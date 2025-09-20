Новини
ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

20 Септември, 2025 22:00, обновена 20 Септември, 2025 21:02

Такава готовност декларира еврокомисарят Домбровскис

ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Страните от Европейския съюз са отворени да гарантират заем за Украйна, финансиран със замразени руски активи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Държавите членки виждат това като възможност, заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след днешна среща с министрите на финансите на блока. Той допълни, че работата по подробностите на плана продължава и че размерът на заема все още не е определен.

Вече е ясно обаче, че Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия започне да финансира репарации за Украйна. Великобритания, която преди беше член на ЕС, планира подобен механизъм.

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС.

Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна, но сега Европейската комисия иска да стигне по-далеч. Базираният в Брюксел орган в момента работи по нов заем за Киев, който ще бъде финансиран с руски държавни активи, замразени в ЕС. Грубата идея е те да бъдат предоставени на Украйна като заем, като държавите членки на ЕС гарантират заема, допълва ДПА.

Самите активи биха останали непокътнати, тъй като предложенията за директното им използване чрез конфискация са силно противоречиви.

Германското правителство и властите на други държави са скептични към идеята, позовавайки се на опасения, че други държави биха могли да изтеглят държавните си средства, инвестирани в Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Временното явление ЕС

    38 2 Отговор
    С чужда пита помен ще правят !
    Нали се сещат, че руснаците впрягат бавно,
    но идват бързо....

    Коментиран от #24, #91

    21:05 20.09.2025

  • 2 минувач

    31 0 Отговор
    Тая тъпа физиономия и той еврокомисар . А какво ще гарантира - изобщо не ми дреме . От едното влязло , от другото - излязло !

    21:06 20.09.2025

  • 3 Да,бе

    34 2 Отговор
    Тоя номер може и да е минавал с колониите,но Русия е друга бира...Тая костилка разпори света "основан на правила".

    21:06 20.09.2025

    33 1 Отговор
    Тази работа мирише, че чак вони. Европейските граждани ще плащат накрая. Аз нямам готовност да гарантирам заем за Украйна, използвайки замразени чужди активи.

    Коментиран от #12

    21:08 20.09.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    25 1 Отговор
    "Вече е ясно обаче, че Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия започне да финансира репарации за Украйна."

    Много им се иска, но не им стиска....Сега искат да прехвърлят всички активи на "трето лице", което да отпусне парите на Украйна. С две думи, искат да си измият ръцете като Пишат Понтийски. Проблемът им е, че няма желаещи, но може и да излъжат някой., който ще оперен пешкира накрая.🤣

    21:08 20.09.2025

  • 8 Боян

    3 23 Отговор
    Ще ги оберат до последната рубла.

    Коментиран от #32, #67

    21:09 20.09.2025

  • 9 Копейка

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #19, #21

    21:09 20.09.2025

  • 10 Копейки,

    1 17 Отговор
    21:10 20.09.2025

    14 1 Отговор
  • 12 Пръдльо

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    Ти кой беше?

    Коментиран от #23

    21:11 20.09.2025

  • 13 Ко стааа бе руски боклуци?

    2 23 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #34, #42

    21:11 20.09.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиан

    0 17 Отговор
    Нека земат менгянските денги, путилифона че са доволни шо казаците че си имат за оружие с кое че се премахва кофтио матреал у Ромсiа.

    21:11 20.09.2025

    21 1 Отговор
    Балтийските пудели докато не разпалят световна война, няма да мирясат! Такива само като ги видиш, трябва да си биеш инжекция против бяс.

    21:12 20.09.2025

  • 16 Тома

    21 1 Отговор
    Работата по подробностите още продължава как да се откраднат парите та чак от 3 години и още не могат да го измислят.Много добре знаят че няма да стане тази работа ама трябва да има храна за феновете на бандера

    21:12 20.09.2025

  • 17 Гориил

    17 0 Отговор
    Той реже клона, на който седи.Най-малкият опит за конфискация на руски пари ще доведе до незабавно изземване на европейска собственост в Русия (около 200 милиарда евро).

    21:14 20.09.2025

  • 20 И това какво го интересува

    4 17 Отговор
    Целокупният български народ?Блатните роби ще ги от гладуват за 50 години и готово.Свикнали са на глад и бой.

