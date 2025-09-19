Новини
Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ
  Тема: Украйна

Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ

19 Септември, 2025 16:06

Фон дер Лайен отбеляза, че военната икономика на Русия се поддържа от приходи от продажбата на изкопаеми горива

Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за нови санкции срещу Русия. Комисията предлага да се забрани вносът на руски втечнен газ, да се наложат допълнителни ограничения срещу руските банки и на износа към Русия на някои стоки, съобщава БТА.

В последния месец Русия показа презрение към дипломацията и международното право, предприе едни от най-мащабните въздушни удари срещу Украйна от началото на войната, порази правителствени сгради и домове на граждани, удари представителството на ЕС в Киев, отбеляза Фон дер Лайен. Заплахите за ЕС нарастват, през последните две седмици руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и Румъния. Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска, добави тя.

Още новини от Украйна

Фон дер Лайен отбеляза, че военната икономика на Русия се поддържа от приходи от продажбата на изкопаеми горива. Искаме да намалим тези приходи, посочи тя. По нейните думи ЕК предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари. Време е да затворим кранчето, готови сме, разнообразяваме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, добави тя. По нейните думи се предвижда разширяване на списъка със санкционираните кораби до 560 плавателни съда, налагане на пълна забрана за търговия с "Роснефт" и "Газпромнефт". Комисията предвижда мерки срещу рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически компании в страни страни извън ЕС, включително Китай. За три години приходите на Русия от продажбата на петрол в Европа са намалели с 90 на сто, сега обръщаме тази страница завинаги, каза Фон дер Лайен.

Тя добави, че се предлага забрана за транзакции с още банки в Русия и с банки в други страни. Засилваме мерките срещу заобикалянето на санкциите, за първи път ще бъдат засегнати криптоплатформите и ще се забранят транзакциите в криптовалути. Изброяваме чуждестранни банки, свързани с руски алтернативни разплащателни системи, ограничаваме транзакциите с организации в специални икономически зони, посочи Фон дер Лайен.

По нейните думи се предвижда също разширяване на списъка със забранените за пряк износ към Русия стоки и технологии, използвани на бойното поле.

Санкциите силно засягат руската икономика, лихвеният процент е 17 на сто, инфлацията постоянно e висока. Достъпът на Русия до финансиране и до приходи постоянно намалява. Знаем, че нашите санкции са ефективно средство за икономически натиск. Ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир, каза Фон дер Лайен.

Предложенията на Европейската комисия подлежат на единодушно одобрение от държавите в ЕС, за да бъдат въведени.


  1 Данко

    30 4 Отговор
    Това значи, че Боташ става печеливш ли?!

    16:07 19.09.2025

  2 Последния Софиянец

    12 45 Отговор
    Нищо не трябва да се купува от алкохализираните терористи, трябва да се оставят заградени с бодливи огради да се въргалят в тинята умиряйки пак от глад!

    Коментиран от #36, #45

    16:07 19.09.2025

  3 Данко

    10 31 Отговор
    Но рублен боташа трябва да изгние в затвора.

    Коментиран от #97, #107

    16:08 19.09.2025

  4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 36 Отговор
    Пълно ембарго на всичко от азиатската орда‼️

    16:09 19.09.2025

  5 Атина Палада

    11 33 Отговор
    Ще ядат нафта и кал впалкохолния фалифат на бункерното.

    Коментиран от #104

    16:10 19.09.2025

  6 Хоризонтът на

    41 4 Отговор
    дипломация, дълновидността и управление на ЕК се редуцира до една точка, наречена САНКЦИИ.

    16:10 19.09.2025

  7 az СВО ПОБЕДА80

    10 36 Отговор
    До къде се докара геостратега с ботокса, от Киев за три дня!

    16:11 19.09.2025

  8 Делю Хайдутин

    11 30 Отговор
    Само млагене и санкции за терористите и копейките им, от друго не разбират.

    16:12 19.09.2025

  9 Забрана

    7 18 Отговор
    За бащата на някаква Саяна по всички телевизии.

    16:12 19.09.2025

  10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 32 Отговор
    Газпром е във фалит, жалки вати!

    Коментиран от #37, #102

    16:13 19.09.2025

  11 Kaлпазанин

    34 6 Отговор
    С нейното благосъстояние от ваксини и спонсориране на евреи да избиват палестинци и руснаци и укри да се самоизбиввт ,няма некръвно свързан руснак и украинец .но пък в укрия им назначиха евреин ,Юда

    16:13 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  13 ха ха ха

    9 26 Отговор
    Закривай. Затваряйте кочината и да си го пият там. След 2035 няма да трябва на никой тоя газ.

    16:14 19.09.2025

  14 Тоя филм го гледахме 1989та

    16 22 Отговор
    Следва разпад на СССР 2.0.

    Коментиран от #43

    16:15 19.09.2025

  15 2025 краят на Путин

    11 34 Отговор
    Свободата,бавно но сигурно приближава. Горката русия,следва инфлация,рецесия, изплащане на репарации,регрес, но така си го направиха братушките

    16:15 19.09.2025

  16 Калпазанин

    5 24 Отговор
    Но до като не се унищожи калния султанат и ботокса не висне от башнята няма да има мир по света, от мен да го запомните!

    16:16 19.09.2025

  17 минувач

    30 5 Отговор
    Урсулианците само лаят , но продължават да си внасят руския газ , пък санкциите - те са за пред НЕУмните ....

    16:16 19.09.2025

  18 Сталин

    38 7 Отговор
    Чакай малко нали никой не трябваше да купува руски газ отдавна значи нашите партньори ни обясняват че руския газ е лош и не трябва да купуваме,а те негодниците още лапат евтина руска газ

    Коментиран от #28

    16:17 19.09.2025

  19 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 26 Отговор
    Копейките вият гладни по бунищата, спират взятките‼️

    Коментиран от #22, #23

    16:17 19.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  21 Пора

    6 25 Отговор
    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #25

    16:19 19.09.2025

  22 Цнйфъ

    7 23 Отговор

    До коментар #19 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    Коментиран от #54

    16:20 19.09.2025

  23 Сталин

    6 24 Отговор

    До коментар #19 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Така е, вият на умрело от заран, усещат края, а кабзон пее над калния площад!

    16:20 19.09.2025

  24 Антируснак

    7 25 Отговор
    Най-добре да спре миризливият московски газ

    16:20 19.09.2025

  25 Сталин

    5 21 Отговор

    До коментар #21 от "Пора":

    100% факт, а с нея и русорабите продажни!

    16:21 19.09.2025

  26 Факти

    23 3 Отговор
    Олицетворението на този режим е Урсула фон дер Лайен – най-лошият лидер от всички“, заяви Влаардингебрук. Тя обвини председателя на ЕК, че: е наложила Зеления пакт, „осакатяващ икономиката“; е въвела Миграционния пакт, „който заменя местното население“; е стартирала програмата „Rearm Europe“ – фонд от 800 млрд. евро за Украйна, която „не трябва да е част от ЕС“; не е дала отчетност за SMS кореспонденцията си с шефа на Pfizer относно многомилиарден договор за ваксини.!

    Коментиран от #31

    16:21 19.09.2025

  27 Читател

    22 5 Отговор
    Всички абсолютно внасят и ползват една и съща газ,от Русия само че на 3,4 пъти по-скъпо защото я внасят демократично краварски фирми.

    Коментиран от #30

    16:21 19.09.2025

  28 Нема кво да те чакам.

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    !От горната част на тялото се разделяш с 20 сантиметра.

    16:22 19.09.2025

  29 Читател

    5 19 Отговор
    Но едно е сигурно, прогнилата матушка утече у тинята, тази зима почва.майдана и глада в блатата.

    16:23 19.09.2025

  30 иzпражнението гайтанджиева

    2 17 Отговор

    До коментар #27 от "Читател":

    Tова са руски фейкове.

    Коментиран от #32

    16:23 19.09.2025

  31 Майна

    10 5 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Перфектен лидер на сатаната, да видим кога ще потъне в пламъците

    16:24 19.09.2025

  32 Читател

    2 14 Отговор

    До коментар #30 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Така ни каза тьота, пияна е от пладне!

    16:24 19.09.2025

  33 Ъъъъъъъъ

    10 4 Отговор
    "Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ"

    И? Ко от туй? И без петел ще съмне!

    16:24 19.09.2025

  34 Майна

    3 18 Отговор
    Копейкитеи пияните им господари трябва да са в.чувал.

    16:25 19.09.2025

  35 Кая Калас

    19 2 Отговор
    РАЗБРАХМЕ, ЧЕ НЯМА ДА КУПУВАТ ОТ РУСИЯ? ДО ТУК ДОБРЕ. НО ОТКЪДЕ ТОГАВА ПО ДЯВОЛИТЕ, ЩЕ КУПУВАТ? ОТ КОСМОСА ЛИ? 😂

    16:25 19.09.2025

  36 ох на батко последната софиянка

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    как си ма джедърке

    Коментиран от #41

    16:26 19.09.2025

  37 така ли ма

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    мило розово пони бягай да си заредиш вибриращия пингвин

    16:27 19.09.2025

  38 аz СВО Победа80

    3 13 Отговор
    Една подробност!Внасят предложение за събаряне на Альоша.

    Коментиран от #42

    16:27 19.09.2025

  39 Ее мии

    15 1 Отговор
    САЩ ще си купува руски втечнен газ от Русия на евтиния и ще го продава на двойна тройна цена на ЕС. И вълкът сит и агнето цяло но малко поумряло.

    Коментиран от #44, #47, #48

    16:27 19.09.2025

  40 минувач

    2 13 Отговор
    Само от загрузка от 200 разбира ватата.

    16:27 19.09.2025

  41 Копеи не философствай!

    3 15 Отговор

    До коментар #36 от "ох на батко последната софиянка":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    Коментиран от #49

    16:28 19.09.2025

  42 Майна

    2 18 Отговор

    До коментар #38 от "аz СВО Победа80":

    Събаряй всички мочи, а копейките в калния сибир.

    Коментиран от #46

    16:28 19.09.2025

  43 и аз гледах един филм

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя филм го гледахме 1989та":

    как от мъже станахте жени е верно никни ви брада и косми по краката но всичко с времето си ще ви лющя всички лгблт момичета

    Коментиран от #50

    16:28 19.09.2025

  44 Последния Софиянец

    3 15 Отговор

    До коментар #39 от "Ее мии":

    А копейките ще си ровите пак по сметищата потомствено!

    16:29 19.09.2025

  45 Хахахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нещо много зле ти действат патоките които пиеш.

    16:30 19.09.2025

  46 ти от онези майни ли си

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Майна":

    смолянските или от долно воден пома@@ците

    Коментиран от #59

    16:30 19.09.2025

  47 Тихо пр@длякk!

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Ее мии":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #53

    16:30 19.09.2025

  48 иzпражнението гайтанджиева

    1 12 Отговор

    До коментар #39 от "Ее мии":

    Това са руски лъжи.

    16:31 19.09.2025

  49 ще пълян теб

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Копеи не философствай!":

    и майка ти нали обичате партита двете да ви

    16:31 19.09.2025

  50 абе

    3 10 Отговор

    До коментар #43 от "и аз гледах един филм":

    друго си е топките да са ти хванати от полуеврейско джудже и да слушкаш какво ти е казано без право на мнение. А "в устите" ви все джендъри и мераци за мъжки ласки. За друго не можете да говорите.

    Коментиран от #56, #57

    16:32 19.09.2025

  51 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    3 10 Отговор
    Другото е демагогия на путинистите...

    Коментиран от #65

    16:33 19.09.2025

  52 Уса

    10 1 Отговор
    Чудесно,ще купувате от нашия втечнен руски.Дължите милиарди

    Коментиран от #60

    16:33 19.09.2025

  53 хаха ти верно си

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо пр@длякk!":

    че не си и пръд@ляк от многото наденица няма звук

    16:33 19.09.2025

  54 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Цнйфъ":

    Да бе и най важното да е украинска копейка.

    16:33 19.09.2025

  55 А где

    1 8 Отговор
    МОЧАТА?

    16:33 19.09.2025

  56 Синчето на Соловьов

    1 7 Отговор

    До коментар #50 от "абе":

    Не говори така за нас....джендърите.

    Коментиран от #62

    16:33 19.09.2025

  57 абе как звучи гейташ

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "абе":

    ко ама моме изразявам мнение и не е като твоето ге@№йско бегай да събираш краставиците

    16:34 19.09.2025

  58 онзи

    8 0 Отговор
    Акушерката що не си навре тия санкции веднъж завинаги там , където слънцето не огрява ?!

    Коментиран от #64

    16:34 19.09.2025

  59 Механик

    2 9 Отговор

    До коментар #46 от "ти от онези майни ли си":

    От тия който маат найка ти в ауспуха за по 20 рубли!

    Коментиран от #66

    16:35 19.09.2025

  60 Путинистче идиотче

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "Уса":

    Никой не ни ще газа....САЩ си шиткат своя. Те са най големият производител на газ....Русия пак прецакана.

    16:35 19.09.2025

  61 000

    9 1 Отговор
    1/3 от страните в еврозоната са банкрутирали. Дълговата криза чука на вратата. Европа не произвежда нищо високотехнологично. Групаците от европейската комисия се занимават само с Русия. Ес приключи!

    16:35 19.09.2025

  62 колко си умна

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Синчето на Соловьов":

    една и съща джендърка с различни никове за кой вас та вие сте си лгблт пе@@№да@№$ЛКИ на отвопрено общество

    Коментиран от #67

    16:35 19.09.2025

  63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 8 Отговор
    Тая зима е последна на копейките‼️

    Коментиран от #71

    16:36 19.09.2025

  64 Санкциите

    1 11 Отговор

    До коментар #58 от "онзи":

    Са наврени здраво в сатрапа кремълски...

    Коментиран от #70

    16:36 19.09.2025

  65 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ":

    ОТ АРАБИТЕ, ЩЕ ПОЛУЧИШ РЯЗАН ПОЛУМЕСЕЦ🤣

    Коментиран от #73

    16:36 19.09.2025

  66 ооо как си ма бат

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    ал днес колко заработи ?1$ или 2$

    16:37 19.09.2025

  67 Синчето на Соловьов

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "колко си умна":

    Ние сме умни джендърчета.....

    16:37 19.09.2025

  68 От страни

    2 7 Отговор
    А Киев за два дня когИ?

    Коментиран от #89

    16:37 19.09.2025

  69 Бай ви Дони

    7 1 Отговор
    - Аааа,не! Че от къде ще ви вземам тогаз..?

    Коментиран от #87

    16:37 19.09.2025

  70 онзи

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "Санкциите":

    И още по- надълбоко в зеленият гном ! Да му е топличко на шмъркача ... !

    16:37 19.09.2025

  71 000

    2 9 Отговор

    До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Последна ще е и за господарите от бункера, факт!

    16:37 19.09.2025

  72 Симеон Иванов

    8 1 Отговор
    ХАЙДЕ Урсула - давай, още съвсем малко до пълно унищожение за Европейските икономики ....

    Ама като се ръководят от ла.й..на като теб ...

    Коментиран от #76

    16:37 19.09.2025

  73 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    3 8 Отговор

    До коментар #65 от "Мдаа":

    За евраци, арабите са готови на всичко...

    16:38 19.09.2025

  74 Годината е 2027

    3 9 Отговор
    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #81, #83

    16:38 19.09.2025

  75 Атина Палада

    8 3 Отговор
    Какво това "предлага забрана"?Ама нали от преди две години ЕС не внася никакъв газ от Русия.Има и санкции за това! А сега пък предлагала.
    Кога сте лъгали?Тогава,когато ни разказвахте,че ЕС изобщо не внася газ или сега,че внася,но има предложение да не внася?:)))

    Коментиран от #78, #80, #82

    16:38 19.09.2025

  76 Путинистче идиотче

    2 6 Отговор

    До коментар #72 от "Симеон Иванов":

    Затриват руската икономика, ЕС си върви добре...

    16:38 19.09.2025

  77 Мишел

    2 6 Отговор
    Бай бай блато, копейките да се стягат, глада почва!

    16:39 19.09.2025

  78 иzпражнението гайтанджиева

    2 5 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Руснаците винаги лъжат.

    16:40 19.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  80 Тихо бе парццал!

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #84

    16:40 19.09.2025

  81 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #74 от "Годината е 2027":

    Защо лъжеш? Мъже останаха само в Русия!По света извън Русия мъжете станаха жени:)

    Коментиран от #85

    16:40 19.09.2025

  82 Пепи Волгата

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Не знам и не ме интересува Аз избрах еврото!А ти?

    Коментиран от #88

    16:41 19.09.2025

  83 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "Годината е 2027":

    Рушляците гният в окопите на фронта да пазят яхтите и дворците на бункерното, а пияните вдовици се наливат със самагон и надуват китаиски и африкански маркучи, само копейките им завиждат на клошарията!

    16:41 19.09.2025

  84 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Тихо бе парццал!":

    Парцццццал е оная дето те е родила...Разбрали т.ара.лясник???

    16:42 19.09.2025

  85 Тихо пръдльо!

    0 3 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Лапай бахура.

    16:42 19.09.2025

  86 Слав

    5 3 Отговор
    А тъпият народ ще стои на студено , ще пърди гладен и ще подсмър4а .

    16:42 19.09.2025

  87 Мъск:

    7 3 Отговор

    До коментар #69 от "Бай ви Дони":

    Споко, Дони... газта не мирише! Ще я одонираме руската с американски одонатор и далаверката е готова...

    16:43 19.09.2025

  88 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #82 от "Пепи Волгата":

    Ние чакаме тьота да изтрезнее в понеделник да ни обещае пак някоя ребла за другия месец, но само лъжи 4та годшна!

    16:43 19.09.2025

  89 Димяща ушанка

    1 6 Отговор

    До коментар #68 от "От страни":

    Утре!Със сигурност.

    16:43 19.09.2025

  90 Копейската Измет квичи.

    4 6 Отговор
    Това е добре.

    16:44 19.09.2025

  91 ааааа

    8 2 Отговор
    Европа ще се моли за слънце ЦЯЛА ЗИМА

    Коментиран от #95, #99

    16:45 19.09.2025

  92 сбогом газпром

    2 4 Отговор
    пак ли лъжеме че никой не купува руска газ?


    ха ха ха

    то друга освен руската няма

    Коментиран от #93

    16:49 19.09.2025

  93 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    1 4 Отговор

    До коментар #92 от "сбогом газпром":

    Чао Газпром, чао Руски газ

    16:50 19.09.2025

  94 АБВ

    6 1 Отговор
    Значи нашият шоп е гениален европеец щом и фон дер Лайен мисли като него. Та не на ЕС да му е добре, а на Русия да и е зле ! Гениално ! А какво мислят САЩ, Китай, Индия и т.н. за това глупаво самоубийство на ЕС ?
    САЩ ще продават скъпо, арабелите също, Китай, Индия и др. пък ще купуват евтино. Идвете групи знаят, че докато има война в Украйна ще печелят. А управляващите ЕС са дебили.

    Коментиран от #96

    16:51 19.09.2025

  95 Не мисли за Европа

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "ааааа":

    Газ имаме и евраци имаме.....Путин да му мисли, че нещо го закъсва и с бензина....

    16:51 19.09.2025

  96 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "АБВ":

    Дали на ЕС не му е добре.....

    16:52 19.09.2025

  • 97 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко":

    А народен съд как ти се струва

    Коментиран от #101, #105

    16:55 19.09.2025

  • 98 Каунь

    2 1 Отговор
    Абе Яз тука украинофили не видях. Сички се делят на русофили и русофоби. Демек никой не е го е еня за Укрия а всички искат на Хасан да му е зле

    16:56 19.09.2025

  • 99 Ко стаа бе руски буклук?

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "ааааа":

    ИзмръзнА ли Европа 4 години без руска газ че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #110

    16:57 19.09.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "дончичо":

    А вратлето какво?

    16:58 19.09.2025

  • 102 дончичо

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    А вие нямате газ и купувате от някъде си ,,,атой отново и отново се оказва на Газпром
    Купувачи на газ...

    Коментиран от #109

    16:59 19.09.2025

  • 103 604

    0 1 Отговор
    Тоя къде че го преопаковат?

    16:59 19.09.2025

  • 104 Цък

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Защо си толкова тъп. Русия е брутен износител на храни, благодарение на санкциите. Но ако Русия спре доставката на нефт, газ, уран и торове/ а не алабалистичните санкции на ЕС/ Европа ще глътне вода. Защо няма истински санкции? Защо толкова много западни фирми работят официално в Русия? Защо и много западни фирми намират пътища да заобикалят санкции. Има американски фирми, които работят в Русия още от царско време, работи ли са през соца работят и сега

    Коментиран от #108

    17:00 19.09.2025

  • 105 Отец Теофилий

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "дончичо":

    Спипам ли те дъното на язовира е твое.

    17:00 19.09.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 604

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко":

    Питъй кики де съ му корабити?

    17:01 19.09.2025

  • 108 иzпражнението гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Цък":

    Че откога в Русия има пътища?

    17:01 19.09.2025

  • 109 АБВ

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "дончичо":

    Копейка празна и пробита, стига фантазии, матушката ви кална е във фалит, свиквайте!

    17:03 19.09.2025

  • 110 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ко стаа бе руски буклук?":

    И как го реши това, че сте БЕЗ руска газ??? Записвай си:

    Русия продава ПОВЕЧЕ газ сега отколкото когато вие купувахте... И някак "случайно" 75% от газта дето ви носят с кораби е с марка "100% MADE IN RUSSIA"... Само дето корабчето е под катарски флаг... примерно...

    Вкратце- не сте замръзнАли щото все още купувате руски газ... На безобразно високи цени...

    17:06 19.09.2025

