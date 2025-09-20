Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол край Волгоград и Самара

Украински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край.
Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ицо
Коментиран от #3
18:10 20.09.2025
2 Браво
18:13 20.09.2025
3 Ръгай ги!
До коментар #1 от "Ицо":И удри с лопата.
18:13 20.09.2025
4 Музика
18:16 20.09.2025
5 Хаха
18:16 20.09.2025
6 Николай Петков Ралчев ,Тутракан
Аз съм потомствен импотентен ГЕЙ и си търся гей, по възможност турчина, който да ме аргасва яко и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките.
Майка ми Надя Николова Драганчева на 73 години от гр.Тутракан ми даде разрешеноето си, аз да живея с гей.
Аз страдам от логорея и от множество психични разстройства и отклонения и заболявания и съм доказано луд, имам жълта книжка.
Аз ще осигуря пътните разходи на моят нов съпруг гей до Гърция и там да сключим граждански брак с него.
Аз ходя навсякъде с майка ми Надя Драганчева, защото съм умствено изостанал, но аз мога да карам колело.
Аз мразя жените и никога не съм имал приятелка и обичам само мъже с големи патлаци.
Пишете ми на адрес и аз ще си дам телефонния ми номер на моя нов възлюбен гей бъдещ съпруг.
Коментиран от #8, #12
18:17 20.09.2025
7 Али
18:17 20.09.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":Ти си господин Механик.
18:19 20.09.2025
9 Безвъзмездни кръводарители
18:21 20.09.2025
10 Путин е много мекушав
и да ги приключва теЯ терористи.
Сталин хубаво ги е μορΝΛ с гΛαΔοΜορα,
пак трябва ...
Коментиран от #13
18:21 20.09.2025
11 Кит
Значи в реала, на фронта, май се случва нещо различноооо......
До няколко дни ще разберем какво, мисля!
Коментиран от #21
18:22 20.09.2025
12 Ами
До коментар #6 от "Николай Петков Ралчев ,Тутракан":Кажи си ,че си копейка ,за другото ние ще се сетими
18:23 20.09.2025
13 Али
До коментар #10 от "Путин е много мекушав":Ами така е, те за това му викат Путин.
Коментиран от #15
18:25 20.09.2025
14 Злобното Джуджи
Pyccкая ПВО самая лудшая в мире 😄😄😄
Коментиран от #16
18:28 20.09.2025
15 МехмедЧО
До коментар #13 от "Али":Радвай се, че е Путин,
че с това нагло и лицемерно поведение
на англосЪксонските паразити
и х0х0ляките, които им играят по свирката
ако беше някой силовак на негово място
вече можеше да сме видяли
Слънцето да изгрее от Запад.
18:31 20.09.2025
16 А ИСТИНАТА Е
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":DeepState: Руската армия настъпва в три области на Украйна
Коментиран от #20, #23, #25
18:31 20.09.2025
17 Украинските дронове
18:32 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами
18:36 20.09.2025
20 Копейкин Костя
До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":Па тя настъпва вече четвърта година, а Киев, Варшава ,Берлин, Париж, Одеса и т.н още не са превзети. Някаква информация когда? 😀
18:37 20.09.2025
21 стоян
До коментар #11 от "Кит":До 11 ком - вярно че ства нещо на фронта ама не е в полза на путинофилите - край Покровск украинците са завардили в чували около 5000 орки и ги избиват който не се предаде
18:42 20.09.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:46 20.09.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":Настъпва в чували, за 4 години още няма заграбен град, а крематорките в блатата пушат 24/7!
18:48 20.09.2025
24 След новината
18:56 20.09.2025
25 Злобното Джуджи
До коментар #16 от "А ИСТИНАТА Е":Аха....руснаците настъпват към Кобзон 😁👍
18:57 20.09.2025
26 Симпатизант
18:59 20.09.2025
27 Мим
19:01 20.09.2025
28 анонимко
19:03 20.09.2025