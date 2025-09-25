Новини
Свят »
САЩ »
Финансовият министър на Тръмп: От Европа чувам само, че Путин иска да нахлуе във Варшава, не в Бостън
  Тема: Украйна

Финансовият министър на Тръмп: От Европа чувам само, че Путин иска да нахлуе във Варшава, не в Бостън

25 Септември, 2025 21:53 1 677 43

  • доналд тръмп-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • скот бесент

Скот Бесент похвали Полша като надежден съюзник, отбелязвайки, че страната харчи 5% от своя БВП за отбрана без външен натиск

Финансовият министър на Тръмп: От Европа чувам само, че Путин иска да нахлуе във Варшава, не в Бостън - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американският финансов министър Скот Бесент заяви в интервю за Fox Business Network, че Русия "тества" решителността на Европа и че европейските държави трябва да засилят реакцията си.

"Руснаците изпитват европейците и европейската решителност трябва да се засили. Те трябва да сложат всичко на масата по отношение на икономическите санкции. Знаете ли, както казах на европейските си колеги преди около две седмици, всичко, което чувам от вас, е, че Путин иска да нахлуе във Варшава. Но в едно съм сигурен: Путин не нахлува в Бостън."

Още новини от Украйна

"Той не нахлува в Бостън", подчерта отново Бесент.

Бесент похвали Полша като надежден съюзник, отбелязвайки, че страната харчи 5% от своя БВП за отбрана без външен натиск. Той подчерта икономическия успех на Полша след края на Студената война, като припомни, че преди падането на Берлинската стена полската и украинската икономики са били равни по размер, докато днес полската е три пъти по-голяма. Според него, ако Украйна бе постигнала подобен растеж, тя би могла сама да финансира военните си усилия и Русия вероятно не би се намесила.

По-рано полският премиер Доналд Туск постави под въпрос твърдението на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия. В публикация в социалните мрежи Туск предупреди, че зад думите на Тръмп стои намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на отговорността върху европейските държави.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалката пропаганда срещу Русия

    43 3 Отговор
    за да източва САЩ Европа и стадото да мълчи докато го ограбват. Комбинацията от рекетьор като САЩ, и продажни и лъжливи политици в Европа, тикат Европа към своят край!

    21:55 25.09.2025

  • 2 Веднага,

    10 2 Отговор
    100% мито .🤣

    21:57 25.09.2025

  • 3 Урсуланковци

    35 4 Отговор
    Газ не искате, атомна енергетика не развивате,
    дърва ли ще цепите ?!
    Те и дървата са в Сибир, ще трябва да дойдете
    да си ги вземете 🤣

    21:58 25.09.2025

  • 4 Внимание!

    3 28 Отговор
    Русия иска да превърне България отново в своя колония. Иска да станем Северна Корея на Балканите със само един дебел човек- диктатор в държавата, а останалите да пасем трева, да сме пълни с паразити и да се гърчим и набираме крак в армия, която да пази властта на дебелия!

    Коментиран от #10, #36

    22:00 25.09.2025

  • 5 нюз бг

    21 3 Отговор
    Пфу.Ако не е написано от М.Атанасова ,не чета!!!

    22:01 25.09.2025

  • 6 Спецназ

    25 2 Отговор
    Финансовия Министър на САЩ бил информиран че Руската армия е пред Варшава,
    обкръжила го е и се готви да атакува Столицата на Полша от 3 страни.

    Той е казал ами атакуват Варшава,
    не атакуват Бостън все пак!!

    22:01 25.09.2025

  • 7 Хахаха

    21 3 Отговор
    Скота си е Скот!
    Български извод!

    Коментиран от #24

    22:01 25.09.2025

  • 8 защо

    11 0 Отговор
    "Не всичко е пари, приятелю,
    Не всичко е пари!
    Когато гръм удари ни,
    щом вечер свечери"

    Та те така.

    22:07 25.09.2025

  • 9 1111

    16 3 Отговор
    Ъъъ, Путин в Бостън нема да оди, просто ша го напрай на Бостан...

    22:08 25.09.2025

  • 10 то дет иска ,остави.

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание!":

    Ама след Аляска,май и така ще бъде.Там нещо Тръмп и Путин разчертали някаква сълфетка,поредната...Сега остава Си и Моди да се съгласят...А за оная с метлата и за нас един голям с три букви🤣🤣🤣Не душ🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #21

    22:08 25.09.2025

  • 11 Анджо

    4 6 Отговор
    Тръмп ги е избрал всичките от неговият екип психично болни. Само се оправдават.

    Коментиран от #12, #14

    22:09 25.09.2025

  • 12 Нама

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Не, просто са евреи повечето.

    22:11 25.09.2025

  • 13 В Бостън може да не иска

    6 1 Отговор
    Но в Аляска сигурно няма нищо против

    22:12 25.09.2025

  • 14 Космос

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Затова пък Путлер върши перфектна работа на краварите по съсипията на росия.

    Коментиран от #18

    22:13 25.09.2025

  • 15 Много се pen chat !

    4 2 Отговор
    Много се pen chat . Нека не се pen chat толкова ,че да не ги закача мечката. Не дразнете мечката.

    22:13 25.09.2025

  • 16 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "то дет иска ,остави.":

    Путин е полезният идиот на Си.

    Коментиран от #17, #19, #20

    22:13 25.09.2025

  • 17 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    винаги има за цел глупака.

    22:15 25.09.2025

  • 18 Русия остави

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Космос":

    Гледай какво върши САЩ с Европа, унищожавайки Украйна. Не, че ви дреме на вас за Европа и България.

    22:16 25.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Врядли ?Демек едва ли🤣🤣🤣

    22:16 25.09.2025

  • 21 Внимание!

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "то дет иска ,остави.":

    Виж, другарю! Тая със салфетката няма да я бъде! Доброволно трябва да отидеш в Русия при Путин, когото обичаш, а не да се скатаваш в НАТО! Крайно време е да почнете да практикувате това, което проповядвате. Ако не го правите доброволно то трябва да бъде екстрадирани.

    Коментиран от #25, #29, #30

    22:17 25.09.2025

  • 22 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 2 Отговор
    Тръмп се е обградил с някакви безмозъчни гъ-зо-ли-за-чи. Този "експерт", ако си беше направил труда да се поинтересува, щеше да разбере, защо полската икономика в момента е три пъти по- голяма от украинската. Защото благодарение на "майдана" от преди 11 години, украинците успяха да се отърват от руските подлоги, които ги управляваха и то не окончателно. Русия веднага им спретна "референдум" в Крим и "революция" в Донбас. А за това, че руснаците заплашват Варшава, а не Бостън, ние европейците може да им го напомним един ден, когато САЩ се сбият с Китай. Тогава, когато приреват за помощ, спокойно можем да им кажем, че китайците заплашват Вашингтон, а не Брюксел и да ги оставим да се оправят сами.

    Коментиран от #27

    22:17 25.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 абсолютно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Неговата ориентация е известна

    22:18 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мене изкуствения интелект

    3 0 Отговор
    Не ме изтрива
    Вие ме изтривате

    22:20 25.09.2025

  • 27 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що ползваш за заглавие лъжата на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?

    Коментиран от #35

    22:21 25.09.2025

  • 28 Факт

    0 1 Отговор
    Истината боли!

    22:21 25.09.2025

  • 29 аз не съм желал никога

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Внимание!":

    да бъда в нато.Така ,че грабвай паситу под мишница и гоо към украината,да защитавате натото.Удачи🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #39

    22:21 25.09.2025

  • 30 Ами тръгвай

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Внимание!":

    България няма нужда от продажни глупаци и безродници. Не е за продан.

    22:21 25.09.2025

  • 31 Koпейка

    2 0 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    22:22 25.09.2025

  • 32 българина

    2 1 Отговор
    Аз пък слушам от 15 г диверсификация на руския газ а от днес ще търсим такава на американския без право на замяна! Да пукнат децата н всички предали и и техните също!!!!

    22:22 25.09.2025

  • 33 Айде легайте бе😂 копейки смотани

    2 1 Отговор
    Утре улиците трябва да метете 🤣

    22:23 25.09.2025

  • 34 Артилерист

    2 2 Отговор
    Англосакската пропаганда продължава да използва манипулацията с украинските дървени имитатори на руски дронове "нахлули" над Полша. Случаят много прилича на взривяването на газовите потоци. Обвиняваната страна не се допуска до разследването и веществените доказателства. Има паднали цели "дронове", защо не ги показват и не допускат руски специалисти да покажат измамата, ами само повтарят, че са нахлули и Русия им тествала ПВО-то. Трябва наистина човек да не е в ред за да повярва, че Русия ще прибегне до такава елементарна глупост.

    Коментиран от #38

    22:23 25.09.2025

  • 35 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах еврото!

    22:24 25.09.2025

  • 36 Хохо Бохо

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание!":

    Обикновенно така става когато загубиш война. Не ли? Искаш да воюваш с русия? Ми трябва да си готов да си платиш. Мислиш ли, че Русия ще те пощади???? Незабавно трябва да се преустанови всякаква подкрепа на салонацистите и да отпаднат санкциите срещу Русия иначе -Северна Корея дорде не си научиш урока, че срещу велика сила не се воюва

    Коментиран от #40, #42

    22:25 25.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Малоумняк .Да?

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Кой ще пусне руска Измет в натовска държава.При това военни ?!

    22:26 25.09.2025

  • 39 Внимание!

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "аз не съм желал никога":

    Ти може да не си желал. Но повечето българи са желали и са избрали партии, които да ги представляват в парламента и да вземат това прекрасно решение за България. А ти като не искаш НАТО, а обичаш Русия- мястото ти е там. Границите не са затворени. Путин прие закон за прием на такива като теб. Съответно остава и доброволно да отидеш при Путин или да бъдеш екстрадиран.

    Коментиран от #43

    22:29 25.09.2025

  • 40 Внимание!

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хохо Бохо":

    Тия заплахи не вървят! Русия е минала покрай велика сила, ама много отдалеч е заобиколила! Аз няма какво да плащам, защото съм на страната на доброто и на истината. Ти обаче имаш какво да плащаш, защото поддържаш фашистка Русия и нейната война, поддържаш геноцида над украинския народ и поддържаш нациста Путин. Съответно който е солидарен в подкрепата си към терористични режими, той ще е солидарен и към наказанията. Съветвам те по-бързо да обръщаш палачинката, докато не са започнали процесите и срещу такива като вас, защото прошка няма да има.

    22:35 25.09.2025

  • 41 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Бостън ли бре, с най-много обирджийски банди. Притрябвал му е на Володя.

    22:36 25.09.2025

  • 42 за съжаление,

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хохо Бохо":

    сало украние няма да си научат урока😓Промити мозъци.Украинците(повечето от тях),са убедени,че Русия им е пречила още докато са копали Черно Море и така до ден днешен!🤣🤣🤣Не съм сигурен,ама няйщкакви курабийки,на някаква Виктория ,доста помогнаха за тази нагласа в украината.🤣Все пак курабийките бяха гарнирани с 5 милиарда долара,както Вики сама каза пред американския сенат.Някои хора в Украйна бая са захлебили...

    22:37 25.09.2025

  • 43 странно,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Внимание!":

    защо аз не познавам такива българи????Навярнп познавам повече хора от теб/вас(вас е ,ако си депутат или автор във факти🤣,не дай боже,самия пеевски🤣)

    22:42 25.09.2025