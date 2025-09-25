Финансовият министър на Тръмп: От Европа чувам само, че Путин иска да нахлуе във Варшава, не в Бостън

Американският финансов министър Скот Бесент заяви в интервю за Fox Business Network, че Русия "тества" решителността на Европа и че европейските държави трябва да засилят реакцията си.
"Руснаците изпитват европейците и европейската решителност трябва да се засили. Те трябва да сложат всичко на масата по отношение на икономическите санкции. Знаете ли, както казах на европейските си колеги преди около две седмици, всичко, което чувам от вас, е, че Путин иска да нахлуе във Варшава. Но в едно съм сигурен: Путин не нахлува в Бостън."
"Той не нахлува в Бостън", подчерта отново Бесент.
Бесент похвали Полша като надежден съюзник, отбелязвайки, че страната харчи 5% от своя БВП за отбрана без външен натиск. Той подчерта икономическия успех на Полша след края на Студената война, като припомни, че преди падането на Берлинската стена полската и украинската икономики са били равни по размер, докато днес полската е три пъти по-голяма. Според него, ако Украйна бе постигнала подобен растеж, тя би могла сама да финансира военните си усилия и Русия вероятно не би се намесила.
По-рано полският премиер Доналд Туск постави под въпрос твърдението на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия. В публикация в социалните мрежи Туск предупреди, че зад думите на Тръмп стои намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на отговорността върху европейските държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалката пропаганда срещу Русия
21:55 25.09.2025
2 Веднага,
21:57 25.09.2025
3 Урсуланковци
дърва ли ще цепите ?!
Те и дървата са в Сибир, ще трябва да дойдете
да си ги вземете 🤣
21:58 25.09.2025
4 Внимание!
Коментиран от #10, #36
22:00 25.09.2025
5 нюз бг
22:01 25.09.2025
6 Спецназ
обкръжила го е и се готви да атакува Столицата на Полша от 3 страни.
Той е казал ами атакуват Варшава,
не атакуват Бостън все пак!!
22:01 25.09.2025
7 Хахаха
Български извод!
Коментиран от #24
22:01 25.09.2025
8 защо
Не всичко е пари!
Когато гръм удари ни,
щом вечер свечери"
Та те така.
22:07 25.09.2025
9 1111
22:08 25.09.2025
10 то дет иска ,остави.
До коментар #4 от "Внимание!":Ама след Аляска,май и така ще бъде.Там нещо Тръмп и Путин разчертали някаква сълфетка,поредната...Сега остава Си и Моди да се съгласят...А за оная с метлата и за нас един голям с три букви🤣🤣🤣Не душ🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #21
22:08 25.09.2025
11 Анджо
Коментиран от #12, #14
22:09 25.09.2025
12 Нама
До коментар #11 от "Анджо":Не, просто са евреи повечето.
22:11 25.09.2025
13 В Бостън може да не иска
22:12 25.09.2025
14 Космос
До коментар #11 от "Анджо":Затова пък Путлер върши перфектна работа на краварите по съсипията на росия.
Коментиран от #18
22:13 25.09.2025
15 Много се pen chat !
22:13 25.09.2025
16 Българин
До коментар #10 от "то дет иска ,остави.":Путин е полезният идиот на Си.
Коментиран от #17, #19, #20
22:13 25.09.2025
17 Пропагандата
До коментар #16 от "Българин":винаги има за цел глупака.
22:15 25.09.2025
18 Русия остави
До коментар #14 от "Космос":Гледай какво върши САЩ с Европа, унищожавайки Украйна. Не, че ви дреме на вас за Европа и България.
22:16 25.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 аха
До коментар #16 от "Българин":Врядли ?Демек едва ли🤣🤣🤣
22:16 25.09.2025
21 Внимание!
До коментар #10 от "то дет иска ,остави.":Виж, другарю! Тая със салфетката няма да я бъде! Доброволно трябва да отидеш в Русия при Путин, когото обичаш, а не да се скатаваш в НАТО! Крайно време е да почнете да практикувате това, което проповядвате. Ако не го правите доброволно то трябва да бъде екстрадирани.
