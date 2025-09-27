Завръщането на „Байрактарите“ и деградацията на руската ПВО в Южна Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Подновеното използване на турските ударни безпилотни летателни апарати (БЛА) Bayraktar TB2 от Въоръжените сили на Украйна в дълбочина на руските оперативни тилови райони е показател за деградацията на способностите на руската противовъздушна отбрана (ПВО). Успешните удари с тях могат да се разглеждат като елемент от кампанията на украинската армия по подавяне и унищожаване на противниковата ПВО (SEAD/DEAD).

Bayraktar TB2 придобиха широка популярност в началния етап на войната (февруари–март 2022 г.), когато демонстрираха ефективност срещу руските бронирани машини, колони за снабдяване и струпвания на войски по време на офанзивата към Киев. Неспособността на Руската федерация да осигури надежден противовъздушен щит за настъпващите си формирования тогава ги изправи пред сериозни загуби от турските дронове.

С формирането на относително стабилна линия на фронта и изграждането на многослойна руска противовъздушна система, ефективността на TB2 в зоната на непосредствените бойни действия значително намаля, като платформите станаха лесна цел за системата.

Турският производител на дроновете още през 2022 г. постави планове за създаване на завод за производство в Украйна, като строителството трябваше да започне в началото на 2024 г. и да приключи до август 2025 г. Заводът е обект на чести руски въздушни удари, като за последните 6 месеца са докладвани 4 атаки. Той не е в експлоатация, но по-голямата част от производствените съоръжения са подготвени.

Атаките ясно очертават пробойни в интегрираната ПВО на Руската федерация. Те могат да се разглеждат и като индикатор за ефективността на украинските действия, насочени срещу системите за ранно предупреждение, радиолокационните станции и елементите на руския противовъздушен щит. Удари срещу подобни цели вече са документирани в Крим, Запорожка област и дори на руска територия, като основен приоритет са именно радарните комплекси.

Ако тенденцията на деградация на руските способности за контрол на въздушното пространство в Южна Украйна продължи, това би могло да създаде благоприятни възможности за украински удари с крилати ракети собствено производство, както и за разширяване на спектъра от въздушни операции. Тези планове бяха загатнати и от украински представители.

„Украинските сили активно работят по руските военни съоръжения в Крим. Тази дейност е насочена и към изтощаването на противовъздушната отбрана на врага. Така нашите подразделения от въоръжените сили на Украйна проправят пътя за другите ни средства за нанасяне на огневи щети. Няма да говоря сега за ракетите „Фламинго“ и „Нептун“, но пътят се проправя. Ето защо мисля, че скоро, разбира се, не утре и не вдругиден, а с течение на времето, в небето над Крим може да се появят украински самолети, които ще нанасят удари по наземни цели“, заяви говорителят на Украинската доброволческа армия (УДА) Серхий Братчук.

В тази връзка е важно да се отбележи и развитието на украинските крилати ракети FP-5 „Фламинго“. Това е първата тежка крилата ракета, създадена изцяло в Украйна, с обсег на действие около 3,000 километра и голям боен товар от над 1,000 килограма. С тегло около 6 тона и използване на турбореактивен двигател AI-25TL, „Фламинго“ съчетава голям обсег и максимална скорост до около 950 км/ч. Ракетата е предназначена за масово производство и предоставя значително по-голяма разрушителна сила в сравнение с досегашните украински оръжия с дълъг обсег, като при първото си бойно използване порази обекти на ФСБ в Северен Крим.

Допълнително, украинските въздушни сили скоро ще разполагат и с голям брой ERAM (Extended-Range Attack Munition) ракети (до 3,350 единици), по програма, финансирана от Европа и утвърдена от САЩ. ERAM е крилата ракета “въздух-земя”, произвеждана в различни варианти, единият от които е с обхват около 460 км и е способен да унищожава добре защитени военни цели като складове за боеприпаси, командни пунктове и логистични възли. Въпреки ограниченията и необходимостта от разрешение за удари на руска територия, ракетите ERAM значително ще разширят възможностите на украинските ВВС за дълбоки удари. Съществува и възможност за монтиране на до 12 такива ракети на един изтребител F-16, което би позволило едновременно изстрелване на голям брой ракети при масирани атаки.

Автори: Георги Василев и Станислав Иванов