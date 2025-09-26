Зеленски: Путин лъже руснаците за бойното поле! Киев отново поиска от Тръмп крилати ракети "Томахоук"

По време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Володимир Зеленски е поискал крилати ракети "Томахоук", съобщави британския вестник The Telegraph, позовавайки се на свой източници.
Ракетите "Томахоук" имат обсег от 1500 до 2500 километра в зависимост от модификацията, което би дало на Украйна способност да удря ключови руски военни и инфраструктурни цели. Те бяха описани като ключови за украинският план за победа.
При администрацията на бившия президент Джо Байдън подобна доставка бе смятана за твърде рискована. Според дипломатически анализатори решението на Тръмп представлява рязка промяна в политиката на Вашингтон по отношение на военната подкрепа за Киев.
Дипломатически източници съобщиха, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е уведомил европейските си колеги, че позицията на Тръмп спрямо Украйна се е променила и новият му подход трябва да се възприеме "възможно най-позитивно".
В интервю за Axios ден след срещата си с Тръмп, Зеленски каза, че е поискал от американския президент едно нещо, от което Киев се нуждае.
"Какво по-точно, какво едно конкретно нещо, не публикация в TruthSocial, което Тръмп би могъл да предостави, ви е необходимо, за да спечелите на бойното поле?", попита журналистът Барак Равид Зеленски.
"Мисля, че президентът Тръмп знае. Вчера му казах от какво едно нещо се нуждаем", отговори Зеленски.
"Няма да кажа какво е, но ще кажа, че той отговори: "Ще работим по въпроса", отбеляза украинският президент. Журналистът го попита дали има предвид оръжейна система.
"Да. Между другото, имаме нужда от нея, но това не означава, че ще я използваме, ако я имаме", обясни Зеленски. Той добави, че наличието на тази неназована система би помогнало Путин да седне на масата за преговори.
В средата на юли колумнистът на "Вашингтон пост" Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на "Томахоук" на Украйна като начин да окаже натиск върху Русия.
Руските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
"Общите загуби на руснаците в нашата контраофанзивна операция в Добропиля вече надхвърлят 3000 войници, като повечето от тях са невъзстановими. Там руснаците се надяваха да постигнат един от основните си пробиви на фронта, но нашите сили ги неутрализират. И това е важно. Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че окупационният контингент постига някакви от така наречените си цели“, каза Зеленски.
Той подчерта, че от години Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите ѝ постоянно се отлагат.
"Показателно е, че въпреки всичко, което светът казва на Русия, тя продължава да отговаря само с нови атаки и нови удари по украински градове и инфраструктура. Те са наистина болни от война и дали могат да бъдат излекувани е отворен въпрос. Единственото нещо, което може да принуди този руски вирус на войната да спре, е силата, силните решения и силната подкрепа", каза Зеленски.
Той припомни, че по време на посещението си в Ню Йорк е разговарял с много партньори, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия.
"Обсъждаме с Америка конкретни мерки, които могат да спрат тази война. Решения съществуват. Важното е това, за което се споразумяваме, да бъде действително изпълнено", заяви Зеленски.
По време на посещението си в САЩ екипът на Зеленски участва в над 30 събития, включително разговори с американския президента Доналд Тръмп и среща между първите дами на Украйна и САЩ, посочва Укринформ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
22:25 26.09.2025
2 Удри , Володимире
Коментиран от #75
22:25 26.09.2025
3 Ясно като бел ден
Коментиран от #37
22:27 26.09.2025
4 Хахахаха
22:27 26.09.2025
5 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти тъкмо премести 17-те ресторанта у Унгария .. Каква трагедия .. 🤭😁
22:28 26.09.2025
6 Путин
22:28 26.09.2025
7 Червената шапчица
22:29 26.09.2025
8 Атина Палада
22:29 26.09.2025
9 7 8 и ще сме паднали
22:30 26.09.2025
10 Громико
11 Име
12 матю хари
Коментиран от #28
22:34 26.09.2025
Коментиран от #24
14 Дайте на човека
22:35 26.09.2025
15 Сандо
22:37 26.09.2025
22:37 26.09.2025
17 Я пък тоя
Ще трябва да си сменя очилата.
22:38 26.09.2025
Коментиран от #25, #27, #29
19 Ами
Зеленски е искал пари. Но Тръмп му е казал - Пари нема ... Действайте :)
Коментиран от #23
22:38 26.09.2025
20 Костадин Костадинов
Коментиран от #36, #42, #54
22:39 26.09.2025
21 койдазнай
22:41 26.09.2025
22 Данко Харсъзина
22:41 26.09.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Дедко":Не си пил с поляци и с македонските руснаци да видиш как се освинват....
22:42 26.09.2025
25 Глюпости ,
До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":Казаха 3333 дня ...
22:43 26.09.2025
Коментиран от #30
22:43 26.09.2025
27 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":Опитаха първите дни на войната ама украинците ги биха- на някво литишти там ги биха украинците.
28 Европеец
До коментар #12 от "матю хари":Ще видим..... По-сигурно е Киев вода за да го носи, А може и да го удави....
До коментар #18 от "Ко стааа бе руски боклуци?":Чакаме бандерите да првземат Владивосток
22:45 26.09.2025
До коментар #26 от "оп са":Първо е инстинкта за самосъхранение и хедонизма .
22:45 26.09.2025
31 Време е московчане
До коментар #29 от "Не бе мусор":Няма да го превземат. Ас да питъм- ко стана ко са случва чи най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини Ко са убърка
Коментиран от #45
22:46 26.09.2025
34 Атина Палада
И английски има и американки и френски,обаче нито американци,нито французи,нито англичани се наемат да обстрелват Русия А украинци не могат,защото нямат кодовете.Не е възможно и да ги имат!
Коментиран от #58
22:46 26.09.2025
35 Гранд Мофф Таркин
Дадох му два робота, да му чистят бункера.
22:47 26.09.2025
36 Джо Пияни
До коментар #20 от "Костадин Костадинов":Щото е цирк бате, всяка стъпка на руснаците е съгласувана с Уса. Ковида се изчерпа, настроенията загрубяха и бай Путин се включи, зануляването на разглезения гражданин продължи с пълна сила
22:47 26.09.2025
37 Европеец
Коментиран от #41
22:50 26.09.2025
Коментиран от #40
22:50 26.09.2025
Коментиран от #44
До коментар #37 от "Европеец":Поне 20 млни укри и 10 млн руснаци :) Мислете преди да вярвате! А, и плащайте, че голема война се води
22:52 26.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 az СВО Победа80
Коментиран от #49
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахахаха
Коментиран от #47
22:54 26.09.2025
46 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #48
22:54 26.09.2025
47 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Хахахахаха":И колко убити струва това бъзикане. За Русия характерно се бъзика с животите на собственици граждани
Коментиран от #50, #68
22:55 26.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пак аз бе!
До коментар #43 от "az СВО Победа80":Верно си ударен с мотика по главата като малък.
22:56 26.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Костадин Костадинов
До коментар #44 от "Там пишешпе за този фашист зеленски":Оооо, бебче, като ползваш понятия е добре да ги разбираш. Бъди сигурен че знам хиляди пъти повече от теб
Коментиран от #55
22:57 26.09.2025
52 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "По време на война":Напълно си праф
22:57 26.09.2025
53 Дедо Добри
Коментиран от #57
22:57 26.09.2025
54 Ами
До коментар #20 от "Костадин Костадинов":Малка окраина е с по-голяма площ от Франция. Или поне, някога беше :)
Освен това на малка окраина и помагаха над 50 либерални демокраци и Бог знае колко "частни инвеститори".
Да не говорим и за това, че исторически Русия не се пада по бързите победи.
Така, че изказването на генерал Мали за трите дена или е някаква метафора, или непознаване на русаката природа.
Хубавите работи ... стават бавно :)
Коментиран от #61, #101
22:58 26.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Костадин Костадинов
До коментар #53 от "Дедо Добри":Естествено - Русия и САЩ със страните на една и съща монета, и изобщо всяка велика сила.
