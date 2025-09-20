Москва: Най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза днес, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на сградата на учебно-тренировъчен център. Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място, пише в изявлението.
В текста се посочва, че радиационният фон в района е в рамките на нормалното.
"Въпреки абсурдните и опасни действия на киевския режим ситуацията е под контрол", подчертаха от пресслужбата на назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ.
Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.
В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.
Във вторник МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до централата.
1 Фен
Коментиран от #3, #5
09:56 20.09.2025
2 Последния Софиянец
09:56 20.09.2025
4 а ние верваме ли верваме
Коментиран от #9
09:58 20.09.2025
5 Трай ма
До коментар #1 от "Фен":Чи ки йо не до кла те на
09:58 20.09.2025
6 минувач
10:00 20.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
10:00 20.09.2025
9 Механик
До коментар #4 от "а ние верваме ли верваме":Че кой взриви Чернобил, бе? Пак укрите го направиха под вещото ръководство на МИ6 и ЦРУ.
Руснаците ви псотроиха атомни електроцентрали и ви ги ПОДАРИХА, а вие една взривихте и сега сте искате да повторите. Държава като картинка ви направиха, вие и нея я раздадохте на Блекрок и пр.
Аман от облъчени, еййй!
Коментиран от #16
10:02 20.09.2025
10 САЩ, Израел и Украйна
10:05 20.09.2025
11 Механик
До коментар #8 от "урсула":Дано не гръмне АЕЦ-ца, че може на Зели да му свършат мъките, ама ще почнат нашите и на децата ни мъки.
А ако не знаеш какви са мъки, питай хората в Хурошима и Нагасаки.
Тия дето викат "Дончо/Путине, фръгай атома" са играли само кънтърстрайк и си мислят, че имат по 100 живота.
Ако стане ядрен апокалипсис, живите ще завиждат на мъртвите и ще проклинат майчиното си мляко, докато кожата им се съблича като на гущер.
10:06 20.09.2025
12 чухте ли
10:06 20.09.2025
13 Фактчекър
Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:
Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.
Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.
Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.
Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав
Коментиран от #15, #20
10:07 20.09.2025
14 Запорожката АЕЦ
10:08 20.09.2025
15 Значи всички атлантенца в България
До коментар #13 от "Фактчекър":Са престъпници нали? (Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.)
10:10 20.09.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #9 от "Механик":Това не е вярно!Атома дава сила и укрепва здравето!🌈🛴🥳🤣🖕
10:11 20.09.2025
17 Значи всички атлантенца в България
Коментиран от #19
10:12 20.09.2025
18 защо
"Тези твърдения не са проверени по независим път"
Щом украинските власти не са потвърдили, коя е МААЕ та да питат тях?
10:15 20.09.2025
19 Сорос
До коментар #17 от "Значи всички атлантенца в България":Те са правилни шпиони, демократи
10:15 20.09.2025
20 А от тези в парламента и МС
До коментар #13 от "Фактчекър":Има ли "Лица", които работят против България ? Атлантиците какво точно правят според теб? А? Нещо добро направили ли са за България ? Сещаш ли се за нещо което да не е било "против България"?
Коментиран от #22
10:17 20.09.2025
21 За сега
10:20 20.09.2025
22 Има!
До коментар #20 от "А от тези в парламента и МС":Който работи ПРОТИВ ОФИЦИАЛНИЯ курс на България ще си понесе отговорността. Независимо на какво ниво е работил срещу България.
Коментиран от #25
10:20 20.09.2025
23 Ганя Путинофила
10:21 20.09.2025
24 А протестна Нота
10:24 20.09.2025
25 Тея с "ОФИЦИАЛНИЯ курс"
До коментар #22 от "Има!":По времето на ВСВ ще ни припомниш ли какво се случи после? Когато се оказа че не е ОФИЦИАЛНИЯ а престъпен ....
10:28 20.09.2025