    21:15 20.09.2025

  • 21 Пепи Волгата

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    Коментиран от #28

    21:16 20.09.2025

  • 22 Руснаците винаги идват за своето

    23 2 Отговор
    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    Коментиран от #29

    21:16 20.09.2025

  • 23 нннн

    21 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пръдльо":

    Аз съм данъкоплатец. Мъничка част от моите данъци отиват в ЕС. Тоя с дебилната физиономия тях ще харчи.

    21:16 20.09.2025

  • 24 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Зачетох се и като стигнах до репарации от Русия спрях да чета..... Краварите са фалит, западащи те пудели и те, ама були Желязкова ще гарантира за 50 години заем за украинска хунта , без някой да го е упълномощил ...... А за кражбата на руските активи въобще няма да говоря, ще кажа само да не тръгнат руснаците с танкове да си търсят паричките.....

    21:17 20.09.2025

  • 25 Копейкиииииии

    4 14 Отговор
    Работа си търсете иначе глад ви чака.Като призраци ще обикаляте кофите за парче хляб.Децата ви просяцци ще станат!Хах.

    Коментиран от #39

    21:18 20.09.2025

  • 26 смях в залата !

    17 2 Отговор
    ,,едва след като Русия започне да финансира репарации за Украйна." Колко т.п трябва да си , за да ти роди кратуната такава ,,гениална ,, мисъл ?! Това само балтийските пудели могат да го измислят ...

    21:19 20.09.2025

  • 27 Патилан

    4 16 Отговор
    Най-боли,да те бият с твоите пари !

    Коментиран от #33

    21:19 20.09.2025

  • 28 Кривогледа лайкова

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Пепи Волгата":

    Аз също джиткам с евраци.

    21:19 20.09.2025

  • 29 Сметнах,сметах

    3 17 Отговор

    До коментар #22 от "Руснаците винаги идват за своето":

    Вече трябваше да са отишли до Лисабон.

    Коментиран от #35

    21:20 20.09.2025

  • 30 Тоя заем

    16 2 Отговор
    Кой ще го дава бре?

    21:21 20.09.2025

  • 31 И сега какво

    4 14 Отговор
    Руснаците ще плащат за оръжията,с които ги убиват !

    21:21 20.09.2025

  • 32 Бензъл

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боян":

    Нали знаеш че ще се върнат за своето.Колкот по късно толкова по мръсно

    21:21 20.09.2025

  • 33 Тишо

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Патилан":

    Да те бият така както циганин не си бие кучето.Да те бият така както Хитлер не те е бил.Страшно е!

    21:22 20.09.2025

  • 34 Ъъъъъъъъъ

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Ние ще превземем Европа. Киев не ни трябва.🤣

    "Европейските летища бяха подложени на мащабна кибератака

    Системите за регистрация и качване в Берлин и Брюксел се сринаха след хакерска атака срещу доставчик на софтуер от трета страна. Пътниците се съветват да пристигнат рано и да проверят статуса на полетите."

    Следите водят към KillNet - руска хакерска грипа, която е известна с редица нашумели атаки като деактивиранеро на системите на 14 американски летища , успешните атаки срещу уебсайтове на американското правителство, ресурси на НАТО и дори Lockheed Martin - компанията, която произвежда системите HIMARS. Групата обещава "дигитален апокалипсис" за Европа.

    21:22 20.09.2025

  • 35 прошляк ,

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Сметнах,сметах":

    Колко да си ,,сметал ,, , като си изкласил едва до 2-ри клас ?! СОП-чо , научи се да смяташ , тогава драскай по сайтовете !

    21:22 20.09.2025

  • 36 И колко % са доходите от тези

    10 1 Отговор
    200 милиарда евро активи за година ?

    Коментиран от #40, #82

    21:23 20.09.2025

  • 37 Здрасти

    13 2 Отговор
    Тоя като гарантира нещо да ги вади от джоба си! Не с моите пари да гарантира чужди дългове! Глупаците ни евроатлантици ни набутат да обеднее още повече!

    21:23 20.09.2025

  • 38 Ким

    14 1 Отговор
    Повече няма да влагам в Европа!Изтеглям си активите !

    21:23 20.09.2025

  • 39 Дио

    16 2 Отговор

    До коментар #25 от "Копейкиииииии":

    Виждаме виждаме фалирала Франция.Британците на второ място .Швабите да се готвят за 3то място.

    21:23 20.09.2025

  • 40 Финансист

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "И колко % са доходите от тези":

    Между 10 и 20 !

