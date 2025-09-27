Завръщането на „Байрактарите“ и деградацията на руската ПВО в Южна Украйна

Подновеното използване на турските ударни безпилотни летателни апарати (БЛА) Bayraktar TB2 от Въоръжените сили на Украйна в дълбочина на руските оперативни тилови райони е показател за деградацията на способностите на руската противовъздушна отбрана (ПВО). Успешните удари с тях могат да се разглеждат като елемент от кампанията на украинската армия по подавяне и унищожаване на противниковата ПВО (SEAD/DEAD).
Bayraktar TB2 придобиха широка популярност в началния етап на войната (февруари–март 2022 г.), когато демонстрираха ефективност срещу руските бронирани машини, колони за снабдяване и струпвания на войски по време на офанзивата към Киев. Неспособността на Руската федерация да осигури надежден противовъздушен щит за настъпващите си формирования тогава ги изправи пред сериозни загуби от турските дронове.
С формирането на относително стабилна линия на фронта и изграждането на многослойна руска противовъздушна система, ефективността на TB2 в зоната на непосредствените бойни действия значително намаля, като платформите станаха лесна цел за системата.
Турският производител на дроновете още през 2022 г. постави планове за създаване на завод за производство в Украйна, като строителството трябваше да започне в началото на 2024 г. и да приключи до август 2025 г. Заводът е обект на чести руски въздушни удари, като за последните 6 месеца са докладвани 4 атаки. Той не е в експлоатация, но по-голямата част от производствените съоръжения са подготвени.
Атаките ясно очертават пробойни в интегрираната ПВО на Руската федерация. Те могат да се разглеждат и като индикатор за ефективността на украинските действия, насочени срещу системите за ранно предупреждение, радиолокационните станции и елементите на руския противовъздушен щит. Удари срещу подобни цели вече са документирани в Крим, Запорожка област и дори на руска територия, като основен приоритет са именно радарните комплекси.
Ако тенденцията на деградация на руските способности за контрол на въздушното пространство в Южна Украйна продължи, това би могло да създаде благоприятни възможности за украински удари с крилати ракети собствено производство, както и за разширяване на спектъра от въздушни операции. Тези планове бяха загатнати и от украински представители.
„Украинските сили активно работят по руските военни съоръжения в Крим. Тази дейност е насочена и към изтощаването на противовъздушната отбрана на врага. Така нашите подразделения от въоръжените сили на Украйна проправят пътя за другите ни средства за нанасяне на огневи щети. Няма да говоря сега за ракетите „Фламинго“ и „Нептун“, но пътят се проправя. Ето защо мисля, че скоро, разбира се, не утре и не вдругиден, а с течение на времето, в небето над Крим може да се появят украински самолети, които ще нанасят удари по наземни цели“, заяви говорителят на Украинската доброволческа армия (УДА) Серхий Братчук.
В тази връзка е важно да се отбележи и развитието на украинските крилати ракети FP-5 „Фламинго“. Това е първата тежка крилата ракета, създадена изцяло в Украйна, с обсег на действие около 3,000 километра и голям боен товар от над 1,000 килограма. С тегло около 6 тона и използване на турбореактивен двигател AI-25TL, „Фламинго“ съчетава голям обсег и максимална скорост до около 950 км/ч. Ракетата е предназначена за масово производство и предоставя значително по-голяма разрушителна сила в сравнение с досегашните украински оръжия с дълъг обсег, като при първото си бойно използване порази обекти на ФСБ в Северен Крим.
Допълнително, украинските въздушни сили скоро ще разполагат и с голям брой ERAM (Extended-Range Attack Munition) ракети (до 3,350 единици), по програма, финансирана от Европа и утвърдена от САЩ. ERAM е крилата ракета “въздух-земя”, произвеждана в различни варианти, единият от които е с обхват около 460 км и е способен да унищожава добре защитени военни цели като складове за боеприпаси, командни пунктове и логистични възли. Въпреки ограниченията и необходимостта от разрешение за удари на руска територия, ракетите ERAM значително ще разширят възможностите на украинските ВВС за дълбоки удари. Съществува и възможност за монтиране на до 12 такива ракети на един изтребител F-16, което би позволило едновременно изстрелване на голям брой ракети при масирани атаки.
Автори: Георги Василев и Станислав Иванов
1 си дзън
19:04 27.09.2025
2 факуса
19:06 27.09.2025
3 Ето така губите
Коментиран от #27
19:07 27.09.2025
4 Зеленски
Коментиран от #5, #14
19:07 27.09.2025
5 си дзън
До коментар #4 от "Зеленски":Те руснаците почнаха да яздят щрауси, че бензинът свършил.
19:11 27.09.2025
6 Владо
19:12 27.09.2025
7 Хмм
19:12 27.09.2025
8 Запомнете
19:15 27.09.2025
9 Путин
19:17 27.09.2025
11 Бате Ердо
Някакъв Дърт Бункерен Плъх .
Така твърдяха Кремълските Тампони.
Затова продължава да зарежда със
Байрактари Украйна.
Защото много го е страх .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
19:20 27.09.2025
12 Ввв
19:21 27.09.2025
13 Слава на великият Путин!!!
Коментиран от #15, #22
19:24 27.09.2025
14 Да де
До коментар #4 от "Зеленски":Нали и
Бойни Комари има
Небензя ни убеди в това .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Сега разбрахме защо горят Рафинерии и НПЗта
Само Бойните Комари са виновни
19:24 27.09.2025
15 Соловьовче Объркано
До коментар #13 от "Слава на великият Путин!!!":Поемаш ли
Руското Бахурче ?
19:25 27.09.2025
16 У дри Баце
19:27 27.09.2025
18 "Руските пилоти махнаха с ръка"
Ню Юрк Таймс🤣
Изданието пише, че излетелите за прехващане изтребители на НАТО са се приближили достатъчно близо до руските самолети, за да оценят тяхното въоръжение: това са били ракети клас "въздух-въздух", а не бомби. Поради което се стигна до заключението, че те не заплашват Естония.
"Докато руските изтребители се намираха във въздушното пространство на Естония — в един момент на дълбочина около пет мили-италианските пилоти оцениха какво въоръжение носят руските самолети, съобщи полковник Фарина. Той каза, че това са ракети "въздух-въздух", а не бомби. Тази информация, по думите на естонските официални лица, е позволила да се направи извод за крайно малко вероятна атака срещу населението на страната".
Гаетано Фарина, командир на италианската оперативна група на Алианса, която патрулира въздушното пространство по време на инцидента, заяви, че италиански пилоти долетя достатъчно близо до руските самолети, за да види как "руските пилоти да им махат".
"Два италиански самолета размахаха КРИЛЕ-известна маневра в цял свят, сигнализираща за прихващане на самолети. Фарина добави, че след това руските пилоти са позволили на италианските самолети да ги придружат обратно в международното въздушно пространство, насочвайки се към Калининград", пише изданието.
19:30 27.09.2025
19 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
19:32 27.09.2025
20 хихи
19:32 27.09.2025
21 да ве да
19:32 27.09.2025
22 Хехехехе
До коментар #13 от "Слава на великият Путин!!!":Фюрера пед офил избегал по прашки от некакъв готвач? Хехегехе
Цаливача на КУ... РАна ?
Хехегехе
19:33 27.09.2025
26 ВСУ завзеха още едно село, очаквайте
Коментиран от #28
19:35 27.09.2025
27 Европейските граждани
До коментар #3 от "Ето така губите":Не гласуваме като палячовците от възраждането.15-20% шматки има навсякъде.Които само ще лаят.
19:35 27.09.2025
28 Димяща ушанка
До коментар #26 от "ВСУ завзеха още едно село, очаквайте":Утре влизам в Киев На 300 процента.
19:36 27.09.2025