • международна агенция за атомна енергия

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно

Москва: Най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза днес, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на сградата на учебно-тренировъчен център. Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място, пише в изявлението.

В текста се посочва, че радиационният фон в района е в рамките на нормалното.

"Въпреки абсурдните и опасни действия на киевския режим ситуацията е под контрол", подчертаха от пресслужбата на назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Във вторник МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до централата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    15 1 Отговор
    Зе има шанс да поостане президент, само в резултат на тежък инцидент - или ядрен, с някоя АЕЦ, или военен, както с опита си да провокира Полша с сглобени от паднали руски дронове. За сега не му минава номера, и е пътник.

    Коментиран от #3, #5

    09:56 20.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    09:56 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 а ние верваме ли верваме

    10 1 Отговор
    Още малко Зеленси ще си хвърли и ЯО над киев за да обвини Москва. Да. А Зеленски си умира от желание да сдобие Украйна с втора територия като Чернобил.

    Коментиран от #9

    09:58 20.09.2025

  • 5 Трай ма

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Чи ки йо не до кла те на

    09:58 20.09.2025

  • 6 минувач

    15 1 Отговор
    Укрите са неможачи - днес атакуват , утре от ранна утрин реват и се сополивят , че пак ги бият лошите руснаци ...А войната все още не е започнала ....

    10:00 20.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Зеленски иска да реши проблемите на ЕС с недостига на енергия!🦧🦍🥳🤣🤣🤣🖕

    10:00 20.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "а ние верваме ли верваме":

    Че кой взриви Чернобил, бе? Пак укрите го направиха под вещото ръководство на МИ6 и ЦРУ.
    Руснаците ви псотроиха атомни електроцентрали и ви ги ПОДАРИХА, а вие една взривихте и сега сте искате да повторите. Държава като картинка ви направиха, вие и нея я раздадохте на Блекрок и пр.
    Аман от облъчени, еййй!

    Коментиран от #16

    10:02 20.09.2025

  • 10 САЩ, Израел и Украйна

    7 1 Отговор
    Са трите държави, доказано ядрени терористи. Други няма в света

    10:05 20.09.2025

  • 11 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "урсула":

    Дано не гръмне АЕЦ-ца, че може на Зели да му свършат мъките, ама ще почнат нашите и на децата ни мъки.
    А ако не знаеш какви са мъки, питай хората в Хурошима и Нагасаки.
    Тия дето викат "Дончо/Путине, фръгай атома" са играли само кънтърстрайк и си мислят, че имат по 100 живота.
    Ако стане ядрен апокалипсис, живите ще завиждат на мъртвите и ще проклинат майчиното си мляко, докато кожата им се съблича като на гущер.

    10:06 20.09.2025

  • 12 чухте ли

    0 3 Отговор
    русийката изпратила мишки в космоса!

    10:06 20.09.2025

  • 13 Фактчекър

    0 0 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    Коментиран от #15, #20

    10:07 20.09.2025

  • 14 Запорожката АЕЦ

    2 0 Отговор
    Враг на атлантиците. Кога ли и АЕЦ Козлодуй ще им стане враг?

    10:08 20.09.2025

  • 15 Значи всички атлантенца в България

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фактчекър":

    Са престъпници нали? (Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.)

    10:10 20.09.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Това не е вярно!Атома дава сила и укрепва здравето!🌈🛴🥳🤣🖕

    10:11 20.09.2025

  • 17 Значи всички атлантенца в България

    3 2 Отговор
    Са престъпници нали? (.(Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.) А някой министри включително и Митов дори са женени за шпионки. Щатни шпионки на чуждо разузнаване!

    Коментиран от #19

    10:12 20.09.2025

  • 18 защо

    0 0 Отговор
    "Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място"
    "Тези твърдения не са проверени по независим път"
    Щом украинските власти не са потвърдили, коя е МААЕ та да питат тях?

    10:15 20.09.2025

  • 19 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Значи всички атлантенца в България":

    Те са правилни шпиони, демократи

    10:15 20.09.2025

  • 20 А от тези в парламента и МС

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фактчекър":

    Има ли "Лица", които работят против България ? Атлантиците какво точно правят според теб? А? Нещо добро направили ли са за България ? Сещаш ли се за нещо което да не е било "против България"?

    Коментиран от #22

    10:17 20.09.2025

  • 21 За сега

    1 0 Отговор
    "радиационният фон в района е в рамките на нормалното...." .....За сега !

    10:20 20.09.2025

  • 22 Има!

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "А от тези в парламента и МС":

    Който работи ПРОТИВ ОФИЦИАЛНИЯ курс на България ще си понесе отговорността. Независимо на какво ниво е работил срещу България.

    Коментиран от #25

    10:20 20.09.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Само атома може да спре монголо-маскалските орди!

    10:21 20.09.2025

  • 24 А протестна Нота

    1 1 Отговор
    От Външно министерство и ГЕЙргиев няма ли да има относно тези украински атаки ? А? Или този ядрен тероризъм е приемлив за недоразуменията в МС ? По безопасен ли е от дрончетата в Полша? Що сега не врякат?

    10:24 20.09.2025

  • 25 Тея с "ОФИЦИАЛНИЯ курс"

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Има!":

    По времето на ВСВ ще ни припомниш ли какво се случи после? Когато се оказа че не е ОФИЦИАЛНИЯ а престъпен ....

    10:28 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания