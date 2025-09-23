The Telegraph: Владимир Путин държи пръста си на ядрения спусък

Путин държи пръста си на ядрения спусък. Рискът от инцидент е огромен, пише в коментар за The Telegraph Ребека Кофлър, анализатор на стратегическото военно разузнаване и бивш служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ.
В петък три руски самолета МиГ-31 "Фоксхаунд“, основната бойна платформа на Кремъл за хиперзвукови ракети "Кинжал“ (способни да пренасят ядрени бойни глави), нарушиха въздушното пространство на Естония. Това беше най-новото нахлуване на Русия в държава членка на НАТО, след поредица от нарушения с дронове над Полша и Румъния по-рано през месеца.
Това очевидно е опасно ескалиране от страна на Кремъл. Владимир Путин вероятно се опитва да си състави по-ясна представа за това как НАТО реагира на провокации, както и да десенсибилизира европейците към нарушения на тяхната суверенитет. Но има и друг важен елемент в историята. Във вторник миналата седмица, за да отбележи кулминацията на стратегическа военна игра на командния състав с кодово име "Запад 2025“, Русия симулира нанасянето на тактически ядрен удар. Той беше наблюдаван от руския президент Владимир Путин, облечен в военна униформа.
Мнозина смятат, че днес ядрена война е невъзможна. Като бивш офицер от Агенцията за военно разузнаване, който е ръководил "червени екипи“ в военни игри, симулиращи конфликт между Русия и НАТО, съм тук, за да ви кажа защо това е погрешно. Заплахата от ядрена война е по-голяма от всякога. "Невъобразимото“ е по-въобразимо, отколкото повечето са готови да признаят.
Нито Русия, нито НАТО искат пряк "кинетичен“ конфликт. Но докато войната в Украйна, която е прокси конфронтация между Москва и Вашингтон, продължава да бушува, рискът от непреднамерена ескалация поради недоразумение нараства бързо.
В продължение на пет дни руските сили проведоха учение "Запад“ съвместно с беларуските си колеги в 41 тренировъчни бази в Западна Русия и Беларус. Целта беше да се извлекат поуки от настоящия конфликт в Украйна, като акцентът беше върху хибридни удари, тактики за мобилна артилерия и противодействие на дронове. Русия проведе предишни учения "Запад“ през есента на 2021 г., като ги използва като прикритие за натрупване на около 190 000 войници по западната си граница преди нахлуването в Украйна, с цел да постигне тактическа изненада срещу Киев и НАТО. В "Запад-2021“ участваха и сили от Беларус, която сега разполага с руски тактически ядрени оръжия.
Руснаците редовно провеждат учения за разрешаване на ядрени удари като част от военни маневри, при които Путин "натиска бутона“, защото вярват, че техният лидер трябва да бъде психологически подготвен за тази действие. Това е резултат от важен урок, научен по време на съветската епоха.
През 1972 г. тогавашният генерален секретар Леонид Брежнев се твърди, че "треперел“, когато му било поискано да натисне бутон по време на учение, симулиращо война със САЩ. Той продължавал да пита министъра на отбраната Андрей Гречко дали "това определено е учение“.
Това не означава, че Путин е склонен към насилие. Той не иска ядрена война. Но руският лидер и неговият генерален щаб разглеждат ядрените оръжия като бойна способност, а не просто като психологическо оръжие.
Москва е разработила и приложила сложна ядрена доктрина, наречена "ескалация за деескалация“, разработила е тактически ядрени бойни глави с ниска мощност и е обучила своите сили да водят "ограничена“ ядрена война. На 27 февруари 2022 г., дни след началото на инвазията в Украйна, Путин постави руските ядрени сили в "специален режим на бойна готовност“ и досега няма официално съобщение за промяна в статуса им.
Докато западните анализатори отхвърлиха действията на Путин като преувеличени, твърдейки, че няма реална промяна в основната ядрена позиция на Русия, оценките на американското разузнаване, базирани на т.нар. I&W (индикации и предупреждения), може да са само частично полезни за разбирането на настоящата заплаха. Рамката за откриване на заплахи на САЩ е структурирана така, че да открива непосредствена заплаха, а не да дава стратегическо предупреждение за заплаха, която се развива с течение на времето.
От решаващо значение е, че в момента между НАТО и Русия няма никакво доверие. Дългогодишните опасения на Москва, че САЩ се стремят към промяна на режима в Русия, се засилват от честите коментари на западни официални лица, които открито заявяват или намекват за намерението си да разгромят руската армия, да съсипят икономиката ѝ и да отстранят Путин от властта. Украинските удари по руската ядрена триада, по-специално по стратегическите бомбардировачи, които са в основата на руската стратегия за възпиране и отбрана, вероятно са засилили още повече тези опасения.
От своя страна, НАТО се опасява от руска атака срещу една от своите членки, което би задействало клаузата за колективна отбрана по член 5, особено ако Украйна рухне. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на НАТО от Кремъл подтикнаха алианса да започне нова военна операция с кодово име "Източен страж“ на 12 септември 2025 г.
Обичайният риск от взаимно задействане на механизмите се увеличава в периоди на високо напрежение и при едновременни военни дейности, като "Запад-2025“, "Източен страж“ и ученията "Железната порта“ в Полша. Днес регионът е пренаселен с средства за наблюдение, бойни муниции от всички видове, военни кораби и кораби за поддръжка, които оперират в непосредствена близост. Следователно опасността от инцидент е много висока.
Има силен исторически пример за това колко бързо и лесно нещата могат да се влошат в периоди на високо напрежение.
През ноември 1983 г. НАТО се готви да проведе военно учение за ядрено изстрелване, наречено "Able Archer 83“. Напрежението вечее високо, след като Съветският съюз сваля южнокорейски пътнически самолет, който се е отклонил от курса си по пътя от Анкъридж до Сеул. Но Кремъл изпада в паника заради Able Archer, като предполага, че това е реална ситуация, а не учение.
Руските разузнавателни агенции са в състояние на повишена готовност в продължение на две години, след като през 1981 г. председателят на КГБ Юрий Андропов и Брежнев им възлагат да търсят признаци за намерения на САЩ да нанесат ядрен удар срещу СССР. КГБ публикува компютърно генерирана разузнавателна оценка, в която се посочва, че "съотношението на силите в света“ е драстично в полза на Съединените щати. Резултатът е масивна тайна програма за събиране на разузнавателна информация с кодово име RYAN (Ракетно-ядрено нападение), за да се намерят признаци за подготовка на САЩ за война със СССР. Това насърчава съветските лидери да видят в позицията на САЩ точно това, което търсят. Пълномащабна симулация на изстрелване на ядрени оръжия от силите на НАТО е можело да означава само едно за параноичните съветски лидери: началото на ядрена война.
Масирана съветска ядрена атака чака само заповед от Андропов. По време на кризата няма комуникация между Москва и Вашингтон, която да изясни ситуацията. За щастие, такава заповед не е дадена и в края на учението на НАТО на 11 ноември 1983 г. напрежението намалява.
Но всичко е могло да завърши по съвсем различен начин. И днес светът е изправен пред подобна ситуация, предвид срива на доверието между Русия и Запада, както и прекъсването на ключовите канали за комуникация.
Нито НАТО, нито Русия искат да се стигне до военни действия, да не говорим за ядрена война. Но и двете страни не искат да позволят на другата да бъде възприемана като победител в Украйна. И двете страни, очаквайки атака от другата, използват своите масивни системи за събиране на разузнавателна информация, за да търсят всякакви признаци за предстояща атака, което да им позволи да вземат бързи решения.
Интерпретирането на намеренията на лидерите е по своята същност трудно. Не всяка заповед може да бъде прихваната и не всеки разузнавателен индикатор е наблюдаем. Объркването и грешките, в резултат на прословутата "мъгла на войната“, са стандартни характеристики на въоръжените конфликти. Вероятността в тази напрегната обстановка да бъде допусната грешка в преценката с трагични последствия е много реална.
Тъй като социалните медии са препълнени с ултиматумите на президента Тръмп и заплахите, отправени от представителите на Путин, ако в Москва, Вашингтон и Европа не надделеят по-хладнокръвните лидери, ядрената война може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.
23 Септември, 2025 18:25
1 обективен
Коментиран от #62
18:27 23.09.2025
2 Педикюриран боец от БНА
Коментиран от #6
18:28 23.09.2025
3 си дзън
И ръката му се схвана да чертае линии.
18:28 23.09.2025
4 Антон
Така ви се пада колективни запАднали!
Русия е голяма страна, все ще остане нешо от нея, Китай, Щатите. Но западеа европа ще изчезне!
И не забрсвяйте нешо много важно - стигне ли се до пододна конфронтация Русия, запАднала европа, нито Сащ, нито Китай ще участват! Защо им е да си развалят хубавоте държави.
Русия около 5-6 хил ядрени глави, франция и ингилизите обшо около 400 ядрени глави. Успех на западналите!
Коментиран от #47, #55
18:29 23.09.2025
5 Муш муш
Хахахахах Цял СВЯТ знае,че е ХУ...есос и педофил
Хахаха
18:29 23.09.2025
6 си дзън
До коментар #2 от "Педикюриран боец от БНА":Русията ще спре да бяга напред, че свършила бензина нещо.
18:30 23.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #13
18:31 23.09.2025
10 Иван
Коментиран от #23, #61
18:33 23.09.2025
11 Въх, упаших сЪ !
