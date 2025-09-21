Тръмп отново нарече Армения "Албания" и се омота с "Абер...байджан" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп погрешно нарече Армения "Албания", твърдейки, че е разрешил конфликта ѝ с Азербайджан, който никога не е включвал балканската държава, предаде intellinews.com.

Гафът, поне трети поред, се случи по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, докато Тръмп изтъкваше репутацията си на миротворец.

В действителност, именно Армения официално се съгласи на мирно споразумение с Азербайджан в Белия дом миналия месец, слагайки край на десетилетия напрежение в региона на Южен Кавказ.

Президентът на САЩ се затрудни с произношението на Азербайджан, като направи дълга пауза, преди да каже „Абер... байджан“.

„Ние, например, уредихме Абер... байджан и Албания, това продължаваше години наред, никога нямаше да бъде уредено“, каза Тръмп на телевизионна пресконференция, обърквайки Армения с Албания.

"Когато бяха в моя кабинет, те седяха от двете страни. Толкова далеч. Не знаех, че може да си толкова далеч. И докато бяхме заедно в продължение на един час, те продължаваха да се приближават все повече и повече. И когато приключихме, всички се прегърнахме.“

Тръмп е правил подобни грешки и по-рано по отношение на конфликта между Армения и Азербайджан.

Само преди дни той заяви пред Fox News, че е спрял война между „Азербайджан и Албания“.

През август, по време на участие в консервативното токшоу „Шоуто на Марк Левин“, той отново се спъна в произношението: „За Абербайджан – това продължаваше 34, 35 години, ъъъ, Албания, имам предвид, помислете за това, продължаваше години.“

Тръмп многократно изброява своите външнополитически триумфи през последните месеци, докато Белият дом се опитва да го представи като „президент на мира“, което води до спекулации, че се бори за Нобелова награда за мир.

Освен конфликта между Армения и Азербайджан, той неведнъж е описвал и други конфликти, които твърди, че е разрешил, включително тези между Индия и Пакистан, Руанда и Демократична република Конго (ДРК), Сърбия и Косово, както и Египет и Етиопия.