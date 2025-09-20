Новини
Американски сенатори: Да потопим руския сенчест флот
  Тема: Украйна

Американски сенатори: Да потопим руския сенчест флот

20 Септември, 2025 14:05 2 397 69

Президентът на САЩ е готов да наложи сериозни санкции, стига НАТО да постигне единна позиция относно покупките на руски петрол

Американски сенатори: Да потопим руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Група от сенатори републиканци и демократи в САЩ внесоха законодателство, което ще разшири санкциите срещу руската енергетика, по-специално като насочи вниманието към по-стари петролни танкери, за които законодателите твърдят, че се използват за избягване на съществуващите американски енергийни санкции, съобщава "Ройтерс".

Законът за "санкциониране на пристанища и избягване на западни санкции" или "Законът за сенчестите флотове" идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп заяви, че иска да откаже държавите да купуват руски петрол, който захранва руската икономика и помага за финансирането на войната ѝ срещу Украйна.

Законопроектът е внесен от републиканския сенатор Джим Риш от Айдахо - председател на Комисията по външни отношения на Сената, и сенатор Джийн Шахин от Ню Хемпшир - водещ демократ в комисията, както и от седем други сенатори от двете партии.

Законопроектът ще бъде насочен към т.нар. сенчест флот, като предостави списък с показатели, които САЩ могат да използват за идентифициране на кораби, поддържащи руския флот, и ще установи строга отговорност за санкции за всеки кораб, който участва в трансфер със санкциониран кораб.

Законопроектът санкционира и руски проекти за втечнен природен газ в Арктика и разработването на нови руски проекти за втечнен природен газ (LNG). Освен това той би сложил край на газопровода "Северен поток 2" до Европа.

Мярката също така би привела санкциите на САЩ в по-голямо съответствие с тези на Европейския съюз. Представители на ЕС заявиха, че блокът планира да забрани вноса на руски втечнен природен газ година по-рано от предвиденото, като част от 19-ия пакет санкции срещу Москва.

Перспективите на законопроекта обаче не са ясни. Отделен законопроект, целящ налагане на строги санкции на Русия, внесен в началото на тази година и подкрепен от голямо мнозинство от сенаторите, не е напреднал, тъй като републиканските лидери в Конгреса очакват решение от Тръмп дали иска санкциите да продължат.

Докато светът реагира на руско нахлуване във въздушното пространство на Естония, което породи опасения от засилена нестабилност, сенатори внесоха отделни законопроекти, целящи да засилят сигурността в Източна Европа и да използват замразени руски активи, за да помогнат на Украйна.


  • 1 Варна 3

    23 67 Отговор
    Още санкции за Русшя, още!

    Коментиран от #5, #6, #23

    14:05 20.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 70 Отговор
    Да го потопят в студеното да мръзнат! Долу Русия.

    14:06 20.09.2025

  • 3 Напудрени нослета

    53 12 Отговор
    Тея ще да са били на бЕло парти
    с просячето !

    Коментиран от #65

    14:08 20.09.2025

  • 4 ВСУ освободила България

    13 64 Отговор
    И признайте - русофилията е болест и ще ви лекуваме с думи, че Русия заграбва България и политиците на България са руски подлоги, особено корумпираните като БСП, Възраждане, ДПС, ГЕРБ.

    Коментиран от #7

    14:09 20.09.2025

  • 5 Успокой се малко !

    39 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Превъзбуде нА си от снощи !

    Коментиран от #45, #48

    14:10 20.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    17 7 Отговор
    Тръмп има право на вето.

    14:12 20.09.2025

  • 9 Механик

    11 53 Отговор
    Я ги пращайте руснаците и русофилите в Сибир, в лагери, без храна, без отопление и да мрат!

    Коментиран от #17

    14:12 20.09.2025

  • 10 С тези санкции, най-много

    31 7 Отговор
    да вземат на босия цървулите.

    14:13 20.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    48 9 Отговор
    И като потопиш танкер пълен с петрол, какво става с екологията?

    Коментиран от #22, #55

    14:14 20.09.2025

  • 12 Да не купуват газ и петрол

    23 12 Отговор
    от Русия, то в ЕС е пълно с нефтени залежи газови находища.

    14:14 20.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Посейдон

    42 7 Отговор
    с може ли да потопим ню йорк и лос анджелис само с два клика

    Коментиран от #67

    14:15 20.09.2025

  • 16 Не купувайте от Русия,

    46 5 Отговор
    купувайте руски енергийни ресурси от америка на двойни цени, само да накривите на капата на Путин и Русия.

    Коментиран от #33

    14:16 20.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Поредните глупости

    31 3 Отговор
    Дрънкани от неадекватни индивиди.

    14:16 20.09.2025

  • 19 В. В. Путин

    26 4 Отговор
    Раз-два, местя!

    14:17 20.09.2025

  • 20 ежко

    41 4 Отговор
    - Какъв е този руски "сенчест флот"?
    - Това са руски танкери, които не са част от екосистемата на международното корабоплаване и действат в нейната сянка, и поради това са незаконни.
    - Какво значи това да са "част от екосистемата на международното корабоплаване"?
    - Означава да са свързани (affiliated) с "уважавани и утвърдени международни компании".
    - Какво точно означава да са "свързани" (affiliated) с "уважавани и утвърдени международни компании"?
    - Означава да са тяхна собственост, да са менажирани от тях или да са застраховани при тях.
    - А тия "уважавани и утвърдени международни компании" не са ли случайно американски и британски?
    - Да, основно американски и британски са.
    - Тези "уважавани и утвърдени международни компании" позволяват ли на руския флот да бъде "свързан" с тях?
    - Не, от 22 февруари 2022 като част от санкциите срещу Русия нейният флот е изключен от "екосистемата на международното корабоплаване".
    - Тоест, Русия няма право да бъде част от тази "екосистема", която е на практика управлявана от САЩ и Британия, и понеже флотът ѝ не е част от нея, го наричат "сенчест" и "незаконен"?
    - Да, прав си, че си забелязал това противоречие и този двоен стандарт.

    14:17 20.09.2025

  • 21 А стига бре

    19 5 Отговор
    Пак ли го съобщава "Ройтерс".....

    14:17 20.09.2025

  • 22 Възpожденец 🇧🇬

    9 35 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Каквото става и ако оставиш стари корита да се движат - още пристигат петролни петна по българското черноморие от екологичната катастрофа, която руските вapваpи сътвориха.
    Като им думнат 2-3 кораба с петрол за стотици милиони и ще престанат opките да се пробват

    Коментиран от #44

    14:17 20.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чебурашка

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Искаш ли":

    И аз, и аз!!!

    14:18 20.09.2025

  • 25 потопете

    6 31 Отговор
    Русия!Потопете я в скръб,за да има мир и спокойствие на този свят.

    Коментиран от #28

    14:18 20.09.2025

  • 26 САЩ е един огромен КЕН eф !

    32 6 Отговор
    Само претенциите и дълга са им големи

    14:19 20.09.2025

  • 27 Така де

    4 12 Отговор
    Недейте да дразните Тръмп като говорите за санкции срещу Русия. Тръмп обича Русия повече от Мелания.

    14:20 20.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РФ е въздух под налягане !

    6 26 Отговор
    От килията си Игор Гиркин (Стрелков) – някога символ на руската инвазия – отново оплаква провалите на Кремъл:
    „Това е позор. Не сме пробили нито един участък от фронта цяло лято. След 16 месеца завършихме щурма на Часов Яр, а междувременно Украйна позволи на младите хора да пътуват в чужбина. Ако Украйна беше на сетен дъх, вече щеше да започне да набира 16-годишни, но всичко е наред за тях.“
    Дори руските военнопрестъпници признават истината: Москва губи жива сила, изгаря времето и не печели нищо. Украйна, въпреки че страда от брутални атаки, все още запазва своята младост, бъдеще и суверенитет.

    Коментиран от #36

    14:21 20.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Варненец

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Искаш ли":

    Ей, рудки хаймана, ни излагай града ни!

    Коментиран от #34

    14:21 20.09.2025

  • 32 А кой

    34 3 Отговор
    захранва нацистката израелска икономика и помага за финансирането на войната ѝ срещу Палестина и още 7 държави ? Там санкции кога ще видим?

    14:23 20.09.2025

  • 33 Енергетик

    4 32 Отговор

    До коментар #16 от "Не купувайте от Русия,":

    Винаги когато сме купували от Рашистката Федерация сме плащали много по скъпо, от колкото е била борсовата цена. Дори бяха осъдени да ни върнат над половин милиард, но кучкаря на путин - бойко борисов, им ги опрости.

    Коментиран от #40

    14:23 20.09.2025

  • 34 Бегай бе

    11 6 Отговор

    До коментар #31 от "Варненец":

    мьеко говорещия фен на спермста

    Коментиран от #38

    14:24 20.09.2025

  • 35 Точно за стоки

    23 4 Отговор
    като петрол и газ няма как да се запъват.
    Това не са чехли и локум без които пак може да живееш. Това е нужда, ежедневна, не лукс или прищявка.
    Всяка икономика се гради на енергийните източници и не функционира, ако ги няма.
    Тези фаланфъстъци как щели да накарат някой да спре да купува петрол да ги разправят на папуасите от Нова Гвинея.
    …ако им повярват.

    14:24 20.09.2025

  • 36 Ами аре чакаме

    34 4 Отговор

    До коментар #29 от "РФ е въздух под налягане !":

    САЩ да почне да продава два пъти по евтино от Русия. И без мита естествено. Може ли да го направи тази пропаднала държава?

    14:25 20.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    6 37 Отговор

    До коментар #34 от "Бегай бе":

    Да ви изхвърля от България ли искате? Куфара стягате и лек път за Русия! Понеже знаех, че русофилията е болест и е време да гори знамето на Русия не само в София, но и в цяла България

    Коментиран от #41

    14:26 20.09.2025

  • 39 Всяка държава

    28 5 Отговор
    Сама трябва да си решава. САЩ не са тези които ще казват кой какво трябва и не трябва да правят. Свърши тоя филм

    14:28 20.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ще бъде

    22 6 Отговор
    много забавно след отговора на Русия.

    Коментиран от #46

    14:34 20.09.2025

  • 43 Сталин

    15 2 Отговор
    На тия пирати,терористи и бандити и техните ционистки господари които от векове пият кръвта на целия свят трябва веднъж завинаги да бъдат ликвидирани и да се бомбят с ядрено оръжие и целия свят да си почине

    14:38 20.09.2025

  • 44 Едва ли ще е така,

    5 23 Отговор

    До коментар #22 от "Възpожденец 🇧🇬":

    танкерът и екипажът се арестуват, нефтът се източва и кораба се потапя или остава на котва за продажба. Парите от нефта и кораба - за Украйна.

    Коментиран от #49

    14:39 20.09.2025

  • 45 А стии бе,стии с тва "снощи"

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Успокой се малко !":

    Ти ни опъна ли снощи накоя водка,или уиски?Аз си опънах поне над половин литер Балантинес.Мноо убава работа,ръбийш!

    14:47 20.09.2025

  • 46 Атина Палада

    4 10 Отговор

    До коментар #42 от "Ще бъде":

    Искаш да кажеш отговора на индо-китайската бензиноколонка.

    Коментиран от #50

    14:49 20.09.2025

  • 47 аде

    20 3 Отговор
    А де, Трета световна война де.

