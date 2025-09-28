Украинските удари върху руска енергийна инфраструктура биха могли да се окажат прекалено успешни за вкуса на Тръмп

Многократните украински удари по руска енергийна инфраструктура сериозно повлияха на жизненоважния за Москва износ на гориво точно когато западните санкции се засилват. Но ако тези атаки бъдат твърде успешни, те рискуват да предизвикат гнева на американския президент Доналд Тръмп.
Конфликтът, който започна между Русия и Украйна през 2022 г., пое рязък обрат през последните седмици, след като Киев предприе поредица от атаки с дронове срещу руски рафинерии, тръбопроводи и износни терминали. Това се отрази сериозно върху мащабната нефтена и газова промишленост на Русия, която съставлява една четвърт от нейния БВП.
Украйна засили нападенията си в сряда, когато нейни дронове атакуваха Салават, един от най-големите руски нефтохимични комплекси, за втори път за по-малко от седмица, както и черноморския пристанищен град Новоросийск.
Москва беше достатъчно разтърсена и не закъсня да отговори подобаващо. Заместник-премиерът на страната Александър Новак обяви вчера, че Русия ще наложи частична забрана за износ на дизелово гориво до края на тази година и ще удължи съществуващата забрана за износ на бензин.
Русия е основен износител на дизел, като миналата година е изнесла около 880 000 барела дизел, които представляват 12% от световния износ на дизел по море според данни на аналитичната компания "Kpler".
Въпреки че забраната за дизеловото гориво се отнася само за търговци, но не и за рафинерии, които съставляват около три четвърти от цялостния експорт, новината все пак ще доведе до резки повишения в световните цени на дизел. Маржовете на рафинирането на дизелово гориво в Европа – печалбата, която рафинериите реализират от преработката на суров нефт в дизелово гориво – се повишиха с 8% до най-високото ниво от февруари 2024 г. според данни на компанията за данни за финансовите пазари LSEG.
Силната реакция на пазара се дължи отчасти на вече намаляващите дизелови резерви в световен мащаб. Според Американската агенция за енергийна информация, запасите от дестилати в САЩ, които включват дизелово гориво и гориво за отопление, са били с 11% под средната си стойност за последните 10 години през миналата седмица.
Пазарите биха могли да бъдат обаче неспокойни, че отвореният нов фронт в руско-украинската война ще предизвика още по-силни ответни мерки от страна на Русия - много по-силни отколкото западните лидери се надяват.
Множество заплахи
Руският президент Владимир Путин със сигурност не е взел решението лесно, тъй като рязкото намаляване на дизеловия експорт лишава Москва от жизненоважни средства. Приходите от износа на рафинирани продукти по море са достигнали около 170 млн. долара дневно през август тази година или 5,3 млрд. долара за целия месец.
Най-вече трябва да се знае, че Путин е взел решението, когато западните санкции срещу руската нефтена и газова промишленост се засилват. През последните няколко години, Европа, САЩ и други водещи западни икономики внимателно изработиха санкции, за да ограничат приходите на Москва от енергийния експорт, докато избягват същевременно глобален ценови шок.
По този начин, въпреки че западните сили се споразумяха да забранят до голяма степен вноса на руски нефт, те не опитаха да спрат напълно притока на руски суров петрол.
Вместо това Г-7 въведе през 2022 г. ценови таван за руския нефт, който превозвачите и застрахователите трябва да спазват, за да избегнат санкции.
Тази стратегия предотврати глобалния шок в доставките, но финансовото въздействие върху Москва беше ограничено заради значителното разширение на така наречения руски сенчест флот от танкери, които търговските партньори използват, за да избегнат западните санкции. Всъщност 64% от руския износ през август на суров петрол е бил осъществен благодарение на танкери от флотилията в сянка, което е увеличение с 11% спрямо миналия месец според данни на неправителствения Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух.
И това не е единственият начин за избягване на ограниченията. Вратичка в санкционния пакет на ЕС позволи на Индия и Турция да внасят евтината руска енергия и да я препродават на Европа под формата на рафинирани продукти. В отговор, ЕС прие 18-и пакет от санкции срещу Русия, който намали ценовия таван на износите на суров петрол до 47,60 долара за барел спрямо предишните 60 долара. Руският дизелов износ беше подложен на таван от 100 долара, който ЕС не намали. Освен това, ЕС планира да въведе забрана за износ на рафинирани нефтени продукти, произведени чрез руски суров петрол.
Но само тези мерки не накараха Русия да отвърне с частична забрана на износа на дизелово гориво. Тя го направи едва след като украински дронове започнаха да атакуват нейните рафинерии, което подсказва, че комбинацията от икономически и военни атаки срещу енергийната ѝ индустрия е тази, която дразни Кремъл.
Дилемата на Тръмп
Привидната ефективност на тази стратегия може да се окаже проблемна за западните икономики, защото би могла да разстрои крехкия баланс между наказанията за Москва и избягването на резки повишения в цените на енергията.
Това е вярно най-вече за Тръмп, чието предизборно обещание бе да намали цените на енергията за американските домакинства. Това също би могло да обясни двойствеността в отношенията му с Москва.
От една страна, Тръмп е дал съгласие за атаки срещу руската енергийна инфраструктура според изказвания на Зеленски след интервю, проведено с него вчера. Но от друга страна, Тръмп не е много склонен да затегне санкциите срещу руската нефтена промишленост както многократно е заплашвал, твърдейки вместо това, че първата стъпка трябва да бъде направена от Европа, която ще трябва да спре напълно да купува руски нефт и газ. Това колебание със сигурност може да бъде свързано с опасения от покачване на цените на газа и инфлационен натиск.
Украинската стратегия, която взима на прицел руската енергийна инфраструктура може следователно да се окаже печеливша за Киев по отношение на намаляването на приходите на Русия, но ако породи ответни мерки от Москва, които биха довели до продължително повишаване на цените на нефта, Украйна би загубила крехката подкрепа на Белия дом.
Превод от английски: Николай Джамбазов, БТА
1 Бункера!
10:02 28.09.2025
2 име
Коментиран от #4
10:04 28.09.2025
3 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
Коментиран от #53
10:05 28.09.2025
4 Годината е 2027
До коментар #2 от "име":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #24
10:05 28.09.2025
5 Факти
Коментиран от #10
10:06 28.09.2025
7 Пич
Коментиран от #11, #16, #51
10:10 28.09.2025
9 Ахаха
10:11 28.09.2025
10 Няма бензин в Матушката ахахах
До коментар #5 от "Факти":Западът забрани на джуджето да води война с Украйна и то маминото обяви "специална 3-дневна военна операция". Муахахахах
Коментиран от #14
10:11 28.09.2025
12 Западът се гаври с него
10:12 28.09.2025
13 Истината
10:13 28.09.2025
14 Механик
До коментар #10 от "Няма бензин в Матушката ахахах":Днес е ден 1313 от тридневната СВО.Напомням.
Коментиран от #26
10:13 28.09.2025
15 Пуслер от мазата:
10:13 28.09.2025
17 БЕНЗИНА НЕТ
10:15 28.09.2025
20 Трябва да си много тъп
Подобни мерки срещу Русия досега показаха своята безрезултатност. В Русия животът си продължава, дори пенсиите и запатите нарастват.
Войната в Украйна продължава да избива Украински и Руски мъже.
А руофоби и преса нека си громят лошата Русия.
Коментиран от #52
10:23 28.09.2025
21 От самото начало
Украйна се бие с една ръка зад гърба!
И въпреки това пак спира азиатската орда!
Коментиран от #25
10:29 28.09.2025
22 Под такива статии
Всъщност навремето внасяхме по скъп руски газ и нефт, отколкото на международните борси и отделно Русия едностранно нарушаваше договорите , вдигайки самоволно цените .
Днес Русия изнася за Китай и Индия по- евтино, отколкото за България навремето!
10:33 28.09.2025
23 ПОПОВ
ДА ДАДЪТ СРОК УСЛОВИЯ НА УКРАЙНЦИТЕ УЛТИМАТОМ И АКО НЕ ГО ИЗПЪЛНСН ИЗРАВНЯВАНЕ СЪС ЗЕМЯТА ЧЕ НАВРЕЖДАТ НА РУСИЯ И НА ДР.ТОЗИ ЗЕЛЕНСКИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМ УКРАИНСКО.
10:33 28.09.2025
24 Хохлорезка
До коментар #4 от "Годината е 2027":Да не говорим за стадата украйнски гювендий срещу венерически болест по Европата....
10:36 28.09.2025
25 име
До коментар #21 от "От самото начало":Зеления нали се заканваше 2021 че ще си вземе Крим с свички средства, вкл военни. Кой е виновен че киевската хунта си е направила криви сметки?!
10:43 28.09.2025
26 Факти
До коментар #14 от "Механик":Раздели 1313 дни на ликвидирани 2 100 000 укронацисти и мисля че , се получава добър резултат за СВО !
10:49 28.09.2025
27 Шаран БГ
Много ми хареса : "Въпреки , че забраната...........новината все пак ще доведе до резки повищения в световните цени на дизел "
А ние на кой свят живеем ?
10:49 28.09.2025
28 Историк
10:59 28.09.2025
29 Само част от петролният пъзел за
Подновяването на Санкциите срещу Иран е друга голяма причина за увеличаването на петролните цени.
Подновяване на Израелски удари срещу Иранската ядрена, военна и петролна инфраструктура е дамоклев меч висящ над евтиният петрол и петролни продукти.
ЕС и Европейският Континент са "sitting ducks" пред угрозата на високите цени на Петрола.
11:01 28.09.2025
30 стоян георгиев
11:05 28.09.2025
31 За АТВ-ита и Бъгита Дизел не им тряба
11:05 28.09.2025
32 Психо
11:07 28.09.2025
33 Мишел
Русия спря износа на горива в ЕС и НатО, защото с изнесените горива ЕС и НатО правят реекспорт в Украйна.
11:09 28.09.2025
34 хе хе
Хем и мама не дава.
11:09 28.09.2025
51 Мишел
До коментар #7 от "Пич":Дроновете над ЕС и НатО са украински и са част от провокациите, с които Украйна опитва да вкара ЕС и НатО във войната с Русия.
11:14 28.09.2025
52 Мишел
До коментар #20 от "Трябва да си много тъп":Целта на САЩ чрез принуждаването на Европа да ползва скъпи суровини, е да бъде елиминирана европейската икономика, един от основните конкуренти на американската.
11:24 28.09.2025
53 май
До коментар #3 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":пак си пушил в леглото и си заспал
11:47 28.09.2025