    Коментиран от #50, #85

    21:24 20.09.2025

  • 41 ЦИРК

    13 3 Отговор
    Преди няколко дни един Български евро депутат, изнесе информацията, че Българската държава се готви да предостави общински активи като гарант за заем за Украйна. Какво ще рече на пръв поглед това...

    Общинските активи реално са имоти (сгради и земя), вероятно и точно такива активи ще се ползват като обезпечение (апетитни са) за заема за Украйна. По нотариални актове голяма част от сградите в градовете (панелните блокове примерно), са построени на общинска земя, която не е не е собственност на собствениците на апартаментите, собствениците на апартаменти притежават правото на строеж предостъпено от общината. И сега като сглобите картинката, в един момент може да се окаже, че Украйна губи войната и няма да си върне заема, и разни банки (пардон лихвари) ще притежават земята под вашия апартамент. Така ще имате три варианта - 1. Плащате от собствените си пари заемът на Украйна, 2. Губите си дома или ви карат да си преместите апартамента (земята е собственност вече на друг), 3. Отивате да се биете за Украйна за да може да спечели.

    И всико това от любов към народа (на Украйна) от четворната коалиция на власт в момента.

    21:25 20.09.2025

  • 43 дядо поп

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Обикновен човек":

    И плачеш , че си европейче.

    21:26 20.09.2025

  • 45 Набухвилина

    2 12 Отговор
    Личните активи на Путин са кеш в бункера !

    Коментиран от #56, #79

    21:27 20.09.2025

  • 46 Дефакто обаче

    13 1 Отговор
    ЕС гарантира заема за Украйна, а замразените руски активи нямат никакво отношение. Въпроса е обаче кой и на каква лихва ще го отпусне и ако е ЕЦБ то тогава директно е фалирала.... Някой друг трябва да е кредитора

    21:27 20.09.2025

  • 48 УдоМача

    17 2 Отговор
    "едва след като Русия започне да финансира репарации за Украйна" - кажете ми на какви наркотици сте и кой ви е дилъра. Няма да ви издам, просто искам да купя!!! Какви репарации ще плаща Русия като тя тактическ иси отхапва късче от късче територия, умишлено бавно и методично. Ако Европа сглупи да тръгне срещу нея или вкара свои сил ив Украйна, с Европейските държави Русия ще оювапо съвсем различен начин, и разбира се ще си вземе своето!!

    21:27 20.09.2025

  • 49 Да се знае

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Да се знае!":

    ЕС вече го изживява

    21:28 20.09.2025

  • 50 Аре бре?

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Финансист":

    Не са ли 200%?

    21:29 20.09.2025

  • 52 Гориил

    4 6 Отговор
    Той няма имоти в Русия, така че е смел.

    21:30 20.09.2025

  • 53 Нямам пари

    13 3 Отговор
    за ремонт на водопроводите и нашите родители в селата се гърчат не само с ниски пенсии А и при липса на вода но гарантираме такива за Украйна.
    Смехотворно действие на едно правителство което лиже задните части на едни розови понита.

    21:30 20.09.2025

  • 54 Той и Северен поток

    7 4 Отговор
    е в "активите" нали знаете? И голям доход носи да знаете

    21:30 20.09.2025

  • 55 Шами

    4 4 Отговор
    За България няма ли? Поне като ги връщаме после да сме ги харчили ние.

    21:31 20.09.2025

  • 56 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "Набухвилина":

    Аз ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:31 20.09.2025

  • 57 Ружа

    7 2 Отговор
    Какво стана с активите на Садам,Моамар,Николае......

    21:32 20.09.2025

  • 58 С други думи- свършиха парите

    6 2 Отговор
    и опряха до руските активи. Дори поемайки риска да съсипят доверието в банките си и еврото. Но и тези активи ще свършат бързо. Зеленски го може това с чяра си.
    А лошата новина е че руснаците винаги се връщат за парите си.

    21:33 20.09.2025

  • 59 Европейският данъкоплатец

    5 3 Отговор
    Ще го отнесе естествено ......

    Коментиран от #62

    21:34 20.09.2025

  • 61 Факт

    7 2 Отговор
    Вече са разпределили и похарчили репарациите. Само където не се знае дали ще ги получат. Това прилича на хазарт!