Ядрените бомби да се наредят на опашка - първо ще мрем от ваксините, после студ, после от глад, после чрез чиповете, които ни вкара Бил Гейтс ще ни изключат, после 5G-то ще ни накара да се caмоyбием, после е ред на тъщата, която ще ме отрови с напръскани с кемтрейлс домати .... и чак тогава са бомбите.
Коментиран от #24
18:34 23.09.2025
13 Кажи другарю
До коментар #7 от "Сталин":защо комунистите изритаха Сталин от Мавзолея.
Така добре се гушкаха с Ленин.
От тогаз спрях да съм комунист.
Коментиран от #21
18:34 23.09.2025
14 Клоуна пусин 🤡💩
18:36 23.09.2025
15 Най-важната извадка
войната в Украйна, която е прокси конфронтация между Москва и Вашингтон,
Някой някога съмнявал ли се че това е точно така
Коментиран от #27
18:37 23.09.2025
16 По действителен случай
18:37 23.09.2025
17 УдоМача
18:38 23.09.2025
18 Факт
18:38 23.09.2025
19 Сатана Z
18:38 23.09.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ПРИЗНАХА ТОВА❗
18:39 23.09.2025
21 Такива като теб
До коментар #13 от "Кажи другарю":Убиха комунизма
Подобни ще убият и
Демокрацията
18:39 23.09.2025
23 Тее...БА у прозДТИЯ Долбоеб))))
До коментар #10 от "Иван":Русия е създадена през 1724 год,..бе Мало умнико)))))
Ама от копейка - ПЛОСКОЗЕМЕЦ ,кво а очекваш ))))))
18:39 23.09.2025
24 Готин си, колега
До коментар #11 от "Въх, упаших сЪ !":Руснаците ядрените пушкала, да си ги ......
18:40 23.09.2025
26 Маке
18:40 23.09.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Най-важната извадка":Ами да- войната е между Фашингтън и МаЦква ‼️ Което е друго нещо‼️
18:40 23.09.2025
28 Вярно е, че Путин
Коментиран от #34, #35
18:41 23.09.2025
29 Ядреното оръжие
Коментиран от #51
18:41 23.09.2025
30 Здравейте
18:41 23.09.2025
31 БОЗА
Какво занимателно изречение в последната си част...а доскоро през ума не ви минаваше...понаместват се чакрите на "колективния запад" и смешното нато... ;-)
18:42 23.09.2025
32 Унищожението на Украйна
18:42 23.09.2025
33 Благодарим Ти любими путине
Млад мъж на име Иван Димитров, учител по български език, организира уроци за децата, за да не загубят родния си език. Веднага е арестуван под обвинение в „екстремистка дейност“ и отведен в следствения арест в Ставропол. Съпругата му, Мария, опитва да го защити, но също е заплашена, че може да бъде задържана за „съучастие“.
В село се появяват представители на местни служби и започват системни проверки, разпитват възрастни, разрушават детската библиотека, а учебните пособия по български език са конфискувани. За месец близо 30 души от общността са арестувани, включително възрастни и пенсионери.
Една нощ, по време на пожар, изгорели са три къщи – властите твърдят, че „по небрежност“, но хората знаят, че това е предупреждение. Страхът парализира живота в селото – децата се крият, младите заминават, а възрастните вече не говорят български дори вкъщи.
Най-тежкият удар идва, когато Иван е изпратен да служи „доброволно“ в отдалечена военна част в Северен Кавказ. Там заболяванията му се влошават, а Мария е оставена сама да се грижи за трите си деца. Те са принудени да напуснат селото и да се преместят в друг регион, където ги следят постоянно.
Историята на Заряново става пример за
Коментиран от #36
18:42 23.09.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Вярно е, че Путин":Нямаш несамо ник, нямаш и представа кой натиска копчето‼️
18:42 23.09.2025
35 Прав си, ама само по принцип
До коментар #28 от "Вярно е, че Путин":Щото само един руски офицер се усети.
Другите го проспаха.
Коментиран от #45
18:43 23.09.2025
36 Благодарим Ти любими путине
До коментар #33 от "Благодарим Ти любими путине":Историята на Заряново става пример за това как мирни хора, които просто искат да съхранят културата и езика си, са разпръснати и тероризирани, а режимът на Путин използва всяка възможност да унищожи общността и духа им.
