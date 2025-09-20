Новини
Генерал Сирски: Украинската армия си върна контрола над седем населени места в Донецка област
  Тема: Украйна

20 Септември, 2025 16:05 1 184 65

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Генерал Сирски: Украинската армия си върна контрола над седем населени места в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски съобщи, че Силите за отбрана са възстановили контрола в седем населени места в Донецка област, като не уточни за кои селища става въпрос, предава Украинкая правда, пише Фокус.

"Операцията на Силите за отбрана на Украйна в Донецка област, в посока Добропол, продължава. Настъплението на нашите войски в дълбочината на отбраната на противника е от 3 до 7 километра. Контролът е възстановен в седем населени места, девет са освободени от вражески ДРГ. Общо по време на операцията са освободени 160 км² и още 171 км² са освободени от ДРГ.“

Той допълни още, че загубите на Руската федерация в жива сила по време на тези военни сблъсъци са достигнали 2456 души, от които 1322 са безвъзвратни.

''Окупаторите загубиха и 817 единици оръжие и военна техника.

От тях: 12 танка, 37 бронирани бойни машини, 162 артилерийски системи, 5 РСЗО, 382 превозни средства, 58 мотоциклета, 1 единица специална техника и 160 безпилотни летателни апарата''.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерно обръщение на 19 септември съобщи, че украинските войници продължават контранастъпателните действия в Донецкото направление на фронта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    45 17 Отговор
    Победихте ли русия вече? От 4 години слушаме за славните победи

    Коментиран от #18, #23

    16:07 20.09.2025

  • 2 Да,да,така е,

    46 13 Отговор
    и след това"руската армия прекъсна всички пътища снабдяващи Покровск с провизии и боеприпаси"!

    Коментиран от #36

    16:08 20.09.2025

  • 3 Фен

    35 9 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣 Руснакът Сирски, нали поне не пиеше? Какво му стана,?🤔

    16:08 20.09.2025

  • 4 Пич

    32 8 Отговор
    Аууу...... украинците предават някъде от Харбин !!! И Китай отиде.....

    16:08 20.09.2025

  • 5 4-та година "Киев за 3 дня"

    13 32 Отговор
    От "Киев за 3 дня" до "Оживяхме, макар и без крака"

    Коментиран от #13

    16:09 20.09.2025

  • 6 Слава на ВСУ

    18 29 Отговор
    ВСУ освобождава и България от 140 годишно руско робство.

    16:10 20.09.2025

  • 7 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    16 27 Отговор
    Едно време в казармата ни учиха, че трябва да удържим на НАТО само 3 часа и руснаците ще дойдат да ни спасят.
    Пък то се оказа, че самите те не могат да се опазят. Един "клоун" ги направи смешни.

    Коментиран от #12

    16:12 20.09.2025

  • 8 Свободен

    12 20 Отговор
    Копейки, четете!

    Коментиран от #45

    16:12 20.09.2025

  • 9 ужас

    6 16 Отговор
    Днешните новини от фронта в Украйна (към 20 септември 2025 година) сочат следното:

    Украинските въоръжени сили (ВСУ) са си върнали над 330 квадратни километра територия в района на Добропиля и Покровск в Донецка област, като над 170 кв. км вече са напълно освободени от руските сили.

    Руската армия твърди, че е поела контрол над селище Березове в Днепропетровска област и е унищожила украински военнопромишлени обекти с високоточно оръжие.

    УКраинските безпилотни сили са нанесли удари върху нефтени рафинерии в руските градове Саратов и Новокуйбишевск, като тези удари са предизвикали експлозии и пожари.

    Министерството на отбраната на Русия съобщава, че за последното денонощие руската ПВО е свалила 383 украински безпилотни летателни апарата.

    Продължава контраофанзивата на украинските войски на източния фронт, където противникът увеличава своите сили с нови подразделения, сред които и морска пехота.

    Тази информация показва активни настъпателни действия от страна на Украйна и отбранителни мерки от руската страна, с локални успехи и щети на двете страни

    16:12 20.09.2025

  • 10 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    12 22 Отговор
    Защо ти трябваше Пусинее ?!
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе ?!

    Коментиран от #16

    16:13 20.09.2025

  • 11 Дориана

    22 12 Отговор
    Върнали си контрола с цената на много жертви и пак ще го загубят . Зеленски да спре да ходи като калинка из Европа и Америка за да се моли за оръжия и санкции, а да осмисли загубата и унищожението на Украйна , което се случи при неговото управление и да признае условията на Русия. Той е готов да запали Трета световна война заедно с недалновидните Европейски политици, но Тръмп не е толкова глупав и в един момент ще се отдръпне .

    Коментиран от #17, #25

    16:13 20.09.2025

  • 12 всъщност

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Независимо че България си плащаше 45 години на Москва, тя ни продаде на лошия Запад без да е гръмнала пушка.

    16:14 20.09.2025

  • 13 Механик

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Днес е ден 1305 от тридневната СВО.

    16:14 20.09.2025

  • 14 Възpожденец 🇧🇬

    9 18 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #19

    16:14 20.09.2025

  • 15 Гук

    5 6 Отговор
    Радвам се.

    16:14 20.09.2025

  • 16 всъщност

    9 13 Отговор

    До коментар #10 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Повярва им че е някакъв незаобиколим международен фактор и има силна армия.

    Коментиран от #20, #22

    16:15 20.09.2025

  • 17 Тихо Де-бил!

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Тихичко!

    Коментиран от #50

    16:15 20.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 верно е

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Дори децата от Юная армия тренираха на макет превземането на Райхстага, а Шойгу се подиграваше с германците.

    16:16 20.09.2025

  • 20 Механик

    8 10 Отговор

    До коментар #16 от "всъщност":

    А на мен Артилериста ми беше надул главата че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #28

    16:16 20.09.2025

  • 21 Ройтерс не може потвърди

    17 6 Отговор
    от независим източник, казаното в доклада наСирски.
    Но когато Сирски каже нещо, потвърждения не са нужни. Просто излишни гевезелъци.
    Важното е да се пълнят услужливите медии с "победни" лузърски фантазии.
    За, да не секне преджобването на европейските данъкоплатци.

    Коментиран от #58

    16:17 20.09.2025

  • 22 Путлер сам си е виновен

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "всъщност":

    Това че някакви спецове от ФСБ-то били докладвали за недоволството на укрите и как с цветя ще ги били посрещнали , си е техно оправдание.
    Какво ли пише ФСБ-то за посрещането на Бугарите?!?!!!

    16:18 20.09.2025

  • 23 Киев за два дня.

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Кретен!Да?

    16:18 20.09.2025

  • 24 Той

    3 2 Отговор
    И колко хора умряха , заради някаква си скапана територия?!

    16:19 20.09.2025

  • 25 е много важно

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    до три години русия ще си ги върне отново.

    Коментиран от #26, #29

    16:19 20.09.2025

  • 26 Руснак без крак

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "е много важно":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    Коментиран от #33

    16:22 20.09.2025

  • 27 Българин

    7 10 Отговор
    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #30, #31

    16:22 20.09.2025

  • 28 Гадно

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    А на мен Артилериста ми беше надул главата че Русия била някаква сила.

    -;-
    Красната армия е била сила към 1960-70 години.

    Нещо като Фиат -124 бил водел на 1974 госдина май.

    Така че рушляците си карат на славата от 50-60-70те години.
    Добре че бандеровците не се оказаха като нашите бузлуджански шебеци, иначе щеха да отворят вратите на Киев!

    16:23 20.09.2025

  • 29 Сметнах,сметах

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "е много важно":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #62

    16:23 20.09.2025

  • 30 Е-е-е-

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Сега трябва да мразим ПУТЛЕРИСТИТЕ!

    16:23 20.09.2025

  • 31 Гук

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Радвам се.

    16:24 20.09.2025

  • 32 ХАН ЮВИГИ

    5 6 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    16:25 20.09.2025

  • 33 А кога ще влязат

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак":

    в Ивано-Франковск.

    Щото там може и без сърце да си влиза!

    16:25 20.09.2025

  • 34 Тома

    3 5 Отговор
    А трябваше да уточни тези селища и да излезе от бункера за да види какво става

    16:25 20.09.2025

  • 35 Напредък

    7 3 Отговор
    от генерал Насирски !

    16:26 20.09.2025

  • 36 Европеец

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да,да,така е,":

    Когато руснаците превземат някое село казват Как се казва, А тука украинците били превзели седем села, Ама кои са тези села, само те си знаят......Явно искат да лъжат само себе си..... Ако порушенко и зеления спазваха Минск 1и 2 Донбас щеше да си бъде на територията на Украйна, нямаше да бъдъдат унищожение много хора и населени места..... А беше много просто автономия на Донбас рамките на Украйна, спиране терора на турско говорещите и да забравят за НАТО..... Сега украинската хунта има един път-пътя на белия байрак..... Мисля че коментарът ти е верен, на довечера ще видя какво точно е станало.....

    Коментиран от #37

    16:28 20.09.2025

  • 37 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Когато руснаците превземат някое село казват Как се казва, А тука украинците били превзели седем села, Ама кои са тези села, само те си знаят......Явно искат да лъжат само себе си..... Ако порушенко и зеления спазваха Минск 1и 2 Донбас щеше да си бъде на територията на Украйна, нямаше да бъдъдат унищожение много хора и населени места..... А беше много просто автономия на Донбас рамките на Украйна, спиране терора на руско говорещите и да забравят за НАТО..... Сега украинската хунта има един път-пътя на белия байрак..... Мисля че коментарът ти е верен, на довечера ще видя какво точно е станало..... Казвам руско говорящи, но телефона си пише каквото му е кеф....

