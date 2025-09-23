Новини
The Telegraph: Владимир Путин държи пръста си на ядрения спусък
  Тема: Украйна

The Telegraph: Владимир Путин държи пръста си на ядрения спусък

23 Септември, 2025 18:25

Нито НАТО, нито Русия искат да се стигне до военни действия, да не говорим за ядрена война

Путин държи пръста си на ядрения спусък. Рискът от инцидент е огромен, пише в коментар за The Telegraph Ребека Кофлър, анализатор на стратегическото военно разузнаване и бивш служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ.

В петък три руски самолета МиГ-31 "Фоксхаунд“, основната бойна платформа на Кремъл за хиперзвукови ракети "Кинжал“ (способни да пренасят ядрени бойни глави), нарушиха въздушното пространство на Естония. Това беше най-новото нахлуване на Русия в държава членка на НАТО, след поредица от нарушения с дронове над Полша и Румъния по-рано през месеца.

Това очевидно е опасно ескалиране от страна на Кремъл. Владимир Путин вероятно се опитва да си състави по-ясна представа за това как НАТО реагира на провокации, както и да десенсибилизира европейците към нарушения на тяхната суверенитет. Но има и друг важен елемент в историята. Във вторник миналата седмица, за да отбележи кулминацията на стратегическа военна игра на командния състав с кодово име "Запад 2025“, Русия симулира нанасянето на тактически ядрен удар. Той беше наблюдаван от руския президент Владимир Путин, облечен в военна униформа.

Мнозина смятат, че днес ядрена война е невъзможна. Като бивш офицер от Агенцията за военно разузнаване, който е ръководил "червени екипи“ в военни игри, симулиращи конфликт между Русия и НАТО, съм тук, за да ви кажа защо това е погрешно. Заплахата от ядрена война е по-голяма от всякога. "Невъобразимото“ е по-въобразимо, отколкото повечето са готови да признаят.

Нито Русия, нито НАТО искат пряк "кинетичен“ конфликт. Но докато войната в Украйна, която е прокси конфронтация между Москва и Вашингтон, продължава да бушува, рискът от непреднамерена ескалация поради недоразумение нараства бързо.

В продължение на пет дни руските сили проведоха учение "Запад“ съвместно с беларуските си колеги в 41 тренировъчни бази в Западна Русия и Беларус. Целта беше да се извлекат поуки от настоящия конфликт в Украйна, като акцентът беше върху хибридни удари, тактики за мобилна артилерия и противодействие на дронове. Русия проведе предишни учения "Запад“ през есента на 2021 г., като ги използва като прикритие за натрупване на около 190 000 войници по западната си граница преди нахлуването в Украйна, с цел да постигне тактическа изненада срещу Киев и НАТО. В "Запад-2021“ участваха и сили от Беларус, която сега разполага с руски тактически ядрени оръжия.

Руснаците редовно провеждат учения за разрешаване на ядрени удари като част от военни маневри, при които Путин "натиска бутона“, защото вярват, че техният лидер трябва да бъде психологически подготвен за тази действие. Това е резултат от важен урок, научен по време на съветската епоха.

През 1972 г. тогавашният генерален секретар Леонид Брежнев се твърди, че "треперел“, когато му било поискано да натисне бутон по време на учение, симулиращо война със САЩ. Той продължавал да пита министъра на отбраната Андрей Гречко дали "това определено е учение“.

Това не означава, че Путин е склонен към насилие. Той не иска ядрена война. Но руският лидер и неговият генерален щаб разглеждат ядрените оръжия като бойна способност, а не просто като психологическо оръжие.

Москва е разработила и приложила сложна ядрена доктрина, наречена "ескалация за деескалация“, разработила е тактически ядрени бойни глави с ниска мощност и е обучила своите сили да водят "ограничена“ ядрена война. На 27 февруари 2022 г., дни след началото на инвазията в Украйна, Путин постави руските ядрени сили в "специален режим на бойна готовност“ и досега няма официално съобщение за промяна в статуса им.

Докато западните анализатори отхвърлиха действията на Путин като преувеличени, твърдейки, че няма реална промяна в основната ядрена позиция на Русия, оценките на американското разузнаване, базирани на т.нар. I&W (индикации и предупреждения), може да са само частично полезни за разбирането на настоящата заплаха. Рамката за откриване на заплахи на САЩ е структурирана така, че да открива непосредствена заплаха, а не да дава стратегическо предупреждение за заплаха, която се развива с течение на времето.

От решаващо значение е, че в момента между НАТО и Русия няма никакво доверие. Дългогодишните опасения на Москва, че САЩ се стремят към промяна на режима в Русия, се засилват от честите коментари на западни официални лица, които открито заявяват или намекват за намерението си да разгромят руската армия, да съсипят икономиката ѝ и да отстранят Путин от властта. Украинските удари по руската ядрена триада, по-специално по стратегическите бомбардировачи, които са в основата на руската стратегия за възпиране и отбрана, вероятно са засилили още повече тези опасения.

От своя страна, НАТО се опасява от руска атака срещу една от своите членки, което би задействало клаузата за колективна отбрана по член 5, особено ако Украйна рухне. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на НАТО от Кремъл подтикнаха алианса да започне нова военна операция с кодово име "Източен страж“ на 12 септември 2025 г.

Обичайният риск от взаимно задействане на механизмите се увеличава в периоди на високо напрежение и при едновременни военни дейности, като "Запад-2025“, "Източен страж“ и ученията "Железната порта“ в Полша. Днес регионът е пренаселен с средства за наблюдение, бойни муниции от всички видове, военни кораби и кораби за поддръжка, които оперират в непосредствена близост. Следователно опасността от инцидент е много висока.

Има силен исторически пример за това колко бързо и лесно нещата могат да се влошат в периоди на високо напрежение.

През ноември 1983 г. НАТО се готви да проведе военно учение за ядрено изстрелване, наречено "Able Archer 83“. Напрежението вечее високо, след като Съветският съюз сваля южнокорейски пътнически самолет, който се е отклонил от курса си по пътя от Анкъридж до Сеул. Но Кремъл изпада в паника заради Able Archer, като предполага, че това е реална ситуация, а не учение.

Руските разузнавателни агенции са в състояние на повишена готовност в продължение на две години, след като през 1981 г. председателят на КГБ Юрий Андропов и Брежнев им възлагат да търсят признаци за намерения на САЩ да нанесат ядрен удар срещу СССР. КГБ публикува компютърно генерирана разузнавателна оценка, в която се посочва, че "съотношението на силите в света“ е драстично в полза на Съединените щати. Резултатът е масивна тайна програма за събиране на разузнавателна информация с кодово име RYAN (Ракетно-ядрено нападение), за да се намерят признаци за подготовка на САЩ за война със СССР. Това насърчава съветските лидери да видят в позицията на САЩ точно това, което търсят. Пълномащабна симулация на изстрелване на ядрени оръжия от силите на НАТО е можело да означава само едно за параноичните съветски лидери: началото на ядрена война.

Масирана съветска ядрена атака чака само заповед от Андропов. По време на кризата няма комуникация между Москва и Вашингтон, която да изясни ситуацията. За щастие, такава заповед не е дадена и в края на учението на НАТО на 11 ноември 1983 г. напрежението намалява.

Но всичко е могло да завърши по съвсем различен начин. И днес светът е изправен пред подобна ситуация, предвид срива на доверието между Русия и Запада, както и прекъсването на ключовите канали за комуникация.

Нито НАТО, нито Русия искат да се стигне до военни действия, да не говорим за ядрена война. Но и двете страни не искат да позволят на другата да бъде възприемана като победител в Украйна. И двете страни, очаквайки атака от другата, използват своите масивни системи за събиране на разузнавателна информация, за да търсят всякакви признаци за предстояща атака, което да им позволи да вземат бързи решения.

Интерпретирането на намеренията на лидерите е по своята същност трудно. Не всяка заповед може да бъде прихваната и не всеки разузнавателен индикатор е наблюдаем. Объркването и грешките, в резултат на прословутата "мъгла на войната“, са стандартни характеристики на въоръжените конфликти. Вероятността в тази напрегната обстановка да бъде допусната грешка в преценката с трагични последствия е много реална.

Тъй като социалните медии са препълнени с ултиматумите на президента Тръмп и заплахите, отправени от представителите на Путин, ако в Москва, Вашингтон и Европа не надделеят по-хладнокръвните лидери, ядрената война може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    30 11 Отговор
    Кефя се ,че урсули и каи сън не ги лови !!

    Коментиран от #62

    18:27 23.09.2025

  • 2 Педикюриран боец от БНА

    37 16 Отговор
    Колкото и жалко да е, трябвва да признаем, че Русия е на 20 години пред нас натовци във войници, въоражение, военни технологии

    Коментиран от #6

    18:28 23.09.2025

  • 3 си дзън

    19 15 Отговор
    На Владимир Путин се схвана пръста от държане на ядрения спусък.
    И ръката му се схвана да чертае линии.

    18:28 23.09.2025

  • 4 Антон

    44 13 Отговор
    Да сте мислили за последствиятя, когато започнахте да дразните Русия!
    Така ви се пада колективни запАднали!
    Русия е голяма страна, все ще остане нешо от нея, Китай, Щатите. Но западеа европа ще изчезне!
    И не забрсвяйте нешо много важно - стигне ли се до пододна конфронтация Русия, запАднала европа, нито Сащ, нито Китай ще участват! Защо им е да си развалят хубавоте държави.
    Русия около 5-6 хил ядрени глави, франция и ингилизите обшо около 400 ядрени глави. Успех на западналите!

    Коментиран от #47, #55

    18:29 23.09.2025

  • 5 Муш муш

    13 22 Отговор
    Тоа смачканяк и педофил държи пръста си...у Пър--- дялнята Вена!
    Хахахахах Цял СВЯТ знае,че е ХУ...есос и педофил
    Хахаха

    18:29 23.09.2025

  • 6 си дзън

    17 17 Отговор

    До коментар #2 от "Педикюриран боец от БНА":

    Русията ще спре да бяга напред, че свършила бензина нещо.

    18:30 23.09.2025

  • 7 Сталин

    26 12 Отговор
    Западните мародери вече имат страхова психоза и нощни напикавания от Русия и Путин ,на ядрения полигон Нова Земя е тествана най новата ракета Буревестник която има ядрен двигател и може да бъде няколко дни в орбита около земята и да бомби всяка една точка на планетата

    Коментиран от #13

    18:31 23.09.2025

  • 10 Иван

    0 14 Отговор
    В Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.

    Коментиран от #23, #61

    18:33 23.09.2025

  • 11 Въх, упаших сЪ !

    9 5 Отговор
    Пак ли шЪ сЪ мре ?!
    Ядрените бомби да се наредят на опашка - първо ще мрем от ваксините, после студ, после от глад, после чрез чиповете, които ни вкара Бил Гейтс ще ни изключат, после 5G-то ще ни накара да се caмоyбием, после е ред на тъщата, която ще ме отрови с напръскани с кемтрейлс домати .... и чак тогава са бомбите.

    Коментиран от #24

    18:34 23.09.2025

  • 13 Кажи другарю

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    защо комунистите изритаха Сталин от Мавзолея.
    Така добре се гушкаха с Ленин.
    От тогаз спрях да съм комунист.

    Коментиран от #21

    18:34 23.09.2025

  • 14 Клоуна пусин 🤡💩

    9 14 Отговор
    Държи го той в дynaта си, а с другата ръка си чопли в носа.

    18:36 23.09.2025

  • 15 Най-важната извадка

    16 2 Отговор
    От тази статия е следната


    войната в Украйна, която е прокси конфронтация между Москва и Вашингтон,


    Някой някога съмнявал ли се че това е точно така

    Коментиран от #27

    18:37 23.09.2025

  • 16 По действителен случай

    3 14 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    18:37 23.09.2025

  • 17 УдоМача

    12 6 Отговор
    Като са се озъбили толкоз бесни псета срещу него ще държи пръста на ядрения спусък я!!!

    18:38 23.09.2025

  • 18 Факт

    4 0 Отговор
    Не правете аналогии. Времената са други!

    18:38 23.09.2025

  • 19 Сатана Z

    9 5 Отговор
    На всеки наемник в НАТОвската армия се зачислява черен найлонов чувал ,който е длъжен да носи в себе си 24/7.

    18:38 23.09.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    83-та самолетът НЕ се бе отклонил случайно❗
    ПРИЗНАХА ТОВА❗

    18:39 23.09.2025

  • 21 Такива като теб

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кажи другарю":

    Убиха комунизма
    Подобни ще убият и
    Демокрацията

    18:39 23.09.2025

  • 23 Тее...БА у прозДТИЯ Долбоеб))))

    8 8 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Русия е създадена през 1724 год,..бе Мало умнико)))))
    Ама от копейка - ПЛОСКОЗЕМЕЦ ,кво а очекваш ))))))

    18:39 23.09.2025

  • 24 Готин си, колега

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Въх, упаших сЪ !":

    Руснаците ядрените пушкала, да си ги ......

    18:40 23.09.2025

  • 26 Маке

    1 6 Отговор
    Татарското племе ще бъде поробено отново от Москалите

    18:40 23.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Най-важната извадка":

    Ами да- войната е между Фашингтън и МаЦква ‼️ Което е друго нещо‼️

    18:40 23.09.2025

  • 28 Вярно е, че Путин

    6 1 Отговор
    държи куфарчето с кодовете, но да задействаш ЯО участват още висши офицери и по надолу докато се стигне до редника който ще натисне копчето. Това са десетки хиляди души и не вярвам да са толкова зомбирани всички. Едно от хубавите неща останало още от СССР е директната връзка до ниво старши офицер в двете РВСН. Всеки руски(американски) офицер знае кой стои срещу него на същото ниво и си контактуват директно като добри познати. Това стана защото по грешка щяха да направят ТСВ, един руснак спаси положението.

    Коментиран от #34, #35

    18:41 23.09.2025

  • 29 Ядреното оръжие

    8 2 Отговор
    е неефективно на бойното поле. Противниковата армия очаква удара, окопава се добре и свежда радиуса на поражение до 1 км. от тактическо ЯО. След взрива тази територия трябва да се завземе веднага защото врагът ще направи същото т.е. вкарваш собствените си бойци в радиацията. ЯО е "най-ефективно" над голям град където ще убие милиони (най-вече жени, деца и старци, мъжете са в армията), което пък е нехуманно и военно безсмислено особено ако губиш на фронта. Американците го използваха когато никой друг го нямаше, а сега не е така.

    Коментиран от #51

    18:41 23.09.2025

  • 30 Здравейте

    1 6 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и с лакираните нокти обикалям всички телевизии.

    18:41 23.09.2025

  • 31 БОЗА

    8 2 Отговор
    "От своя страна, НАТО се опасява от руска атака срещу една от своите членки, което би задействало клаузата за колективна отбрана по член 5, особено ако Украйна рухне."

    Какво занимателно изречение в последната си част...а доскоро през ума не ви минаваше...понаместват се чакрите на "колективния запад" и смешното нато... ;-)

    18:42 23.09.2025

  • 32 Унищожението на Украйна

    0 1 Отговор
    с ЯО противоречи с целите на СВО. Нали идват да освободят горките руснаци от фашистите-украинци. С ЯО избиваш едните и другите, кого освобождаваш? На бойното поле ЯО е неефективно, там няма такива големи складове или други военни цели с такива размери, достатъчни са конвенционалните оръжия. Ако използваш ЯО по НАТОвски цели ще получиш веднага от същото.

    18:42 23.09.2025

  • 33 Благодарим Ти любими путине

    2 7 Отговор
    В малко село Заряново, в Ставрополския край, живее група българи, потомци на преселници от XIX век. Семействата са близки, а децата растат, говорейки български и руски. През пролетта на 2024 г. местните власти обявяват, че всякакви събирания на общността „без разрешение“ са незаконни.
    Млад мъж на име Иван Димитров, учител по български език, организира уроци за децата, за да не загубят родния си език. Веднага е арестуван под обвинение в „екстремистка дейност“ и отведен в следствения арест в Ставропол. Съпругата му, Мария, опитва да го защити, но също е заплашена, че може да бъде задържана за „съучастие“.
    В село се появяват представители на местни служби и започват системни проверки, разпитват възрастни, разрушават детската библиотека, а учебните пособия по български език са конфискувани. За месец близо 30 души от общността са арестувани, включително възрастни и пенсионери.
    Една нощ, по време на пожар, изгорели са три къщи – властите твърдят, че „по небрежност“, но хората знаят, че това е предупреждение. Страхът парализира живота в селото – децата се крият, младите заминават, а възрастните вече не говорят български дори вкъщи.
    Най-тежкият удар идва, когато Иван е изпратен да служи „доброволно“ в отдалечена военна част в Северен Кавказ. Там заболяванията му се влошават, а Мария е оставена сама да се грижи за трите си деца. Те са принудени да напуснат селото и да се преместят в друг регион, където ги следят постоянно.
    Историята на Заряново става пример за

    Коментиран от #36

    18:42 23.09.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Вярно е, че Путин":

    Нямаш несамо ник, нямаш и представа кой натиска копчето‼️

    18:42 23.09.2025

  • 35 Прав си, ама само по принцип

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Вярно е, че Путин":

    Щото само един руски офицер се усети.
    Другите го проспаха.

