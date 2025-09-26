Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски: Путин лъже руснаците за бойното поле! Киев отново поиска от Тръмп крилати ракети "Томахоук"
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин лъже руснаците за бойното поле! Киев отново поиска от Тръмп крилати ракети "Томахоук"

26 Септември, 2025 22:23, обновена 26 Септември, 2025 22:59 1 857 147

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • дронове-
  • томахоук-
  • нато

В средата на юли колумнистът на "Вашингтон пост" Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на "Томахоук" на Украйна като начин да окаже натиск върху Русия

Зеленски: Путин лъже руснаците за бойното поле! Киев отново поиска от Тръмп крилати ракети "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

По време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Володимир Зеленски е поискал крилати ракети "Томахоук", съобщави британския вестник The ​​Telegraph, позовавайки се на свой източници.

Ракетите "Томахоук" имат обсег от 1500 до 2500 километра в зависимост от модификацията, което би дало на Украйна способност да удря ключови руски военни и инфраструктурни цели. Те бяха описани като ключови за украинският план за победа.

Още новини от Украйна

При администрацията на бившия президент Джо Байдън подобна доставка бе смятана за твърде рискована. Според дипломатически анализатори решението на Тръмп представлява рязка промяна в политиката на Вашингтон по отношение на военната подкрепа за Киев.

Дипломатически източници съобщиха, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е уведомил европейските си колеги, че позицията на Тръмп спрямо Украйна се е променила и новият му подход трябва да се възприеме "възможно най-позитивно".

В интервю за Axios ден след срещата си с Тръмп, Зеленски каза, че е поискал от американския президент едно нещо, от което Киев се нуждае.

"Какво по-точно, какво едно конкретно нещо, не публикация в TruthSocial, което Тръмп би могъл да предостави, ви е необходимо, за да спечелите на бойното поле?", попита журналистът Барак Равид Зеленски.

"Мисля, че президентът Тръмп знае. Вчера му казах от какво едно нещо се нуждаем", отговори Зеленски.

"Няма да кажа какво е, но ще кажа, че той отговори: "Ще работим по въпроса", отбеляза украинският президент. Журналистът го попита дали има предвид оръжейна система.

"Да. Между другото, имаме нужда от нея, но това не означава, че ще я използваме, ако я имаме", обясни Зеленски. Той добави, че наличието на тази неназована система би помогнало Путин да седне на масата за преговори.

В средата на юли колумнистът на "Вашингтон пост" Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на "Томахоук" на Украйна като начин да окаже натиск върху Русия.

Руските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Общите загуби на руснаците в нашата контраофанзивна операция в Добропиля вече надхвърлят 3000 войници, като повечето от тях са невъзстановими. Там руснаците се надяваха да постигнат един от основните си пробиви на фронта, но нашите сили ги неутрализират. И това е важно. Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че окупационният контингент постига някакви от така наречените си цели“, каза Зеленски.

Той подчерта, че от години Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите ѝ постоянно се отлагат.

"Показателно е, че въпреки всичко, което светът казва на Русия, тя продължава да отговаря само с нови атаки и нови удари по украински градове и инфраструктура. Те са наистина болни от война и дали могат да бъдат излекувани е отворен въпрос. Единственото нещо, което може да принуди този руски вирус на войната да спре, е силата, силните решения и силната подкрепа", каза Зеленски.

Той припомни, че по време на посещението си в Ню Йорк е разговарял с много партньори, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия.

"Обсъждаме с Америка конкретни мерки, които могат да спрат тази война. Решения съществуват. Важното е това, за което се споразумяваме, да бъде действително изпълнено", заяви Зеленски.

По време на посещението си в САЩ екипът на Зеленски участва в над 30 събития, включително разговори с американския президента Доналд Тръмп и среща между първите дами на Украйна и САЩ, посочва Укринформ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 11 Отговор
    Зеленски ще воюва с Унгария.

    Коментиран от #5

    22:25 26.09.2025

  • 2 Удри , Володимире

    18 23 Отговор
    Удри тая гмеж ...

    Коментиран от #75

    22:25 26.09.2025

  • 3 Ясно като бел ден

    41 12 Отговор
    Зелен смешник,С план за победа над Велика Русия. Ненормалник.

    Коментиран от #37

    22:27 26.09.2025

  • 4 Хахахаха

    32 10 Отговор
    Световния просяк.

    22:27 26.09.2025

  • 5 Дрътия Софианец

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти тъкмо премести 17-те ресторанта у Унгария .. Каква трагедия .. 🤭😁

    22:28 26.09.2025

  • 6 Путин

    33 12 Отговор
    Томахоук няма да получи но Орешник със сигурност.

    22:28 26.09.2025

  • 7 Червената шапчица

    21 7 Отговор
    Ха ха. Най-интересното е че се оказва че всички тия дронове светят през нощта. Явно за да могат да ги видят тъпанарите и да истерясат.

    22:29 26.09.2025

  • 8 Атина Палада

    23 15 Отговор
    С томаховките се подиграват на Тръмп..Защото в първия си мандат по негово нареждане в Сирия изстреляха двайсетина по някакво сметище и само една достигна целта.Останалите се върнаха към мястото от където бяха изстрляни! .Хамериканците се н.асраха от страх.Щяха сами да се изпотрепват:))) На следващият ден всички медии в САЩ,разкостиха Тръмп .Показал на света безпомощността на САЩ..

    22:29 26.09.2025

  • 9 7 8 и ще сме паднали

    16 8 Отговор
    Виждам, че театрото продължава, а агънцата хрупат тревица и с вълнение чакат Гергьовден. Сделки на хартия, военни деиствия по телевизията и колкото да има нещо, санкции срещу врага, ама удрят само собствения плебс, абе голям кеф! Цирк голем!

    22:30 26.09.2025

  • 10 Громико

    9 19 Отговор
    Да им даде няколко стотин ядрени и Пусьо ще стане зговорчив

    22:30 26.09.2025

  • 11 Име

    18 6 Отговор
    Приятни сънища!

    22:33 26.09.2025

  • 12 матю хари

    12 24 Отговор
    Кремъл скоро ще гори.

    Коментиран от #28

    22:34 26.09.2025

  • 13 Дедко

    20 10 Отговор
    Тоя зорлем иска ония пияните да запалат Кийв.

    Коментиран от #24

    22:35 26.09.2025

  • 14 Дайте на човека

    9 20 Отговор
    Да приключи с тез боклуци.Да хвърчат медвдки,ботокси ,Песковци ,захаровци и тъжни коне.

    22:35 26.09.2025

  • 15 Сандо

    14 8 Отговор
    И Тръмп му отказа.Поне засега.

    22:37 26.09.2025

  • 16 Ганчев

    10 17 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Ъова е за отбелязване.

    Коментиран от #82

    22:37 26.09.2025

  • 17 Я пък тоя

    13 7 Отговор
    Зеленски 100 плана направи, а победа не виждам!
    Ще трябва да си сменя очилата.

    22:38 26.09.2025

  • 18 Ко стааа бе руски боклуци?

    10 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #25, #27, #29

    22:38 26.09.2025

  • 19 Ами

    10 4 Отговор
    Тръмп ясно каза каква е схемата. Европа плаща - Америка праща.
    Зеленски е искал пари. Но Тръмп му е казал - Пари нема ... Действайте :)

    Коментиран от #23

    22:38 26.09.2025

  • 20 Костадин Костадинов

    7 10 Отговор
    Някой знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #36, #42, #54

    22:39 26.09.2025

  • 21 койдазнай

    3 11 Отговор
    Тръмп естестено няма да даде далекобойни ракети на Украйна, но ще изтъргува с Путин това свое решение. Ако Путин се запъва, ще даде 4 ракети, колкото да сринат един нефтозавод. След това Путин ще е значително по-щедър към Тръмп.

    Коментиран от #34

    22:41 26.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Бай Дончо има стари, с изтичащ срок на годност. Може да му ги продаде, а ЕС да плати.

    22:41 26.09.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    До няква степян можи и прсф да си, ама не мисла чи САЩ ш са устай от войната, штот от тас вуйна зависи пплюсите на новото време

    Коментиран от #71

    22:42 26.09.2025

  • 24 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дедко":

    Не си пил с поляци и с македонските руснаци да видиш как се освинват....

    22:42 26.09.2025

  • 25 Глюпости ,

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Казаха 3333 дня ...

    22:43 26.09.2025

  • 26 оп са

    3 2 Отговор
    А в Киев баровете си работят по пара, през границата с Полша си сноват левенти и правят далавера, украйнски герои с джипове завземат моловете на Западна Европа, украински патриоти "воюват" навсякъде из Евроша, всеки вход на руснаците обслужва елита на Запада, но иначе милиони загиват, къде, в новините?

