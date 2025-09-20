Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски съобщи, че Силите за отбрана са възстановили контрола в седем населени места в Донецка област, като не уточни за кои селища става въпрос, предава Украинкая правда, пише Фокус.
"Операцията на Силите за отбрана на Украйна в Донецка област, в посока Добропол, продължава. Настъплението на нашите войски в дълбочината на отбраната на противника е от 3 до 7 километра. Контролът е възстановен в седем населени места, девет са освободени от вражески ДРГ. Общо по време на операцията са освободени 160 км² и още 171 км² са освободени от ДРГ.“
Той допълни още, че загубите на Руската федерация в жива сила по време на тези военни сблъсъци са достигнали 2456 души, от които 1322 са безвъзвратни.
''Окупаторите загубиха и 817 единици оръжие и военна техника.
От тях: 12 танка, 37 бронирани бойни машини, 162 артилерийски системи, 5 РСЗО, 382 превозни средства, 58 мотоциклета, 1 единица специална техника и 160 безпилотни летателни апарата''.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерно обръщение на 19 септември съобщи, че украинските войници продължават контранастъпателните действия в Донецкото направление на фронта.
Генерал Сирски: Украинската армия си върна контрола над седем населени места в Донецка област
20 Септември, 2025 16:05 1 184 65
Той допълни още, че загубите на Руската федерация в жива сила по време на тези военни сблъсъци са достигнали 2456 души, от които 1322 са безвъзвратни
Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски съобщи, че Силите за отбрана са възстановили контрола в седем населени места в Донецка област, като не уточни за кои селища става въпрос, предава Украинкая правда, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #18, #23
16:07 20.09.2025
2 Да,да,така е,
Коментиран от #36
16:08 20.09.2025
3 Фен
16:08 20.09.2025
4 Пич
16:08 20.09.2025
5 4-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #13
16:09 20.09.2025
6 Слава на ВСУ
16:10 20.09.2025
7 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
Пък то се оказа, че самите те не могат да се опазят. Един "клоун" ги направи смешни.
Коментиран от #12
16:12 20.09.2025
8 Свободен
Коментиран от #45
16:12 20.09.2025
9 ужас
Украинските въоръжени сили (ВСУ) са си върнали над 330 квадратни километра територия в района на Добропиля и Покровск в Донецка област, като над 170 кв. км вече са напълно освободени от руските сили.
Руската армия твърди, че е поела контрол над селище Березове в Днепропетровска област и е унищожила украински военнопромишлени обекти с високоточно оръжие.
УКраинските безпилотни сили са нанесли удари върху нефтени рафинерии в руските градове Саратов и Новокуйбишевск, като тези удари са предизвикали експлозии и пожари.
Министерството на отбраната на Русия съобщава, че за последното денонощие руската ПВО е свалила 383 украински безпилотни летателни апарата.
Продължава контраофанзивата на украинските войски на източния фронт, където противникът увеличава своите сили с нови подразделения, сред които и морска пехота.
Тази информация показва активни настъпателни действия от страна на Украйна и отбранителни мерки от руската страна, с локални успехи и щети на двете страни
16:12 20.09.2025
10 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе ?!
Коментиран от #16
16:13 20.09.2025
11 Дориана
Коментиран от #17, #25
16:13 20.09.2025
12 всъщност
До коментар #7 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Независимо че България си плащаше 45 години на Москва, тя ни продаде на лошия Запад без да е гръмнала пушка.
16:14 20.09.2025
13 Механик
До коментар #5 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Днес е ден 1305 от тридневната СВО.
16:14 20.09.2025
14 Възpожденец 🇧🇬
А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
Коментиран от #19
16:14 20.09.2025
15 Гук
16:14 20.09.2025
16 всъщност
До коментар #10 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Повярва им че е някакъв незаобиколим международен фактор и има силна армия.
Коментиран от #20, #22
16:15 20.09.2025
17 Тихо Де-бил!
До коментар #11 от "Дориана":Тихичко!
Коментиран от #50
16:15 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 верно е
До коментар #14 от "Възpожденец 🇧🇬":Дори децата от Юная армия тренираха на макет превземането на Райхстага, а Шойгу се подиграваше с германците.
16:16 20.09.2025
20 Механик
До коментар #16 от "всъщност":А на мен Артилериста ми беше надул главата че Русия била някаква сила.
Коментиран от #28
16:16 20.09.2025
21 Ройтерс не може потвърди
Но когато Сирски каже нещо, потвърждения не са нужни. Просто излишни гевезелъци.
Важното е да се пълнят услужливите медии с "победни" лузърски фантазии.
За, да не секне преджобването на европейските данъкоплатци.
Коментиран от #58
16:17 20.09.2025
22 Путлер сам си е виновен
До коментар #16 от "всъщност":Това че някакви спецове от ФСБ-то били докладвали за недоволството на укрите и как с цветя ще ги били посрещнали , си е техно оправдание.
Какво ли пише ФСБ-то за посрещането на Бугарите?!?!!!
16:18 20.09.2025
23 Киев за два дня.
До коментар #1 от "ООрана държава":Кретен!Да?
16:18 20.09.2025
24 Той
16:19 20.09.2025
25 е много важно
До коментар #11 от "Дориана":до три години русия ще си ги върне отново.
Коментиран от #26, #29
16:19 20.09.2025
26 Руснак без крак
До коментар #25 от "е много важно":Утре влизам в Киев!Без глава.
Коментиран от #33
16:22 20.09.2025
27 Българин
Коментиран от #30, #31
16:22 20.09.2025
28 Гадно
До коментар #20 от "Механик":А на мен Артилериста ми беше надул главата че Русия била някаква сила.
-;-
Красната армия е била сила към 1960-70 години.
Нещо като Фиат -124 бил водел на 1974 госдина май.
Така че рушляците си карат на славата от 50-60-70те години.
Добре че бандеровците не се оказаха като нашите бузлуджански шебеци, иначе щеха да отворят вратите на Киев!
16:23 20.09.2025
29 Сметнах,сметах
До коментар #25 от "е много важно":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
Коментиран от #62
16:23 20.09.2025
30 Е-е-е-
До коментар #27 от "Българин":Сега трябва да мразим ПУТЛЕРИСТИТЕ!
16:23 20.09.2025
31 Гук
До коментар #27 от "Българин":Радвам се.
16:24 20.09.2025
32 ХАН ЮВИГИ
Казах
16:25 20.09.2025
33 А кога ще влязат
До коментар #26 от "Руснак без крак":в Ивано-Франковск.
Щото там може и без сърце да си влиза!
16:25 20.09.2025
34 Тома
16:25 20.09.2025
35 Напредък
16:26 20.09.2025
36 Европеец
До коментар #2 от "Да,да,така е,":Когато руснаците превземат някое село казват Как се казва, А тука украинците били превзели седем села, Ама кои са тези села, само те си знаят......Явно искат да лъжат само себе си..... Ако порушенко и зеления спазваха Минск 1и 2 Донбас щеше да си бъде на територията на Украйна, нямаше да бъдъдат унищожение много хора и населени места..... А беше много просто автономия на Донбас рамките на Украйна, спиране терора на турско говорещите и да забравят за НАТО..... Сега украинската хунта има един път-пътя на белия байрак..... Мисля че коментарът ти е верен, на довечера ще видя какво точно е станало.....
Коментиран от #37
16:28 20.09.2025
37 Европеец
До коментар #36 от "Европеец":Когато руснаците превземат някое село казват Как се казва, А тука украинците били превзели седем села, Ама кои са тези села, само те си знаят......Явно искат да лъжат само себе си..... Ако порушенко и зеления спазваха Минск 1и 2 Донбас щеше да си бъде на територията на Украйна, нямаше да бъдъдат унищожение много хора и населени места..... А беше много просто автономия на Донбас рамките на Украйна, спиране терора на руско говорещите и да забравят за НАТО..... Сега украинската хунта има един път-пътя на белия байрак..... Мисля че коментарът ти е верен, на довечера ще видя какво точно е станало..... Казвам руско говорящи, но телефона си пише каквото му е кеф....
16:32 20.09.2025
38 СмЕхххххх....
Коментиран от #42, #53
16:33 20.09.2025
39 Мишките пак влязоха в капана!
16:33 20.09.2025
40 Анализатор
Ако добавим и 1000 избити прушляи, празникът е пълен!
Да живее Украйна!
16:34 20.09.2025
41 Забелязъл
16:34 20.09.2025
42 Елементарно е
До коментар #38 от "СмЕхххххх....":Украинците на съхраняват убитите орки с цел пропаганда.Изгарят ги.
Аре пътувай .
16:36 20.09.2025
43 604
16:37 20.09.2025
44 Сатана Z
Върховното командване на полските въоръжени сили обяви мистериозната смърт на двама полски войници по време на нощни парашутни учения в Съединените щати. Разследване на причините за смъртта е в ход.
16:38 20.09.2025
45 прошляк ,
До коментар #8 от "Свободен":Да не забравиш да четеш утре сутрин ! Интересно четиво за укрите и техните ,,победи ,, над руснаците . Ха-ха ! Щраус !
Коментиран от #49
16:45 20.09.2025
46 Дай Боже
16:45 20.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путинистче идиотче
16:48 20.09.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #45 от "прошляк ,":Утре сутрин още СЕДЕМ села освободени от ВСУ....Вервай ми.
Коментиран от #57
16:49 20.09.2025
50 Тизе
До коментар #17 от "Тихо Де-бил!":За себе си говориш !
16:50 20.09.2025
51 Оги
Коментиран от #54
16:51 20.09.2025
52 Путин в тих ужас
16:51 20.09.2025
53 не разбрах
До коментар #38 от "СмЕхххххх....":Какво означава първи размен на тела? Това някакво ново риалити ли е?
Коментиран от #59
16:51 20.09.2025
54 няма да го огрее
До коментар #51 от "Оги":ще свърши от приятелски огън.
16:52 20.09.2025
55 Русофилчета
16:53 20.09.2025
56 Още новини от Украйна
16:53 20.09.2025
57 прошляк ,
До коментар #49 от "Я пъ тоа":Ще видиш , като се събудиш и прочетеш ! Пак ще има рев и со...ли , както всяка сутрин досега !
16:55 20.09.2025
58 Тази медийна активност
До коментар #21 от "Ройтерс не може потвърди":с отчайни лъжи за "победи" показва, че нещата са им ясни вече. Щом и Келог подви опашка, скоро ще развеят победния бял байряк!
16:56 20.09.2025
59 Да те светна
До коментар #53 от "не разбрах":Руснаците събират каквото е останало от убитите укри в чували и ги разменят за каквото има укроп под ръка.В случая 1000 торби пълни с укро трупове разменени срещу 24 чувала с убити руснаци.
Смъртност във ВСУ 1000/24 в поза на Русия.
Коментиран от #60, #61
16:56 20.09.2025
60 Свободен
До коментар #59 от "Да те светна":Страхотно въображение!
Разкажи и за другите ти видения!
16:59 20.09.2025
61 ми не мина
До коментар #59 от "Да те светна":Ние на това му викаме размяна на трупове. Вие монголоидите може и размен на тела да ми казвате.
17:01 20.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 един
17:08 20.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 2222
17:24 20.09.2025