    Коментиран от #45

    18:43 23.09.2025

  • 36 Благодарим Ти любими путине

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Благодарим Ти любими путине":

    Историята на Заряново става пример за това как мирни хора, които просто искат да съхранят културата и езика си, са разпръснати и тероризирани, а режимът на Путин използва всяка възможност да унищожи общността и духа им.

    18:43 23.09.2025

  • 38 Една термоядрена бомба

    6 1 Отговор
    унищожава всичко в кръг с радиус 5км. Нека го приемем за квадрат 10х10км=100кв. км. Площта на сушата е 149млн. кв. км. т.е. са необходими 1,5 милиона бойни глави. При 15 000 ядрени оръжия(това са всичките ЯО в света, едва ли всички ще детонират) унищожава се 1% от площта на Земята. Големите градове ще бъдат унищожени и жертвите огромни. Ще останат хората от малките градчета и селата. Огромният проблем ще е ядрената зима и радиацията. Живите ще завиждат на изпарените. Това ли е победата на която някои се надяват и заплашват? Радиацията ще ни унищожи и при 1 500 бомби. Нагледах се на ентусиасти дето викат "Вова, хвърляй атома". Всъщност повечето държави ще останат незасегнати от преките удари поради липса на подходящи цели - например в Африка, Ю. Америка, голяма част от Азия, Австралия. В САЩ, Канада, Сибир, Европа ще има незасегнати градове и села и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса. Разбира се след това радиацията няма да пожали никого.

    18:44 23.09.2025

  • 39 Аз отдавна щях да гръмна планетата

    2 1 Отговор
    И да се разпвърчи на отломки в космоса

    18:45 23.09.2025

  • 40 Американската доктрина е,

    5 0 Отговор
    че силозите на стратегическите ракети, техните мобилни носители по земя, ЖП-релси, вода, под вода, въздух и космос трябва да се ударят с високоточно неядрено оръжие. Ядреното не е ефективно на фронта, то ще се използва ограничено за унищожаване на силно укрепени обекти под земята, големи военни бази, високо в атмосферата за мощен електромагнитен импулс. Използването му по големи граждански обекти може да бъде само за отмъщение ако срещу тях е използвано по този начин.

    18:45 23.09.2025

  • 41 Експерт

    2 3 Отговор
    Питайте за мнение бащата на някаква Саяна. Той е компетентен по всички въпроси и обикаля всички телевизии.

    Коментиран от #48

    18:46 23.09.2025

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    време е да усетите могъществото на русия , мишки европейски

    18:49 23.09.2025

  • 43 Тореро

    6 4 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    18:49 23.09.2025

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор
    вечна слава на император путин дано унищожи таз продънена европа населена със наркомани

    18:50 23.09.2025

  • 45 Ето го случая

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Прав си, ама само по принцип":

    В нощта на 26 септември 1983 година подполковник Станислав Петров е оперативен дежурен в команден пункт Серпухов-15, намиращ се недалеч от Москва. В това време Студената война е в своя пик – три и половина седмици преди това е свален южнокорейски Боинг 747. В командния пункт постъпва съобщение от приетата на въоръжение преди една година космическа система за ранно предупреждение. В случай на нападение незабавно трябвало да се уведоми ръководството на страната и да се вземе решение за ответен удар. Все пак анализирайки информацията – съобщението давало информация за няколко пуска на ракети от една точка, подполковник Петров взема решение, че това е лъжливо сработване на системата. Последвалото разследване установило, че причината е задействане на датчиците от слънчева светлина, отразила се в облаците. По-късно в космическата система се правят промени, позволяващи да се изключи тази ситуация. Заради военната тайна и политически съображения действията на подполковник Петров стават известни на широката общественост едва през 1998 година. На 19 януари 2006 г. в щаб-квартирата на ООН в Ню Йорк на Станислав Петров е връчена специална награда на международната обществена организация „Асоциация на гражданите на света“. Наградата представлява кристална статуетка „Ръка, държаща земното кълбо“ с надпис „На човека, който предотврати ядрената война“. Станислав Петров почива на 19.05.2017г. на 76г.

    18:50 23.09.2025

  • 46 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    2 2 Отговор
    Ще си правя гаргара с целият свят!

    18:50 23.09.2025

  • 47 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Антон":

    Това е един дребен и мършав плъх на Путлер.

    18:50 23.09.2025

  • 48 голям резил

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Експерт":

    какво стана сега със средната скорост по магистрала марица? само като статисти гледаме как турците си карат със 200км ли?

    18:51 23.09.2025

  • 49 Неразбрал

    6 3 Отговор
    Някой да ми обясни защо европейските войнолюбци искат война ......а винаги обвиняват Путин за това и все ревът , че ще ги напада ??????

    Коментиран от #57, #60

    18:52 23.09.2025

  • 50 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 1 Отговор
    Снощи ме о.....ха накриво!

    18:53 23.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 За съжаление

    4 3 Отговор
    путин е страхливец и ще мигне първи!

    18:55 23.09.2025

  • 53 Кофти работа

    1 0 Отговор
    Четирима български духовници – отец Стефан Петров, отец Георги Найденов, отец Николай Стоянов и отец Христо Колев – са изпратени от патриарх Даниил в Русия за обучение и обмен на духовни ценности. Пътуването им започва през март 2024 г., като целта е да прекарат няколко месеца в град Самара.

    В началото всичко изглежда приветливо и спокойно, но през април 2024 г. духовниците стават обект на измами и манипулации. Руски „колеги и духовни братя“, на които те се доверяват, ги въвличат в ситуации на интимно насилие и тормоз, използвайки ги за лични цели и подлагане на унижения.

    Те бързо осъзнават, че попадат в капан, поддържан от путиновата диктатура – в града властите и службите за сигурност следят всяка тяхна стъпка. Дори в църквата, институция която би трябвало да бъде убежище, се усеща присъствието и контролът на КГБ-наследниците, които наблюдават и манипулират духовниците, принуждавайки ги да се съобразяват с местните порядки и тайни агенти.

    През май и юни 2024 г. напрежението се засилва – духовниците са изолирани, наблюдавани постоянно и им се ограничават контактите с родината. Те са принуждавани да участват в действия, които противоречат на тяхната съвест и духовни принципи, а страхът и чувството на безпомощност ги следват непрекъснато.

    След месеци на стрес и страдание, през август 2024 г. четиримата успяват да се върнат в България. Те разказват под сурдинка в ограничен кръг за ужасните условия, за злоупотребите и насилието, на които са били п

    Коментиран от #56

    18:55 23.09.2025

  • 55 ганю

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Антон":

    5-6 сармата в брюксел
    и евро умниците са на кино

    Коментиран от #58

    18:56 23.09.2025

  • 56 Кофти работа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кофти работа":

    След месеци на стрес и страдание, през август 2023 г. четиримата успяват да се върнат в България. Те разказват за ужасните условия, за злоупотребите и насилието, на които са били подложени, и за бруталността на хората, които са ги използвали. Опитът им оставя трайна следа и служи като предупреждение за опасността да се доверяваш безусловно далеч от родината, особено когато попадаш под хватката на путиновата диктатура и нейните тайни служби.

    18:56 23.09.2025

  • 57 Не философствай!

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Неразбрал":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    18:56 23.09.2025

  • 59 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Не може да бъде! Нали уж печелили на фронта? Що тъй, пръста му на ядрения спусък! Нищо нищо, ВСУ ще му отрежат пръстите, да не си държи нищо там.

    19:06 23.09.2025

  • 60 Разбрал

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Неразбрал":

    Как така европейските войнолюбци живеят в мир, а миролюбецът Путин води война и избива жени и деца?!

    19:09 23.09.2025

  • 61 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    това не е вярно
    който е тртъгнал срещу Русия ще загуби
    сещайте се за хитлер и наполеон
    и сега за зеления папагал

    19:12 23.09.2025

  • 63 Питащ

    1 0 Отговор
    Къв си ти бе, офицерю, дето ти няма името? И за твое сведение тези учения са наблюдавани и от висши американски офицери.

    19:17 23.09.2025

  • 64 УДРИИИИЙ ПУТИНЕЕЕ

    1 1 Отговор
    ТИА ОТ ДРУГО НЕ РАЗБИРАТ

    19:18 23.09.2025

  • 65 АКО БЕШЕ НЯКОЙ ДРУГ ДО СЕГА Е НАТИСНАЛ

    0 0 Отговор
    МЪДЪР И ТЕРПЕЛИВ ЧОВЕК ПОКЛОН

    19:44 23.09.2025