    Коментиран от #30

    22:43 26.09.2025

  • 27 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Опитаха първите дни на войната ама украинците ги биха- на някво литишти там ги биха украинците.

    22:43 26.09.2025

  • 28 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "матю хари":

    Ще видим..... По-сигурно е Киев вода за да го носи, А може и да го удави....

    22:45 26.09.2025

  • 29 Не бе мусор

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Чакаме бандерите да првземат Владивосток

    Коментиран от #32

    22:45 26.09.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "оп са":

    Първо е инстинкта за самосъхранение и хедонизма .

    22:45 26.09.2025

  • 31 Време е московчане

    3 1 Отговор
    Да усетят спициялната апирация

    22:46 26.09.2025

  • 32 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Не бе мусор":

    Няма да го превземат. Ас да питъм- ко стана ко са случва чи най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини Ко са убърка

    Коментиран от #45

    22:46 26.09.2025

  • 33 Тов. Членин

    3 3 Отговор
    Таваришчи , аз ходя в Украйна да зареждам китайският Москвич ... В России бензина нет ..

    22:46 26.09.2025

  • 34 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Такива ракети с дълъг обсег има в Украйна!
    И английски има и американки и френски,обаче нито американци,нито французи,нито англичани се наемат да обстрелват Русия А украинци не могат,защото нямат кодовете.Не е възможно и да ги имат!

    Коментиран от #58

    22:46 26.09.2025

  • 35 Гранд Мофф Таркин

    0 1 Отговор
    И на мен ми искА.
    Посика Стар Дестройер.
    Дадох му два робота, да му чистят бункера.

    22:47 26.09.2025

  • 36 Джо Пияни

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Костадин Костадинов":

    Щото е цирк бате, всяка стъпка на руснаците е съгласувана с Уса. Ковида се изчерпа, настроенията загрубяха и бай Путин се включи, зануляването на разглезения гражданин продължи с пълна сила

    22:47 26.09.2025

  • 37 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ясно като бел ден":

    Той ако беше нормален нямаше да се репчи на Русия и да погубва 2 милиона македонски руснаци...

    Коментиран от #41

    22:48 26.09.2025

  • 38 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Тръмп отказа "Томахоук" за Киев!

    22:50 26.09.2025

  • 39 Абе спрете да го давате този фашист

    5 1 Отговор
    и жалките му лъжи. Един цигани е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен.

    Коментиран от #40

    22:50 26.09.2025

  • 40 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абе спрете да го давате този фашист":

    Фашизма не е ли от Италия ве. Зеленски италианец ли е

    Коментиран от #44

    22:52 26.09.2025

  • 41 Милиони марсианци

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    Поне 20 млни укри и 10 млн руснаци :) Мислете преди да вярвате! А, и плащайте, че голема война се води

    22:52 26.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Тръмп започна атаката срещу мрежите на Сорос едновременно в няколко щата!

    Коментиран от #49

    22:53 26.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    Със 5% от военната си мощ Русия четери години се бъзика с Украйна,която е подкрепяна от около педесет фашистки държаави.

    Коментиран от #47

    22:54 26.09.2025

  • 46 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 0 Отговор
    Засега Бай Дончо не дава "Томахоук", но е казал, че ще го обсъдят допълнително. Според мен изчаква доклада на военните за запасите от тези ракети, модификациите и годините на производство. Когато получи изчерпателен списък, със сигурност ще отдели поне 100 броя, от по- старите модели, които така или иначе ще бъдат извадени от въоръжение и заменени от американските хиперзвукови ракети "Дарк Иигъл". По същата схема изпратиха и АТАКАМС, които в момента заменят с "ПрСМ".

    Коментиран от #48

    22:54 26.09.2025

  • 47 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    И колко убити струва това бъзикане. За Русия характерно се бъзика с животите на собственици граждани

    Коментиран от #50, #68

    22:55 26.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пак аз бе!

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа80":

    Верно си ударен с мотика по главата като малък.

