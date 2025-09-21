Новини
Свят »
Великобритания »
Тръмп отново нарече Армения "Албания" и се омота с "Абер...байджан" ВИДЕО

Тръмп отново нарече Армения "Албания" и се омота с "Абер...байджан" ВИДЕО

21 Септември, 2025 07:09, обновена 21 Септември, 2025 07:26 1 700 34

  • армения-
  • албания-
  • азербайджан-
  • доналд тръмп-
  • киър стармър-
  • пресконференция

Президентът на САЩ прави трети гаф в коментарите си за уреждането на конфликта в Кавказ

Тръмп отново нарече Армения "Албания" и се омота с "Абер...байджан" ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп погрешно нарече Армения "Албания", твърдейки, че е разрешил конфликта ѝ с Азербайджан, който никога не е включвал балканската държава, предаде intellinews.com.

Гафът, поне трети поред, се случи по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, докато Тръмп изтъкваше репутацията си на миротворец.

В действителност, именно Армения официално се съгласи на мирно споразумение с Азербайджан в Белия дом миналия месец, слагайки край на десетилетия напрежение в региона на Южен Кавказ.

Президентът на САЩ се затрудни с произношението на Азербайджан, като направи дълга пауза, преди да каже „Абер... байджан“.

„Ние, например, уредихме Абер... байджан и Албания, това продължаваше години наред, никога нямаше да бъде уредено“, каза Тръмп на телевизионна пресконференция, обърквайки Армения с Албания.

"Когато бяха в моя кабинет, те седяха от двете страни. Толкова далеч. Не знаех, че може да си толкова далеч. И докато бяхме заедно в продължение на един час, те продължаваха да се приближават все повече и повече. И когато приключихме, всички се прегърнахме.“

Тръмп е правил подобни грешки и по-рано по отношение на конфликта между Армения и Азербайджан.

Само преди дни той заяви пред Fox News, че е спрял война между „Азербайджан и Албания“.

През август, по време на участие в консервативното токшоу „Шоуто на Марк Левин“, той отново се спъна в произношението: „За Абербайджан – това продължаваше 34, 35 години, ъъъ, Албания, имам предвид, помислете за това, продължаваше години.“

Тръмп многократно изброява своите външнополитически триумфи през последните месеци, докато Белият дом се опитва да го представи като „президент на мира“, което води до спекулации, че се бори за Нобелова награда за мир.

Освен конфликта между Армения и Азербайджан, той неведнъж е описвал и други конфликти, които твърди, че е разрешил, включително тези между Индия и Пакистан, Руанда и Демократична република Конго (ДРК), Сърбия и Косово, както и Египет и Етиопия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 0 Отговор
    Абер...байджан
    🐔🦃🐦🐤

    07:27 21.09.2025

  • 2 Европеец

    22 3 Отговор
    Бай Дончо продължава да се излага..... Но нарцистизма Му е го е обсебил и нищо чудно много психиатри да пишат трудове за неговата личност.....

    07:30 21.09.2025

  • 3 Мразя до гроб Русия безплатно

    17 9 Отговор
    Оранжевият глупак е пълен смях, какъв жалък лидер на Свободния свят само ни избраха деб.илните американци!!!

    Коментиран от #5

    07:31 21.09.2025

  • 4 А не бе

    17 4 Отговор
    Каквато и америката такива са и президентите - пълни откачалки.

    07:32 21.09.2025

  • 5 Европеец

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Прав си - империализмът и на САЩ, и на Русия, е опасен...

    Коментиран от #15

    07:32 21.09.2025

  • 6 3.14К

    14 2 Отговор
    Тук всички новини са с 3 дни закъснение!

    07:32 21.09.2025

  • 7 Нищо

    3 0 Отговор
    все са един дол дренки !

    07:39 21.09.2025

  • 8 дядо Дон

    13 2 Отговор
    Деменция, на 79 години е.

    07:40 21.09.2025

  • 9 Жоро

    3 4 Отговор
    Тва новина ли е бе? Кво го интересува тая дупка.

    07:41 21.09.2025

  • 10 Краваров

    14 0 Отговор
    Каубоите си избраха много "интелигентен, млад, енергичен, знаещ, умен, в кондиция" президент.

    07:41 21.09.2025

  • 11 оня с коня

    7 3 Отговор
    Тръмп може спокойно да каже че не живеем на Земята,а на Луната защото е ШЕВЪТ НА СВЕТА и може да си го позволи.

    07:42 21.09.2025

  • 12 Ами, да

    6 1 Отговор
    албания е точно в Армения.
    Как не се сетих по-рано.

    07:43 21.09.2025

  • 13 Някой

    7 4 Отговор
    Добре че бе Путин на два пъти да ги спират да се бият. Запада не си мръдна и пръста. Чух едно изказване на Макрон и толкова. Путин трябваше да получи нобелова награда за мир. Както и където руснаците спряха САЩ да напада Иран при Обама, където измислиха да дадат наградата на Обама, който искаше война.

