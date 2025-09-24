Новини
Американски топ дипломат: Ето как ще сложим край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Американски топ дипломат: Ето как ще сложим край на войната в Украйна

24 Септември, 2025 19:37 2 429 82

  • русия-
  • украйна-
  • володомир зеленски-
  • владимир путин

Страните рядко връщат на масата за преговори това, което са загубили на бойното поле

Американски топ дипломат: Ето как ще сложим край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна продължава, отнемайки стотици хиляди човешки живота и стотици милиарди долари. Стремежът към "решаваща победа над Русия“ е почти невъзможна цел, която носи риск от ядрена ескалация, пише американският дипломат, бивш посланик на САЩ в Саудитска Арабия Дейвид Рандел за The Telegraph, цитиран от Фокус.

Въпреки строгите ограничения, Русия остава самодостатъчна по отношение на храна, енергия и оръжие. Китай и Индия замениха ЕС в търговията, а други страни доставят технологии и оборудване на Москва. Рублата продължава да се държи стабилно, а руската икономика расте.

Русия разполага с мощна отбранителна промишленост, силни ВВС и ядрено оръжие. Украйна харчи над една трета от БВП за отбрана, докато Русия – само около 7%. Без прякото участие на НАТО, се посочва в статията, Киев има ограничени шансове за обрат във войната.

Всяка загуба за Русия ще се превърне в екзистенциална заплаха за Владимир Путин. Кремъл разполага с повече ядрени бойни глави, отколкото САЩ, включително хиперзвукови ракети и тежки "Сармати“. Дипломатът припомня предупреждението на Джон Кенеди след Карибската криза: Русия не може да бъде принудена да избира между унижение и ядрена война.

Рандел прави аналогия и с Първата световна война: тогава идеята за преговори отхвърлена, войната се проточва, а пълната победа се оказва краткотрайна. Сега компромисът може да предвижда неутралитет на Украйна и решаване на въпроса за границите чрез референдум под егидата на ООН.

Рандел предлага възможен сценарий за мир:

- Украйна поема ангажимент за неутралитет (по примера на Австрия през 1955 г.).

- В рускоговорящите региони се провежда референдум.

- Русия получава отмяна на санкциите и политическа реабилитация.

- Украйна — мащабна помощ за възстановяване.

"Страните рядко връщат на масата за преговори това, което са загубили на бойното поле. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече територии вероятно ще загуби Украйна. Икономическите санкции, колкото и строги да са те, няма да променят политиката на лидер като Путин, чиито роднини са преживели блокадата на Ленинград, при която са загинали над един милион руснаци, много от които от глад. Математиката на тази война на изтощение не е в полза на Украйна. Стремежът към решителна победа над Русия е практически невъзможна цел и носи сериозни и неоправдани рискове", пише дипломатът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    38 66 Отговор
    Този бивш дипломат е взел бая пари от руснаците да им повтаря опорките. Бизнес...

    Коментиран от #8, #25, #44, #54

    19:39 24.09.2025

  • 2 ЯСНО Е

    37 21 Отговор
    След ДЕНАЦИФИКАЦИЯТАТА и демилитаризацията ВЕДНАГА ще настъпи мир.

    Коментиран от #9, #12, #13, #22, #30, #32, #80

    19:40 24.09.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 13 Отговор
    Анатоли се е повредил ,какви проруски неща- качва не е истина,хахахахх

    Коментиран от #7

    19:42 24.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    15 15 Отговор
    тоя рандел да нее песков под прикритие

    Коментиран от #15

    19:44 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Само той ли?? Пропускаш "Краснов"...

    19:45 24.09.2025

  • 9 Руснак без крак

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    19:46 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво

    26 13 Отговор
    Имало и умни хора в краварника

    Коментиран от #14

    19:46 24.09.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 24 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    19:47 24.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ммммда

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Този не е от тях.И е БИВШ някакъв си

    19:49 24.09.2025

  • 15 Роко Сифреди

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Направо на Путин прилича. Даже към всичките му искания има и "Русия получава отмяна на санкциите и политическа реабилитация", което бори е бонус, за който Путин не си и мечтае.

    19:49 24.09.2025

  • 16 ПРОПУСНАТО Е НАЙ ВАЖНОТО

    15 9 Отговор
    УТИЛИЗАЦИЯ НА БАНДЕРОДЕБ.....ИЛИТЕ
    АКО БЯХА СИ Я ДОВЪРШИЛИ ПРЕЗ 1950 НЯМАШЕ ДА ИМАТ ГРИЖИ
    ВМЕСТО ТОВА ХРУШЧОВ ИМ ДАДЕ АМНИСТИЯ
    Е СЕГА АМНИСТИЯ НЯМА ДА ИМА
    ТА ТОЛКОЗ
    НЕ ХВЪРЛЯЙ БИСЕРИ НА СВИНЕТЕ

    19:50 24.09.2025

  • 17 Атина Палада

    9 8 Отговор
    Чудя се как руснаците оцеляват със 180 $ минимална работна заплата на месец.

    Коментиран от #37, #38, #46

    19:50 24.09.2025

  • 18 Много ясно как.

    4 6 Отговор
    Със сделка,по стара американска/€атлантическа традиция , на ви дрънкулки дайте ни злато. 17 процента площ от Украйна е собственост на американски корпорации.

    19:51 24.09.2025

  • 19 Ачо

    3 6 Отговор
    Говедар,това иди и го кажи на сорос и родшилд!

    19:51 24.09.2025

  • 20 пръцкащ смръдльо

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тихо пръдльо!":

    ти нито си Българин, нито си Православен, а си продажен.

    19:51 24.09.2025

  • 21 Лука

    8 12 Отговор
    Русия да не се оставя цез санкции докато путиноподобни са на власт там.

    Коментиран от #59

    19:51 24.09.2025

  • 22 ХА ХА

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    Руснак мирно не седи, ако няма война прави революция.
    Какво ли следва.

    19:52 24.09.2025

  • 23 Всич не е лошо това

    8 1 Отговор
    неутралитет на Украйна и решаване на въпроса за границите чрез референдум под егидата на ООН. Обаче само на тези които са в Украйна ! Без тези в чужбина

    19:52 24.09.2025

  • 24 Ачо

    6 10 Отговор
    Говори се че 70 процента от руснаците ходят по голяма нужда в дупки на двора.

    Коментиран от #50

    19:52 24.09.2025

  • 25 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Само това ли успя да измислиш?

    Коментиран от #78

    19:53 24.09.2025

  • 26 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Но е важно в референдумите да гласуват хора, които са живели в Донбас до 2014 година и да не гласуват хора, населени от раша, след 2014 година. Иначе и аз като заселя едно територии с мои хора и те ще гласуват за мен. Трябва да гласува местното население, което е живяло там до 2014 година.

    Коментиран от #48

    19:54 24.09.2025

  • 27 Доктор

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "доктор":

    менгеле, що не сесамоутпеш с камъньи?

    19:54 24.09.2025

  • 28 Това е прекрасен план

    7 3 Отговор
    И цяла Украйна ще е руска по него

    Коментиран от #34

    19:54 24.09.2025

  • 29 мошЕто

    4 1 Отговор
    Колко е прав дипломатът , но няма как ,,капейките ,, и так далее да го разберат по понятни за медицината причини .

    19:54 24.09.2025

  • 30 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    А до тогава..идет холод и голод. И да не забравяме- след всяка голяма война Русия се разпада..... вж.ПСВ...АФГАНИСТАН.. АБЕ.. ЕВРЕИСКА ИМ РАБОТА

    19:54 24.09.2025

  • 31 Ами..

    6 4 Отговор
    прав е. Но кой да слуша.

    Както казва човека: Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече територии вероятно ще загуби Украйна.

    19:54 24.09.2025

  • 32 Специална Военна Опсерация

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    Няма нищо срамно в това Русия да си върне всяка и железяка.
    Правила го е и преди.
    Просто трябва да й се даде време за да се осъзнае.

    19:54 24.09.2025

  • 33 Бацо Гацов 😂😂😂

    6 5 Отговор
    Абе тя самодостатъчна, ама ..задава се холод и голод...

    Коментиран от #36

    19:55 24.09.2025

  • 34 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Това е прекрасен план":

    Ще,ще,ЩЕ

    19:55 24.09.2025

  • 35 Супер!

    4 4 Отговор
    - Украйна поема ангажимент за неутралитет (по примера на Австрия през 1955 г.).

    - В рускоговорящите региони се провежда референдум.

    - Русия получава отмяна на санкциите и политическа реабилитация.

    - Украйна — мащабна помощ за възстановяване

    Коментиран от #39

    19:55 24.09.2025

  • 36 Пригожин

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Бацо Гацов 😂😂😂":

    Шойгу открадна парите.

    19:55 24.09.2025

  • 37 Лесен отговор

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Бях 2016 лично в Москва и просяк не видях. В провинцията само предполагам имат, садят картофи,варят компоти. Несъм нито русофил нито русофоб.

    Коментиран от #62

    19:56 24.09.2025

  • 38 Зевс от Олимп

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Както ние навремето с 60лв заплата и ниски цени

    19:56 24.09.2025

  • 39 Супер Дупер

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Супер!":

    Ама друг път.

    19:56 24.09.2025

  • 40 Ами това си

    4 2 Отговор
    е разумно както и да го погледнем. Сякаш Путин го е написал

    19:57 24.09.2025

  • 41 Файърфлай

    1 4 Отговор
    Аз казвам-умен и мъдър човек.Толкова.

    19:58 24.09.2025

  • 42 Ами

    3 4 Отговор
    Добавете към сценария за мир, и НАТО са се върне в границите преди 1991 г.
    И Ви гарантирам, че Путин ще подпише и с двете ръце.
    И побързайе, защото Путин не в вечен, а следващият може да не е токова сговорчив :)

    19:59 24.09.2025

  • 43 Тоя явно е разумен човек

    2 4 Отговор
    американският дипломат, бивш посланик на САЩ в Саудитска Арабия, Дейвид Рандел. Браво!

    19:59 24.09.2025

  • 44 Ахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти взимаш малко пари за същото

    20:00 24.09.2025

  • 45 Русия никога не е искала

    4 4 Отговор
    решителна победа, иначе нямаше да е СВО, а обявяване на война и национална мобилизация!

    Русия е искала единствено мир и нормални търговски отношения със запада и специално Европа. Но ако Русия не "враг" НАТО става излишно. Затова не искат да го допуснат.
    Дори преди СВО не е имала териториални претенции към Украйна.
    Но само безумци могат да си помислят че Русия ще се съгласи на натовски бази в Крим и на Азовско море.

    Колкото и да ни заливате с експерти, Истината е една. Дали ни харесва Путин или не, в случая е от правилната страна. И да се благодарим че е той, а не някой друг на кормилото.

    Борис Джонсън

    20:00 24.09.2025

  • 46 АМИ ОДЯТ ДА ТРЕПАТ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    УКРАИНЦИ НА АКОРД НА БРОЙКА

    20:01 24.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ХА ХА

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Е да де, утре тия ше искат референдум и на Камчия после Равда, Несебър след това Варна и Бургас.
    Ко шъ кажат купейте Ъ.

    Коментиран от #64, #74

    20:04 24.09.2025

  • 49 И още

    3 0 Отговор
    САЩ си връщат Аляска на Русия ..
    Мелания престава на Путин!

    Коментиран от #68

    20:04 24.09.2025

  • 50 ОСТАНАЛИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ачо":

    ПОЛЗВАТ УСТАТА ТИ

    20:04 24.09.2025

  • 51 123

    2 2 Отговор
    Трябва ди си много луд за да мислиш че Украйна може да спечели.

    20:05 24.09.2025

  • 52 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    А дОбър ден! 🤣🤣🤣

    20:05 24.09.2025

  • 53 Спецназ

    1 0 Отговор
    Референдум вече е проведен за по-бавно загрелите.

    Крим, Донецка и Луганска области вече са записани в
    Конституцията на Русия за пълноправни територии.

    Активността там е била колкото в ЕС нема съберат за 3 избора накуп.

    20:06 24.09.2025

  • 54 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Така си мислиш само ти, имаше информация какви пари са получили звездите които ходеха за два часа на екскурзия в Киев, а за да може зеления да си направи снимка с тях-провери информацията, не е от руски източници....Прочетох статията и е разумна, разумни са и идеите който дава тоя дипломат..... Глупаво е да смяташ ,че Путин ще се откаже от условията които постави на 19-ти декември 2021 година... Въпросът е колко територии ще загуби Украйна, ако продължава да упорства.... Не забравяй Одеса и Николаев-все още не са сложени на картата, но ако си мислиш че Русия ще ги остави на Украйна се лъжеш.... Украйна щеше да бъде цяла ,ако зеления спазваше Минск 1 и 2... Зеления не подписа споразуменията от Истанбул 2022 година и сега ще подписва капитулация-друг начин няма.....

    20:06 24.09.2025

  • 55 Ето как ще сложим край на войната

    3 1 Отговор
    Просто приемане предложението на Русия.
    А винаги първото и предложение е най-доброто.
    И в тези предложения няма нищо различно от условита за създаването на държавата Украйна описани в Конституцията и тогава.

    20:07 24.09.2025

  • 56 обективен

    1 1 Отговор
    Зеленски трябваше отдавна да хвърли пешкира , защото украинците бягат на запад и на изток , теорията ще е обезселена !

    Коментиран от #73

    20:08 24.09.2025

  • 57 Замислите се

    0 1 Отговор
    Сармати е коренното население на украина, после преименувано със славянско дума о-край-на. Намирам крайно цинично руски ракети"Сармат"

    20:09 24.09.2025

  • 58 АМИ РЕАКЦИЯТА

    2 0 Отговор
    НА МЕСТНИТЕ БАНДЕ......РАСТИ Е ГАРАНЦИЯ ЧЕ ЦЕЛИТЕ НА СВО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ И ОСТАТЪЧНАТА УКРАЙНА ОКОЛО КИЕВ И ЛВОВ ЩЕ БЪДЕ ДЕНАЦИФИЦИРАНА ДЕМИЛИТАРИЗИРАНА
    И НЕУТРАЛНА

    20:09 24.09.2025

  • 59 Най

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    Добре ,никога без санкции

    20:09 24.09.2025

  • 60 Само да добавя

    2 1 Отговор
    Прав си, дипломате! Разкажи горното по-бавно и по-ясно на урсула и натовците, за да го схванат. И да сложим край на войната.

    20:10 24.09.2025

  • 61 Гориил

    3 1 Отговор
    Това е гласът на разума и трезвия реализъм.Допуснахте грешка, като разширихте НАТО и застрашихте националната сигурност на Русия. Нещо повече, останахте безразлични към нарушаването на демокрацията и правата на десет милиона руснаци и техните семейства. Да видим дали Русия ще ви прости за тази така наречена „култура на забраните“.

    Коментиран от #65

    20:11 24.09.2025

  • 62 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Лесен отговор":

    Е как ше видиш мросяк, милицията ги прибира и право в сибир.
    И бунтарите срещу войната от 22ра ги нема, що ли.
    Що не остана в москва, нали мноу убаво.

    20:14 24.09.2025

  • 63 Сандо

    0 0 Отговор
    Тия игри не бяха ли играни вече или западняците още вярват във способностите на руската пета колона?

    20:15 24.09.2025

  • 64 Смешко, в украйна става дума

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ХА ХА":

    за местното население , чиито са земите наследени от дедите им и кръвта им.
    За каква Камчия дрънкаш и украинци във Варна и по Слънчака?

    Коментиран от #69, #70

    20:16 24.09.2025

  • 65 дума дума отваря

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гориил":

    варшавски договор вече няма. защо има още нато? Заради военната индустрия ли- $£€? ЛАКОМИ БЯХА , ЛАКОМИ ОСТАНАХА

    20:18 24.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Поредната смешна статия от типа как доброя путлер ще се съгласи на нещо.путон е новия хитлер и единственото дето може да го спре е поражението му.

    20:19 24.09.2025

  • 68 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "И още":

    путин си пада по момченца, за кво му е Мелания.
    И е прИстава.

    20:20 24.09.2025

  • 69 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Смешко, в украйна става дума":

    Да питам като путлер е такъв фен на местното население защо така интензивно го избива?

    20:20 24.09.2025

  • 70 Смешник,

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Смешко, в украйна става дума":

    Нищо не си разбрал.

    20:22 24.09.2025

  • 71 Атом

    6 0 Отговор
    Няма абсолютно никакъв риск от ядрена ескалация... В Кремъл не са луди да се самоубиват с ядрено оръжие.