    22:56 26.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Там пишешпе за този фашист зеленски":

    Оооо, бебче, като ползваш понятия е добре да ги разбираш. Бъди сигурен че знам хиляди пъти повече от теб

    Коментиран от #55

    22:57 26.09.2025

  • 52 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "По време на война":

    Напълно си праф

    22:57 26.09.2025

  • 53 Дедо Добри

    0 0 Отговор
    Тука и от двете страни си мерят оръдията и ракетите, че се и радват!? Младежи, от тия оръжия вие ще умирате, те са за вас:)

    Коментиран от #57

    22:57 26.09.2025

  • 54 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Костадин Костадинов":

    Малка окраина е с по-голяма площ от Франция. Или поне, някога беше :)
    Освен това на малка окраина и помагаха над 50 либерални демокраци и Бог знае колко "частни инвеститори".
    Да не говорим и за това, че исторически Русия не се пада по бързите победи.
    Така, че изказването на генерал Мали за трите дена или е някаква метафора, или непознаване на русаката природа.
    Хубавите работи ... стават бавно :)

    Коментиран от #61, #101

    22:58 26.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Дедо Добри":

    Естествено - Русия и САЩ със страните на една и съща монета, и изобщо всяка велика сила.

    Коментиран от #60

    22:59 26.09.2025

  • 58 Забелязъл

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Едно розово Фламинго се разхожда около кримският мост.

    Коментиран от #65

    22:59 26.09.2025

  • 59 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Някой знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    23:00 26.09.2025

  • 60 Дедо Добри

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Костадин Костадинов":

    Тук съм съгласен!

    23:00 26.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Като гледам":

    Дай нещо конкретно иначе само плюеш. Што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #69

    23:01 26.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Смешник

    1 0 Отговор
    Е как ще лъже Путин руснаците Той да не е наркоман като теб

    23:02 26.09.2025

  • 65 Ами вземи слез

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Забелязъл":

    от фламингото. 😄

    Коментиран от #67

    23:02 26.09.2025

  • 66 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Някой знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #72

    23:03 26.09.2025

  • 67 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами вземи слез":

    Знайш ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #77

    23:03 26.09.2025

  • 68 ВВП

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    Многоходов гл у п @ к съм ве

    23:04 26.09.2025

  • 69 Абе спрете да го давате този фашист

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Костадин Костадинов":

    и жалките му лъжи. Един цигани е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен.

    Коментиран от #73, #74

    23:04 26.09.2025

  • 70 Иванушка

    1 0 Отговор
    4 години фашистите не могат да се отърват от украинските бойни комари.Хапят летално.

    23:04 26.09.2025

  • 71 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Костадин Костадинов":

    У муменъ зъ СЪЩ е по-важну уцилявъниту от колкуту да съ прай на бабаитъ :)

    23:05 26.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Абе спрете да го давате този фашист":

    Знайш ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #78, #136

    23:05 26.09.2025

  • 74 Ицо

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Абе спрете да го давате този фашист":

    ИСКАМ ДА МИ ГО ИЗДУХАШ ДО БЯЛО

    Коментиран от #90

    23:06 26.09.2025

  • 75 ВВП

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Удри , Володимире":

    Не мога ве, многоходов съм ахахах

    23:06 26.09.2025

  • 76 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Знае комплексе 😄":

    Благодаря ти че винаги си до мен обичам те!😍🥰😘😚🥹😍🥰🥰🥰😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Коментиран от #83

    23:06 26.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Знае комплексе 😄":

    😍🥰😘😚😚😘😍🥰😘🥰🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️ обичам те

    23:07 26.09.2025

  • 82 Смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    Най вероятно е някоя руска ракета да падне на твоята глава

    23:07 26.09.2025

  • 83 Това е добре комплексе 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Костадин Костадинов":

    Само да не те нараня и станеш с още един комплекс. 😄

    Коментиран от #87

    23:08 26.09.2025

  • 84 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Някой знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #86

    23:08 26.09.2025

  • 85 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що ползваш лъжата на лена и компания за заглавие? От едно гето ли сте, че ви ползват за едни лъжи?

    23:09 26.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Това е добре комплексе 😄":

    Обичам та ве ,обичам та! 🥰😍😘😘😘😘 Ама ти що глътна въздух? 😘🥰🥰😍😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #94

    23:09 26.09.2025

  • 88 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Знае комплексе":

    🥰😂😂😂😂😂

    23:10 26.09.2025

  • 89 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Знайш ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #91

    23:10 26.09.2025

  • 90 Пропадналкият запад

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ицо":

    пак оопростачил саапаливо цигане. 😄 Бръши сааполя, че ни е гнус от това гето запада, като гледаме какво ви прави глупачетата.

