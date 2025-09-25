Финансовият министър на Тръмп: От Европа чувам само, че Путин иска да нахлуе във Варшава, не в Бостън

Американският финансов министър Скот Бесент заяви в интервю за Fox Business Network, че Русия "тества" решителността на Европа и че европейските държави трябва да засилят реакцията си.

"Руснаците изпитват европейците и европейската решителност трябва да се засили. Те трябва да сложат всичко на масата по отношение на икономическите санкции. Знаете ли, както казах на европейските си колеги преди около две седмици, всичко, което чувам от вас, е, че Путин иска да нахлуе във Варшава. Но в едно съм сигурен: Путин не нахлува в Бостън."

Още новини от Украйна

"Той не нахлува в Бостън", подчерта отново Бесент.

Бесент похвали Полша като надежден съюзник, отбелязвайки, че страната харчи 5% от своя БВП за отбрана без външен натиск. Той подчерта икономическия успех на Полша след края на Студената война, като припомни, че преди падането на Берлинската стена полската и украинската икономики са били равни по размер, докато днес полската е три пъти по-голяма. Според него, ако Украйна бе постигнала подобен растеж, тя би могла сама да финансира военните си усилия и Русия вероятно не би се намесила.

По-рано полският премиер Доналд Туск постави под въпрос твърдението на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия. В публикация в социалните мрежи Туск предупреди, че зад думите на Тръмп стои намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на отговорността върху европейските държави.