    16:32 20.09.2025

  • 38 СмЕхххххх....

    7 4 Отговор
    Ами защо на тогава първия размен на тела на загинали за м септември съотношението е 1000 украински на 24 Руски войници

    Коментиран от #42, #53

    16:33 20.09.2025

  • 39 Мишките пак влязоха в капана!

    5 5 Отговор
    Русия успешно прави джобове в които лесно да се влиза, но после няма излизане!

    16:33 20.09.2025

  • 40 Анализатор

    6 5 Отговор
    Чудесна новина!
    Ако добавим и 1000 избити прушляи, празникът е пълен!
    Да живее Украйна!

    16:34 20.09.2025

  • 41 Забелязъл

    5 5 Отговор
    Копейките липсват в коментарите.Ако приматите уцелят някоя болница ще викат слава Россий.

    16:34 20.09.2025

  • 42 Елементарно е

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "СмЕхххххх....":

    Украинците на съхраняват убитите орки с цел пропаганда.Изгарят ги.
    Аре пътувай .

    16:36 20.09.2025

  • 43 604

    3 2 Отговор
    туй що не е отразено по воените карти, дори европейските, сигур е било прди 2 години?

    16:37 20.09.2025

  • 44 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Де го чукаш,де се пука.
    Върховното командване на полските въоръжени сили обяви мистериозната смърт на двама полски войници по време на нощни парашутни учения в Съединените щати. Разследване на причините за смъртта е в ход.

    16:38 20.09.2025

  • 45 прошляк ,

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Свободен":

    Да не забравиш да четеш утре сутрин ! Интересно четиво за укрите и техните ,,победи ,, над руснаците . Ха-ха ! Щраус !

    Коментиран от #49

    16:45 20.09.2025

  • 46 Дай Боже

    3 2 Отговор
    Все така да върви ВСУ.

    16:45 20.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор
    Избиват ни като пилци, ама има мегдан за още

    16:48 20.09.2025

  • 49 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "прошляк ,":

    Утре сутрин още СЕДЕМ села освободени от ВСУ....Вервай ми.

    Коментиран от #57

    16:49 20.09.2025

  • 50 Тизе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тихо Де-бил!":

    За себе си говориш !

    16:50 20.09.2025

  • 51 Оги

    1 5 Отговор
    Ясно, скоро Путин ще обяви безусловна капитулация и сам ще окачи украинското знаме на Кремъл.

    Коментиран от #54

    16:51 20.09.2025

  • 52 Путин в тих ужас

    2 4 Отговор
    Студени тръпки му полазват по гърба, гореща пот му избива по челото.

    16:51 20.09.2025

  • 53 не разбрах

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "СмЕхххххх....":

    Какво означава първи размен на тела? Това някакво ново риалити ли е?

    Коментиран от #59

    16:51 20.09.2025

  • 54 няма да го огрее

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Оги":

    ще свърши от приятелски огън.

    16:52 20.09.2025

  • 55 Русофилчета

    2 4 Отговор
    Лошичко ли ви е.

    16:53 20.09.2025

  • 56 Още новини от Украйна

    3 3 Отговор
    Айде ,догодина и Българи да има на фронта в Украйна за да освободят още села.

    16:53 20.09.2025

  • 57 прошляк ,

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Ще видиш , като се събудиш и прочетеш ! Пак ще има рев и со...ли , както всяка сутрин досега !

    16:55 20.09.2025

  • 58 Тази медийна активност

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ройтерс не може потвърди":

    с отчайни лъжи за "победи" показва, че нещата са им ясни вече. Щом и Келог подви опашка, скоро ще развеят победния бял байряк!

    16:56 20.09.2025

  • 59 Да те светна

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "не разбрах":

    Руснаците събират каквото е останало от убитите укри в чували и ги разменят за каквото има укроп под ръка.В случая 1000 торби пълни с укро трупове разменени срещу 24 чувала с убити руснаци.
    Смъртност във ВСУ 1000/24 в поза на Русия.

    Коментиран от #60, #61

    16:56 20.09.2025

  • 60 Свободен

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да те светна":

    Страхотно въображение!
    Разкажи и за другите ти видения!

    16:59 20.09.2025

  • 61 ми не мина

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да те светна":

    Ние на това му викаме размяна на трупове. Вие монголоидите може и размен на тела да ми казвате.

    17:01 20.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 един

    1 1 Отговор
    Браво!

    17:08 20.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 2222

    1 0 Отговор
    Язък дето толкова ватенки дадоха фира за тия села. Няма такива некадърници. И това при уж че САЩ спряха военната помощ. Ха ха ха.

    17:24 20.09.2025