    07:43 21.09.2025

  • 14 Мишел

    15 1 Отговор
    Празноглав самохвалко с деменция.

    07:43 21.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    11 2 Отговор
    Преди казвах: старческият бял дом.

    07:44 21.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Албания

    1 2 Отговор
    Албания е историческата държава, възникнала през I век пр.н.е. на територията на Северен Азербайджан и Южен Дагестан, и заемала земите на север от река чак до Каспийско море на изток. Населявана е от албанци (не трябва да се бъркат със съвременните албанци на Балканите), които първоначално представляват съюз от 26 племена, говорещи на различни езици от лезгинската подгрупа на дагестанската група кавказки езици.

    За пръв път кавказките албанци се споменават по времето на Александър Велики. През 331 г. пр.н.е. те се сражават против армията на Александър на страната на персите в битката при Гавгамела, като част от войските на Атропат, персийския сатрап на Мидия. На историческата наука не е известно в каква зависимост са били от Атропат (или от цар Дарий III), и въобще били ли са под някаква зависимост или са участвали в персийската армия като наемници.

    07:45 21.09.2025

  • 19 Неграмотни екземпляри

    6 0 Отговор
    коментират световната политика…
    И това доживях.

    07:47 21.09.2025

  • 20 Стара чанта

    6 1 Отговор
    Ами какво да се очаква от из пер ка ли,
    тъ пи Пр има ти ?!

    07:47 21.09.2025

  • 21 Това е реалността, останалото е пропа-

    9 1 Отговор
    ганда, Албания и Абърбейджан говори за старческа деменция, апропо, да му мислят съюзниците, следва 1000% Тарифа и стоп на Руският Евтин Петрол!😁🤣❤️🇺🇸

    07:48 21.09.2025

  • 22 Пише “ нарцисТизма” и “шеВа”

    2 1 Отговор
    но иначе коментира световната политика…
    Такива приличат на маймун, който наднича пушка през дулото и натиска спусъка.

    07:55 21.09.2025

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Тоя ще се окаже по-голям кукукукундел и от БайДрънДрън...

    07:58 21.09.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    7 5 Отговор
    Доналд не се е объркал !!!
    Не е длъжен да помни някакви образувания на края на света, пък ако двете страни са недоволни, проблема лесно ще бъде решен завинаги със шепа Атом и бързи неутрони 😁👍

    Коментиран от #25

    08:01 21.09.2025

  • 25 Да знаеш

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    Ти си същият "неумник" като него!

    Коментиран от #26

    08:03 21.09.2025

  • 26 демократ

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Да знаеш":

    Факт е че руснаците НЕ могат нищо. Буран кражба от Шатъла и един полет и то не в аутърспейса. Лада Москвич всичкото крадено от бмв и опел. Ракетите крадени от Запада и направенив Украйна.
    Били умни в кво са умни бе пдрзт.

    08:28 21.09.2025

  • 27 Кавказката Албания

    1 0 Отговор
    Е приключила като държава преди повече от 10 века. Каква историческа памет и заслуга за спирането на военни действия демонстрира Тръмп си остава загадка

    08:41 21.09.2025

  • 28 Трифон

    1 0 Отговор
    Може да се е объркал с древна Албания.Тя е била в Южен Дагестан и Северен Азербайджан някъде.Съществувала е до 461 година и е била
    съседна на Армения.

    Коментиран от #32

    08:55 21.09.2025

  • 29 Хе хе...

    2 0 Отговор
    Инфaнтилния идиот тръмп вече удари в земята тъпaka бай дъно по тъпизми. Сега остава да го изпревари и по падане по стълби. Макар че по откровена идиотия камилата води с поне три обиколки и двамата.
    Изобщо, последните двадесетина години сащ устремно копаят дъното, а с инфaнтилния идиoт тръмп малоумните пiHд0cи рипнаха от тигана директно в огъня. Накрая тлъстите тъпaци верно ще се уредят с пълномащабна и непредизвикана гражданска война.

    Коментиран от #33

    08:56 21.09.2025

  • 30 Така е защото

    1 0 Отговор
    Америка няма място в руските републики, не са по нейната уста

    08:57 21.09.2025

  • 31 Край

    0 1 Отговор
    Няма чудно. 3/4 от американците бъркат България с Боливия.

    08:59 21.09.2025

  • 32 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Трифон":

    Пич, тръмп е инфантилен идиот. Мисли си, че Крим е колкото Тексас и се намира някъде в океана. Много го надценяваш ако си мислиш, че тъпaka знае каквото и да било от световната история. От тоя идиот по зле е само камилата. Е, и бай дъно разбира се...

    09:04 21.09.2025

  • 33 Нищо им няма

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хе...":

    Ня тях такъв им трябва.
    Представителна извадка на демокрацията в САЩ.

    09:05 21.09.2025

  • 34 Смеехте се на байдън

    1 0 Отговор
    А този е още по зле

    09:17 21.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания