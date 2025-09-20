Американски сенатори: Да потопим руския сенчест флот

Група от сенатори републиканци и демократи в САЩ внесоха законодателство, което ще разшири санкциите срещу руската енергетика, по-специално като насочи вниманието към по-стари петролни танкери, за които законодателите твърдят, че се използват за избягване на съществуващите американски енергийни санкции, съобщава "Ройтерс".

Законът за "санкциониране на пристанища и избягване на западни санкции" или "Законът за сенчестите флотове" идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп заяви, че иска да откаже държавите да купуват руски петрол, който захранва руската икономика и помага за финансирането на войната ѝ срещу Украйна.

Законопроектът е внесен от републиканския сенатор Джим Риш от Айдахо - председател на Комисията по външни отношения на Сената, и сенатор Джийн Шахин от Ню Хемпшир - водещ демократ в комисията, както и от седем други сенатори от двете партии.

Законопроектът ще бъде насочен към т.нар. сенчест флот, като предостави списък с показатели, които САЩ могат да използват за идентифициране на кораби, поддържащи руския флот, и ще установи строга отговорност за санкции за всеки кораб, който участва в трансфер със санкциониран кораб.

Законопроектът санкционира и руски проекти за втечнен природен газ в Арктика и разработването на нови руски проекти за втечнен природен газ (LNG). Освен това той би сложил край на газопровода "Северен поток 2" до Европа.

Мярката също така би привела санкциите на САЩ в по-голямо съответствие с тези на Европейския съюз. Представители на ЕС заявиха, че блокът планира да забрани вноса на руски втечнен природен газ година по-рано от предвиденото, като част от 19-ия пакет санкции срещу Москва.

Перспективите на законопроекта обаче не са ясни. Отделен законопроект, целящ налагане на строги санкции на Русия, внесен в началото на тази година и подкрепен от голямо мнозинство от сенаторите, не е напреднал, тъй като републиканските лидери в Конгреса очакват решение от Тръмп дали иска санкциите да продължат.

Докато светът реагира на руско нахлуване във въздушното пространство на Естония, което породи опасения от засилена нестабилност, сенатори внесоха отделни законопроекти, целящи да засилят сигурността в Източна Европа и да използват замразени руски активи, за да помогнат на Украйна.