Говори Москва: Не ни интересуват европейските заплахи за сваляне на руски военни самолети, това е безотговорно изявление

Кремъл заяви, че не иска да коментира репортажа на Блумбърг, че европейски дипломати лично са предупредили Москва, че от НАТО са готови да свалят всеки руски самолет, нарушил европейското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Блумбърг съобщи, цитирайки длъжностни лица, че британски, френски и германски представители са отправили предупреждението по време на среща в Москва.
Запитан как Русия ще отговори, ако НАТО свали руски самолети, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Дори не искам да говоря за това; това е безотговорно изявление".
"Много е безотговорно, защото обвиненията срещу Русия, че нейни военни самолети нарушават нечие въздушно пространство и са нахлули в нечие небе, са безпочвени. Не е представено убедително доказателство", добави той.
"Русия заявява, че всички полети на наши военни самолети се извършват в строго съответствие с международните правила", каза още Песков.
Говорителят на Кремъл допълни, че ситуацията на фронта и преговорната позиция на Украйна всеки ден се влошават. Той заяви това в коментар на съвета на украинския президент Володимир Зеленски, който препоръча на руските длъжностни лица да се уверят, че знаят местонахождението на бомбоубежищата.
2 мдаааа
Коментиран от #28
18:56 26.09.2025
3 ВВП
18:56 26.09.2025
4 Правилно
18:56 26.09.2025
5 Точно така
18:57 26.09.2025
6 Путин милиционерчето
18:57 26.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #47
18:57 26.09.2025
9 Сус 57
Коментиран от #50
19:01 26.09.2025
10 Бен Вафлек
🤡🤡🤡
19:01 26.09.2025
11 Браво на Русия
Коментиран от #20
19:02 26.09.2025
12 Льотчик
19:04 26.09.2025
13 А ГДЕ
Коментиран от #15, #19
19:04 26.09.2025
15 Где
До коментар #13 от "А ГДЕ":она ? Где е тая никаквица ?
Коментиран от #18, #22
19:06 26.09.2025
Коментиран от #25, #85
19:10 26.09.2025
17 Анонимен
До коментар #14 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":отиди да се прегледаш, бързо
19:11 26.09.2025
18 А Кобзон ,
До коментар #15 от "Где":Куда пропал ?!
19:12 26.09.2025
19 А ГДЕ
До коментар #13 от "А ГДЕ":МОЧАТА?
Коментиран от #21, #49, #63
19:17 26.09.2025
20 Киев за два дня.
До коментар #11 от "Браво на Русия":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #24, #65
19:18 26.09.2025
21 Виж в гащите
До коментар #19 от "А ГДЕ":Пак ги намоча.
19:19 26.09.2025
22 Абе кво стана
До коментар #15 от "Где":Като Турция свали самальотчето вСирия и нарита руснаците от там.Нищо ли ,да нищо......Ей копейки не ми се пънете ,ше ви поря като рибки.
19:20 26.09.2025
25 Тишо
До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Добропиля.АЗОВ СИЛА.Страшно е!
19:20 26.09.2025
26 Възpожденец 🇧🇬
Затова русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
Коментиран от #102
19:21 26.09.2025
27 Тихо пръдльо!
Коментиран от #36
19:21 26.09.2025
28 Европеец
До коментар #2 от "мдаааа":Не четох статията, на кой казваш че е наъгъл, не се разбира нещо... Както и да е..... Ще кажа само, че руският президент Путин допусна стратегическа грешка, че след отказа на зеления да подпише истанбулските договорено 2022 година трябваше да направи Киев на европейската Газа.... Видимо войната ще ескалира и рано или късно Путин ще поправи грешката си....
Коментиран от #40, #45
19:22 26.09.2025
До коментар #23 от "Трай бе":Тук не е форум за мръши.
30 Всё в порядке
19:23 26.09.2025
31 Уса
Коментиран от #39, #41, #48
19:23 26.09.2025
19:23 26.09.2025
33 Горит Москва:
Коментиран от #37
19:23 26.09.2025
34 Пригожин
19:24 26.09.2025
19:24 26.09.2025
36 Е тиохо де. От мрисаш
19:24 26.09.2025
37 Българин
До коментар #33 от "Горит Москва:":От Русия няма да остане много.
19:25 26.09.2025
38 Фашизма на
До коментар #24 от "А имало един глупак 😄":Запада ,я пак.Абе къде е опозицията в Русия няма избити и изтровени.Що не стачкуват там щото ги бият.Защо не критикуват Доктатора и войната му,защото те очаква затвор.Справка от скоро и българка за коментар срещу войната му..Това е фашизъм Скъпо проруско кречетало.
