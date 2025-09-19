"Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за нови санкции срещу Русия. Комисията предлага да се забрани вносът на руски втечнен газ, да се наложат допълнителни ограничения срещу руските банки и на износа към Русия на някои стоки, съобщава БТА.
В последния месец Русия показа презрение към дипломацията и международното право, предприе едни от най-мащабните въздушни удари срещу Украйна от началото на войната, порази правителствени сгради и домове на граждани, удари представителството на ЕС в Киев, отбеляза Фон дер Лайен. Заплахите за ЕС нарастват, през последните две седмици руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и Румъния. Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска, добави тя.
Фон дер Лайен отбеляза, че военната икономика на Русия се поддържа от приходи от продажбата на изкопаеми горива. Искаме да намалим тези приходи, посочи тя. По нейните думи ЕК предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари. Време е да затворим кранчето, готови сме, разнообразяваме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, добави тя. По нейните думи се предвижда разширяване на списъка със санкционираните кораби до 560 плавателни съда, налагане на пълна забрана за търговия с "Роснефт" и "Газпромнефт". Комисията предвижда мерки срещу рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически компании в страни страни извън ЕС, включително Китай. За три години приходите на Русия от продажбата на петрол в Европа са намалели с 90 на сто, сега обръщаме тази страница завинаги, каза Фон дер Лайен.
Тя добави, че се предлага забрана за транзакции с още банки в Русия и с банки в други страни. Засилваме мерките срещу заобикалянето на санкциите, за първи път ще бъдат засегнати криптоплатформите и ще се забранят транзакциите в криптовалути. Изброяваме чуждестранни банки, свързани с руски алтернативни разплащателни системи, ограничаваме транзакциите с организации в специални икономически зони, посочи Фон дер Лайен.
По нейните думи се предвижда също разширяване на списъка със забранените за пряк износ към Русия стоки и технологии, използвани на бойното поле.
Санкциите силно засягат руската икономика, лихвеният процент е 17 на сто, инфлацията постоянно e висока. Достъпът на Русия до финансиране и до приходи постоянно намалява. Знаем, че нашите санкции са ефективно средство за икономически натиск. Ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир, каза Фон дер Лайен.
Предложенията на Европейската комисия подлежат на единодушно одобрение от държавите в ЕС, за да бъдат въведени.
1 Данко
16:07 19.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #36, #45
16:07 19.09.2025
3 Данко
Коментиран от #97, #107
16:08 19.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:09 19.09.2025
5 Атина Палада
Коментиран от #104
16:10 19.09.2025
6 Хоризонтът на
16:10 19.09.2025
7 az СВО ПОБЕДА80
16:11 19.09.2025
8 Делю Хайдутин
16:12 19.09.2025
9 Забрана
16:12 19.09.2025
10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #37, #102
16:13 19.09.2025
11 Kaлпазанин
16:13 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ха ха ха
16:14 19.09.2025
14 Тоя филм го гледахме 1989та
Коментиран от #43
16:15 19.09.2025
15 2025 краят на Путин
16:15 19.09.2025
16 Калпазанин
16:16 19.09.2025
17 минувач
16:16 19.09.2025
18 Сталин
Коментиран от #28
16:17 19.09.2025
19 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #22, #23
16:17 19.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пора
Коментиран от #25
16:19 19.09.2025
22 Цнйфъ
До коментар #19 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.
Коментиран от #54
16:20 19.09.2025
23 Сталин
До коментар #19 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":Така е, вият на умрело от заран, усещат края, а кабзон пее над калния площад!
16:20 19.09.2025
24 Антируснак
16:20 19.09.2025
25 Сталин
До коментар #21 от "Пора":100% факт, а с нея и русорабите продажни!
16:21 19.09.2025
26 Факти
Коментиран от #31
16:21 19.09.2025
27 Читател
Коментиран от #30
16:21 19.09.2025
28 Нема кво да те чакам.
До коментар #18 от "Сталин":!От горната част на тялото се разделяш с 20 сантиметра.
16:22 19.09.2025
29 Читател
16:23 19.09.2025
30 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #27 от "Читател":Tова са руски фейкове.
Коментиран от #32
16:23 19.09.2025
31 Майна
До коментар #26 от "Факти":Перфектен лидер на сатаната, да видим кога ще потъне в пламъците
16:24 19.09.2025
32 Читател
До коментар #30 от "иzпражнението гайтанджиева":Така ни каза тьота, пияна е от пладне!
16:24 19.09.2025
33 Ъъъъъъъъ
И? Ко от туй? И без петел ще съмне!
16:24 19.09.2025
34 Майна
16:25 19.09.2025
35 Кая Калас
16:25 19.09.2025
36 ох на батко последната софиянка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":как си ма джедърке
Коментиран от #41
16:26 19.09.2025
37 така ли ма
До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":мило розово пони бягай да си заредиш вибриращия пингвин
16:27 19.09.2025
38 аz СВО Победа80
Коментиран от #42
16:27 19.09.2025
39 Ее мии
Коментиран от #44, #47, #48
16:27 19.09.2025
40 минувач
16:27 19.09.2025
41 Копеи не философствай!