18:43 23.09.2025
38 Една термоядрена бомба
18:44 23.09.2025
39 Аз отдавна щях да гръмна планетата
18:45 23.09.2025
40 Американската доктрина е,
18:45 23.09.2025
41 Експерт
Коментиран от #48
18:46 23.09.2025
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:49 23.09.2025
43 Тореро
18:49 23.09.2025
44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:50 23.09.2025
45 Ето го случая
До коментар #35 от "Прав си, ама само по принцип":В нощта на 26 септември 1983 година подполковник Станислав Петров е оперативен дежурен в команден пункт Серпухов-15, намиращ се недалеч от Москва. В това време Студената война е в своя пик – три и половина седмици преди това е свален южнокорейски Боинг 747. В командния пункт постъпва съобщение от приетата на въоръжение преди една година космическа система за ранно предупреждение. В случай на нападение незабавно трябвало да се уведоми ръководството на страната и да се вземе решение за ответен удар. Все пак анализирайки информацията – съобщението давало информация за няколко пуска на ракети от една точка, подполковник Петров взема решение, че това е лъжливо сработване на системата. Последвалото разследване установило, че причината е задействане на датчиците от слънчева светлина, отразила се в облаците. По-късно в космическата система се правят промени, позволяващи да се изключи тази ситуация. Заради военната тайна и политически съображения действията на подполковник Петров стават известни на широката общественост едва през 1998 година. На 19 януари 2006 г. в щаб-квартирата на ООН в Ню Йорк на Станислав Петров е връчена специална награда на международната обществена организация „Асоциация на гражданите на света“. Наградата представлява кристална статуетка „Ръка, държаща земното кълбо“ с надпис „На човека, който предотврати ядрената война“. Станислав Петров почива на 19.05.2017г. на 76г.
18:50 23.09.2025
46 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
18:50 23.09.2025
47 Хаха
До коментар #4 от "Антон":Това е един дребен и мършав плъх на Путлер.
18:50 23.09.2025
48 голям резил
До коментар #41 от "Експерт":какво стана сега със средната скорост по магистрала марица? само като статисти гледаме как турците си карат със 200км ли?
18:51 23.09.2025
49 Неразбрал
Коментиран от #57, #60
18:52 23.09.2025
50 Пасивен Кремълски педофил с токчета
18:53 23.09.2025
52 За съжаление
18:55 23.09.2025
53 Кофти работа
В началото всичко изглежда приветливо и спокойно, но през април 2024 г. духовниците стават обект на измами и манипулации. Руски „колеги и духовни братя“, на които те се доверяват, ги въвличат в ситуации на интимно насилие и тормоз, използвайки ги за лични цели и подлагане на унижения.
Те бързо осъзнават, че попадат в капан, поддържан от путиновата диктатура – в града властите и службите за сигурност следят всяка тяхна стъпка. Дори в църквата, институция която би трябвало да бъде убежище, се усеща присъствието и контролът на КГБ-наследниците, които наблюдават и манипулират духовниците, принуждавайки ги да се съобразяват с местните порядки и тайни агенти.
През май и юни 2024 г. напрежението се засилва – духовниците са изолирани, наблюдавани постоянно и им се ограничават контактите с родината. Те са принуждавани да участват в действия, които противоречат на тяхната съвест и духовни принципи, а страхът и чувството на безпомощност ги следват непрекъснато.
След месеци на стрес и страдание, през август 2024 г. четиримата успяват да се върнат в България. Те разказват под сурдинка в ограничен кръг за ужасните условия, за злоупотребите и насилието, на които са били п
Коментиран от #56
18:55 23.09.2025
55 ганю
До коментар #4 от "Антон":5-6 сармата в брюксел
и евро умниците са на кино
Коментиран от #58
18:56 23.09.2025
56 Кофти работа
До коментар #53 от "Кофти работа":След месеци на стрес и страдание, през август 2023 г. четиримата успяват да се върнат в България. Те разказват за ужасните условия, за злоупотребите и насилието, на които са били подложени, и за бруталността на хората, които са ги използвали. Опитът им оставя трайна следа и служи като предупреждение за опасността да се доверяваш безусловно далеч от родината, особено когато попадаш под хватката на путиновата диктатура и нейните тайни служби.
18:56 23.09.2025
57 Не философствай!
До коментар #49 от "Неразбрал":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
18:56 23.09.2025
59 Хахахаха
19:06 23.09.2025
60 Разбрал
До коментар #49 от "Неразбрал":Как така европейските войнолюбци живеят в мир, а миролюбецът Путин води война и избива жени и деца?!
19:09 23.09.2025
61 ганю
До коментар #10 от "Иван":това не е вярно
който е тртъгнал срещу Русия ще загуби
сещайте се за хитлер и наполеон
и сега за зеления папагал
19:12 23.09.2025
63 Питащ
19:17 23.09.2025
64 УДРИИИИЙ ПУТИНЕЕЕ
19:18 23.09.2025
65 АКО БЕШЕ НЯКОЙ ДРУГ ДО СЕГА Е НАТИСНАЛ
19:44 23.09.2025