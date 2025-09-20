Русия започна удари срещу Украйна! Полша вдигна по тревога бойни самолети

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи първоначално полското оперативно командване в публикация в "Екс".
Към 06:40 ч. (и българско време) в почти цяла Украйна беше обявена въздушна тревога след предупреждения на украинските военновъздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване.
В изявлението се отбелязва, че действията на Полша и НАТО са били "превантивни и насочени към обезопасяване на въздушното пространство в райони, съседни на застрашената зона".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:24 20.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #19
12:24 20.09.2025
3 Ъхъъъъъ....
12:25 20.09.2025
4 мьрсульь
Коментиран от #8
12:25 20.09.2025
5 1488
12:25 20.09.2025
6 Пазят въздушното пространство
Ужким го Павел пък руски самолети си летят над Полша и Естония като се очаква да почнат да летят скоро над Варшава и Лондон
12:26 20.09.2025
7 Сталин
12:26 20.09.2025
8 Гост
До коментар #4 от "мьрсульь":Защо НАТО не реагира, защо не започва 3та световна, ами само налагат санкции, да не би да са страхливци, които са откраднали парите и нямат нищо?
Коментиран от #13, #48
12:26 20.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Разберете това
12:27 20.09.2025
11 Ми хубаво ....
Коментиран от #15
12:27 20.09.2025
12 Войните
12:28 20.09.2025
13 Българин
До коментар #8 от "Гост":Ако НАТО реагира от Русия няма да остане много.
Коментиран от #41
12:28 20.09.2025
14 Ганя Путинофила
Причината е много проста! Ганя беше предимно много беден селски човечец! СССР го изкара от селото и го прати в заводи като Кремиковци. Вкара го в панелна клетка в София. Ганя вече не рине оборите на кравите. Ганя стана гражданин. Ето затова Ганя пак мечтае, руснака да го направи гражданин! Четете Ботев, Левски, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир и всичко ще ви стане ясно, ако не сте функционално неграмотни, за да имате способност да обработвате тяхната информация! Те са истинските наши историци.
Коментиран от #49
12:28 20.09.2025
15 Да де
До коментар #11 от "Ми хубаво ....":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
12:29 20.09.2025
16 Тъй дееее
12:30 20.09.2025
17 хе хе
12:30 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Копейкотрошач
До коментар #2 от "Сталин":Вратлето пази!
12:31 20.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така, така
12:31 20.09.2025
22 И Киев е Руски
Коментиран от #28
12:31 20.09.2025
23 Ти да видиш
12:31 20.09.2025
24 Mими Кучева🐕🦺
12:32 20.09.2025
25 Таkа.
Коментиран от #35
12:32 20.09.2025
26 Лев Толстой
Лев Толстой, руски класик, писател
12:32 20.09.2025
27 предаде Ройтерс, цитирана от БТА
12:33 20.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Алооо, редакцията?
12:33 20.09.2025
30 Сега последно
12:35 20.09.2025
31 Е га ти
12:35 20.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха,ха
Коментиран от #79
12:36 20.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #25 от "Таkа.":Това къде то видя?Във форума на "Дневникъ" или в БГ мама?🦧🌈🛴🥳🤣🤣🤣🤣🖕
Коментиран от #47
12:36 20.09.2025
36 Тва БТА нещо друго освен
12:37 20.09.2025
37 Удриии...
12:38 20.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Вчера масов руски мор в Донбас!!
До коментар #38 от "Май ,май":Чувалите не стигат!
Коментиран от #45, #56
12:40 20.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Грешиш,
До коментар #13 от "Българин":ако нато можеше да го направи,със сигурност щеше!В момента воюват двете най добри армии в света- руската срещу руската!
Коментиран от #63
12:43 20.09.2025
42 МЪКЪ МЪКЪ
12:43 20.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 вехтия
12:43 20.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И Киев е Руски
12:45 20.09.2025
47 Варна 3
До коментар #35 от "Mими Кучева🐕🦺":М.и.р.я.с.а.т ми на Русия като вас и като чалга... работата не е ли в Русия за мобилизация? И как сте окуражавали нашия роден химн като чалга... или в Русия, или в Индия... да ви пратим?
12:45 20.09.2025
48 Мишел
До коментар #8 от "Гост":НатО няма да започнат война с Русия, защото са наясно, че в първия половин час на такава война изчезва европейската част на пакта, а след още половин час изчезва и североамериканската част. Не им се мре на натовците
Коментиран от #52, #64
12:46 20.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Варна 3
До коментар #45 от "ДерМатолог":ГАЗ - гуша ако затънеш! Това е за Русия. После укрите ще ги унищожат РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ И ТЕХНИКА в тревата!
Коментиран от #70
12:48 20.09.2025
52 конечно
До коментар #48 от "Мишел":През това време натюфските тюфлеци си чоплат в носовете и грухтат самодоволно на прайда,
12:49 20.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Разберете това
До коментар #45 от "ДерМатолог":Гушни ако затъна (ГАЗ) и Майко аз умирам (МАЗ). Подарък за Русия.
12:49 20.09.2025
55 Механик
12:51 20.09.2025
56 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #39 от "Вчера масов руски мор в Донбас!!":Точка.Вчера минус 2000 руснака.
Коментиран от #60
12:51 20.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мишел
До коментар #28 от "Братска помощ!":В такива чували Русия предаде наскоро поредните 1000 убити украински военни срещу 24 руски.
12:52 20.09.2025
59 Механик
Коментиран от #67, #77
12:52 20.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Българин
До коментар #41 от "Грешиш,":Затова Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
12:54 20.09.2025
64 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #48 от "Мишел":Това звучи като "Киев за 3 дня", 2020 кацаме на луната, 2024 пак кацаме, сега 2035 ще кацнем ... ама друг път.
Коментиран от #80
12:54 20.09.2025
65 мъда
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":изокал се монголоида
12:54 20.09.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Механик":Да, да, бандеровците обичат да броят дните. Не гледам резултпта.
12:56 20.09.2025
68 Добри новини
Заедно с наземните операции, тези усилия са причинили 60 000 жертви на първоначалното разполагане на 110 000 руски войници от началото на офанзивата срещу стратегически важния източен град Покровск.
Атаки срещу командната инфраструктура
Нова украинска атака последва един от най-значимите удари срещу завода „Топаз“ в Донецк, където се помещаваше руски команден пункт.
Коментиран от #74
12:56 20.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Смотан,
До коментар #66 от "оли ,":Не си слагай сам +
Коментиран от #83
12:57 20.09.2025
72 Рублевка
12:58 20.09.2025
73 Информира ТАСС
От експертни доклади: заводът произвежда съставки, използвани за взривно-опасна продукция — тротил, гексоген, тетрил и други, които се използват във военната промишленост.
След атаката е избухнал пожар.
Могучайски власти твърдят, че са свалили няколко дрона и няма пострадали и съществени разрушения.
12:58 20.09.2025
74 Пак аз
До коментар #68 от "Добри новини":Което означава че до края на годината няма да има жива ватенка около Покровск.
12:59 20.09.2025
75 РФ е въздух под налягане !
Видеото показва резултатите от нощната атака на украински дронове. 🙂
13:00 20.09.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Е нали👇
До коментар #59 от "Механик":Киев за два дня и всьо?
13:01 20.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Мишел
До коментар #33 от "Ха,ха":От 23 безпилотници, които навлязоха в Полша, четирите НатОвски F35 свалиха само 3 три! със своите ракети и оръдия. За да стане това, Нидерландия изхарчи над 19 000 000$ , по над 6 300 000$ на дрон от стиропор.
13:04 20.09.2025
80 Мишел
До коментар #64 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Поставяте на руснаците срокове и като не ги изпълнят, го броните за победа, че нямате друга.
13:09 20.09.2025
81 Тагаренко
И лодките ще припомпим даже!
Коментиран от #84
13:12 20.09.2025
82 Така трябва
13:14 20.09.2025
83 шерлок ,
До коментар #71 от "Смотан,":Наблегни на храната - писането не е за теб !
13:16 20.09.2025
84 много са ви бръкнали нашите еФки
До коментар #81 от "Тагаренко":Щом постоянно ги дъвчете
Коментиран от #85
13:16 20.09.2025
85 Тагаренко
До коментар #84 от "много са ви бръкнали нашите еФки":Много ми се дъвчат, ама ги няма... А лодките стават. Нали са гумени.
13:19 20.09.2025
86 Омбре
13:49 20.09.2025
87 Госあ
13:50 20.09.2025