    23:11 26.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Някой знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #95

    23:12 26.09.2025

  • 93 Не пишете глупости

    3 0 Отговор
    "Те бяха описани като ключови за украинският план за победа."

    Кое вундерфаве до сега не бе описано като ключово за украинският план за победа.?
    Абрамси?Леопарди? Хаймарси? Патриоти? АТАКМСи? еФ.16? ....куфари с пари?

    И как на един журналист не му просветна, че укранци с Томахоук не могат да боравят.

    Коментиран от #100

    23:13 26.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Някои знай ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?

    Коментиран от #99

    23:14 26.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Абе спрете да го давате този фашист

    1 0 Отговор
    и жалките му лъжи. Един цигани е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен.

    Коментиран от #103

    23:15 26.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Не пишете глупости":

    Можи и да си праф, штот 4ри гудини Русия тъни ф кълтъ срещу малка Украйна. Предполагам че е зарад украинската никъдърнос

    23:15 26.09.2025

  • 101 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    Този генерал Мили беше казал,че Русия може за три дни да превземе Украйна! А това е съвсем различно от -дали Русия иска да го направи..Защото ,ако целите й са други,различни от превземането на Украйна ,е разбираемо,че няма да превземе Украйна за такъв период.
    И очевидно,че целите на Русия са други ,след като на вторият ден руските военни бяха пред Радата.После се върнаха в Донбас и от там не мърдат! Зеленски им доставя там оръжията на Натовските държави за смилане!
    Администрацията на Байдън го казаха в прав текст ,а именно:-"Русия влезе в Украйна,разходи се из Украйна и се върна в Донбас" .Това са думи на официалната администрация на Байдън,като добавиха накрая :-"Русия ни изигра"!

    Коментиран от #106, #114, #129

    23:16 26.09.2025

  • 102 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Поредната статия пълна с глупости и простотии... Абе кой "мозък" по цял ден пише подобна долнопробна пропаганда ? Толкова ли са зле мисловно, че не се научиха тези журналя за 4 години как да напишат наистина сносно нещо ?

    Сега от подзаглавието: "Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на Томахоук". А малко по-надолу в статията: "При администрацията на бившия президент Джо Байдън подобна доставка бе смятана за твърде рискована. Според дипломатически анализатори решението на Тръмп представлява рязка промяна в политиката на Вашингтон по отношение на военната подкрепа за Киев."

    Някой си Игнатиус изказал мнение за Тръмп, а другите "анализатори" вече го приемат като факт. Що за малоумие е това ?

    Тези ракети са в пряко нарушение на договора за разполагане на оръжия със среден обсег в Европа (още е в сила) между САЩ и Русия. Първо за да се случи САЩ трябва еднолично да излязът от договора, второ да закарат голям кораб в Одеса да речем (томахоук се изтрелват от кораби, дори САЩ имат само няколко установки от суша). После САЩ трябва да заредят разузнавателните и полетните в ракетите и да ги изстрелят (ако ще обучават украинците, ще минат години и ще си предадат секретни данни на друга държава, дори ОК нямат такъв достъп). И докато всичко гореописано се случва руснаците ще използват ЯО не само по Европа но и по САЩ.

    23:16 26.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 И кой му поставя целите

    0 1 Отговор
    и сроковете на Путин бе Зельо?! Ти или ген. Мили?

    "Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите ѝ постоянно се отлагат."

    23:18 26.09.2025

  • 106 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    Не бяха пред Радата, штот украинците ги отблъснаха. Войната е завоватялна,психи

    Коментиран от #108, #110

    23:19 26.09.2025

  • 107 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Шот 4ри гудини Русия тъни ф кълтъ срещу малка Украйна. Няккой знай ли што

    Коментиран от #109

    23:20 26.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Костадин Костадинов":

    Абе мюре,аз ги гледах по телевизията.Гърците предаваха директно от Киев .И беше на втория ден към 11 часа сутринта..
    Конфликтът не е между Русия и Украйна за да е завоевателна
    Айде бегай,че не ми се разправя с такива неориентирани като теб .

    Коментиран от #115, #119

    23:24 26.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "За да знаеш каква е войната комплексе":

    А е психи естествено че има причини. За твоето състояние също има причини 🥰😂😂

    Коментиран от #116, #123, #128

    23:25 26.09.2025

  • 113 Абе спрете да го давате този фашист

    1 0 Отговор
    и жалките му лъжи. Един циганин е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен.