    21:35 20.09.2025

  • 62 Атина Палада

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Европейският данъкоплатец":

    Руснаците ще ядат пушките си.Кой го бе казал?

    Коментиран от #66

    21:35 20.09.2025

  • 63 Брей,брей

    3 0 Отговор
    Русия богата,почти колкото Мъск !

    Коментиран от #70

    21:37 20.09.2025

  • 64 То ако беше така

    5 3 Отговор
    Нямаше да има нужда ЕС да гарантира заема..... ако въобще има кой да го отпусне при започнал арбитраж. Пак лъжат хората естествено

    21:37 20.09.2025

  • 65 Анонимен

    0 1 Отговор
    Товарете портокалите в каци!

    21:37 20.09.2025

  • 66 Дилян

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Руснаците ще ядат Д-едовият.

    21:38 20.09.2025

  • 67 Европейски активи

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Боян":

    в Русия няма ли?

    По скоро европитеците ще ошушкат Европа и народите си до дупка, с любезното съдействие на Зеленски.

    Коментиран от #78

    21:40 20.09.2025

  • 69 Хага

    0 4 Отговор
    Ще предоставим адвокат,безплатно !

    21:40 20.09.2025

  • 70 Брейййй

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Брей,брей":

    А копейките гладни се разтревожили.

    21:40 20.09.2025

  • 71 Руските активи

    6 3 Отговор
    и да се съдерат, не могат да ползват. Пропаганда за глупаци.

    Коментиран от #75

    21:41 20.09.2025

  • 72 Коментар 66

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "МУЦКА":

    Чети скъсаният.

    Коментиран от #83

    21:42 20.09.2025

  • 73 Гориил

    7 3 Отговор
    Европейските компании мечтаят да се завърнат на руския пазар. Латвия ще трябва да се подчини и да коленичи.Европейските комисари не могат реално да решават или променят каквото и да било. За европейския бизнес това е бедствие и катастрофа. За България това представлява забавяне вместо просперитет, растеж и развитие.За България е напълно неизгодно да тегли заеми и да доставя оръжие на Украйна. Това ще доведе до големи проблеми в бъдеще. Ще остави рана в сърцето на Русия.

    21:42 20.09.2025

  • 74 Предателите на работническата класа

    4 2 Отговор
    Държат милиарди в западни банки
    А в България комунистите спретнаха инфлацията 1996
    Това са нагли престъпници

    Коментиран от #84

    21:42 20.09.2025

  • 76 А где

    3 2 Отговор
    МОЧАТА?

    21:43 20.09.2025

  • 78 Тогава медиите ще обърнат

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Европейски активи":

    палачинката и ще се правят че нямат нищо общо с краха на Европа.

    Както сега се правят нищо общо нямат с промоцията на ваксите, локдауните и терора над населението.

    21:44 20.09.2025

  • 81 А нашите активи

    4 2 Отговор
    Къде са бре мушмули? Те замразени ли са или виртуални ? А? Разбирачи по активите..... а 8% от еврата на кой ще ги подарим на 1 януари ?

    21:46 20.09.2025

  • 82 ЦИРК

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "И колко % са доходите от тези":

    Думата е "активи", но това не са пари (валута). Руснаците много преди 2022 си изнесоха парите. Тези активи са под формата на недвижима или трудно движима собственност. Примерно имотът - руското конулство във Варна, руската църква в София. Както знаете това са хипер апетитни и скъпи имоти, но те не носят никакъв дивидент. Вероятно някъде из Европа (а и сигурно у нас) има такива активи които се дават напълно или частично под наем примерно от държавата, след като руснаците бяха изгонени (напълно незаконно с измислени доводи от К.П. поне при нас). Колко годишен дивиден носят като % от общата стойност на активите няма как да се каже а и активите и дивидентите са с плаваща цена. Сега "гениалния план" е да се дадат в залог част от тези активи, вероятно и заемът ще е смешен като размер на фона на истинската стойност на актива в залог. По този начин едни богати хора (лихварите) ще изкупят на безценица апетитен актив. По-интересно е когато влязът във владение на новият си актив, колко време живот, ще им оставят руснаците за да му се радват...

    Коментиран от #88

    21:46 20.09.2025

  • 83 КО ДА ЧЕТА БЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Коментар 66":

    ЗА РУСКИТЕ РЕГУЛИРОВЧИЦИ ПО УЛИЦИТЕ НА ПОКРОВСК ЛИ

    21:48 20.09.2025

  • 84 Европа трябва да конфискува руските

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Предателите на работническата класа":

    Авоари и да не ги пипа защото става съучастник в ограбването на работническата класа на бившите социалистически републики

    21:48 20.09.2025

  • 85 И кой точно актив

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Финансист":

    Е с 20% доходност ще споделиш ли финансиста?

    Коментиран от #87

    21:48 20.09.2025

  • 86 Руснак

    1 0 Отговор
    Значи Урсула ще ми открадне парите,откраднати от Путин ?

    21:49 20.09.2025

  • 87 Финансист

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "И кой точно актив":

    Високорисковият !Например в руски енергийни ресурси !

    Коментиран от #89

    21:51 20.09.2025

  • 88 Няма такова нещо пич

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "ЦИРК":

    Основно са в ДЦК и фондове на под 1% лихва

    21:51 20.09.2025

  • 89 И как

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Финансист":

    Руснаците ще са инвестирали в руски енергийни ресурси в Европа според теб? А?

    21:53 20.09.2025

  • 90 Не пипайте Руската пара

    1 2 Отговор
    Европейски подлоги, че ще ядете дебелата наденица.

    Коментиран от #101

    21:55 20.09.2025

  • 91 Жан Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Временното явление ЕС":

    Стига с тия глупости.Кога ще нападнете Русия ?
    Или ще оставите ония нещастници украинците да загинат , заради вашия кеф

    21:55 20.09.2025

  • 92 Ако изобщо Някой

    1 2 Отговор
    Докосне Руските Активи - Това е Смърт за Европейския Съюз - Еврото = Зимбабски Долар

    21:58 20.09.2025

  • 93 Анонимен

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:04 20.09.2025

  • 94 Търновец

    1 1 Отговор
    Украйна е втори Израел и види ЕС към банкрут, Зеленски е пудел на банка Ротшилд а негов близък заместник накупи много имоти в САЩ

    22:05 20.09.2025

  • 95 Абе я се събудете бре

    1 1 Отговор
    Повечето от суверенните активи на Русия в ЕС са замразени под формата на облигации, ценни книжа и други финансови инструменти. Почти всички те се държат в сметките на големи депозитарни институции, като един от лидерите в тази област е Euroclear (Белгия)....Теоритично Украйна може да получи 3 милиарда евро но на практика не повече от 1,2 милиарда. Иначе главниците са в депозитарни сметки .....191 милиарда евро....Обединено кралство 50 милиарда евро ...Франция 19 милиарда евро ...САЩ 7 милиарда евро... Швейцария 5 милиарда евро.... Германия 5 милиарда евро... Австралия
    5 милиарда евро...Италия 2 милиарда евро ...
    Полша 1 милиард евро

    22:11 20.09.2025

  • 97 Рублевка

    0 1 Отговор
    Замразените активи могат да бъдат конфискувани само в случай на война между РФ и страните, в които се намират активите, а това не е Украйна. Най-много настояват за това страни, в които няма такива активи или не са приели еврото, Полша и Испания, например. Против са страните със силна икономика в еврозоната, Германия, Белгия, Холандия, Франция и Италия, защото това може да доведе до отлив на чуждестранни капитали и проблеми за еврото.
    Русия е замразила извеждането на печалбата от страната на чуждестранните инвеститори до размразяването на активите. Ако се стигне до конфискация на руските активи, Русия ще отвърне с конфискация на западното имущество в Русия, което е около три пъти повече, но това може да се случи само ако има ТСВ.

    Коментиран от #99

    22:14 20.09.2025

  • 98 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?
    Благодаря предварително!

    22:15 20.09.2025

  • 99 иzпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Рублевка":

    Това са руски фейкове.

    22:16 20.09.2025

  • 100 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Дразнете мечката, дразнете. После да няма пищене и квичене.

    Коментиран от #102

    22:16 20.09.2025

  • 101 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Не пипайте Руската пара":

    А на нас каква ни е далаверата?

    22:16 20.09.2025

  • 102 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Баш Балък":

    Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.

    22:17 20.09.2025

  • 103 не разбирам

    0 0 Отговор
    Как така крадеш пари и ги даваш назаем? На кого трябва да се върне този заем - на истинският собственик на парите или на крадеца? И това в претендиращия за правов ред Европейски съюз?!

    22:18 20.09.2025