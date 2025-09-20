Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол край Волгоград и Самара

Украински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край.

Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи".