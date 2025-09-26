Новини
Говори Москва: Не ни интересуват европейските заплахи за сваляне на руски военни самолети, това е безотговорно изявление

26 Септември, 2025 18:53 1 811 118

  • русия-
  • нато-
  • изтребители-
  • бомбардировачи-
  • дмитрий песков

Русия заявява, че всички полети на наши военни самолети се извършват в строго съответствие с международните правила, каза още Дмитрий Песков

Говори Москва: Не ни интересуват европейските заплахи за сваляне на руски военни самолети, това е безотговорно изявление - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че не иска да коментира репортажа на Блумбърг, че европейски дипломати лично са предупредили Москва, че от НАТО са готови да свалят всеки руски самолет, нарушил европейското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Блумбърг съобщи, цитирайки длъжностни лица, че британски, френски и германски представители са отправили предупреждението по време на среща в Москва.

Запитан как Русия ще отговори, ако НАТО свали руски самолети, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Дори не искам да говоря за това; това е безотговорно изявление".

"Много е безотговорно, защото обвиненията срещу Русия, че нейни военни самолети нарушават нечие въздушно пространство и са нахлули в нечие небе, са безпочвени. Не е представено убедително доказателство", добави той.

"Русия заявява, че всички полети на наши военни самолети се извършват в строго съответствие с международните правила", каза още Песков.

Говорителят на Кремъл допълни, че ситуацията на фронта и преговорната позиция на Украйна всеки ден се влошават. Той заяви това в коментар на съвета на украинския президент Володимир Зеленски, който препоръча на руските длъжностни лица да се уверят, че знаят местонахождението на бомбоубежищата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мдаааа

    37 24 Отговор
    Нагли , по-нагли , най - нагли ...

    Коментиран от #28

    18:56 26.09.2025

  • 3 ВВП

    23 26 Отговор
    Многоходов съм понеже съм най-големия гл пак на планетата.

    18:56 26.09.2025

  • 4 Правилно

    34 10 Отговор
    Оставете ги да умирГат от страх.

    18:56 26.09.2025

  • 5 Точно така

    30 48 Отговор
    Всяка държава членка на ЕС и на НАТО е длъжна да свали всеки руски самольот навлезна във своето въздушно пространство. Препоръчително е безопасно сваляне, със задържане на пилотите и военен съд.

    18:57 26.09.2025

  • 6 Путин милиционерчето

    26 27 Отговор
    много съм пр 0 зд купейки

    18:57 26.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 49 Отговор
    имате ли чувството , че Раша се изкАРВА МНОГО по-важна , отколкото е? за 40г. единственото което успя да направи , о0свен да пробие дупка в Луната е да се сбие с друга РЕСпублика , и то безушпешно

    Коментиран от #47

    18:57 26.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сус 57

    27 11 Отговор
    са невидими и несваляеми !

    Коментиран от #50

    19:01 26.09.2025

  • 10 Бен Вафлек

    20 16 Отговор
    Фкремал са комедианти.

    🤡🤡🤡

    19:01 26.09.2025

  • 11 Браво на Русия

    45 25 Отговор
    Срещу нея джавка целият фашизиран запад. Лъжат и късат ризи и показват, че вече няма по жалко нещо от запада. Не виждам кой глупак остана да поддържа фашизма и лъжите им

    Коментиран от #20

    19:02 26.09.2025

  • 12 Льотчик

    9 13 Отговор
    Ами,че къде да се крием от укронацитата ?

    19:04 26.09.2025

  • 13 А ГДЕ

    18 14 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #15, #19

    19:04 26.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Где

    11 11 Отговор

    До коментар #13 от "А ГДЕ":

    она ? Где е тая никаквица ?

    Коментиран от #18, #22

    19:06 26.09.2025

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    11 26 Отговор
    ..... 🤣🤣...ситуацията на фронта и преговорната позиция на Украйна всеки ден се влошават.така са се влошили, че Добропиля е елиминирана групировка от над 4000 орки, а вчера и днес се оформи трети чувал.. всички пътища към обкръжените са отрязани и няма поднос на провизии и муниции.. до два дни там ще е трагеди..Азов зачистват и не вземат пленници. На пичелившити - да им е честито.

    Коментиран от #25, #85

    19:10 26.09.2025

  • 17 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":

    отиди да се прегледаш, бързо

    19:11 26.09.2025

  • 18 А Кобзон ,

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Где":

    Куда пропал ?!

    19:12 26.09.2025

  • 19 А ГДЕ

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #21, #49, #63

    19:17 26.09.2025

  • 20 Киев за два дня.

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на Русия":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #24, #65

    19:18 26.09.2025

  • 21 Виж в гащите

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "А ГДЕ":

    Пак ги намоча.

    Коментиран от #23

    19:19 26.09.2025

  • 22 Абе кво стана

    11 14 Отговор

    До коментар #15 от "Где":

    Като Турция свали самальотчето вСирия и нарита руснаците от там.Нищо ли ,да нищо......Ей копейки не ми се пънете ,ше ви поря като рибки.

    19:20 26.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тишо

    6 10 Отговор

    До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Добропиля.АЗОВ СИЛА.Страшно е!

    19:20 26.09.2025

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    13 16 Отговор
    Русофилията не е просто някаква безродна любов към чужда държава, русофилията е официално афиширане на ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО, РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО и българоФОБИЯ. Защото когато стане дума за български патриотизъм, как обикновенно изразява патриотизмът си "българският" русофил, изразява го с руското знаме !
    Затова русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
    Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
    РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
    Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.

    Коментиран от #102

    19:21 26.09.2025

  • 27 Тихо пръдльо!

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "А имало един глупак 😄":

    Марш да метеш улиците!

    Коментиран от #36

    19:21 26.09.2025

  • 28 Европеец

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    Не четох статията, на кой казваш че е наъгъл, не се разбира нещо... Както и да е..... Ще кажа само, че руският президент Путин допусна стратегическа грешка, че след отказа на зеления да подпише истанбулските договорено 2022 година трябваше да направи Киев на европейската Газа.... Видимо войната ще ескалира и рано или късно Путин ще поправи грешката си....

    Коментиран от #40, #45

    19:22 26.09.2025

  • 29 Пречи ли ти някой 😄

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Трай бе":

    Тук не е форум за мръши.

    19:22 26.09.2025

  • 30 Всё в порядке

    7 9 Отговор
    Лукашенко да спре да снабдява кочината с бензин и нафта, щото релсите му са много несигурни и много хора пушат покрай тях! Днес, огромна влакова композиция с цистерни за руските войски дерайлира край Смоленск, случайно по невнимание на машиниста! Който помага на агресор е така - няма да напусне литър Беларус!

    Коментиран от #34

    19:23 26.09.2025

  • 31 Уса

    7 8 Отговор
    Руските самолети прелитащи над нато не нападат и не може да бъдат сваляни.Това го казват американците.Сверявайте си малките мозъци с американските желания

    Коментиран от #39, #41, #48

    19:23 26.09.2025

  • 32 А ГДЕ

    6 3 Отговор
    Асад?

    19:23 26.09.2025

  • 33 Горит Москва:

    8 10 Отговор
    Останахме поти без самальоти. На ден по един два вече. Ако и НАТО ни подпука съвсем нищо няма да остане.

    Коментиран от #37

    19:23 26.09.2025

  • 34 Пригожин

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "Всё в порядке":

    Путин, Герасимов где бензин?

    19:24 26.09.2025

  • 35 Анонимен

    2 1 Отговор
    ще ви интересуват, да ще ви итересуват яко

    19:24 26.09.2025

  • 36 Е тиохо де. От мрисаш

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо пръдльо!":

    Що показваш че имало един глупак на фашисткият запад, Аз мислех, че чак такъв отпадък няма да има. 😄

    19:24 26.09.2025

  • 37 Българин

    7 7 Отговор

    До коментар #33 от "Горит Москва:":

    От Русия няма да остане много.

