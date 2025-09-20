Новини
Свят »
Русия »
Сергей Иванов: Москва е принудена да укрепи сигурността си в северозападния регион

Сергей Иванов: Москва е принудена да укрепи сигурността си в северозападния регион

20 Септември, 2025 15:35 417 16

  • финландия-
  • нато-
  • русия-
  • владимир путин

По-рано Дмитрий Медведев каза, че Хелзинки следва курс за подготовка за война и вероятно подготвя трамплин за нападение срещу Русия

Сергей Иванов: Москва е принудена да укрепи сигурността си в северозападния регион - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Финландия, като член на НАТО, ще направи каквото ѝ се каже, така че Москва е принудена да мисли за укрепване на сигурността си в северозападния регион.

Това заяви пред ТАСС постоянният член на Съвета за сигурност на Руската федерация, специалният представител на президента на Руската федерация по опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов, пише Фокус.

"Самата Финландия не може да реши нищо, каквото ѝ се казва, ще направи", каза той, отговаряйки на въпроса дали Финландия може да атакува Русия.

"Ние, разбира се, трябва да помислим за мерки за укрепване на сигурността ни в Северозапада, това е неизбежно. И това също не е много добре за Финландия, между другото", добави той.

По-рано Дмитрий Медведев каза, че Хелзинки "следва курс за подготовка за война и вероятно подготвя трамплин за нападение срещу Русия".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 луд медведя

    4 2 Отговор
    и неговите фантазии.

    15:39 20.09.2025

  • 2 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 4 Отговор
    Русия значи ГУЛаг, чистки, геноциди, лъжи, Чернобил, Буча, Ирпин, Мариупол и Гладомор. Ненавиждам всичко това, отвращавам се от него, презирам го и искам да го няма. Смятам, че в България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    Коментиран от #9, #13

    15:39 20.09.2025

  • 3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 3 Отговор
    Вече pycката ПВО е безcилна cpещy yкpаинcките yдаpи. Скopo ще запoчнат и в дълбoчина.
    Онзи ден 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
    Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
    В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
    Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
    Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
    500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
    Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
    Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
    Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.

    Коментиран от #5

    15:41 20.09.2025

  • 4 Пич

    2 5 Отговор
    Безгрижното време на атлантиците приключи !!! Няма ги Горбачов подкупния и Елцин пияния !!!

    Коментиран от #6, #7, #8

    15:41 20.09.2025

  • 5 Тизе

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Да не си от изтепаните парашутисти? Защо пишеш като с отдавна умрел мозък!

    15:43 20.09.2025

  • 6 Рейсът от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пък си би значи.Идваме!!!

    Коментиран от #14

    15:43 20.09.2025

  • 7 Копей не философствай !

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Марш да копаеш окопи!

    15:44 20.09.2025

  • 8 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А бе Радке не разбра ли че Гейпен няма да купим.

    15:44 20.09.2025

  • 9 Леля Рада

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Тебе барем нема да те изнасилват защо си даваш!

    15:45 20.09.2025

  • 10 слава России

    1 3 Отговор
    Русия

    Коментиран от #15

    15:46 20.09.2025

  • 11 Медведев Атома

    1 1 Отговор
    Един атом и ще настъпи мир пак.

    15:46 20.09.2025

  • 12 А бе

    1 0 Отговор
    Не е ли рано водка ,или димата не изтрезнял от вчера

    15:46 20.09.2025

  • 13 онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Много русначета са те били като малък , затова толкова ги мразиш . Съжалявам те , но не мога да ти помогна ....На такива като теб и Господ не може да ти помогне ...

    15:46 20.09.2025

  • 14 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рейсът от Карлуково":

    Он е от тия луди дека по цел ден чаластрят. Леко одете къде него да ви не помислат за леки невести!

    15:47 20.09.2025

  • 15 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "слава России":

    Защо показваш снимки от Китай.

    15:48 20.09.2025

  • 16 Димата

    0 0 Отговор
    Да ударим финландците ,нещат да говорят па руски

    15:49 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания