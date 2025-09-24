Американски топ дипломат: Ето как ще сложим край на войната в Украйна

Войната в Украйна продължава, отнемайки стотици хиляди човешки живота и стотици милиарди долари. Стремежът към "решаваща победа над Русия“ е почти невъзможна цел, която носи риск от ядрена ескалация, пише американският дипломат, бивш посланик на САЩ в Саудитска Арабия Дейвид Рандел за The Telegraph, цитиран от Фокус.



Въпреки строгите ограничения, Русия остава самодостатъчна по отношение на храна, енергия и оръжие. Китай и Индия замениха ЕС в търговията, а други страни доставят технологии и оборудване на Москва. Рублата продължава да се държи стабилно, а руската икономика расте.



Русия разполага с мощна отбранителна промишленост, силни ВВС и ядрено оръжие. Украйна харчи над една трета от БВП за отбрана, докато Русия – само около 7%. Без прякото участие на НАТО, се посочва в статията, Киев има ограничени шансове за обрат във войната.



Всяка загуба за Русия ще се превърне в екзистенциална заплаха за Владимир Путин. Кремъл разполага с повече ядрени бойни глави, отколкото САЩ, включително хиперзвукови ракети и тежки "Сармати“. Дипломатът припомня предупреждението на Джон Кенеди след Карибската криза: Русия не може да бъде принудена да избира между унижение и ядрена война.



Рандел прави аналогия и с Първата световна война: тогава идеята за преговори отхвърлена, войната се проточва, а пълната победа се оказва краткотрайна. Сега компромисът може да предвижда неутралитет на Украйна и решаване на въпроса за границите чрез референдум под егидата на ООН.



Рандел предлага възможен сценарий за мир:



- Украйна поема ангажимент за неутралитет (по примера на Австрия през 1955 г.).



- В рускоговорящите региони се провежда референдум.



- Русия получава отмяна на санкциите и политическа реабилитация.



- Украйна — мащабна помощ за възстановяване.



"Страните рядко връщат на масата за преговори това, което са загубили на бойното поле. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече територии вероятно ще загуби Украйна. Икономическите санкции, колкото и строги да са те, няма да променят политиката на лидер като Путин, чиито роднини са преживели блокадата на Ленинград, при която са загинали над един милион руснаци, много от които от глад. Математиката на тази война на изтощение не е в полза на Украйна. Стремежът към решителна победа над Русия е практически невъзможна цел и носи сериозни и неоправдани рискове", пише дипломатът.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.8 Оценка 3.8 от 41 гласа.