Коментиран от #43, #67
19:25 26.09.2025
39 Ако си сверяваха часовниците
До коментар #31 от "Уса":с кукуто от Белият дом, Украйна отдавна да се е предала на Путин
Коментиран от #44
19:25 26.09.2025
40 Киев за два дня.
До коментар #28 от "Европеец":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #56, #57, #68
19:26 26.09.2025
41 Тихо бе
До коментар #31 от "Уса":Едногънковив
19:26 26.09.2025
42 Факт
19:27 26.09.2025
45 Путин ще поправи
До коментар #28 от "Европеец":Грешката
Като легне до Ленин
В Мавзолея.
19:32 26.09.2025
46 Ганчев
Коментиран от #53
19:34 26.09.2025
47 Ветеран от Протеста
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Грешиш.Руските Окупатори убиха хиляди чеченци в Чечня ...После нахлуха в Грузия и им окупираха цялото черноморско крайбрежие в Абхазия .Отцепиха им и Южна Осетия...И си помислиха ,че и с Украйна ще се разправят за една седмица ....56 км колона от бронирана техника стана на тенекии и за три години и един Милион пияни Окупатори и мародери бяха напъхани в черни чували ...А Най- доброто предстои !!!
Коментиран от #51, #52
19:34 26.09.2025
48 Пригожин
До коментар #31 от "Уса":Шойгу открадна парите.
19:35 26.09.2025
49 Абе
До коментар #19 от "А ГДЕ":Много ли си жаден,сега ще напълня едно шише с моча и ще ти я изпратя само дай адерес на който да я получиш
19:35 26.09.2025
50 Да невидими са
До коментар #9 от "Сус 57":Като танкът Армата.
Никъде ги няма по фронта
Как да бъдат Видими
Бре Рублоидот.
Хаха хахаха хахаха
19:35 26.09.2025
51 Димитринчо
До коментар #47 от "Ветеран от Протеста":Повечко са.
19:36 26.09.2025
52 Не знаеш ли причините за един конфликт
До коментар #47 от "Ветеран от Протеста":все ще те ползват с пропаганда за стадо и да изглеждаш глупаво.
19:38 26.09.2025
53 А обещаваха
До коментар #46 от "Ганчев":На вдовиците по
Една Лада .
Хахахаха
Накрая им подаряваха Велосипеди .за децата им.
Голяма щедрост от Пуся Шаломчето.
19:38 26.09.2025
54 ХА ХА ХА
НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧАВА И ИЗПАДАТ В ИСТЕРИЯ .....ЖАЛКОТО Е , ЧЕ И НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СЕ НАПЪВАТ И СТАВАТ ЗА СМЯХ !
Коментиран от #61
19:39 26.09.2025
55 али
19:39 26.09.2025
56 ПУМИЯР
До коментар #40 от "Киев за два дня.":От ПУМИ и ЯРета ли идва🤣🤣🤣🤣
19:40 26.09.2025
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #40 от "Киев за два дня.":НЕграмотник ‼️‼️
19:41 26.09.2025
58 Джелязков съм Бати Тиква е виновен !!!!
19:41 26.09.2025
59 Говори ЕС
19:41 26.09.2025
60 Бате Ердо
Руското Самалъотче
После Руските Пияндурници
Изобщо не си правеха
Експерименти
Да навлизат във Турското Въздушно Пространство
Ей така се учи Руската Сабака.
Със сопа по тиквата
Коментиран от #72
19:43 26.09.2025
61 Рейгън
До коментар #54 от "ХА ХА ХА":Не забравяй кво стана със СССР.
19:43 26.09.2025
63 Аз съм
До коментар #19 от "А ГДЕ":А моча е при крайцера Москва , подводницата Курск и при съветския съюз.
19:46 26.09.2025
64 ТАГАРЕВ СЪМ БИВШ МИНИСТЪР
Коментиран от #79
19:46 26.09.2025
65 А имало един глупак 😄
До коментар #20 от "Киев за два дня.":Излъгал съм се, че чак толкова просттт фен на фашисткият и цигански запад няма да има.
19:47 26.09.2025
66 Ха ха ха
Коментиран от #113
19:47 26.09.2025
67 Май и втори се появи 😄
До коментар #38 от "Фашизма на":А аз си викам толкова глупав и пропаднал индивид фен на лъжата ин фашизма дето е ударил запада и в циганско гето няма да има.
Коментиран от #76
19:49 26.09.2025
68 Ха ха ха
До коментар #40 от "Киев за два дня.":Прекаляваш...... за три дня беше.....
19:49 26.09.2025
69 Фашисткият запад
Коментиран от #71
19:50 26.09.2025
70 604
Коментиран от #73
19:52 26.09.2025
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Бате Ердо":Пак не си в ЧАС❗
Ердоган нищо не знаеше, а самолетът бе над Сирия и падна в Сирия ❗
19:54 26.09.2025
73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #70 от "604":"КОАЛИЦИЯ НА жеЛАЕЩИТЕ" , сър❗
19:56 26.09.2025
74 И трети глупак се появи
До коментар #71 от "Тихо бе":фен на пропадналият цигански и фашистки запад, на лъжата и пу мията. Явно има тук таме по някой отпадък.
Коментиран от #77, #108
19:57 26.09.2025
75 Анътоуи
19:59 26.09.2025
76 Ей Руски Лампов
До коментар #67 от "Май и втори се появи 😄":Чатбот спирай си тока,че ти прегряха лампите ,Руски Лапу гер.
Коментиран от #78
19:59 26.09.2025
77 Замълчи бре
До коментар #74 от "И трети глупак се появи":Руски лампов Чатбот замълчи.
Коментиран от #81
20:00 26.09.2025
78 Ей го още един
До коментар #76 от "Ей Руски Лампов":Имало отпадъци фенове на пу мията, лъжата и фашизма на пропадналият запад. жалко. А мислех, че чак толкова прости и прпаднали глупаци няма.
Коментиран от #80, #84
20:01 26.09.2025
79 Абе що пък
До коментар #64 от "ТАГАРЕВ СЪМ БИВШ МИНИСТЪР":Една капейка не отиде да памага на вожда ка Путин бе,само тук лаете.Семката ви едногънкова
Коментиран от #82, #93
20:02 26.09.2025
81 Не се ядосвай на мен
До коментар #77 от "Замълчи бре":Аз не съм на дъното и да се дразня, че хората не са прости и пропаднали фенове на лъжа, пу мия и фашизъм на пропадналият запад.
20:03 26.09.2025
82 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #79 от "Абе що пък":Ти да не би да отиде при у...йците бе ❓🤣🤣❓
Коментиран от #94
20:03 26.09.2025
83 Ей го опростачен
До коментар #80 от "Ше ти":глупав и пропаднал индивид, без достойнство, фен на лъжата, пу мията и фашизма на пропадналият запад. Жалко за такова падение. Ще гледам да не подритвам отпадъка.
Коментиран от #87
20:04 26.09.2025
84 Че ти
До коментар #78 от "Ей го още един":Чуп им кра ту на та да излетят бръмбарите.
Коментиран от #88
20:04 26.09.2025
85 брейндед атланте
До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Мозъчката се заглажда от толкова зяпане на пропаганда в Репортаж от 00-краина и Песарапскийфронт!
Коментиран от #91
20:05 26.09.2025
86 az СВО Победа80
Немската компания за машиностроене Mayer Cie обяви фалит след 120тата си годишнина.
Този световен лидер на пазара притежава 300 патента. Компанията заяви, че изпитва трудности поради глобални събития: търговският конфликт между САЩ и Китай и ситуацията в Украйна доведоха до нежелание за инвестиции в световен мащаб.
Компанията произвеждаше кръглоплетачни машини, използвани за изработка на артикули като тениски, бельо, пижами, калъфи за матраци и т.н.
Истински абсурд!
Компания, която надживя Хитлер, не можа да надживее Мерц и Шолц....
Но разбира се, за краят й ще бъде обвинен Путин! Той ще бъде обявен за че унищожителят на германската индустрия! 🤣🤣🤣
Коментиран от #89
20:05 26.09.2025
88 Ей го опростачен
До коментар #84 от "Че ти":и пропаднал индивид, без достойнство, фен на пу мия, лъжа и фашизъм на пропадналият запад,
Коментиран от #90
20:06 26.09.2025
90 Смени плочата
До коментар #88 от "Ей го опростачен":Бе Лум пен ,чу ли Лум пен.
Коментиран от #95
20:07 26.09.2025
92 Това е абсолютен факт
До коментар #87 от "Ти си рядко":Само рядко прозд, може да е фен на пу мия, лъжа и фашизъм на пропадналият запад и да го ползват за глупака на форума, показващ падението си. Понякога и в пропадняка има проблясък. Колкото и да е жалък парцала.