    Коментиран от #81, #82

    20:25 24.09.2025

  • 72 Някой

    5 3 Отговор
    Доста странна измислица е горната статия. Първо г-н Рандел, като дипломат би трябвало да знае,че има договори за паритет в тази област. Онзи ден, Путин прояви инициатива а се продължи договор за ядрените оръжия с още една година.Баланса е по евтин от надпреварата точно когато Русия уж е самодортъчна. Второ, г-н Рандел не знае ли, че 4 от 5 изтрелвания на Сармат са неуспешни. Тези пробно изтрелванния се оповестяват предварително, за да не си помисли някой, че започва война и да прати в отговор ракети. САЩ разполагат с почти два пъти повече подводници от Русия, вкл. ракетоносци. Подводниците клас Охайо са с 22 шаьти за ракети, но 2 са заварени, за да се исрявнят с руснаците. Или тизи дипломат е мръднал. или някой злупотребява с името му. Може и да е купен. Проверет интернет за изстрваията на Сармат и броя на подводниците по държави.

    Коментиран от #75

    20:25 24.09.2025

  • 73 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "обективен":

    "...защото украинците бягат на запад...."

    Откакто на 3-ти септември Зеления разреши на 18-22-годишните "да пътуват" в чужбина, средно между 8 и 11 000 души на седмица напускат страната в посока Полша. Това според полските гранични служби.

    Коментиран от #79

    20:27 24.09.2025

  • 74 Бъркотия

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "ХА ХА":

    Местното население и на Русия и на Украйна не са славяни! В по късен етап взимат славянска писменост и език. Бърка се език с етнос-ДНК!!

    20:30 24.09.2025

  • 75 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Някой":

    Четенето на либерална пропаганда може сериозно да увреди Вашата мисловна деийност !!!

    20:31 24.09.2025

  • 76 Рублевка

    1 1 Отговор
    "Украйна — мащабна помощ за възстановяване"
    .
    С последната точка не съм съгласен. Крайна трябва да заплати всички заеми в пълен обем, защото това са пари на европейските народи и народа на САЩ, взети от стар и млад, болен и здрав. Това са нашите пари!
    Докато има кой да дава пари на укро вампирите, войната ще продължи. Ще продължат да натъпкват насила в бусовете и изпращат на смърт. Никакви пари!

    20:34 24.09.2025

  • 77 ЦИРК

    0 1 Отговор
    Едно от малкото мнения на здравия разум. Много точно е оценена ситуацията от г-н Рандел.

    Тръмп много добре си играе картите, и това е изцяло за сметка на ЕС. Къде умишленно къде с огромна доза сарказъм подстрекава войнолюбците към унищожение. Доста директно заявява - "като искате да се биете, ние ще ви доставим оръжие колкото искате". Дори съм на 99.99% сигурен, че ако Русия иска да купи оръжия от САЩ, САЩ ще им ги продадат на момента. Какво по-добро нещо да направи Тръмп за страната си - голяма война далеч от Америка и да продава оръжия и ресурси като луд на всички (нещо което САЩ успешно правят през ВСВ - проверете кой продава петрол и петролни продукти на Германия).

    С други думи в момента за САЩ е войната не можем да я спрем явно, тогава ще разорим всички, а ние ще богатеем. Дори няма да се изненадам ако целия този план е измислен и реализиран от САЩ, а урсулянците в ЕС сами паднаха в капана му.

    20:34 24.09.2025

  • 78 Не го е измислил

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хохо Бохо":

    щото не може да мисли.
    Написали са му го

    20:35 24.09.2025

  • 79 ами сега

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ъъъъъъъъ":

    А защо 3 млн. българи избягаха на запад-без война?

    20:36 24.09.2025

  • 80 Специална Военна Опсерация

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО Е":

    Не знаеш плана:
    след денацификацията на Украйна, следва денефтификацията на Русия!

    20:37 24.09.2025

  • 81 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Атом":

    Няма риск от ядрена война между САЩ и РФ, но ядрени удари по градовете на крайна не са изключени. САЩ няма да нанесат ядрени удари по РФ в такъв случай.

    20:38 24.09.2025

  • 82 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Атом":

    В Кремъл, да не са луди да избият децата си които живеят на запад? Виж по някое руско село може да пуснат ядрото, щот там няма хора от руския елит.

    20:38 24.09.2025