Коментиран от #60
22:59 26.09.2025
58 Забелязъл
До коментар #34 от "Атина Палада":Едно розово Фламинго се разхожда около кримският мост.
Коментиран от #65
22:59 26.09.2025
59 Костадин Костадинов
23:00 26.09.2025
60 Дедо Добри
До коментар #57 от "Костадин Костадинов":Тук съм съгласен!
23:00 26.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Като гледам":Дай нещо конкретно иначе само плюеш. Што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна
Коментиран от #69
23:01 26.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Смешник
23:02 26.09.2025
65 Ами вземи слез
До коментар #58 от "Забелязъл":от фламингото. 😄
Коментиран от #67
23:02 26.09.2025
66 Костадин Костадинов
Коментиран от #72
23:03 26.09.2025
67 Костадин Костадинов
До коментар #65 от "Ами вземи слез":Знайш ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?
Коментиран от #77
23:03 26.09.2025
68 ВВП
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":Многоходов гл у п @ к съм ве
23:04 26.09.2025
69 Абе спрете да го давате този фашист
До коментар #62 от "Костадин Костадинов":и жалките му лъжи. Един цигани е с повече достойнство от този отпадък. Денонощно облъчва с фашистка пропаганда Украйна, ама Путин му виновен на отпадъка гнусен.
Коментиран от #73, #74
23:04 26.09.2025
70 Иванушка
23:04 26.09.2025
71 Ами
До коментар #23 от "Костадин Костадинов":У муменъ зъ СЪЩ е по-важну уцилявъниту от колкуту да съ прай на бабаитъ :)
23:05 26.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Костадин Костадинов
До коментар #69 от "Абе спрете да го давате този фашист":Знайш ли што Русия най силната армиа в света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна. Ко стана ко са убърка?
Коментиран от #78, #136
23:05 26.09.2025
74 Ицо
До коментар #69 от "Абе спрете да го давате този фашист":ИСКАМ ДА МИ ГО ИЗДУХАШ ДО БЯЛО
Коментиран от #90
23:06 26.09.2025
75 ВВП
До коментар #2 от "Удри , Володимире":Не мога ве, многоходов съм ахахах
23:06 26.09.2025
76 Костадин Костадинов
До коментар #72 от "Знае комплексе 😄":Благодаря ти че винаги си до мен обичам те!😍🥰😘😚🥹😍🥰🥰🥰😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Коментиран от #83
23:06 26.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Костадин Костадинов
До коментар #78 от "Знае комплексе 😄":😍🥰😘😚😚😘😍🥰😘🥰🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️ обичам те
23:07 26.09.2025
82 Смешник
До коментар #16 от "Ганчев":Най вероятно е някоя руска ракета да падне на твоята глава
23:07 26.09.2025
83 Това е добре комплексе 😄
До коментар #76 от "Костадин Костадинов":Само да не те нараня и станеш с още един комплекс. 😄
Коментиран от #87
23:08 26.09.2025
84 Костадин Костадинов
Коментиран от #86
23:08 26.09.2025
85 Абе
До коментар #80 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що ползваш лъжата на лена и компания за заглавие? От едно гето ли сте, че ви ползват за едни лъжи?
23:09 26.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Костадин Костадинов
До коментар #83 от "Това е добре комплексе 😄":Обичам та ве ,обичам та! 🥰😍😘😘😘😘 Ама ти що глътна въздух? 😘🥰🥰😍😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #94
23:09 26.09.2025
88 Костадин Костадинов
До коментар #86 от "Знае комплексе":🥰😂😂😂😂😂
23:10 26.09.2025
89 Костадин Костадинов
Коментиран от #91
23:10 26.09.2025
90 Пропадналкият запад
До коментар #74 от "Ицо":пак оопростачил саапаливо цигане. 😄 Бръши сааполя, че ни е гнус от това гето запада, като гледаме какво ви прави глупачетата.