До коментар #36 от "ох на батко последната софиянка":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
Коментиран от #49
16:28 19.09.2025
42 Майна
До коментар #38 от "аz СВО Победа80":Събаряй всички мочи, а копейките в калния сибир.
Коментиран от #46
16:28 19.09.2025
43 и аз гледах един филм
До коментар #14 от "Тоя филм го гледахме 1989та":как от мъже станахте жени е верно никни ви брада и косми по краката но всичко с времето си ще ви лющя всички лгблт момичета
Коментиран от #50
16:28 19.09.2025
44 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Ее мии":А копейките ще си ровите пак по сметищата потомствено!
16:29 19.09.2025
45 Хахахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нещо много зле ти действат патоките които пиеш.
16:30 19.09.2025
46 ти от онези майни ли си
До коментар #42 от "Майна":смолянските или от долно воден пома@@ците
Коментиран от #59
16:30 19.09.2025
47 Тихо пр@длякk!
До коментар #39 от "Ее мии":Не си компетентен.
Коментиран от #53
16:30 19.09.2025
48 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #39 от "Ее мии":Това са руски лъжи.
16:31 19.09.2025
49 ще пълян теб
До коментар #41 от "Копеи не философствай!":и майка ти нали обичате партита двете да ви
16:31 19.09.2025
50 абе
До коментар #43 от "и аз гледах един филм":друго си е топките да са ти хванати от полуеврейско джудже и да слушкаш какво ти е казано без право на мнение. А "в устите" ви все джендъри и мераци за мъжки ласки. За друго не можете да говорите.
Коментиран от #56, #57
16:32 19.09.2025
51 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
Коментиран от #65
16:33 19.09.2025
52 Уса
Коментиран от #60
16:33 19.09.2025
53 хаха ти верно си
До коментар #47 от "Тихо пр@длякk!":че не си и пръд@ляк от многото наденица няма звук
16:33 19.09.2025
54 Хахахаха
До коментар #22 от "Цнйфъ":Да бе и най важното да е украинска копейка.
16:33 19.09.2025
55 А где
16:33 19.09.2025
56 Синчето на Соловьов
До коментар #50 от "абе":Не говори така за нас....джендърите.
Коментиран от #62
16:33 19.09.2025
57 абе как звучи гейташ
До коментар #50 от "абе":ко ама моме изразявам мнение и не е като твоето ге@№йско бегай да събираш краставиците
16:34 19.09.2025
58 онзи
Коментиран от #64
16:34 19.09.2025
59 Механик
До коментар #46 от "ти от онези майни ли си":От тия който маат найка ти в ауспуха за по 20 рубли!
Коментиран от #66
16:35 19.09.2025
60 Путинистче идиотче
До коментар #52 от "Уса":Никой не ни ще газа....САЩ си шиткат своя. Те са най големият производител на газ....Русия пак прецакана.
16:35 19.09.2025
61 000
16:35 19.09.2025
62 колко си умна
До коментар #56 от "Синчето на Соловьов":една и съща джендърка с различни никове за кой вас та вие сте си лгблт пе@@№да@№$ЛКИ на отвопрено общество
Коментиран от #67
16:35 19.09.2025
63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #71
16:36 19.09.2025
64 Санкциите
До коментар #58 от "онзи":Са наврени здраво в сатрапа кремълски...
Коментиран от #70
16:36 19.09.2025
65 Мдаа
До коментар #51 от "АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ":ОТ АРАБИТЕ, ЩЕ ПОЛУЧИШ РЯЗАН ПОЛУМЕСЕЦ🤣
Коментиран от #73
16:36 19.09.2025
66 ооо как си ма бат
До коментар #59 от "Механик":ал днес колко заработи ?1$ или 2$
16:37 19.09.2025
67 Синчето на Соловьов
До коментар #62 от "колко си умна":Ние сме умни джендърчета.....
16:37 19.09.2025
68 От страни
Коментиран от #89
16:37 19.09.2025
69 Бай ви Дони
Коментиран от #87
16:37 19.09.2025
70 онзи
До коментар #64 от "Санкциите":И още по- надълбоко в зеленият гном ! Да му е топличко на шмъркача ... !
16:37 19.09.2025
71 000
До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Последна ще е и за господарите от бункера, факт!
16:37 19.09.2025
72 Симеон Иванов
Ама като се ръководят от ла.й..на като теб ...
Коментиран от #76
16:37 19.09.2025
73 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
До коментар #65 от "Мдаа":За евраци, арабите са готови на всичко...
16:38 19.09.2025
74 Годината е 2027
Коментиран от #81, #83
16:38 19.09.2025
75 Атина Палада
Кога сте лъгали?Тогава,когато ни разказвахте,че ЕС изобщо не внася газ или сега,че внася,но има предложение да не внася?:)))
Коментиран от #78, #80, #82
16:38 19.09.2025
76 Путинистче идиотче
До коментар #72 от "Симеон Иванов":Затриват руската икономика, ЕС си върви добре...
16:38 19.09.2025
77 Мишел
16:39 19.09.2025
78 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #75 от "Атина Палада":Руснаците винаги лъжат.
16:40 19.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Тихо бе парццал!
До коментар #75 от "Атина Палада":Не си компетентен.
Коментиран от #84
16:40 19.09.2025
81 Атина Палада
До коментар #74 от "Годината е 2027":Защо лъжеш? Мъже останаха само в Русия!По света извън Русия мъжете станаха жени:)
Коментиран от #85
16:40 19.09.2025
82 Пепи Волгата
До коментар #75 от "Атина Палада":Не знам и не ме интересува Аз избрах еврото!А ти?
Коментиран от #88
16:41 19.09.2025
83 Атина Палада
До коментар #74 от "Годината е 2027":Рушляците гният в окопите на фронта да пазят яхтите и дворците на бункерното, а пияните вдовици се наливат със самагон и надуват китаиски и африкански маркучи, само копейките им завиждат на клошарията!
16:41 19.09.2025
84 Атина Палада
До коментар #80 от "Тихо бе парццал!":Парцццццал е оная дето те е родила...Разбрали т.ара.лясник???
16:42 19.09.2025
85 Тихо пръдльо!
До коментар #81 от "Атина Палада":Лапай бахура.
16:42 19.09.2025
86 Слав
16:42 19.09.2025
87 Мъск:
До коментар #69 от "Бай ви Дони":Споко, Дони... газта не мирише! Ще я одонираме руската с американски одонатор и далаверката е готова...
16:43 19.09.2025
88 Атина Палада
До коментар #82 от "Пепи Волгата":Ние чакаме тьота да изтрезнее в понеделник да ни обещае пак някоя ребла за другия месец, но само лъжи 4та годшна!
16:43 19.09.2025
89 Димяща ушанка
До коментар #68 от "От страни":Утре!Със сигурност.
16:43 19.09.2025
90 Копейската Измет квичи.
16:44 19.09.2025
91 ааааа
Коментиран от #95, #99
16:45 19.09.2025
92 сбогом газпром
ха ха ха
то друга освен руската няма
Коментиран от #93
16:49 19.09.2025
93 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
До коментар #92 от "сбогом газпром":Чао Газпром, чао Руски газ
16:50 19.09.2025
94 АБВ
САЩ ще продават скъпо, арабелите също, Китай, Индия и др. пък ще купуват евтино. Идвете групи знаят, че докато има война в Украйна ще печелят. А управляващите ЕС са дебили.
Коментиран от #96
16:51 19.09.2025
95 Не мисли за Европа
До коментар #91 от "ааааа":Газ имаме и евраци имаме.....Путин да му мисли, че нещо го закъсва и с бензина....
16:51 19.09.2025
96 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
До коментар #94 от "АБВ":Дали на ЕС не му е добре.....
16:52 19.09.2025
97 дончичо
До коментар #3 от "Данко":А народен съд как ти се струва
Коментиран от #101, #105
16:55 19.09.2025
98 Каунь
16:56 19.09.2025
99 Ко стаа бе руски буклук?
До коментар #91 от "ааааа":ИзмръзнА ли Европа 4 години без руска газ че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #110
16:57 19.09.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Копейкотрошач
До коментар #97 от "дончичо":А вратлето какво?
16:58 19.09.2025
102 дончичо
До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":А вие нямате газ и купувате от някъде си ,,,атой отново и отново се оказва на Газпром
Купувачи на газ...
Коментиран от #109
16:59 19.09.2025
103 604
16:59 19.09.2025
104 Цък
До коментар #5 от "Атина Палада":Защо си толкова тъп. Русия е брутен износител на храни, благодарение на санкциите. Но ако Русия спре доставката на нефт, газ, уран и торове/ а не алабалистичните санкции на ЕС/ Европа ще глътне вода. Защо няма истински санкции? Защо толкова много западни фирми работят официално в Русия? Защо и много западни фирми намират пътища да заобикалят санкции. Има американски фирми, които работят в Русия още от царско време, работи ли са през соца работят и сега
Коментиран от #108
17:00 19.09.2025
105 Отец Теофилий
До коментар #97 от "дончичо":Спипам ли те дъното на язовира е твое.
17:00 19.09.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 604
До коментар #3 от "Данко":Питъй кики де съ му корабити?
17:01 19.09.2025
108 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #104 от "Цък":Че откога в Русия има пътища?
17:01 19.09.2025
109 АБВ
До коментар #102 от "дончичо":Копейка празна и пробита, стига фантазии, матушката ви кална е във фалит, свиквайте!
17:03 19.09.2025
110 ои8уйхътгрф
До коментар #99 от "Ко стаа бе руски буклук?":И как го реши това, че сте БЕЗ руска газ??? Записвай си:
Русия продава ПОВЕЧЕ газ сега отколкото когато вие купувахте... И някак "случайно" 75% от газта дето ви носят с кораби е с марка "100% MADE IN RUSSIA"... Само дето корабчето е под катарски флаг... примерно...
Вкратце- не сте замръзнАли щото все още купувате руски газ... На безобразно високи цени...
17:06 19.09.2025