    Руснаците няма да чакат да ги потопите. Ще направят същото на вашите самолетоносачи

    Коментиран от #57

    14:49 20.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 не не

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Искам да кажа една от най-развитите държави в АЕЦ. ледоразбивачите, свъхзвуковите оръжия, производството на харани, дроновете и тем подобни

    Коментиран от #58

    14:54 20.09.2025

  • 51 456

    9 2 Отговор
    Ами ще се радвам да опитат.🤭🤭🤭🤣

    14:54 20.09.2025

  • 52 Вовата съм

    11 2 Отговор
    Демокрация в краваро-еврейски стил: всеки който ни слугува е демократ останалите са агресори, фашисти, диктатори и т.н.

    14:59 20.09.2025

  • 53 Русия

    12 1 Отговор
    Ами хайде пробвайте,стига сте приказвали като се надрусате,обаче на сутринта като изтрезнеете да не се чудите къде е изчезнал шести американски флот,Вашингтон,Ню Йорк и тн хахахахахаааааааааа

    15:05 20.09.2025

  • 54 Тези сенатори

    2 6 Отговор
    не знаят ли че първо трябва да се допитат до Дналд Дък руската марионетка.

    15:08 20.09.2025

  • 55 А какво става,

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    като потопиш същия танкер, преди да бъде напълнен с петрол? Като потопят първите десет, останалите дали ще продължат да се правят на неразбрали или ще си пазят кожата и парите?

    15:11 20.09.2025

  • 56 СЛОНА

    9 3 Отговор
    НЯМА ДА ВИ ОСТАНАТ ДЛЪЖНИ БРАТУШКИТЕ,НАПРАВО ЩЕ ПОЧВАТ ДА ПАДАТ СПЪТНИЦИ

    15:11 20.09.2025

  • 57 хххх

    0 6 Отговор

    До коментар #47 от "аде":

    Не се опитвай да коментираш дечко

    15:14 20.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В. В. Путин

    7 1 Отговор
    Ами пробвайте, другари каубои!
    Стиска ли ви? Опитайте!

    15:20 20.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Зеленко

    6 1 Отговор
    Бута яки рушвети с дарените от САЩ и ЕС пари! Затова много го обичат. Помага на държавниците да бъркат в хазните без никаква отговорност. Дават милиард държавни пари и $200 милиона директно отиват в офшорките им. ОТЛИЧНА СДЕЛКА! Би казал Тръмп.

    15:23 20.09.2025

  • 62 Драгойчо

    6 1 Отговор
    Този съвсем откачи! Мисли се за всемогъщ , да налага мнението на Европа! Урсула е продажба, ще съсипят цялата Европа

    15:23 20.09.2025

  • 63 мдаа

    5 1 Отговор
    Общоизвестен факт е, че в САЩ образованието по география е катастрофално. Ето, дори сенаторите бъркат Венецуела с Русия. Липсата на добро образование понякога е фатално, а последиците необратими.

    15:26 20.09.2025

  • 64 Това е

    2 5 Отговор
    Най доброто решение , а след това може и да им изпращат куринньie ножки Тръмпа
    Крепостните мизерници добро не помнят.

    15:27 20.09.2025

  • 65 Kaлпазанин

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Напудрени нослета":

    Белото им е вече в днк-то,

    15:29 20.09.2025

  • 66 минувач

    4 0 Отговор
    Не знам дали ще потопят руския флот , но Русия със сигурност може да ви потопи ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА , барабар с флота ви !

    15:29 20.09.2025

  • 67 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Посейдон":

    Не може ве, децата ми са там ахахах

    15:31 20.09.2025

  • 68 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Този сенатор как смята да докаже че даден кораб е от сенчестия флот? Както доказаха че Ирак има химическо оръжие ли? И кога смята да го потопи , преди или след като даде доказателството?

    15:31 20.09.2025

  • 69 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    САЩ не се нуждае от солдати ,за разлика от Проссия.Путлер даже и веднага гражданство дава, ама ганьовската копейка си седи в бащината панелка и не мърда.Ама в нета е пръв "Херой"

    15:31 20.09.2025