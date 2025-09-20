Финландия, като член на НАТО, ще направи каквото ѝ се каже, така че Москва е принудена да мисли за укрепване на сигурността си в северозападния регион.

Това заяви пред ТАСС постоянният член на Съвета за сигурност на Руската федерация, специалният представител на президента на Руската федерация по опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов, пише Фокус.



"Самата Финландия не може да реши нищо, каквото ѝ се казва, ще направи", каза той, отговаряйки на въпроса дали Финландия може да атакува Русия.



"Ние, разбира се, трябва да помислим за мерки за укрепване на сигурността ни в Северозапада, това е неизбежно. И това също не е много добре за Финландия, между другото", добави той.



По-рано Дмитрий Медведев каза, че Хелзинки "следва курс за подготовка за война и вероятно подготвя трамплин за нападение срещу Русия".