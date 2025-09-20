Новини
В Белград се проведе военен парад под името "Силата на единството" ВИДЕО

20 Септември, 2025 20:08, обновена 20 Септември, 2025 19:11

В него участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2 500 единици оръжие и военна техника

В Белград се проведе военен парад под името "Силата на единството" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда, предаде БТА.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия.

„Това е гордостта на Сърбия. Работихме върху това заедно, войници и граждани, държавата и народът. Това е едновременно оцеляването и победата на Сърбия, която иска мир и просперитет и знае как да запази своето достойнство, своята територия и своето бъдеще. Това е нашата сила. Силата на единството“, подчерта Вучич в публикация в Инстаграм.

Решението за провеждането на парада е било взето още през януари, заяви министърът на отбраната Братислав Гашич по-рано днес пред сръбската общестевна телевизия РТС.

„90 процента от показаната техника“ е нова, а в парада участват „всички родове войски на Сърбия“, каза още Гашич.

Сред първите единици бойна техника, показани на парада, бяха бронираните бойни машини „Лазар 3“, „Милош“ и „Хъмър“, следвани от системи за противовъздушна отбрана и дронове камикадзе „Шадоу 25“ и „Шадоу 50“.

След това бяха показани ракетната система „Пулс“ с обхват до 300 километра и руското оръжие „Красуха“ – система за електронна война и заглушаване на самолети. Двете системи са придобити през 2022 г.

В последната част на парада се появиха множество изтребители МиГ-29, транспортни самолети, както и два многоцелеви самолета „Рафал“.

Събитието завърши със скокове на парашутисти от височина между 1500 и 2000 метра, носещи държавните знамена и знамена на сръбската армия.

Последният парад на сръбските въоръжени сили беше организиран през 2014 г. пред сградата на Двореца на Сърбия по случай освобождението на Белград през Втората световна война. Почетен гост на парада тогава бе руският президент Владимир Путин, припомни РТС.

Полицията не позволи на студенти, участващи в блокадата на факултетите и граждани, които ги подкрепят, да проведат мирен протест, който предварително бяха обявили в днешния ден.

Жандармерия в пълно снаряжение за борба с безредиците ги обгради, когато стигнаха до Двореца на Сърбия, и ги изтласка към близките офис сгради.

Намерението на протестиращите бе да изразят подкрепа на сръбската армия, припомниха организаторите.

Вчера в разстояние на час и половина студенти са били привиквани на "приятелски разговор" в различни полицейски управления на Белград с официални призовки, издадени от специалните сръбски служби. По време на разговора студентите са били разпитвани дали имат намерение да освиркват сръбския президент Александър Вучич по време на парада, стана ясно от различни публикации в Инстаграм.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Да ходим да копаем окопи на Сливница докато не е замръзнала земята.

    Коментиран от #5

    19:13 20.09.2025

  • 2 И кво

    13 4 Отговор
    Ние по имаме 10 хиляди генерала и чертежи

    19:13 20.09.2025

  • 3 врбе и сербе

    5 1 Отговор
    единство!

    19:16 20.09.2025

  • 4 Абсурдистан

    8 2 Отговор
    Антибъларинът Вучич си вдига самочувствието.

    19:16 20.09.2025

  • 5 мигрантите след малко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пак ще ти копаят каверната

    19:17 20.09.2025

  • 6 Идат Братушките

    6 3 Отговор
    Вече летят над Балтика и маршируват в Сърбия, дори са ни подминали!

    Коментиран от #8, #14

    19:17 20.09.2025

  • 7 демократ

    2 8 Отговор
    Сърбите колко щяха да са добре ако просто бяха приели католицизма и латиницата

    Коментиран от #12

    19:17 20.09.2025

  • 8 смазвай

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Идат Братушките":

    хаспуха

    Коментиран от #9

    19:19 20.09.2025

  • 9 604

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "смазвай":

    Явно при теб работи...пхахахахахя

    Коментиран от #10

    19:29 20.09.2025

  • 10 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    па твоя нале е раzцит и виси.от много работа

    19:44 20.09.2025

  • 11 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    70 самолета....

    Коментиран от #13

    19:54 20.09.2025

  • 12 ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    кнус, безподобен.

    20:09 20.09.2025

  • 13 Бедна работа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    виЖ ни нас, кви сме е-фки, цели1,5-1,6.

    20:12 20.09.2025

  • 14 ши додат

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идат Братушките":

    тогаз, гледай кой ще ги посреща с духовата музиката на границата. ягов, еввски, боко, жмоко, инжем, и купища други димУкратично-лЯбирални личности.

    20:15 20.09.2025

Новини по държави:
