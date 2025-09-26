Зеленски: Путин лъже руснаците за бойното поле! Киев отново поиска от Тръмп крилати ракети "Томахоук"

По време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Володимир Зеленски е поискал крилати ракети "Томахоук", съобщави британския вестник The ​​Telegraph, позовавайки се на свой източници.

Ракетите "Томахоук" имат обсег от 1500 до 2500 километра в зависимост от модификацията, което би дало на Украйна способност да удря ключови руски военни и инфраструктурни цели. Те бяха описани като ключови за украинският план за победа.

При администрацията на бившия президент Джо Байдън подобна доставка бе смятана за твърде рискована. Според дипломатически анализатори решението на Тръмп представлява рязка промяна в политиката на Вашингтон по отношение на военната подкрепа за Киев.

Дипломатически източници съобщиха, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е уведомил европейските си колеги, че позицията на Тръмп спрямо Украйна се е променила и новият му подход трябва да се възприеме "възможно най-позитивно".

В интервю за Axios ден след срещата си с Тръмп, Зеленски каза, че е поискал от американския президент едно нещо, от което Киев се нуждае.

"Какво по-точно, какво едно конкретно нещо, не публикация в TruthSocial, което Тръмп би могъл да предостави, ви е необходимо, за да спечелите на бойното поле?", попита журналистът Барак Равид Зеленски.

"Мисля, че президентът Тръмп знае. Вчера му казах от какво едно нещо се нуждаем", отговори Зеленски.

"Няма да кажа какво е, но ще кажа, че той отговори: "Ще работим по въпроса", отбеляза украинският президент. Журналистът го попита дали има предвид оръжейна система.

"Да. Между другото, имаме нужда от нея, но това не означава, че ще я използваме, ако я имаме", обясни Зеленски. Той добави, че наличието на тази неназована система би помогнало Путин да седне на масата за преговори.

В средата на юли колумнистът на "Вашингтон пост" Дейвид Игнатиус писа, че Тръмп обмисля доставката на "Томахоук" на Украйна като начин да окаже натиск върху Русия.

Руските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Общите загуби на руснаците в нашата контраофанзивна операция в Добропиля вече надхвърлят 3000 войници, като повечето от тях са невъзстановими. Там руснаците се надяваха да постигнат един от основните си пробиви на фронта, но нашите сили ги неутрализират. И това е важно. Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че окупационният контингент постига някакви от така наречените си цели“, каза Зеленски.

Той подчерта, че от години Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите ѝ постоянно се отлагат.

"Показателно е, че въпреки всичко, което светът казва на Русия, тя продължава да отговаря само с нови атаки и нови удари по украински градове и инфраструктура. Те са наистина болни от война и дали могат да бъдат излекувани е отворен въпрос. Единственото нещо, което може да принуди този руски вирус на войната да спре, е силата, силните решения и силната подкрепа", каза Зеленски.

Той припомни, че по време на посещението си в Ню Йорк е разговарял с много партньори, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия.

"Обсъждаме с Америка конкретни мерки, които могат да спрат тази война. Решения съществуват. Важното е това, за което се споразумяваме, да бъде действително изпълнено", заяви Зеленски.

По време на посещението си в САЩ екипът на Зеленски участва в над 30 събития, включително разговори с американския президента Доналд Тръмп и среща между първите дами на Украйна и САЩ, посочва Укринформ.