    23:25 26.09.2025

  • 114 Цомчо Плюнката

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    ВСУ доказаха,че генерал Мили не разбира от война.

    Коментиран от #117

    23:26 26.09.2025

  • 115 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣 не чи не ти са занимава ,просто няя ко да кайш, штот към днешна дата е претенциите на Путин са точно териториални. Психи аз те обичам,

    Коментиран от #121, #124

    23:27 26.09.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Цомчо Плюнката":

    Ти изобщо разбра ли от написаното в коментара ми?
    Определено не си разбрал нищо!

    Коментиран от #120, #122, #127

    23:28 26.09.2025

  • 118 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна,ко стана ко са убърка

    23:28 26.09.2025

  • 119 Осведомен

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    От 60 километровата руска колона останаха само тенекия.От русначетата останаха кокали и парцали от парадните униформи.

    Коментиран от #134

    23:29 26.09.2025

  • 120 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    Въпросът ти изобщо дали знаеш кво пишеш

    Коментиран от #125

    23:29 26.09.2025

  • 121 Ами не комплексе 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Костадин Костадинов":

    Тя тази си е руска територия. С шишарка няма как да знаеш. 😄

    23:30 26.09.2025

  • 122 Тихо прадлиак!

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    Пак се изказваш неподготвен.Пръдлиак.

    Коментиран от #126

    23:30 26.09.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Костадин Костадинов":

    Не мога да водя дискусия с г.лупаци...Сори,но си крайно.....обратното на остър:)

    Коментиран от #131

    23:30 26.09.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    Днес е ден 1311 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #130

    23:32 26.09.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    По-голяма част от хорат не правят разлика между действие и процес.
    Окраина е просто действие. Процесът започна преди почти 20 години.

    Коментиран от #133, #140

    23:33 26.09.2025

  • 130 Коя е тая тридневна

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Механик":

    И що все папагалят платени глупшаци на пропадналият запад думите на Марк Мили? 😄

    23:34 26.09.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ами":

    Бих го поставил значително по нататък в годините

    Коментиран от #146

    23:35 26.09.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 БПФ

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Костадин Костадинов":

    Ти си кpeтeн, нали? И 1000 пъти да повториш диapията си, тя няма да стане истина. Русия има мобилизационен потенциал от 30 милиона военно обучени мъже, а прегaзва укрия с 1.7 милиона доброволци и никаква западна помощ не може да промени това.

    23:38 26.09.2025

  • 137 Момичето

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Костадин Костадинов":

    точно и ясно те е определило комплексе. 😄И веднага възбуди комплекса. 😄

    23:39 26.09.2025

  • 138 Никой

    0 0 Отговор
    Дано не ни идват на главата - украинците са мързеливи.

    Сигурно ще ни ги натресат - след като падне Украйна и Киев.

    23:39 26.09.2025

  • 139 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Костадин Костадинов":

    Всички грешат.
    Дори преди време един човек бе казал - " Нека безгрешния хвърли първия камък".
    Да разправям ли случката. Или я знаеш.

    23:39 26.09.2025

  • 140 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ами":

    Даааа,абсолютно!

    Коментиран от #143, #145

    23:40 26.09.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Абе спрете да го давате този фашист

    0 0 Отговор
    и жалките му лъжи. Един циганин е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен

    23:40 26.09.2025

  • 143 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Атина Палада":

    Двама глупави не правят един умен. Аайде малко да вникнеш в историята на Украйна ще разбереш чипроцесите започват много назад

    23:42 26.09.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Атина Палада":

    Ама моля те довърши ме с 10 милиардния заем в долари към Ирак

    23:43 26.09.2025

  • 146 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Костадин Костадинов":

    Всяко следствие си има причина.
    Ако тръгнем така ... Ще стигнем до първородния грях :)

    23:43 26.09.2025

  • 147 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Русия по примера на украйна събира боеспособните си части в един корпус с който ще нападне в най скоро време в района на покровск.всички налични руски десантни части и тези на морската пехота са обединени и ще опитат пробив .украйна е готова и ги очаква.битката за покровск ще се ожесточи в най близко време.русия вероятно ще изгуби хора колкото загуби при бахмут и авдеевка.

    23:44 26.09.2025