20:08 26.09.2025
93 брейндед атланте
До коментар #79 от "Абе що пък":"Тук не е Москва! Тук не е Москва!" - изквичало евроатлантическото прасе от калната си, порутена, мърлява кочина, но "санирана" с морска пяна (развиваща черна плесен) по европроект.
Коментиран от #98
20:09 26.09.2025
94 Що да ходя
До коментар #82 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Държавата им помага вие как помагате на ватенките,какви жалки фенове сте.Крепостните мрът вие тук лаете само.
Коментиран от #97, #103
20:10 26.09.2025
95 Как да е смени глупака
До коментар #90 от "Смени плочата":Той бе толкова прозд, без грам достойнство, за да го ползва фашисткият запад за глупак и фен на лъжа и пу мия.
20:10 26.09.2025
97 Как що
До коментар #94 от "Що да ходя":Щото България не е място за парцали и безродници фенове на фашиста и терориста зеленски. Толкова е просто. Но за глупака толкова сложно. Парцал майна, Парцал.
Коментиран от #99, #100
20:13 26.09.2025
98 За това
До коментар #93 от "брейндед атланте":10милиона ватенки емигрираха в САЩ 1,5в Германия тук 80хиляди.У Блатото никой не ходи ей.Що не вземете да се ометете вожда ви има нужда от герои за месните щурмове.
20:13 26.09.2025
99 Ей Едногънковия
До коментар #97 от "Как що":Смени плочата бе
Коментиран от #107
20:14 26.09.2025
100 Абе шо
До коментар #97 от "Как що":Не ходиш малко в Блатото и кажи нещо срещу вожда или войната му и ще видиш какво е фашизъм бе Чи ки та.
Коментиран от #115
20:15 26.09.2025
101 Говори ЕС
20:15 26.09.2025
103 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #94 от "Що да ходя":Аа, що да ходя, аз!
Еми щом пращаш другите -
дай пример, като се правиш на отворен❗
Коментиран от #109
20:16 26.09.2025
105 Путинистче идиотче
20:17 26.09.2025
106 Тоя, пък.
Нищо, идва Видов ден и ще си разчистим сметките с вас. Наказанията ще варират от остаркизъм и лишаване от граждански права, до пожизнена катoрга в урaновите мини.
20:17 26.09.2025
108 Соловьовче Объркано
До коментар #74 от "И трети глупак се появи":Как е Руското Бахурче
Поемаш ли го ?
Коментиран от #114
20:18 26.09.2025
109 Ма тук
До коментар #103 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Е ЕС и НАТО нали сте против,що ни мъчите с овчи те си мисли
Коментиран от #111, #117
20:18 26.09.2025
110 Руски самольот
20:18 26.09.2025
111 Путинистче идиотче
До коментар #109 от "Ма тук":Кланяме са на Путин, но ЕС не мърдаме.....
20:19 26.09.2025
112 Ами щото
20:19 26.09.2025
113 Компетентен
До коментар #66 от "Ха ха ха":То се видя после какво се случи. Русняците спряха да ходят на туризъм в Турция и да купуват турски зеленчуци. Турската икономика така се срина, че още не може да се възстанови. Наложи се ердоган да пълци като червей пред Путин и да му се моли за милост.
Коментиран от #116
20:20 26.09.2025
114 Е как е
До коментар #108 от "Соловьовче Объркано":Не ти ли стигна американското, че и на руското скочи? Парцала си е парцал. Все бахур търси и за това е фен на пу мия, лъжа и фашизъм и пропадналият запад му дава бахурчерта, щото парцал. Нали?
20:22 26.09.2025
115 Ами щото
До коментар #100 от "Абе шо":умните хора не ги ползва пропадналият фашистки запад за лъжи и пу мия. Въпрос на интелект. Парцала му липсва, а що, ни знам.
20:23 26.09.2025
116 Ха ха ха
До коментар #113 от "Компетентен":Пиян ли си ве.......?
Коментиран от #118
20:23 26.09.2025
117 Тук е България
До коментар #109 от "Ма тук":И аз се чудя, защо безродничетата лазят да ги подритвам като парцалани, ама сигурно щото са парцали. Дали са изстискани пу мярчетата или са в пу мия?
20:25 26.09.2025
118 Що да е пиян
До коментар #116 от "Ха ха ха":Само пиян ли е толкова простт, да го ползва пропадналият фашистки запад за евтино сополиво цигане? Аз мисля, че е от тъпотата му. Кой друг за 5 цента става парцал? Да не стана сложно?
20:27 26.09.2025