Коментиран от #25, #29, #30
22:17 25.09.2025
22 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #27
22:17 25.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 абсолютно
До коментар #7 от "Хахаха":Неговата ориентация е известна
22:18 25.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мене изкуствения интелект
Вие ме изтривате
22:20 25.09.2025
27 Абе
До коментар #22 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що ползваш за заглавие лъжата на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?
Коментиран от #35
22:21 25.09.2025
28 Факт
22:21 25.09.2025
29 аз не съм желал никога
До коментар #21 от "Внимание!":да бъда в нато.Така ,че грабвай паситу под мишница и гоо към украината,да защитавате натото.Удачи🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #39
22:21 25.09.2025
30 Ами тръгвай
До коментар #21 от "Внимание!":България няма нужда от продажни глупаци и безродници. Не е за продан.
22:21 25.09.2025
31 Koпейка
22:22 25.09.2025
32 българина
22:22 25.09.2025
33 Айде легайте бе😂 копейки смотани
22:23 25.09.2025
34 Артилерист
Коментиран от #38
22:23 25.09.2025
35 Пепи Волгата
До коментар #27 от "Абе":Не знам и не ме интересува.Аз избрах еврото!
22:24 25.09.2025
36 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Внимание!":Обикновенно така става когато загубиш война. Не ли? Искаш да воюваш с русия? Ми трябва да си готов да си платиш. Мислиш ли, че Русия ще те пощади???? Незабавно трябва да се преустанови всякаква подкрепа на салонацистите и да отпаднат санкциите срещу Русия иначе -Северна Корея дорде не си научиш урока, че срещу велика сила не се воюва
Коментиран от #40, #42
22:25 25.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Малоумняк .Да?
До коментар #34 от "Артилерист":Кой ще пусне руска Измет в натовска държава.При това военни ?!
22:26 25.09.2025
39 Внимание!
До коментар #29 от "аз не съм желал никога":Ти може да не си желал. Но повечето българи са желали и са избрали партии, които да ги представляват в парламента и да вземат това прекрасно решение за България. А ти като не искаш НАТО, а обичаш Русия- мястото ти е там. Границите не са затворени. Путин прие закон за прием на такива като теб. Съответно остава и доброволно да отидеш при Путин или да бъдеш екстрадиран.
Коментиран от #43
22:29 25.09.2025
40 Внимание!
До коментар #36 от "Хохо Бохо":Тия заплахи не вървят! Русия е минала покрай велика сила, ама много отдалеч е заобиколила! Аз няма какво да плащам, защото съм на страната на доброто и на истината. Ти обаче имаш какво да плащаш, защото поддържаш фашистка Русия и нейната война, поддържаш геноцида над украинския народ и поддържаш нациста Путин. Съответно който е солидарен в подкрепата си към терористични режими, той ще е солидарен и към наказанията. Съветвам те по-бързо да обръщаш палачинката, докато не са започнали процесите и срещу такива като вас, защото прошка няма да има.
22:35 25.09.2025
41 Баш Балък
22:36 25.09.2025
42 за съжаление,
До коментар #36 от "Хохо Бохо":сало украние няма да си научат урока😓Промити мозъци.Украинците(повечето от тях),са убедени,че Русия им е пречила още докато са копали Черно Море и така до ден днешен!🤣🤣🤣Не съм сигурен,ама няйщкакви курабийки,на някаква Виктория ,доста помогнаха за тази нагласа в украината.🤣Все пак курабийките бяха гарнирани с 5 милиарда долара,както Вики сама каза пред американския сенат.Някои хора в Украйна бая са захлебили...
22:37 25.09.2025
43 странно,
До коментар #39 от "Внимание!":защо аз не познавам такива българи????Навярнп познавам повече хора от теб/вас(вас е ,ако си депутат или автор във факти🤣,не дай боже,самия пеевски🤣)
22:42 25.09.2025