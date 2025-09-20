Новини
Русия започна удари срещу Украйна! Полша вдигна по тревога бойни самолети
  Тема: Украйна

Русия започна удари срещу Украйна! Полша вдигна по тревога бойни самолети

20 Септември, 2025 12:23 2 304 87

В изявлението се отбелязва, че действията на Полша и НАТО са били превантивни и насочени към обезопасяване на въздушното пространство в райони, съседни на застрашената зона

Русия започна удари срещу Украйна! Полша вдигна по тревога бойни самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи първоначално полското оперативно командване в публикация в "Екс".

Още новини от Украйна

Към 06:40 ч. (и българско време) в почти цяла Украйна беше обявена въздушна тревога след предупреждения на украинските военновъздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване.

В изявлението се отбелязва, че действията на Полша и НАТО са били "превантивни и насочени към обезопасяване на въздушното пространство в райони, съседни на застрашената зона".