23:11 26.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Костадин Костадинов
Коментиран от #95
23:12 26.09.2025
93 Не пишете глупости
Кое вундерфаве до сега не бе описано като ключово за украинският план за победа.?
Абрамси?Леопарди? Хаймарси? Патриоти? АТАКМСи? еФ.16? ....куфари с пари?
И как на един журналист не му просветна, че укранци с Томахоук не могат да боравят.
Коментиран от #100
23:13 26.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Костадин Костадинов
Коментиран от #99
23:14 26.09.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Абе спрете да го давате този фашист
Коментиран от #103
23:15 26.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Костадин Костадинов
До коментар #93 от "Не пишете глупости":Можи и да си праф, штот 4ри гудини Русия тъни ф кълтъ срещу малка Украйна. Предполагам че е зарад украинската никъдърнос
23:15 26.09.2025
101 Атина Палада
До коментар #54 от "Ами":Този генерал Мили беше казал,че Русия може за три дни да превземе Украйна! А това е съвсем различно от -дали Русия иска да го направи..Защото ,ако целите й са други,различни от превземането на Украйна ,е разбираемо,че няма да превземе Украйна за такъв период.
И очевидно,че целите на Русия са други ,след като на вторият ден руските военни бяха пред Радата.После се върнаха в Донбас и от там не мърдат! Зеленски им доставя там оръжията на Натовските държави за смилане!
Администрацията на Байдън го казаха в прав текст ,а именно:-"Русия влезе в Украйна,разходи се из Украйна и се върна в Донбас" .Това са думи на официалната администрация на Байдън,като добавиха накрая :-"Русия ни изигра"!
Коментиран от #106, #114, #129
23:16 26.09.2025
102 ЦИРК
Сега от подзаглавието: "Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на Томахоук". А малко по-надолу в статията: "При администрацията на бившия президент Джо Байдън подобна доставка бе смятана за твърде рискована. Според дипломатически анализатори решението на Тръмп представлява рязка промяна в политиката на Вашингтон по отношение на военната подкрепа за Киев."
Някой си Игнатиус изказал мнение за Тръмп, а другите "анализатори" вече го приемат като факт. Що за малоумие е това ?
Тези ракети са в пряко нарушение на договора за разполагане на оръжия със среден обсег в Европа (още е в сила) между САЩ и Русия. Първо за да се случи САЩ трябва еднолично да излязът от договора, второ да закарат голям кораб в Одеса да речем (томахоук се изтрелват от кораби, дори САЩ имат само няколко установки от суша). После САЩ трябва да заредят разузнавателните и полетните в ракетите и да ги изстрелят (ако ще обучават украинците, ще минат години и ще си предадат секретни данни на друга държава, дори ОК нямат такъв достъп). И докато всичко гореописано се случва руснаците ще използват ЯО не само по Европа но и по САЩ.
23:16 26.09.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 И кой му поставя целите
"Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите ѝ постоянно се отлагат."
23:18 26.09.2025
106 Костадин Костадинов
До коментар #101 от "Атина Палада":Не бяха пред Радата, штот украинците ги отблъснаха. Войната е завоватялна,психи
Коментиран от #108, #110
23:19 26.09.2025
107 Костадин Костадинов
Коментиран от #109
23:20 26.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Атина Палада
До коментар #106 от "Костадин Костадинов":Абе мюре,аз ги гледах по телевизията.Гърците предаваха директно от Киев .И беше на втория ден към 11 часа сутринта..
Конфликтът не е между Русия и Украйна за да е завоевателна
Айде бегай,че не ми се разправя с такива неориентирани като теб .
Коментиран от #115, #119
23:24 26.09.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Костадин Костадинов
До коментар #108 от "За да знаеш каква е войната комплексе":А е психи естествено че има причини. За твоето състояние също има причини 🥰😂😂
Коментиран от #116, #123, #128
23:25 26.09.2025
113 Абе спрете да го давате този фашист
23:25 26.09.2025
114 Цомчо Плюнката
До коментар #101 от "Атина Палада":ВСУ доказаха,че генерал Мили не разбира от война.
