Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол край Волгоград и Самара
Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол край Волгоград и Самара

20 Септември, 2025 18:03, обновена 20 Септември, 2025 18:07 1 225 28

Съоръженията участват в износа през черноморското пристанище в град Новоросийск

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол край Волгоград и Самара - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край.

Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи".


Русия
  • 1 Ицо

    18 18 Отговор
    Има ли ръггани копейки?

    Коментиран от #3

    18:10 20.09.2025

  • 2 Браво

    22 17 Отговор
    Удри по рашистите!

    18:13 20.09.2025

  • 3 Ръгай ги!

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо":

    И удри с лопата.

    18:13 20.09.2025

  • 4 Музика

    15 15 Отговор
    Е квиченето на укротроловете.

    18:16 20.09.2025

  • 5 Хаха

    17 8 Отговор
    800 рубли - литър бензин в Русията. Който знае курса на рублата да каже колко лева е

    18:16 20.09.2025

  • 6 Николай Петков Ралчев ,Тутракан

    2 5 Отговор
    Коментиран от #8, #12

    18:17 20.09.2025

  • 7 Али

    17 11 Отговор
    Привет путяги с мазни гъзяги. Сменихте ли левовете в рубли,най-ценната валута?.

    18:17 20.09.2025

  • 8 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":

    Ти си господин Механик.

    18:19 20.09.2025

  • 9 Безвъзмездни кръводарители

    13 10 Отговор
    Украйна като порази нещо в Русия - Браво. Когато Русия порази нещо в Украйна - Олеле, помагайте! Цената на тока на българите ни го вдигна държавата защото "помагаме" на укрите с безплатен ток!

    18:21 20.09.2025

  • 10 Путин е много мекушав

    7 9 Отговор
    Да им думка Орешките
    и да ги приключва теЯ терористи.
    Сталин хубаво ги е μορΝΛ с гΛαΔοΜορα,
    пак трябва ...

    Коментиран от #13

    18:21 20.09.2025

  • 11 Кит

    7 10 Отговор
    Днес пропагандните украински победи валят като пороен дъжд.
    Значи в реала, на фронта, май се случва нещо различноооо......
    До няколко дни ще разберем какво, мисля!

    Коментиран от #21

    18:22 20.09.2025

  • 12 Ами

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":

    Кажи си ,че си копейка ,за другото ние ще се сетими

    18:23 20.09.2025

  • 13 Али

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин е много мекушав":

    Ами така е, те за това му викат Путин.

    Коментиран от #15

    18:25 20.09.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    8 4 Отговор
    ГлупАсти....
    Pyccкая ПВО самая лудшая в мире 😄😄😄

    Коментиран от #16

    18:28 20.09.2025

  • 15 МехмедЧО

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Али":

    Радвай се, че е Путин,
    че с това нагло и лицемерно поведение
    на англосЪксонските паразити
    и х0х0ляките, които им играят по свирката
    ако беше някой силовак на негово място
    вече можеше да сме видяли
    Слънцето да изгрее от Запад.

    18:31 20.09.2025

  • 16 А ИСТИНАТА Е

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна

    Коментиран от #20, #23, #25

    18:31 20.09.2025

  • 17 Украинските дронове

    4 8 Отговор
    Са поразили пощенска станция пред която са чакали пенсионери за да си получат месечните пенсии от които са загинали 12 души и 43-ма са получили наранявания

    18:32 20.09.2025

  • 19 Ами

    2 5 Отговор
    Аз съм копейка но се преструвам на демократ

    18:36 20.09.2025

  • 20 Копейкин Костя

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":

    Па тя настъпва вече четвърта година, а Киев, Варшава ,Берлин, Париж, Одеса и т.н още не са превзети. Някаква информация когда? 😀

    18:37 20.09.2025

  • 21 стоян

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Кит":

    До 11 ком - вярно че ства нещо на фронта ама не е в полза на путинофилите - край Покровск украинците са завардили в чували около 5000 орки и ги избиват който не се предаде

    18:42 20.09.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор
    Калната бензиноколонка остана без бензин, а за ракети чака от аятолаха и гладния кореец, това е блатото‼️

    18:46 20.09.2025

  • 23 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":

    Настъпва в чували, за 4 години още няма заграбен град, а крематорките в блатата пушат 24/7!

    18:48 20.09.2025

  • 24 След новината

    1 1 Отговор
    Тьотя лежи пи.яна а капейките стенат в нозете и

    18:56 20.09.2025

  • 25 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":

    Аха....руснаците настъпват към Кобзон 😁👍

    18:57 20.09.2025

  • 26 Симпатизант

    0 0 Отговор
    Защо ли ми става тъжно, когато видя в новините, че укрохунтата е причинила щети на Майка-Русия?

    18:59 20.09.2025

  • 27 Мим

    2 1 Отговор
    Руснаците какво се мотат,че непуснат още някой орешник и да ги приключват тези хвалипръцковци с помощта на целия свят.Зелената май...м..у..н да го привършват...

    19:01 20.09.2025

  • 28 анонимко

    0 0 Отговор
    А Ройтерс провери ли информацията и от друг достоверен източник?

    19:03 20.09.2025