    19:25 26.09.2025

  • 38 Фашизма на

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "А имало един глупак 😄":

    Запада ,я пак.Абе къде е опозицията в Русия няма избити и изтровени.Що не стачкуват там щото ги бият.Защо не критикуват Доктатора и войната му,защото те очаква затвор.Справка от скоро и българка за коментар срещу войната му..Това е фашизъм Скъпо проруско кречетало.

    Коментиран от #43, #67

    19:25 26.09.2025

  • 39 Ако си сверяваха часовниците

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Уса":

    с кукуто от Белият дом, Украйна отдавна да се е предала на Путин

    Коментиран от #44

    19:25 26.09.2025

  • 40 Киев за два дня.

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #56, #57, #68

    19:26 26.09.2025

  • 41 Тихо бе

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Уса":

    Едногънковив

    19:26 26.09.2025

  • 42 Факт

    4 1 Отговор
    Това може да се отнесе към ПиАр кампанията покрай сесията на ООН!

    19:27 26.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин ще поправи

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Грешката
    Като легне до Ленин
    В Мавзолея.

    19:32 26.09.2025

  • 46 Ганчев

    6 5 Отговор
    За утрепана орка на вдовицата дават по една микровълнова печка.Алиекспрес.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #53

    19:34 26.09.2025

  • 47 Ветеран от Протеста

    7 12 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Грешиш.Руските Окупатори убиха хиляди чеченци в Чечня ...После нахлуха в Грузия и им окупираха цялото черноморско крайбрежие в Абхазия .Отцепиха им и Южна Осетия...И си помислиха ,че и с Украйна ще се разправят за една седмица ....56 км колона от бронирана техника стана на тенекии и за три години и един Милион пияни Окупатори и мародери бяха напъхани в черни чували ...А Най- доброто предстои !!!

    Коментиран от #51, #52

    19:34 26.09.2025

  • 48 Пригожин

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Уса":

    Шойгу открадна парите.

    19:35 26.09.2025

  • 49 Абе

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "А ГДЕ":

    Много ли си жаден,сега ще напълня едно шише с моча и ще ти я изпратя само дай адерес на който да я получиш

    19:35 26.09.2025

  • 50 Да невидими са

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сус 57":

    Като танкът Армата.

    Никъде ги няма по фронта

    Как да бъдат Видими
    Бре Рублоидот.

    Хаха хахаха хахаха

    19:35 26.09.2025

  • 51 Димитринчо

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ветеран от Протеста":

    Повечко са.

    19:36 26.09.2025

  • 52 Не знаеш ли причините за един конфликт

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ветеран от Протеста":

    все ще те ползват с пропаганда за стадо и да изглеждаш глупаво.

    19:38 26.09.2025

  • 53 А обещаваха

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ганчев":

    На вдовиците по
    Една Лада .

    Хахахаха

    Накрая им подаряваха Велосипеди .за децата им.

    Голяма щедрост от Пуся Шаломчето.

    19:38 26.09.2025

  • 54 ХА ХА ХА

    7 5 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ОСИ....@Т ВЪВ ИСТЕРИЯТА СИ ДА ПОБЕДЯТ МОСКВА И ДА Я СВАЛЯТ НА КОЛЕНЕ !
    НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧАВА И ИЗПАДАТ В ИСТЕРИЯ .....ЖАЛКОТО Е , ЧЕ И НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СЕ НАПЪВАТ И СТАВАТ ЗА СМЯХ !

    Коментиран от #61

    19:39 26.09.2025

  • 55 али

    2 1 Отговор
    11рупла0,02евро

    19:39 26.09.2025

  • 56 ПУМИЯР

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за два дня.":

    От ПУМИ и ЯРета ли идва🤣🤣🤣🤣

    19:40 26.09.2025

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за два дня.":

    НЕграмотник ‼️‼️

    19:41 26.09.2025

  • 58 Джелязков съм Бати Тиква е виновен !!!!

    3 5 Отговор
    За моите изказвания .......аз обичам Русия тя ще победи укронацистите и натю !!!!!

    19:41 26.09.2025

  • 59 Говори ЕС

    1 1 Отговор
    Нема да ви птостим

    19:41 26.09.2025

  • 60 Бате Ердо

    6 2 Отговор
    Когато свали
    Руското Самалъотче

    После Руските Пияндурници
    Изобщо не си правеха
    Експерименти
    Да навлизат във Турското Въздушно Пространство

    Ей така се учи Руската Сабака.
    Със сопа по тиквата

    Коментиран от #72

    19:43 26.09.2025

  • 61 Рейгън

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "ХА ХА ХА":

    Не забравяй кво стана със СССР.

    19:43 26.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Аз съм

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "А ГДЕ":

    А моча е при крайцера Москва , подводницата Курск и при съветския съюз.

    19:46 26.09.2025

  • 64 ТАГАРЕВ СЪМ БИВШ МИНИСТЪР

    3 5 Отговор
    И МНОГО СМЕЛ ЕВРОАТЛАНТИК ...КАТО ГРЪМНЕ ПУШКА ВЕДНАГА ПАДАМ И НЕ СТАВАМ СЪС ЧАСОВЕ ....ЩЕ ИЗПРАТИМ НАШИТЕ МОМЧЕТА ДА БРАНЯТ БАНДЕРИЯ , ОБЕЩАВАМ ВИ !!!

    Коментиран от #79

    19:46 26.09.2025

  • 65 А имало един глупак 😄

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Киев за два дня.":

    Излъгал съм се, че чак толкова просттт фен на фашисткият и цигански запад няма да има.

    19:47 26.09.2025

  • 66 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Кремльовски смешници........когато турският ф 16 бутна сушката мигаха като нacpaни в детска градина.......

    Коментиран от #113

    19:47 26.09.2025

  • 67 Май и втори се появи 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Фашизма на":

    А аз си викам толкова глупав и пропаднал индивид фен на лъжата ин фашизма дето е ударил запада и в циганско гето няма да има.

    Коментиран от #76

    19:49 26.09.2025

  • 68 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за два дня.":

    Прекаляваш...... за три дня беше.....

    19:49 26.09.2025

  • 69 Фашисткият запад

    5 4 Отговор
    се занимава с лъжи и пропаганда и търси интриги и войни. Съдбата му ще е трагична, Русия отново мачка фашизма.

    Коментиран от #71

    19:50 26.09.2025

  • 70 604

    0 2 Отговор
    сваляйте ве лайкучки, ко чакате?

    Коментиран от #73

    19:52 26.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Бате Ердо":

    Пак не си в ЧАС❗
    Ердоган нищо не знаеше, а самолетът бе над Сирия и падна в Сирия ❗

    19:54 26.09.2025

  • 73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "604":

    "КОАЛИЦИЯ НА жеЛАЕЩИТЕ" , сър❗

    19:56 26.09.2025

  • 74 И трети глупак се появи

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Тихо бе":

    фен на пропадналият цигански и фашистки запад, на лъжата и пу мията. Явно има тук таме по някой отпадък.

    Коментиран от #77, #108

    19:57 26.09.2025

  • 75 Анътоуи

    0 1 Отговор
    Русите трябва да се свалят, факт

    19:59 26.09.2025

  • 76 Ей Руски Лампов

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Май и втори се появи 😄":

    Чатбот спирай си тока,че ти прегряха лампите ,Руски Лапу гер.

    Коментиран от #78

    19:59 26.09.2025

  • 77 Замълчи бре

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "И трети глупак се появи":

    Руски лампов Чатбот замълчи.

    Коментиран от #81

    20:00 26.09.2025

  • 78 Ей го още един

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ей Руски Лампов":

    Имало отпадъци фенове на пу мията, лъжата и фашизма на пропадналият запад. жалко. А мислех, че чак толкова прости и прпаднали глупаци няма.

    Коментиран от #80, #84

    20:01 26.09.2025

  • 79 Абе що пък

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "ТАГАРЕВ СЪМ БИВШ МИНИСТЪР":

    Една капейка не отиде да памага на вожда ка Путин бе,само тук лаете.Семката ви едногънкова

    Коментиран от #82, #93

    20:02 26.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Не се ядосвай на мен

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Замълчи бре":

    Аз не съм на дъното и да се дразня, че хората не са прости и пропаднали фенове на лъжа, пу мия и фашизъм на пропадналият запад.

    20:03 26.09.2025

  • 82 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Абе що пък":

    Ти да не би да отиде при у...йците бе ❓🤣🤣❓

    Коментиран от #94

    20:03 26.09.2025

  • 83 Ей го опростачен

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ше ти":

    глупав и пропаднал индивид, без достойнство, фен на лъжата, пу мията и фашизма на пропадналият запад. Жалко за такова падение. Ще гледам да не подритвам отпадъка.

    Коментиран от #87

    20:04 26.09.2025

  • 84 Че ти

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ей го още един":

    Чуп им кра ту на та да излетят бръмбарите.

    Коментиран от #88

    20:04 26.09.2025

  • 85 брейндед атланте

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Мозъчката се заглажда от толкова зяпане на пропаганда в Репортаж от 00-краина и Песарапскийфронт!

    Коментиран от #91

    20:05 26.09.2025

  • 86 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    Санкциите работя! 🤣🤣🤣

    Немската компания за машиностроене Mayer Cie обяви фалит след 120тата си годишнина.
    Този световен лидер на пазара притежава 300 патента. Компанията заяви, че изпитва трудности поради глобални събития: търговският конфликт между САЩ и Китай и ситуацията в Украйна доведоха до нежелание за инвестиции в световен мащаб.

    Компанията произвеждаше кръглоплетачни машини, използвани за изработка на артикули като тениски, бельо, пижами, калъфи за матраци и т.н.

    Истински абсурд!
    Компания, която надживя Хитлер, не можа да надживее Мерц и Шолц....

    Но разбира се, за краят й ще бъде обвинен Путин! Той ще бъде обявен за че унищожителят на германската индустрия! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #89

    20:05 26.09.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ей го опростачен

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Че ти":

    и пропаднал индивид, без достойнство, фен на пу мия, лъжа и фашизъм на пропадналият запад,

    Коментиран от #90

    20:06 26.09.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Смени плочата

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ей го опростачен":

    Бе Лум пен ,чу ли Лум пен.

    Коментиран от #95

    20:07 26.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Това е абсолютен факт

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ти си рядко":

    Само рядко прозд, може да е фен на пу мия, лъжа и фашизъм на пропадналият запад и да го ползват за глупака на форума, показващ падението си. Понякога и в пропадняка има проблясък. Колкото и да е жалък парцала.

    20:08 26.09.2025

  • 93 брейндед атланте

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Абе що пък":

    "Тук не е Москва! Тук не е Москва!" - изквичало евроатлантическото прасе от калната си, порутена, мърлява кочина, но "санирана" с морска пяна (развиваща черна плесен) по европроект.

    Коментиран от #98

    20:09 26.09.2025

  • 94 Що да ходя

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Държавата им помага вие как помагате на ватенките,какви жалки фенове сте.Крепостните мрът вие тук лаете само.

    Коментиран от #97, #103

    20:10 26.09.2025

  • 95 Как да е смени глупака

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Смени плочата":

    Той бе толкова прозд, без грам достойнство, за да го ползва фашисткият запад за глупак и фен на лъжа и пу мия.

    20:10 26.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Как що

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Що да ходя":

    Щото България не е място за парцали и безродници фенове на фашиста и терориста зеленски. Толкова е просто. Но за глупака толкова сложно. Парцал майна, Парцал.

    Коментиран от #99, #100

    20:13 26.09.2025

  • 98 За това

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "брейндед атланте":

    10милиона ватенки емигрираха в САЩ 1,5в Германия тук 80хиляди.У Блатото никой не ходи ей.Що не вземете да се ометете вожда ви има нужда от герои за месните щурмове.

    20:13 26.09.2025

  • 99 Ей Едногънковия

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Как що":

    Смени плочата бе

    Коментиран от #107

    20:14 26.09.2025

  • 100 Абе шо

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Как що":

    Не ходиш малко в Блатото и кажи нещо срещу вожда или войната му и ще видиш какво е фашизъм бе Чи ки та.

    Коментиран от #115

    20:15 26.09.2025

  • 101 Говори ЕС

    1 1 Отговор
    Нема да простим на руските самольоти

    20:15 26.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Що да ходя":

    Аа, що да ходя, аз!
    Еми щом пращаш другите -
    дай пример, като се правиш на отворен❗

    Коментиран от #109

    20:16 26.09.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор
    Избиват ни като пилци на фронта, ама има мегдан за още....

    20:17 26.09.2025

  • 106 Тоя, пък.

    1 0 Отговор
    Aнус, аз пък виждам точно обратното !!! Русофобите с укрoпcко знаме на профилните снимки, често И с чифyтcко, но никога с Българско !!! Те са готови да съсипят и унищожат България, или направо да я подарят на укpoпите. Дори над държавни институции - Софийска община, вдигнаха укpoпcкото знаме. Разбира се, те освен укpoпофили, са и еврофили, американофили, но никога българофили !!! НЯМА русофоб, който да не мрaзи и България, още Буров го казваше навремето.
    Нищо, идва Видов ден и ще си разчистим сметките с вас. Наказанията ще варират от остаркизъм и лишаване от граждански права, до пожизнена катoрга в урaновите мини.

    20:17 26.09.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Соловьовче Объркано

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "И трети глупак се появи":

    Как е Руското Бахурче

    Поемаш ли го ?

    Коментиран от #114

    20:18 26.09.2025

  • 109 Ма тук

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Е ЕС и НАТО нали сте против,що ни мъчите с овчи те си мисли

    Коментиран от #111, #117

    20:18 26.09.2025

  • 110 Руски самольот

    0 0 Отговор
    Кога ли ша ни прасне НАТОто

    20:18 26.09.2025

  • 111 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Ма тук":

    Кланяме са на Путин, но ЕС не мърдаме.....

    20:19 26.09.2025

  • 112 Ами щото

    0 0 Отговор
    умните хора не ги ползва пропадналият фашистки запад за лъжи и пу мия. Въпрос на интелект. Парцала му липсва, а що, ни знам.

    20:19 26.09.2025

  • 113 Компетентен

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха":

    То се видя после какво се случи. Русняците спряха да ходят на туризъм в Турция и да купуват турски зеленчуци. Турската икономика така се срина, че още не може да се възстанови. Наложи се ердоган да пълци като червей пред Путин и да му се моли за милост.

    Коментиран от #116

    20:20 26.09.2025

  • 114 Е как е

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Соловьовче Объркано":

    Не ти ли стигна американското, че и на руското скочи? Парцала си е парцал. Все бахур търси и за това е фен на пу мия, лъжа и фашизъм и пропадналият запад му дава бахурчерта, щото парцал. Нали?

    20:22 26.09.2025

  • 115 Ами щото

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Абе шо":

    умните хора не ги ползва пропадналият фашистки запад за лъжи и пу мия. Въпрос на интелект. Парцала му липсва, а що, ни знам.

    20:23 26.09.2025

  • 116 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Компетентен":

    Пиян ли си ве.......?

    Коментиран от #118

    20:23 26.09.2025

  • 117 Тук е България

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Ма тук":

    И аз се чудя, защо безродничетата лазят да ги подритвам като парцалани, ама сигурно щото са парцали. Дали са изстискани пу мярчетата или са в пу мия?

    20:25 26.09.2025

  • 118 Що да е пиян

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Ха ха ха":

    Само пиян ли е толкова простт, да го ползва пропадналият фашистки запад за евтино сополиво цигане? Аз мисля, че е от тъпотата му. Кой друг за 5 цента става парцал? Да не стана сложно?

    20:27 26.09.2025