Коментиран от #117
23:26 26.09.2025
115 Костадин Костадинов
До коментар #110 от "Атина Палада":🤣🤣🤣 не чи не ти са занимава ,просто няя ко да кайш, штот към днешна дата е претенциите на Путин са точно териториални. Психи аз те обичам,
Коментиран от #121, #124
23:27 26.09.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Атина Палада
До коментар #114 от "Цомчо Плюнката":Ти изобщо разбра ли от написаното в коментара ми?
Определено не си разбрал нищо!
Коментиран от #120, #122, #127
23:28 26.09.2025
118 Костадин Костадинов
23:28 26.09.2025
119 Осведомен
До коментар #110 от "Атина Палада":От 60 километровата руска колона останаха само тенекия.От русначетата останаха кокали и парцали от парадните униформи.
Коментиран от #134
23:29 26.09.2025
120 Костадин Костадинов
До коментар #117 от "Атина Палада":Въпросът ти изобщо дали знаеш кво пишеш
Коментиран от #125
23:29 26.09.2025
121 Ами не комплексе 😄
До коментар #115 от "Костадин Костадинов":Тя тази си е руска територия. С шишарка няма как да знаеш. 😄
23:30 26.09.2025
122 Тихо прадлиак!
До коментар #117 от "Атина Палада":Пак се изказваш неподготвен.Пръдлиак.
Коментиран от #126
23:30 26.09.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Атина Палада
До коментар #115 от "Костадин Костадинов":Не мога да водя дискусия с г.лупаци...Сори,но си крайно.....обратното на остър:)
Коментиран от #131
23:30 26.09.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Механик
До коментар #117 от "Атина Палада":Днес е ден 1311 от тридневната СВО.Напомням.
Коментиран от #130
23:32 26.09.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Ами
До коментар #101 от "Атина Палада":По-голяма част от хорат не правят разлика между действие и процес.
Окраина е просто действие. Процесът започна преди почти 20 години.
Коментиран от #133, #140
23:33 26.09.2025
130 Коя е тая тридневна
До коментар #127 от "Механик":И що все папагалят платени глупшаци на пропадналият запад думите на Марк Мили? 😄
23:34 26.09.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Костадин Костадинов
До коментар #129 от "Ами":Бих го поставил значително по нататък в годините
Коментиран от #146
23:35 26.09.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 БПФ
До коментар #73 от "Костадин Костадинов":Ти си кpeтeн, нали? И 1000 пъти да повториш диapията си, тя няма да стане истина. Русия има мобилизационен потенциал от 30 милиона военно обучени мъже, а прегaзва укрия с 1.7 милиона доброволци и никаква западна помощ не може да промени това.
23:38 26.09.2025
137 Момичето
До коментар #131 от "Костадин Костадинов":точно и ясно те е определило комплексе. 😄И веднага възбуди комплекса. 😄
23:39 26.09.2025
138 Никой
Сигурно ще ни ги натресат - след като падне Украйна и Киев.
23:39 26.09.2025
139 Ами
До коментар #131 от "Костадин Костадинов":Всички грешат.
Дори преди време един човек бе казал - " Нека безгрешния хвърли първия камък".
Да разправям ли случката. Или я знаеш.
23:39 26.09.2025
140 Атина Палада
До коментар #129 от "Ами":Даааа,абсолютно!
Коментиран от #143, #145
23:40 26.09.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Абе спрете да го давате този фашист
23:40 26.09.2025
143 Костадин Костадинов
До коментар #140 от "Атина Палада":Двама глупави не правят един умен. Аайде малко да вникнеш в историята на Украйна ще разбереш чипроцесите започват много назад
23:42 26.09.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Костадин Костадинов
До коментар #140 от "Атина Палада":Ама моля те довърши ме с 10 милиардния заем в долари към Ирак
23:43 26.09.2025
146 Ами
До коментар #133 от "Костадин Костадинов":Всяко следствие си има причина.
Ако тръгнем така ... Ще стигнем до първородния грях :)
23:43 26.09.2025
147 стоян георгиев
23:44 26.09.2025